https://ria.ru/20241102/zelenskij-1981603708.html

Зеленский не может стабилизировать фронт, заявили в Раде

Зеленский не может стабилизировать фронт, заявили в Раде - РИА Новости, 02.11.2024

Зеленский не может стабилизировать фронт, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский не в состоянии... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T19:10

2024-11-02T19:10

2024-11-02T19:10

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимир Зеленский не в состоянии стабилизировать фронт, не говоря уже о возвращении территорий. Парламентарий прокомментировал заявление Зеленского южнокорейским СМИ о том, что "если (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп захочет остановить войну - у него не получится". "Не знаю, что там получится или не получится у Трампа (в президентской гонке США - ред.), но уже сейчас Величайший (так Дубинский иронично называет Зеленского - ред.) не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории", - написал депутат в своем Telegram-канале. По его мнению, Зеленский может сделать одно - запретить предавать огласке ситуацию на фронте. "То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя... Но то, что ты собираешься сделать с этой проблемой, мы знаем. Запретишь об этом говорить и писать в рамках "плана внутренней победы". Над здравым смыслом", - резюмировал депутат. Зеленский 15 сентября заявил, что считает слова кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о быстром завершении им украинского конфликта всего лишь предвыборными обещаниями, которые "иногда не совсем реальны". Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240705/zelenskiy-1957541090.html

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981484031.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины