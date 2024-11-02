https://ria.ru/20241102/ssha-1981600353.html

WP: избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента в истории

WP: избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента в истории - РИА Новости, 02.11.2024

WP: избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента в истории

Избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента страны в истории страны, считает колумнист газеты Washington Post Джордж Уилл. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T18:47

2024-11-02T18:47

2024-11-02T18:47

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

тим уолц

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента страны в истории страны, считает колумнист газеты Washington Post Джордж Уилл. "Многие из 59 предыдущих президентских выборов в стране были выбором между посредственностями, некоторыми жуликами... Однако выбор этого года - худший из всех", - пишет Уилл в авторской колонке газеты. Он описывает кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа как "вулкан блуждающих мыслей и истерик", тогда как его соперницу, вице-президента страны Камалу Харрис называет "пластилиновой". "Благоразумие - это добродетель, поэтому не стоит винить ее (Харрис - ред.) кураторов за то, что они в основном ограждают ее от публичных взаимодействий, более сложных, чем интервью в школьных газетах", - иронически замечает Уилл. Колумнист также подчеркивает разницу в подходах Трампа и Харрис к ряду вопросов, заявляя, что ни один из них не являет хорошим. Так, критикуя их обоих от говорит о "разных стилях непонятности", где Трамп слишком много недоговаривает, в то время как Харрис слишком многословна. Также оба кандидата, по мнению Уилла, выбрали неудачных кандидатов в вице-президенты. Кандидат от демократической партии Тим Уолц, по его мнению, подходит под предложенное им же самим описание "болван", а кандидат от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказывает "страшные сказки". "Кто бы ни победил, обе партии должны покаяться за то, через что они заставили пройти страну", - резюмировал Уилл. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, тим уолц, выборы президента сша — 2024