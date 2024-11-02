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WP: избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента в истории
WP: избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента в истории - РИА Новости, 02.11.2024
WP: избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента в истории
Избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента страны в истории страны, считает колумнист газеты Washington Post Джордж Уилл. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T18:47
2024-11-02T18:47
2024-11-02T18:47
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента страны в истории страны, считает колумнист газеты Washington Post Джордж Уилл. "Многие из 59 предыдущих президентских выборов в стране были выбором между посредственностями, некоторыми жуликами... Однако выбор этого года - худший из всех", - пишет Уилл в авторской колонке газеты. Он описывает кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа как "вулкан блуждающих мыслей и истерик", тогда как его соперницу, вице-президента страны Камалу Харрис называет "пластилиновой". "Благоразумие - это добродетель, поэтому не стоит винить ее (Харрис - ред.) кураторов за то, что они в основном ограждают ее от публичных взаимодействий, более сложных, чем интервью в школьных газетах", - иронически замечает Уилл. Колумнист также подчеркивает разницу в подходах Трампа и Харрис к ряду вопросов, заявляя, что ни один из них не являет хорошим. Так, критикуя их обоих от говорит о "разных стилях непонятности", где Трамп слишком много недоговаривает, в то время как Харрис слишком многословна. Также оба кандидата, по мнению Уилла, выбрали неудачных кандидатов в вице-президенты. Кандидат от демократической партии Тим Уолц, по его мнению, подходит под предложенное им же самим описание "болван", а кандидат от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказывает "страшные сказки". "Кто бы ни победил, обе партии должны покаяться за то, через что они заставили пройти страну", - резюмировал Уилл. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, тим уолц, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Тим Уолц, Выборы президента США — 2024
WP: избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента в истории
Колумнист WP Уилл назвал выборы президента США худшим выбором в истории страны
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Избиратели в США поставлены перед худшим выбором президента страны в истории страны, считает колумнист газеты Washington Post
Джордж Уилл.
"Многие из 59 предыдущих президентских выборов в стране были выбором между посредственностями, некоторыми жуликами... Однако выбор этого года - худший из всех", - пишет Уилл в авторской колонке газеты.
Он описывает кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
как "вулкан блуждающих мыслей и истерик", тогда как его соперницу, вице-президента страны Камалу Харрис
называет "пластилиновой".
"Благоразумие - это добродетель, поэтому не стоит винить ее (Харрис - ред.) кураторов за то, что они в основном ограждают ее от публичных взаимодействий, более сложных, чем интервью в школьных газетах", - иронически замечает Уилл.
Колумнист также подчеркивает разницу в подходах Трампа и Харрис к ряду вопросов, заявляя, что ни один из них не являет хорошим. Так, критикуя их обоих от говорит о "разных стилях непонятности", где Трамп слишком много недоговаривает, в то время как Харрис слишком многословна.
Также оба кандидата, по мнению Уилла, выбрали неудачных кандидатов в вице-президенты. Кандидат от демократической партии Тим Уолц
, по его мнению, подходит под предложенное им же самим описание "болван", а кандидат от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказывает "страшные сказки".
"Кто бы ни победил, обе партии должны покаяться за то, через что они заставили пройти страну", - резюмировал Уилл.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.