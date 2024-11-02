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В США потребовали опубликовать стенограмму со словами Байдена об отбросах - РИА Новости, 02.11.2024
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17:53 02.11.2024 (обновлено: 18:01 02.11.2024)
https://ria.ru/20241102/bayden-1981591762.html
В США потребовали опубликовать стенограмму со словами Байдена об отбросах
В США потребовали опубликовать стенограмму со словами Байдена об отбросах - РИА Новости, 02.11.2024
В США потребовали опубликовать стенограмму со словами Байдена об отбросах
Республиканцы из палаты представителей США обратились к советнику Белого дома Эдварду Сискелу с просьбой предоставить им материалы, связанные со словами... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T17:53
2024-11-02T18:01
в мире
сша
пуэрто-рико
нью-йорк (город)
джо байден
дональд трамп
камала харрис
politico
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США обратились к советнику Белого дома Эдварду Сискелу с просьбой предоставить им материалы, связанные со словами президента США Джо Байдена о том, что сторонники его предшественника и претендента на президентский пост Дональда Трампа - "отбросы", сообщает издание Politico со ссылкой на копию письма, оказавшуюся в его распоряжении. "Председатель комитета по надзору Джеймс Комер и конгрессвуман от (штата - ред.) Нью-Йорк Элиз Стефаник... направили в пятницу письмо советнику Белого Дома Эдварду Сискелу с просьбой предоставить документы и сообщения, связанные с комментариями Байдена и опубликованной Белым домом расшифровкой (комментариев Байдена - ред.), которые были ранее на этой неделе", - говорится в материале издания. Как отмечает Politico, республиканцы также хотят, чтобы руководитель стенографического отдела Белого дома кратко изложил для комитета по надзору суть инцидента, а сам Белый дом обнародовал копию расшифровки, отправленной в национальный архив. Как считают адресанты письма, Белый дом не может "просто так переписывать риторику президента Байдена" и поступает так, чтобы "обезопасить" предвыборную кампанию кандидата в президенты США от демократов вице-президента Камалы Харрис. Ранее американские СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления Байдена, в котором тот назвал "отбросами" сторонников кандидата от Республиканской партии. Свой комментарий президент США сделал после того, как на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов". В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена были вырваны из контекста. Согласно расшифровке выступления Байдена, подготовленной официальными стенографистами Белого дома, президент США заявил, что "отбросы - его (Трампа) сторонники". Однако в тексте, опубликованном пресс-службой Белого дома, цитата была исправлена так, чтобы читалось "отбросы (мусор) - его сторонника", то есть Хинчклиффа, мнение. Изменения якобы были внесены после того, как пресс-служба "посоветовалась с президентом", говорится во внутреннем электронном письме главы офиса стенографистов, которое оказалось в распоряжении СМИ. Руководитель офиса в своем письме назвал действия пресс-службы "нарушением протокола и целостности документа между стенографическим отделом и отделом публикации". Сам Трамп уже устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание Байдена в интересах своей избирательной кампании. При этом сами республиканцы подверглись критике в США из-за высказывания Хинчклиффа о Пуэрто-Рико.
https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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пуэрто-рико
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в мире, сша, пуэрто-рико, нью-йорк (город), джо байден, дональд трамп, камала харрис, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пуэрто-Рико, Нью-Йорк (город), Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Politico, Выборы президента США — 2024
В США потребовали опубликовать стенограмму со словами Байдена об отбросах

Politico: республиканцы попросили стенографию слов Байдена об отбросах

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США обратились к советнику Белого дома Эдварду Сискелу с просьбой предоставить им материалы, связанные со словами президента США Джо Байдена о том, что сторонники его предшественника и претендента на президентский пост Дональда Трампа - "отбросы", сообщает издание Politico со ссылкой на копию письма, оказавшуюся в его распоряжении.
"Председатель комитета по надзору Джеймс Комер и конгрессвуман от (штата - ред.) Нью-Йорк Элиз Стефаник... направили в пятницу письмо советнику Белого Дома Эдварду Сискелу с просьбой предоставить документы и сообщения, связанные с комментариями Байдена и опубликованной Белым домом расшифровкой (комментариев Байдена - ред.), которые были ранее на этой неделе", - говорится в материале издания.
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Как отмечает Politico, республиканцы также хотят, чтобы руководитель стенографического отдела Белого дома кратко изложил для комитета по надзору суть инцидента, а сам Белый дом обнародовал копию расшифровки, отправленной в национальный архив.
Как считают адресанты письма, Белый дом не может "просто так переписывать риторику президента Байдена" и поступает так, чтобы "обезопасить" предвыборную кампанию кандидата в президенты США от демократов вице-президента Камалы Харрис.
Ранее американские СМИ сообщили, что пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления Байдена, в котором тот назвал "отбросами" сторонников кандидата от Республиканской партии. Свой комментарий президент США сделал после того, как на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов". В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена были вырваны из контекста.
Согласно расшифровке выступления Байдена, подготовленной официальными стенографистами Белого дома, президент США заявил, что "отбросы - его (Трампа) сторонники". Однако в тексте, опубликованном пресс-службой Белого дома, цитата была исправлена так, чтобы читалось "отбросы (мусор) - его сторонника", то есть Хинчклиффа, мнение.
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Изменения якобы были внесены после того, как пресс-служба "посоветовалась с президентом", говорится во внутреннем электронном письме главы офиса стенографистов, которое оказалось в распоряжении СМИ. Руководитель офиса в своем письме назвал действия пресс-службы "нарушением протокола и целостности документа между стенографическим отделом и отделом публикации".
Сам Трамп уже устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание Байдена в интересах своей избирательной кампании. При этом сами республиканцы подверглись критике в США из-за высказывания Хинчклиффа о Пуэрто-Рико.
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