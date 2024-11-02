https://ria.ru/20241102/opros-1981585117.html

Опрос: Харрис лидирует в достаточном для победы числе колеблющихся штатов

Опрос: Харрис лидирует в достаточном для победы числе колеблющихся штатов - РИА Новости, 02.11.2024

Опрос: Харрис лидирует в достаточном для победы числе колеблющихся штатов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в четырех из семи колеблющихся штатов и может победить на выборах своего... РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-02T17:21

2024-11-02T17:21

2024-11-02T17:21

в мире

сша

висконсин

пенсильвания

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в четырех из семи колеблющихся штатов и может победить на выборах своего соперника-республиканца Дональда Трампа, следует из опроса издания Times и исследовательской компании YouGov. По данным опроса, Харрис обгоняет Трампа в Висконсине и Пенсильвании с 49% поддержки опрошенных, а также в Мичигане и Неваде с 48% - республиканец набирает в них 45%, 46%, 45% и 47% соответственно. В то же время экс-президент Трамп лидирует в Северной Каролине с 49% и Джорджии с 48% поддержки, тогда как сторону Харрис в них принимают 48% и 47% респондентов. Результаты кандидатов в Аризоне остаются равными - оба заручаются поддержкой 48% опрошенных. Если итоговые результаты президентских выборов совпадут с результатами опроса, Харрис получит 276 голосов выборщиков и преодолеет необходимый для победы барьер в 270 голосов из 538. Опрос проводился 25-31 октября, в нем приняли участие 6,6 тысячи зарегистрированных американских избирателей из семи колеблющихся штатов, погрешность составила от 3,9 до 4,6 процентных пунктов в зависимости от штата. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом, нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть 7 "колеблющихся" штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих": это Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

сша

висконсин

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, висконсин, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024