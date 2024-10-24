https://ria.ru/20241024/puteshestviya-1979194109.html

Красивые города — в двух часах от Москвы. Куда поехать в выходные

Красивые города — в двух часах от Москвы. Куда поехать в выходные - РИА Новости, 24.10.2024

Красивые города — в двух часах от Москвы. Куда поехать в выходные

В этом году ноябрьские выходные короткие, потому лучше планировать поездки на небольшие расстояния. Где жителям столицы интересно провести время в Подмосковье и РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T08:00

2024-10-24T08:00

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году ноябрьские выходные короткие, потому лучше планировать поездки на небольшие расстояния. Где жителям столицы интересно провести время в Подмосковье и соседних областях — в материале РИА Новости.Сергиев ПосадГлавная достопримечательность ближайшего к столице города Золотого кольца России — Троице-Сергиева лавра. От вокзала до нее — полчаса пешком. По дороге с Блинной горы сделайте панорамное фото города и храмов.Успенский — самый большой собор монастыря, синие и золотые маковки украшают именно его. Внутри деревянный гроб Сергия Радонежского, а его мощи — в Свято-Троицком соборе. У стен обители — святой источник преподобного Саввы Сторожевского, там обычно многолюдно.В Сергиевом Посаде, который с 1930-го по 1991 год назывался Загорском, первый в стране музей игрушки. Здание из красного кирпича — недалеко от вокзала, на главной улице города, проспекте Красной Армии. Там более 150 тысяч экспонатов — новогодние, деревянные игрушки, куклы, посуда для них, железная дорога.Еще есть Музей русской матрешки, а с историей города и бытом крестьянской деревни можно познакомиться в "Конном дворе". Этот музейный комплекс из красного кирпича расположен рядом с лаврой, за Белым прудом.Как добраться: расстояние от Москвы — 70 километров. Электрички идут с Ярославского вокзала, время в пути — от часа до полутора.КлинКлин не считается туристическим центром, но там есть несколько объектов, которые нельзя пропустить."Новый год — круглый год", — слоган музея елочной игрушки "Клинское подворье". Попасть туда можно в любой месяц. В 12 залах — наряженные елки, украшения из бумаги, фольги, которые вешали на рождественское дерево в XIX веке. Позднее появились игрушки из стекла — шары, белки, бабочки, звезды, птицы, а также тематические — посвященные космосу, военным, сказочным героям. Есть коллекция дедов Морозов и Снегурочек.Еще в Клину расположен Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского. Здание, в котором находятся предметы быта, вещи, ноты и рояль композитора, он арендовал в последние годы жизни. Там была написана музыка к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". На территории музея проходят концерты, а по живописному парку можно гулять.Как добраться: от столицы — около 100 километров. Приехать можно на автобусе или электричке, время в пути — полтора часа.КоломнаВ небольшой Коломне — около пяти десятков музеев: фарфора, трамваев, патефона, российской фотографии и даже ЖКХ — он об истории строительства местного водопровода. В "Душистых радостях" туристов знакомят с историей мыловарения и проводят мастер-классы.Самые известные музеи посвящены пастиле и калачам. В первом рассказывают о том, как лакомство готовили дома, а в "Калачной" — о секретах выпечки хлеба.На территории Коломенского кремля сохранилось несколько стен и башен. Самая известная — Маринкина — названа в честь Марины Мнишек, супруги Лжедмитрия I. Говорят, она жила тут в заточении, потом превратилась в ворону и улетела на волю.Как добраться: от столицы — чуть больше 100 километров. На автомобиле дорога занимает примерно час и 50 минут, на электричке — два часа, билет стоит от 400 рублей.Переславль-ЗалесскийЗдесь родился Александр Невский, Петр I строил потешную флотилию. В теплое время года на Плещеевом озере туристы осваивают виндсерфинг и кайтинг, зимой — сноукайтинг.Обязательное к посещению место — Спасо-Преображенский собор, с которого в 1152 году Юрий Долгорукий и начал строить город. Храм — единственный из пяти первых белокаменных на северо-востоке России, который почти полностью сохранился.Чтобы осмотреть город, поднимитесь на земляные валы. Они идут вдоль исторического центра. С них видно местную Красную площадь, церкви и особняки.На берегу Плещеева озера — музей, посвященной потешной флотилии Петра I. Он организовал тут строительство кораблей, туристы могут увидеть один из них — бот "Фортуна". А рядом — музей граммофонов, паровозов, удивительных вещей. Музей утюга — в центре Переславля-Залесского. Самому старому экспонату — 250 лет.Как добраться: от столицы — около 140 километров. Проще всего добраться на автобусе, время в пути — два часа. На электричке с Ярославского вокзала нужно доехать до станции Берендеево, а оттуда — 20 километров на такси. В выходные ходит прямой туристический поезд.ТверьГлавные достопримечательности Твери сосредоточены в центре, потому от вокзала лучше взять такси и минут за десять доехать до главной пешеходной улицы — Трехсвятской — и пересекающего ее бульвара Радищева. Мимо отреставрированных купеческих особняков отправляйтесь в сторону набережной Степана Разина, переходящей в набережную Михаила Ярославича.Между Новым и Старым Волжскими мостами внутри Дворцового сада — Императорский путевой дворец, построенный по заказу Екатерины II в XVIII веке. Там — картинная галерея, мебель, утварь царской семьи, которая останавливалась в покоях по пути из Петербурга в Москву.Загляните в Музей козла, где представлены фигурки животного, зайдите поностальгировать в Музей Плюшкина, где собраны предметы советского быта или в музей живописи Валентина Сидорова, которого называли "королем неба" — за волжские пейзажи.Как добраться: расстояние от Москвы — около 170 километров. Время в пути на автобусе — около трех часов, но удобнее на "Ласточке" — меньше двух.ТулаТулу называют третьей музейной столицей России. Ее символы — пряники, самовары и оружие. Посвященные им музеи — самые посещаемые.Местный кремль возвели в XVI веке. На его территории — два собора. Успенский вернули церкви, в Богоявленском филиал музея оружия. В крепостной стене — магазинчики с местными продуктами, а забравшись на нее, можно осмотреть окрестности.У входа в крепость — знаменитый памятник прянику, рядом — музей "Тульские самовары". Справа — музей "Гармони деда Филимона": Тула считается родиной этого музыкального инструмента.За кремлем — Казанская набережная реки Упы, отличное место для прогулок: там кофейни, арт-объекты, детские площадки, велодорожки.От кремля до старейшего в России музея оружия (основан в 1873 году) идите по местному Арбату — улице Металлистов. В отреставрированных особняках — сувенирные магазины, кафе и рестораны.Как добраться: расстояние от Москвы — около 180 километров. "Ласточки" ходят с Курского вокзала, время в пути — два часа, билет — от 700 рублей.ВладимирГлавная достопримечательность одного из самых популярных городов Золотого кольца — белокаменные храмы XII века. Они находятся под защитой ЮНЕСКО.Успенский собор XII века — один из немногих памятников зодчества домонгольской Руси. До начала XV века там венчали на престол всех Великих московских князей, а сейчас туристы приходят туда увидеть уникальные фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.Дмитриевский собор — ровесник Успенского — похож на резную шкатулку. Между храмами — "Палаты", там филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где представлены картины, археологические находки и предметы старинного быта крестьян и горожан.Небольшие музеи и смотровые площадки — на улице Георгиевской. Там — "Молодильная лавка Бабы-Яги", музей "Старая аптека" и кузница, где рассказывают о жизни ремесленников.Как добраться: расстояние от Москвы — 186 километров. Проще и удобнее ехать на "Ласточке" с Курского или Восточного вокзалов. Время в пути — меньше двух часов.

https://ria.ru/20240801/sergievposad-1954070624.html

https://ria.ru/20200316/1568547174.html

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https://ria.ru/20241007/puteshestviya-1976448754.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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