Рейтинг@Mail.ru
Красивые города — в двух часах от Москвы. Куда поехать в выходные - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 24.10.2024 (обновлено: 08:03 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/puteshestviya-1979194109.html
Красивые города — в двух часах от Москвы. Куда поехать в выходные
Красивые города — в двух часах от Москвы. Куда поехать в выходные - РИА Новости, 24.10.2024
Красивые города — в двух часах от Москвы. Куда поехать в выходные
В этом году ноябрьские выходные короткие, потому лучше планировать поездки на небольшие расстояния. Где жителям столицы интересно провести время в Подмосковье и РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T08:00
2024-10-24T08:03
туризм
туризм
маршруты - туризм
достопримечательности
куда поехать в выходные
куда сходить
куда поехать
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978546210_0:111:3070:1838_1920x0_80_0_0_f7ba4b85023682c7abc6428dadaad052.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году ноябрьские выходные короткие, потому лучше планировать поездки на небольшие расстояния. Где жителям столицы интересно провести время в Подмосковье и соседних областях — в материале РИА Новости.Сергиев ПосадГлавная достопримечательность ближайшего к столице города Золотого кольца России — Троице-Сергиева лавра. От вокзала до нее — полчаса пешком. По дороге с Блинной горы сделайте панорамное фото города и храмов.Успенский — самый большой собор монастыря, синие и золотые маковки украшают именно его. Внутри деревянный гроб Сергия Радонежского, а его мощи — в Свято-Троицком соборе. У стен обители — святой источник преподобного Саввы Сторожевского, там обычно многолюдно.В Сергиевом Посаде, который с 1930-го по 1991 год назывался Загорском, первый в стране музей игрушки. Здание из красного кирпича — недалеко от вокзала, на главной улице города, проспекте Красной Армии. Там более 150 тысяч экспонатов — новогодние, деревянные игрушки, куклы, посуда для них, железная дорога.Еще есть Музей русской матрешки, а с историей города и бытом крестьянской деревни можно познакомиться в "Конном дворе". Этот музейный комплекс из красного кирпича расположен рядом с лаврой, за Белым прудом.Как добраться: расстояние от Москвы — 70 километров. Электрички идут с Ярославского вокзала, время в пути — от часа до полутора.КлинКлин не считается туристическим центром, но там есть несколько объектов, которые нельзя пропустить."Новый год — круглый год", — слоган музея елочной игрушки "Клинское подворье". Попасть туда можно в любой месяц. В 12 залах — наряженные елки, украшения из бумаги, фольги, которые вешали на рождественское дерево в XIX веке. Позднее появились игрушки из стекла — шары, белки, бабочки, звезды, птицы, а также тематические — посвященные космосу, военным, сказочным героям. Есть коллекция дедов Морозов и Снегурочек.Еще в Клину расположен Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского. Здание, в котором находятся предметы быта, вещи, ноты и рояль композитора, он арендовал в последние годы жизни. Там была написана музыка к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". На территории музея проходят концерты, а по живописному парку можно гулять.Как добраться: от столицы — около 100 километров. Приехать можно на автобусе или электричке, время в пути — полтора часа.КоломнаВ небольшой Коломне — около пяти десятков музеев: фарфора, трамваев, патефона, российской фотографии и даже ЖКХ — он об истории строительства местного водопровода. В "Душистых радостях" туристов знакомят с историей мыловарения и проводят мастер-классы.Самые известные музеи посвящены пастиле и калачам. В первом рассказывают о том, как лакомство готовили дома, а в "Калачной" — о секретах выпечки хлеба.На территории Коломенского кремля сохранилось несколько стен и башен. Самая известная — Маринкина — названа в честь Марины Мнишек, супруги Лжедмитрия I. Говорят, она жила тут в заточении, потом превратилась в ворону и улетела на волю.Как добраться: от столицы — чуть больше 100 километров. На автомобиле дорога занимает примерно час и 50 минут, на электричке — два часа, билет стоит от 400 рублей.Переславль-ЗалесскийЗдесь родился Александр Невский, Петр I строил потешную флотилию. В теплое время года на Плещеевом озере туристы осваивают виндсерфинг и кайтинг, зимой — сноукайтинг.Обязательное к посещению место — Спасо-Преображенский собор, с которого в 1152 году Юрий Долгорукий и начал строить город. Храм — единственный из пяти первых белокаменных на северо-востоке России, который почти полностью сохранился.Чтобы осмотреть город, поднимитесь на земляные валы. Они идут вдоль исторического центра. С них видно местную Красную площадь, церкви и особняки.На берегу Плещеева озера — музей, посвященной потешной флотилии Петра I. Он организовал тут строительство кораблей, туристы могут увидеть один из них — бот "Фортуна". А рядом — музей граммофонов, паровозов, удивительных вещей. Музей утюга — в центре Переславля-Залесского. Самому старому экспонату — 250 лет.Как добраться: от столицы — около 140 километров. Проще всего добраться на автобусе, время в пути — два часа. На электричке с Ярославского вокзала нужно доехать до станции Берендеево, а оттуда — 20 километров на такси. В выходные ходит прямой туристический поезд.ТверьГлавные достопримечательности Твери сосредоточены в центре, потому от вокзала лучше взять такси и минут за десять доехать до главной пешеходной улицы — Трехсвятской — и пересекающего ее бульвара Радищева. Мимо отреставрированных купеческих особняков отправляйтесь в сторону набережной Степана Разина, переходящей в набережную Михаила Ярославича.Между Новым и Старым Волжскими мостами внутри Дворцового сада — Императорский путевой дворец, построенный по заказу Екатерины II в XVIII веке. Там — картинная галерея, мебель, утварь царской семьи, которая останавливалась в покоях по пути из Петербурга в Москву.Загляните в Музей козла, где представлены фигурки животного, зайдите поностальгировать в Музей Плюшкина, где собраны предметы советского быта или в музей живописи Валентина Сидорова, которого называли "королем неба" — за волжские пейзажи.Как добраться: расстояние от Москвы — около 170 километров. Время в пути на автобусе — около трех часов, но удобнее на "Ласточке" — меньше двух.ТулаТулу называют третьей музейной столицей России. Ее символы — пряники, самовары и оружие. Посвященные им музеи — самые посещаемые.Местный кремль возвели в XVI веке. На его территории — два собора. Успенский вернули церкви, в Богоявленском филиал музея оружия. В крепостной стене — магазинчики с местными продуктами, а забравшись на нее, можно осмотреть окрестности.У входа в крепость — знаменитый памятник прянику, рядом — музей "Тульские самовары". Справа — музей "Гармони деда Филимона": Тула считается родиной этого музыкального инструмента.За кремлем — Казанская набережная реки Упы, отличное место для прогулок: там кофейни, арт-объекты, детские площадки, велодорожки.От кремля до старейшего в России музея оружия (основан в 1873 году) идите по местному Арбату — улице Металлистов. В отреставрированных особняках — сувенирные магазины, кафе и рестораны.Как добраться: расстояние от Москвы — около 180 километров. "Ласточки" ходят с Курского вокзала, время в пути — два часа, билет — от 700 рублей.ВладимирГлавная достопримечательность одного из самых популярных городов Золотого кольца — белокаменные храмы XII века. Они находятся под защитой ЮНЕСКО.Успенский собор XII века — один из немногих памятников зодчества домонгольской Руси. До начала XV века там венчали на престол всех Великих московских князей, а сейчас туристы приходят туда увидеть уникальные фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.Дмитриевский собор — ровесник Успенского — похож на резную шкатулку. Между храмами — "Палаты", там филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где представлены картины, археологические находки и предметы старинного быта крестьян и горожан.Небольшие музеи и смотровые площадки — на улице Георгиевской. Там — "Молодильная лавка Бабы-Яги", музей "Старая аптека" и кузница, где рассказывают о жизни ремесленников.Как добраться: расстояние от Москвы — 186 километров. Проще и удобнее ехать на "Ласточке" с Курского или Восточного вокзалов. Время в пути — меньше двух часов.
https://ria.ru/20240801/sergievposad-1954070624.html
https://ria.ru/20200316/1568547174.html
https://ria.ru/20241024/tver-1976844063.html
https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html
https://ria.ru/20241007/puteshestviya-1976448754.html
клин
сергиев посад
переславль-залесский
коломна
тула
тверь
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978546210_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_045f8985b70bc4553313dc1fbf3ff99a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, маршруты - туризм, достопримечательности, куда поехать в выходные, куда сходить , куда поехать, что посмотреть , клин, сергиев посад, переславль-залесский, коломна, тула, тверь, владимир, музеи, храмы
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Достопримечательности, куда поехать в выходные, куда сходить , куда поехать, что посмотреть , Клин, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Коломна, Тула, Тверь, Владимир, Музеи, Храмы
Красивые города — в двух часах от Москвы. Куда поехать в выходные

Эксперты назвали лучшие города для поездок в выходные из Москвы

© iStock.com / Maksym BelchenkoДевушка отдыхает в осеннем парке
Девушка отдыхает в осеннем парке - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / Maksym Belchenko
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. В этом году ноябрьские выходные короткие, потому лучше планировать поездки на небольшие расстояния. Где жителям столицы интересно провести время в Подмосковье и соседних областях — в материале РИА Новости.

Сергиев Посад

Главная достопримечательность ближайшего к столице города Золотого кольца России — Троице-Сергиева лавра. От вокзала до нее — полчаса пешком. По дороге с Блинной горы сделайте панорамное фото города и храмов.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Успенский — самый большой собор монастыря, синие и золотые маковки украшают именно его. Внутри деревянный гроб Сергия Радонежского, а его мощи — в Свято-Троицком соборе. У стен обители — святой источник преподобного Саввы Сторожевского, там обычно многолюдно.
В Сергиевом Посаде, который с 1930-го по 1991 год назывался Загорском, первый в стране музей игрушки. Здание из красного кирпича — недалеко от вокзала, на главной улице города, проспекте Красной Армии. Там более 150 тысяч экспонатов — новогодние, деревянные игрушки, куклы, посуда для них, железная дорога.
Успенский собор, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Туры в Сергиев Посад: "Троица", лавра и другие достопримечательности
1 августа, 06:10
Еще есть Музей русской матрешки, а с историей города и бытом крестьянской деревни можно познакомиться в "Конном дворе". Этот музейный комплекс из красного кирпича расположен рядом с лаврой, за Белым прудом.
Как добраться: расстояние от Москвы — 70 километров. Электрички идут с Ярославского вокзала, время в пути — от часа до полутора.

Клин

Клин не считается туристическим центром, но там есть несколько объектов, которые нельзя пропустить.
© Public domainВид на город Клин
Вид на город Клин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Public domain
Вид на город Клин
"Новый год — круглый год", — слоган музея елочной игрушки "Клинское подворье". Попасть туда можно в любой месяц. В 12 залах — наряженные елки, украшения из бумаги, фольги, которые вешали на рождественское дерево в XIX веке. Позднее появились игрушки из стекла — шары, белки, бабочки, звезды, птицы, а также тематические — посвященные космосу, военным, сказочным героям. Есть коллекция дедов Морозов и Снегурочек.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары.

Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары

Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары.

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Гостиная в доме-музее Чайковского.

Гостиная в доме-музее Чайковского

Гостиная в доме-музее Чайковского.

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже.
Клин. Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже
Клин. Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже.
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Елки в музее елочной игрушки.

Клин. Елки в музее елочной игрушки

Клин. Елки в музее елочной игрушки.

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Елочные игрушки в наборе.
Клин. Елочные игрушки в наборе
Клин. Елочные игрушки в наборе.
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский /

Церковь Воскресения Христова в городе Клин.

Церковь Воскресения Христова в городе Клин

Церковь Воскресения Христова в городе Клин.

CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский /
6 из 6

Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары.

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6

Гостиная в доме-музее Чайковского.

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
Клин. Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже.
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6

Клин. Елки в музее елочной игрушки.

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
Клин. Елочные игрушки в наборе.
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6

Церковь Воскресения Христова в городе Клин.

CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский /
6 из 6
Еще в Клину расположен Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского. Здание, в котором находятся предметы быта, вещи, ноты и рояль композитора, он арендовал в последние годы жизни. Там была написана музыка к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". На территории музея проходят концерты, а по живописному парку можно гулять.
Как добраться: от столицы — около 100 километров. Приехать можно на автобусе или электричке, время в пути — полтора часа.

Коломна

В небольшой Коломне — около пяти десятков музеев: фарфора, трамваев, патефона, российской фотографии и даже ЖКХ — он об истории строительства местного водопровода. В "Душистых радостях" туристов знакомят с историей мыловарения и проводят мастер-классы.
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкМаринкина башня — одна из семи сохранившихся до наших дней башен Коломенского кремля
Маринкина башня — одна из семи сохранившихся до наших дней башен Коломенского кремля - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Маринкина башня — одна из семи сохранившихся до наших дней башен Коломенского кремля
Самые известные музеи посвящены пастиле и калачам. В первом рассказывают о том, как лакомство готовили дома, а в "Калачной" — о секретах выпечки хлеба.
На территории Коломенского кремля сохранилось несколько стен и башен. Самая известная — Маринкина — названа в честь Марины Мнишек, супруги Лжедмитрия I. Говорят, она жила тут в заточении, потом превратилась в ворону и улетела на волю.
© РИА Новости / Светлана Баева

Музейная фабрика пастилы в Коломне.

Музейная фабрика пастилы в Коломне

Музейная фабрика пастилы в Коломне.

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 6
© РИА Новости / Светлана Баева

"Калачная" в Коломне.

Калачная в Коломне

"Калачная" в Коломне.

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6
© РИА Новости / Светлана Баева

Музей "Коломенская пастила".

Музей Коломенская пастила

Музей "Коломенская пастила".

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанк

Монументальный памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому в Коломне. Сооружен в память о победе русских дружин над полчищами монголо-татар в Куликовской битве 1380 года. Установлен возле стен Коломенского кремля. Торжественное открытие памятника состоялось 22 мая 2007 года. Авторы монумента — скульптор А. Рукавишников и архитектор С. Шаров. На втором плане Маринкина башня — одна из семи сохранившихся до наших дней башен Коломенского кремля. Построена в 1525-1531 годах.

Монументальный памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому в Коломне

Монументальный памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому в Коломне. Сооружен в память о победе русских дружин над полчищами монголо-татар в Куликовской битве 1380 года. Установлен возле стен Коломенского кремля. Торжественное открытие памятника состоялось 22 мая 2007 года. Авторы монумента — скульптор А. Рукавишников и архитектор С. Шаров. На втором плане Маринкина башня — одна из семи сохранившихся до наших дней башен Коломенского кремля. Построена в 1525-1531 годах.

© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанк

Богородицерождественский Бобренев монастырь — мужской монастырь Коломенской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Старое Бобренево (в трех километрах от Коломны) Коломенского района Московской области. Основан, по преданию, Дмитрием Донским и его воеводой Д. Боброком-Волынским, после победы на Куликовом поле около 1381 года.

Богородицерождественский Бобренев монастырь — мужской монастырь Коломенской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Старое Бобренево (в трех километрах от Коломны) Коломенского района Московской области

Богородицерождественский Бобренев монастырь — мужской монастырь Коломенской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Старое Бобренево (в трех километрах от Коломны) Коломенского района Московской области. Основан, по преданию, Дмитрием Донским и его воеводой Д. Боброком-Волынским, после победы на Куликовом поле около 1381 года.

© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Светлана Баева

Гостевой дом, где жил Александр Куприн.

Гостевой дом, где жил Александр Куприн

Гостевой дом, где жил Александр Куприн.

© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 6

Музейная фабрика пастилы в Коломне.

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 6

"Калачная" в Коломне.

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6

Музей "Коломенская пастила".

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6

Монументальный памятник святому благоверному князю Дмитрию Донскому в Коломне. Сооружен в память о победе русских дружин над полчищами монголо-татар в Куликовской битве 1380 года. Установлен возле стен Коломенского кремля. Торжественное открытие памятника состоялось 22 мая 2007 года. Авторы монумента — скульптор А. Рукавишников и архитектор С. Шаров. На втором плане Маринкина башня — одна из семи сохранившихся до наших дней башен Коломенского кремля. Построена в 1525-1531 годах.

© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Богородицерождественский Бобренев монастырь — мужской монастырь Коломенской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Старое Бобренево (в трех километрах от Коломны) Коломенского района Московской области. Основан, по преданию, Дмитрием Донским и его воеводой Д. Боброком-Волынским, после победы на Куликовом поле около 1381 года.

© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
5 из 6

Гостевой дом, где жил Александр Куприн.

© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 6
Как добраться: от столицы — чуть больше 100 километров. На автомобиле дорога занимает примерно час и 50 минут, на электричке — два часа, билет стоит от 400 рублей.

Переславль-Залесский

Здесь родился Александр Невский, Петр I строил потешную флотилию. В теплое время года на Плещеевом озере туристы осваивают виндсерфинг и кайтинг, зимой — сноукайтинг.
© iStock.com / bbsferrariГорицкий Успенский монастырь, Переславль-Залесский, Ярославская область
Горицкий Успенский монастырь, Переславль-Залесский, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / bbsferrari
Горицкий Успенский монастырь, Переславль-Залесский, Ярославская область
Обязательное к посещению место — Спасо-Преображенский собор, с которого в 1152 году Юрий Долгорукий и начал строить город. Храм — единственный из пяти первых белокаменных на северо-востоке России, который почти полностью сохранился.
Чтобы осмотреть город, поднимитесь на земляные валы. Они идут вдоль исторического центра. С них видно местную Красную площадь, церкви и особняки.
Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Как стать графом на Плещеевом озере. Самые интересные места Переславля
16 марта 2020, 08:00
На берегу Плещеева озера — музей, посвященной потешной флотилии Петра I. Он организовал тут строительство кораблей, туристы могут увидеть один из них — бот "Фортуна". А рядом — музей граммофонов, паровозов, удивительных вещей. Музей утюга — в центре Переславля-Залесского. Самому старому экспонату — 250 лет.
Как добраться: от столицы — около 140 километров. Проще всего добраться на автобусе, время в пути — два часа. На электричке с Ярославского вокзала нужно доехать до станции Берендеево, а оттуда — 20 километров на такси. В выходные ходит прямой туристический поезд.

Тверь

Главные достопримечательности Твери сосредоточены в центре, потому от вокзала лучше взять такси и минут за десять доехать до главной пешеходной улицы — Трехсвятской — и пересекающего ее бульвара Радищева. Мимо отреставрированных купеческих особняков отправляйтесь в сторону набережной Степана Разина, переходящей в набережную Михаила Ярославича.
© РИА Новости / Мария СеливановаНабережная Твери. Вид на Свято-Екатерининский монастырь
Набережная Твери. Вид на Свято-Екатерининский монастырь - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Набережная Твери. Вид на Свято-Екатерининский монастырь
Между Новым и Старым Волжскими мостами внутри Дворцового сада — Императорский путевой дворец, построенный по заказу Екатерины II в XVIII веке. Там — картинная галерея, мебель, утварь царской семьи, которая останавливалась в покоях по пути из Петербурга в Москву.
Загляните в Музей козла, где представлены фигурки животного, зайдите поностальгировать в Музей Плюшкина, где собраны предметы советского быта или в музей живописи Валентина Сидорова, которого называли "королем неба" — за волжские пейзажи.
Морская прогулка в Твери - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Сказочный парк, сон у воды и высокая кухня. Необычные выходные в Твери
06:05
Как добраться: расстояние от Москвы — около 170 километров. Время в пути на автобусе — около трех часов, но удобнее на "Ласточке" — меньше двух.

Тула

Тулу называют третьей музейной столицей России. Ее символы — пряники, самовары и оружие. Посвященные им музеи — самые посещаемые.
© iStock.com / Oleksii BolshykhТульский кремль
Тульский кремль - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / Oleksii Bolshykh
Тульский кремль
Местный кремль возвели в XVI веке. На его территории — два собора. Успенский вернули церкви, в Богоявленском филиал музея оружия. В крепостной стене — магазинчики с местными продуктами, а забравшись на нее, можно осмотреть окрестности.
У входа в крепость — знаменитый памятник прянику, рядом — музей "Тульские самовары". Справа — музей "Гармони деда Филимона": Тула считается родиной этого музыкального инструмента.
© iStock.com / Sergei Ramiltsev

Памятник Тульскому прянику в городе Тула.

Памятник Тульскому прянику в городе Тула

Памятник Тульскому прянику в городе Тула.

© iStock.com / Sergei Ramiltsev
1 из 3
© iStock.com / NataliaNaberezhnaia

Пешеходная улица в центре Тулы.

Пешеходная улица в центре Тулы

Пешеходная улица в центре Тулы.

© iStock.com / NataliaNaberezhnaia
2 из 3
© iStock.com / possum1961

Пешеходная улица в центре Тулы.

Пешеходная улица в центре Тулы

Пешеходная улица в центре Тулы.

© iStock.com / possum1961
3 из 3

Памятник Тульскому прянику в городе Тула.

© iStock.com / Sergei Ramiltsev
1 из 3

Пешеходная улица в центре Тулы.

© iStock.com / NataliaNaberezhnaia
2 из 3

Пешеходная улица в центре Тулы.

© iStock.com / possum1961
3 из 3
За кремлем — Казанская набережная реки Упы, отличное место для прогулок: там кофейни, арт-объекты, детские площадки, велодорожки.
От кремля до старейшего в России музея оружия (основан в 1873 году) идите по местному Арбату — улице Металлистов. В отреставрированных особняках — сувенирные магазины, кафе и рестораны.
Как добраться: расстояние от Москвы — около 180 километров. "Ласточки" ходят с Курского вокзала, время в пути — два часа, билет — от 700 рублей.

Владимир

Главная достопримечательность одного из самых популярных городов Золотого кольца — белокаменные храмы XII века. Они находятся под защитой ЮНЕСКО.
© iStock.com / BelikartВладимирский планетарий, город Владимир
Владимирский планетарий, город Владимир - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© iStock.com / Belikart
Владимирский планетарий, город Владимир
Успенский собор XII века — один из немногих памятников зодчества домонгольской Руси. До начала XV века там венчали на престол всех Великих московских князей, а сейчас туристы приходят туда увидеть уникальные фрески Андрея Рублева и Даниила Черного.
Дмитриевский собор — ровесник Успенского — похож на резную шкатулку. Между храмами — "Палаты", там филиал Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где представлены картины, археологические находки и предметы старинного быта крестьян и горожан.
Успенский собор во Владимире - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире
20 июля 2021, 08:00
Небольшие музеи и смотровые площадки — на улице Георгиевской. Там — "Молодильная лавка Бабы-Яги", музей "Старая аптека" и кузница, где рассказывают о жизни ремесленников.
Как добраться: расстояние от Москвы — 186 километров. Проще и удобнее ехать на "Ласточке" с Курского или Восточного вокзалов. Время в пути — меньше двух часов.
Коллекция Золото скифов в Национальном музее Тывы - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Золото скифов: где его найти в России
7 октября, 08:00
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмДостопримечательностикуда поехать в выходныекуда сходитькуда поехатьчто посмотретьКлинСергиев ПосадПереславль-ЗалесскийКоломнаТулаТверьВладимирМузеиХрамы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала