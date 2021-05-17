https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html

Кремль, пляж, "Коммуналка": как провести необычные выходные в Коломне

Кремль, пляж, "Коммуналка": как провести необычные выходные в Коломне

РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:00

2021-05-17T08:00

2021-05-17T08:09

туры

русское географическое общество

туризм

куда поехать

куда поехать в выходные

россия

музеи

маршруты - туризм

венедикт ерофеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594000288_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_413c70b1d6c5f96bf671095542824840.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Коломна — город уникальный: кремль жилой, гостиницы необычные, в кафе учат ухаживать за дамами и готовят по рецептам писателей. Едва поднимешь голову — вывеска "Музей". Причем абсолютно на любой вкус: калача и пастилы, медовухи, из необычного — органической культуры. Отключили горячую воду — вот вам Музей ЖКХ, замучили пробки — сходите в Музей трамваев, проблемы с соседями — зайдите в "Арткоммуналку". Надоел познавательный туризм — за мостом песчаный пляж. О том, как отдохнуть в Коломне и ее полюбить, — в материале РИА Новости.Тысячи шагов между Дмитрием Донским и Мариной МнишекСейчас многие любят считать шаги с помощью гаджетов. Так вот, в Коломне, не покидая пределов кремля, легко можно дважды превысить дневную норму в десять тысяч. По территории он почти не уступает московскому — 24 гектара против столичных 27,5. Зато свободный доступ практически везде, а по выходным можно подниматься на стены. Кстати, и по старшинству Коломна близка к столице. Годом основания считают 1177-й, и в те времена за город боролись Московское и Рязанское княжества. Несколько раз его сжигали дотла, но затем восстанавливали. Здешние места помнят и Дмитрия Донского, и Ивана Грозного, и Марину Мнишек.По ее словам, дома там не относят к элитным. Только в последнее время, когда в город хлынули туристы, цена стала расти. За соответствием историческому облику следят с переменным успехом. Порой деревянные здания с резными наличниками перемежаются кирпичными двух- и трехэтажными, но аутентичной красоты все же больше.Кстати, Коломенский кремль несколько лет назад стал победителем народного голосования проекта-конкурса "Россия 10", организованного телеканалом "Россия 1" и Русским географическим обществом.Гуляем по кремлю дальше и вспоминаем об Иване Грозном. Тут он собирал войска на Казань и, когда взял ее, велел построить церковь, заложил Успенский монастырь. Сначала он был мужской, а теперь — женский. Из 16 кремлевских башен уцелели семь. Например, Коломенская, которую в Смутное время, в начале XVII века, стали называть Маринкиной в честь супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек. Считают, что именно здесь ее заточили и она умерла. Или, по легенде, обернулась сорокой и вылетела в одну из бойниц. Куда ни глянь, везде музейСпускаемся взглядом от древней башни к современному конькобежному центру, а между ними — интересное круглое кирпичное здание. "Это Музей ЖКХ, он об истории строительства коломенского водопровода, — рассказывает Софья. — Но работает лишь по выходным, в первой половине дня". Она поясняет, что там всего один сотрудник, он же его создатель. Зато водопровод исправно действует. Прогуливаясь, например, по улице Лазарева в кремле можно увидеть "шевлягинскую бассейку" — колонку, названную в честь местной благотворительницы Марии Шевлягиной, которая финансировала строительство важной городской артерии. Вода в бассейке, как уверяют, питьевая."Занесло судьбою в третий батальон Старенький коломенский усталый патефон. Пел нам на привалах у чужих дорог Трогательный девичий печальный голосок", — пел Леонид Утесов.Ну а музеи, посвященные пастиле и калачам, уже известны всей России. Попасть туда в выходные не так уж и просто, лучше записаться заранее. В пастильном рассказывают о том, как это лакомство готовили дома. В "Калачной" — о секретах производства выпечки. А в "Навигаторе" у Пятницких ворот кремля можно записаться на экскурсии, купить билеты и узнать что-либо о городе. Еще одно любопытное место — "Арткоммуналка". Это уже про советское прошлое и Венедикта Ерофеева. Знаменитый писатель жил в Коломне, работал в винно-водочном отделе магазина "Огонек" грузчиком и бывал в большой коммунальной квартире, которая стала музеем. Она за пределами кремля, на улице Октябрьской Революции, вход со двора. Путь указывают вывески и граффити. Первые экспонаты — наследство одной из жительниц Коломны. А потом пошел нескончаемый поток подарков: чемоданы, сумки, фотоаппараты, действующая домашняя фотолаборатория, холодильники, плиты, стиральная машина, баночки, сифоны, пачки чая, печенья, закрутки, библиотека.В "Коммуналке" проводят квесты: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения. А еще тут можно организовать обед по-советски.Ловелас из моря и пляж под стенами кремляВообще, в Коломне с едой проблем нет. Кафе, как и музеи, на каждом шагу, а иногда и то и другое вместе. Например, "Café Лажечников" представляет меню по мотивам известных произведений писателя-романиста и местного уроженца Ивана Лажечникова. На летней веранде музея пастилы можно попробовать чай "по-Достоевскому". В арт-кафе "Намеки" предлагают "уловить настроение в названиях блюд, едва открыв страницы меню". В "Доме с мезонином" — русскую кухню и всевозможные десерты. Разделы меню в рыбном ресторане "Сибас-ловелас" посвящены искусству любви: увидел, подошел, заговорил, обнял, поцеловал, покорил, соблазнил. И резюме: "А кто vinoват?" Правда, вина там пока нет из-за отсутствия лицензии, но мидий, креветок, семги и сибаса в различных вариациях — множество. С отелями в Коломне тоже все хорошо. Есть советские, современные, исторические апартаменты. "В 1911-1913-м писатель Александр Куприн гостил в городе у сестры, останавливался вот в этом доме", — рассказывает экскурсовод, подводя к деревянному зданию с резными наличниками на улице Лазарева. — А теперь тут может пожить любой". Из окна на любопытных туристов смотрит кошка. Их в Коломне, кстати, очень много — если встретится в кафе или гостинице, удивляться не стоит.Но можно удивиться сочетанию: центр города, пляж, кемпинг. Он так и называется "У кремля": разноцветные домики по разные стороны улицы Большой Запрудной (справа — с удобствами, слева — без) и стоянка для кемперов. Буквально в ста метрах — песчаный пляж и вейк-парк "На волне". Там и на доску поставят, и накормят в гриль-домике или фреш-баре.Добраться до Коломны из Москвы элементарно: электрички, автобусы, личный транспорт — все в сторону Рязани. Цена билета на общественном — примерно 300 рублей, на трассе ремонт и пробки неизбежны, но результат стоит того, чтобы потерпеть.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

россия

москва

коломна

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туры, русское географическое общество, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, музеи, маршруты - туризм, венедикт ерофеев, москва, коломна, рязань, отдых, путешествия