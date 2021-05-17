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Туризм
https://ria.ru/20210517/kolomna-1732261548.html
Кремль, пляж, "Коммуналка": как провести необычные выходные в Коломне
Кремль, пляж, "Коммуналка": как провести необычные выходные в Коломне
РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:00
2021-05-17T08:09
туры
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маршруты - туризм
венедикт ерофеев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Коломна — город уникальный: кремль жилой, гостиницы необычные, в кафе учат ухаживать за дамами и готовят по рецептам писателей. Едва поднимешь голову — вывеска "Музей". Причем абсолютно на любой вкус: калача и пастилы, медовухи, из необычного — органической культуры. Отключили горячую воду — вот вам Музей ЖКХ, замучили пробки — сходите в Музей трамваев, проблемы с соседями — зайдите в "Арткоммуналку". Надоел познавательный туризм — за мостом песчаный пляж. О том, как отдохнуть в Коломне и ее полюбить, — в материале РИА Новости.Тысячи шагов между Дмитрием Донским и Мариной МнишекСейчас многие любят считать шаги с помощью гаджетов. Так вот, в Коломне, не покидая пределов кремля, легко можно дважды превысить дневную норму в десять тысяч. По территории он почти не уступает московскому — 24 гектара против столичных 27,5. Зато свободный доступ практически везде, а по выходным можно подниматься на стены. Кстати, и по старшинству Коломна близка к столице. Годом основания считают 1177-й, и в те времена за город боролись Московское и Рязанское княжества. Несколько раз его сжигали дотла, но затем восстанавливали. Здешние места помнят и Дмитрия Донского, и Ивана Грозного, и Марину Мнишек.По ее словам, дома там не относят к элитным. Только в последнее время, когда в город хлынули туристы, цена стала расти. За соответствием историческому облику следят с переменным успехом. Порой деревянные здания с резными наличниками перемежаются кирпичными двух- и трехэтажными, но аутентичной красоты все же больше.Кстати, Коломенский кремль несколько лет назад стал победителем народного голосования проекта-конкурса "Россия 10", организованного телеканалом "Россия 1" и Русским географическим обществом.Гуляем по кремлю дальше и вспоминаем об Иване Грозном. Тут он собирал войска на Казань и, когда взял ее, велел построить церковь, заложил Успенский монастырь. Сначала он был мужской, а теперь — женский. Из 16 кремлевских башен уцелели семь. Например, Коломенская, которую в Смутное время, в начале XVII века, стали называть Маринкиной в честь супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек. Считают, что именно здесь ее заточили и она умерла. Или, по легенде, обернулась сорокой и вылетела в одну из бойниц. Куда ни глянь, везде музейСпускаемся взглядом от древней башни к современному конькобежному центру, а между ними — интересное круглое кирпичное здание. "Это Музей ЖКХ, он об истории строительства коломенского водопровода, — рассказывает Софья. — Но работает лишь по выходным, в первой половине дня". Она поясняет, что там всего один сотрудник, он же его создатель. Зато водопровод исправно действует. Прогуливаясь, например, по улице Лазарева в кремле можно увидеть "шевлягинскую бассейку" — колонку, названную в честь местной благотворительницы Марии Шевлягиной, которая финансировала строительство важной городской артерии. Вода в бассейке, как уверяют, питьевая."Занесло судьбою в третий батальон Старенький коломенский усталый патефон. Пел нам на привалах у чужих дорог Трогательный девичий печальный голосок", — пел Леонид Утесов.Ну а музеи, посвященные пастиле и калачам, уже известны всей России. Попасть туда в выходные не так уж и просто, лучше записаться заранее. В пастильном рассказывают о том, как это лакомство готовили дома. В "Калачной" — о секретах производства выпечки. А в "Навигаторе" у Пятницких ворот кремля можно записаться на экскурсии, купить билеты и узнать что-либо о городе. Еще одно любопытное место — "Арткоммуналка". Это уже про советское прошлое и Венедикта Ерофеева. Знаменитый писатель жил в Коломне, работал в винно-водочном отделе магазина "Огонек" грузчиком и бывал в большой коммунальной квартире, которая стала музеем. Она за пределами кремля, на улице Октябрьской Революции, вход со двора. Путь указывают вывески и граффити. Первые экспонаты — наследство одной из жительниц Коломны. А потом пошел нескончаемый поток подарков: чемоданы, сумки, фотоаппараты, действующая домашняя фотолаборатория, холодильники, плиты, стиральная машина, баночки, сифоны, пачки чая, печенья, закрутки, библиотека.В "Коммуналке" проводят квесты: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения. А еще тут можно организовать обед по-советски.Ловелас из моря и пляж под стенами кремляВообще, в Коломне с едой проблем нет. Кафе, как и музеи, на каждом шагу, а иногда и то и другое вместе. Например, "Café Лажечников" представляет меню по мотивам известных произведений писателя-романиста и местного уроженца Ивана Лажечникова. На летней веранде музея пастилы можно попробовать чай "по-Достоевскому". В арт-кафе "Намеки" предлагают "уловить настроение в названиях блюд, едва открыв страницы меню". В "Доме с мезонином" — русскую кухню и всевозможные десерты. Разделы меню в рыбном ресторане "Сибас-ловелас" посвящены искусству любви: увидел, подошел, заговорил, обнял, поцеловал, покорил, соблазнил. И резюме: "А кто vinoват?" Правда, вина там пока нет из-за отсутствия лицензии, но мидий, креветок, семги и сибаса в различных вариациях — множество. С отелями в Коломне тоже все хорошо. Есть советские, современные, исторические апартаменты. "В 1911-1913-м писатель Александр Куприн гостил в городе у сестры, останавливался вот в этом доме", — рассказывает экскурсовод, подводя к деревянному зданию с резными наличниками на улице Лазарева. — А теперь тут может пожить любой". Из окна на любопытных туристов смотрит кошка. Их в Коломне, кстати, очень много — если встретится в кафе или гостинице, удивляться не стоит.Но можно удивиться сочетанию: центр города, пляж, кемпинг. Он так и называется "У кремля": разноцветные домики по разные стороны улицы Большой Запрудной (справа — с удобствами, слева — без) и стоянка для кемперов. Буквально в ста метрах — песчаный пляж и вейк-парк "На волне". Там и на доску поставят, и накормят в гриль-домике или фреш-баре.Добраться до Коломны из Москвы элементарно: электрички, автобусы, личный транспорт — все в сторону Рязани. Цена билета на общественном — примерно 300 рублей, на трассе ремонт и пробки неизбежны, но результат стоит того, чтобы потерпеть.
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Кремль, пляж, "Коммуналка": как провести необычные выходные в Коломне

08:00 17.05.2021 (обновлено: 08:09 17.05.2021)
 
© Depositphotos / yulenochekkСоборная площадь в Коломне
Соборная площадь в Коломне - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Depositphotos / yulenochekk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Коломна — город уникальный: кремль жилой, гостиницы необычные, в кафе учат ухаживать за дамами и готовят по рецептам писателей. Едва поднимешь голову — вывеска "Музей". Причем абсолютно на любой вкус: калача и пастилы, медовухи, из необычного — органической культуры. Отключили горячую воду — вот вам Музей ЖКХ, замучили пробки — сходите в Музей трамваев, проблемы с соседями — зайдите в "Арткоммуналку". Надоел познавательный туризм — за мостом песчаный пляж. О том, как отдохнуть в Коломне и ее полюбить, — в материале РИА Новости.

Тысячи шагов между Дмитрием Донским и Мариной Мнишек

Сейчас многие любят считать шаги с помощью гаджетов. Так вот, в Коломне, не покидая пределов кремля, легко можно дважды превысить дневную норму в десять тысяч. По территории он почти не уступает московскому — 24 гектара против столичных 27,5. Зато свободный доступ практически везде, а по выходным можно подниматься на стены. Кстати, и по старшинству Коломна близка к столице. Годом основания считают 1177-й, и в те времена за город боролись Московское и Рязанское княжества. Несколько раз его сжигали дотла, но затем восстанавливали. Здешние места помнят и Дмитрия Донского, и Ивана Грозного, и Марину Мнишек.

"Кремль не музефицирован, — рассказывает гид Софья. — На территории живут люди".

По ее словам, дома там не относят к элитным. Только в последнее время, когда в город хлынули туристы, цена стала расти. За соответствием историческому облику следят с переменным успехом. Порой деревянные здания с резными наличниками перемежаются кирпичными двух- и трехэтажными, но аутентичной красоты все же больше.
Кстати, Коломенский кремль несколько лет назад стал победителем народного голосования проекта-конкурса "Россия 10", организованного телеканалом "Россия 1" и Русским географическим обществом.
© РИА Новости / Светлана БаеваПамятник Дмитрию Донскому и стены кремля. Коломна
Вид памятник Дмитрию Донскому и стены Кремля в Коломне - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Памятник Дмитрию Донскому и стены кремля. Коломна

"Главный храм — Успенский — построен в XVII веке, на месте предшественника, возведенного еще при Дмитрии Донском. — рассказывает Софья. — А в церкви Воскресения Словущего он венчался с княгиней Евдокией Суздальской. Им было 15 и 13 лет: тогда женились рано. Брак оказался счастливым, Евдокия родила Дмитрию 12 детей. Теперь ступени церкви — любимое место для фотографий у молодоженов".

Гуляем по кремлю дальше и вспоминаем об Иване Грозном. Тут он собирал войска на Казань и, когда взял ее, велел построить церковь, заложил Успенский монастырь. Сначала он был мужской, а теперь — женский.
© РИА Новости / Светлана Баева

Ворота в кремль, Коломна

Ворота в Кремль, Коломна
1 из 6

Ворота в кремль, Коломна

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваДеревянный дом в Коломне
Деревянный дом в Коломне
2 из 6
Деревянный дом в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Дом в Коломне

Деревянный дом в Коломне
3 из 6

Дом в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© Depositphotos / ViolinРазводной мост в Коломне
Разводной мост в Коломне
4 из 6
Разводной мост в Коломне
© Depositphotos / Violin
© Pixabay / step-svetlanaВид на Коломну
Вид на Коломну
5 из 6
Вид на Коломну
© Pixabay / step-svetlana
© РИА Новости / Светлана БаеваВид Коломны
Вид Коломны
6 из 6
Вид Коломны
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 6

Ворота в кремль, Коломна

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6
Деревянный дом в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6

Дом в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 6
Разводной мост в Коломне
© Depositphotos / Violin
5 из 6
Вид на Коломну
© Pixabay / step-svetlana
6 из 6
Вид Коломны
© РИА Новости / Светлана Баева
Из 16 кремлевских башен уцелели семь. Например, Коломенская, которую в Смутное время, в начале XVII века, стали называть Маринкиной в честь супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек. Считают, что именно здесь ее заточили и она умерла. Или, по легенде, обернулась сорокой и вылетела в одну из бойниц.
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне
Вид на Кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне

Куда ни глянь, везде музей

Спускаемся взглядом от древней башни к современному конькобежному центру, а между ними — интересное круглое кирпичное здание. "Это Музей ЖКХ, он об истории строительства коломенского водопровода, — рассказывает Софья. — Но работает лишь по выходным, в первой половине дня". Она поясняет, что там всего один сотрудник, он же его создатель.
© РИА Новости / Светлана БаеваМузей ЖКХ в Коломне
Музей ЖКХ в Коломне
1 из 3
Музей ЖКХ в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

"Шевлягинская бассейка" за пределами кремля в Коломне

Шевлягинская бассейка за пределами кремля в Коломне
2 из 3

"Шевлягинская бассейка" за пределами кремля в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваНеожиданные персонажи в Коломне
Неожиданные персонажи в Коломне
3 из 3
Неожиданные персонажи в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3
Музей ЖКХ в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

"Шевлягинская бассейка" за пределами кремля в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
Неожиданные персонажи в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
Зато водопровод исправно действует. Прогуливаясь, например, по улице Лазарева в кремле можно увидеть "шевлягинскую бассейку" — колонку, названную в честь местной благотворительницы Марии Шевлягиной, которая финансировала строительство важной городской артерии. Вода в бассейке, как уверяют, питьевая.

"В Коломне около пятидесяти музеев, — объясняет экскурсовод. — Есть Музей органической культуры, где экспонируют современное искусство, авангард. Фарфора, трамваев, русской фотографии, патефона". В городе работал патефонный завод.

"Занесло судьбою в третий батальон
Старенький коломенский усталый патефон.
Пел нам на привалах у чужих дорог
Трогательный девичий печальный голосок", — пел Леонид Утесов.
Ну а музеи, посвященные пастиле и калачам, уже известны всей России. Попасть туда в выходные не так уж и просто, лучше записаться заранее. В пастильном рассказывают о том, как это лакомство готовили дома. В "Калачной" — о секретах производства выпечки. А в "Навигаторе" у Пятницких ворот кремля можно записаться на экскурсии, купить билеты и узнать что-либо о городе.
© РИА Новости / Светлана Баева

Музей "Калачная" в Коломне

Калачная в Коломне
1 из 8

Музей "Калачная" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Напротив "Калачной" в Коломне

Напротив Калачной в Коломне
2 из 8

Напротив "Калачной" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Дом самовара в Коломне

Дом Самовара в Коломне
3 из 8

Дом самовара в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Музей "Коломенская пастила"

Музей Коломенская пастила
4 из 8

Музей "Коломенская пастила"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваМузейная фабрика пастилы в Коломне
Музейная фабрика пастилы в Коломне
5 из 8
Музейная фабрика пастилы в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Музей-Навигатор в Коломне

В Музее-навигаторе в Коломне
6 из 8

Музей-Навигатор в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваПятницкие ворота в Коломне
Пятницкие ворота в Коломне
7 из 8
Пятницкие ворота в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА НовостиЧаепитие в музее "Коломенская пастила"
Чаепитие в музее Коломенская пастила
8 из 8
Чаепитие в музее "Коломенская пастила"
© РИА Новости
1 из 8

Музей "Калачная" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 8

Напротив "Калачной" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 8

Дом самовара в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 8

Музей "Коломенская пастила"

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 8
Музейная фабрика пастилы в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 8

Музей-Навигатор в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 8
Пятницкие ворота в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 8
Чаепитие в музее "Коломенская пастила"
© РИА Новости
Еще одно любопытное место — "Арткоммуналка". Это уже про советское прошлое и Венедикта Ерофеева. Знаменитый писатель жил в Коломне, работал в винно-водочном отделе магазина "Огонек" грузчиком и бывал в большой коммунальной квартире, которая стала музеем. Она за пределами кремля, на улице Октябрьской Революции, вход со двора. Путь указывают вывески и граффити. Первые экспонаты — наследство одной из жительниц Коломны. А потом пошел нескончаемый поток подарков: чемоданы, сумки, фотоаппараты, действующая домашняя фотолаборатория, холодильники, плиты, стиральная машина, баночки, сифоны, пачки чая, печенья, закрутки, библиотека.
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на здание "Арткоммуналки" в Коломне

Вид на здание Арт-коммуналки в Коломне
1 из 9

Вид на здание "Арткоммуналки" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Вход в "Арткоммуналку" в Коломне

Вход в Арт-коммуналку в Коломне
2 из 9

Вход в "Арткоммуналку" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Граффити у "Арткоммуналки" в Коломне

Граффити у Арт-коммуналки в Коломне
3 из 9

Граффити у "Арткоммуналки" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Шкаф-дверь в "Арткоммуналке"

Шкаф-дверь в Арт-коммуналке
4 из 9

Шкаф-дверь в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Предметы советского быта на кухне в "Арткоммуналке"

Предметы советского быта на кухне в Арт-коммуналке
5 из 9

Предметы советского быта на кухне в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваРецепты коктейлей по Венедикту Ерофееву
Рецепты коктейлей по Венедикту Ерофееву
6 из 9
Рецепты коктейлей по Венедикту Ерофееву
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Кухня в "Арткоммуналке"

Кухня в Арт-коммуналке
7 из 9

Кухня в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Ванная комната и фото в "Арткоммуналке" в Коломне

Ванная комната и фото в Арт-коммунлке в Коломне
8 из 9

Ванная комната и фото в "Арткоммуналке" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Магазин в музее "Арткоммуналка" в Коломне

Магазин в музее Арт-коммуналка в Коломне
9 из 9

Магазин в музее "Арткоммуналка" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 9

Вид на здание "Арткоммуналки" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 9

Вход в "Арткоммуналку" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 9

Граффити у "Арткоммуналки" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 9

Шкаф-дверь в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 9

Предметы советского быта на кухне в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 9
Рецепты коктейлей по Венедикту Ерофееву
© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 9

Кухня в "Арткоммуналке"

© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 9

Ванная комната и фото в "Арткоммуналке" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
9 из 9

Магазин в музее "Арткоммуналка" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева

"У нас необычный музей: можно везде ходить, открывать шкафы, примерять одежду, все трогать", — говорит сотрудница Оксана и показывает свадебное платье. Очень красивое, скромное и элегантное — хоть сейчас в ЗАГС.

В "Коммуналке" проводят квесты: гостям выделяют комнату, задача — не допустить подселения. А еще тут можно организовать обед по-советски.

Ловелас из моря и пляж под стенами кремля

© РИА Новости / Светлана Баева

Арт-пространство на улице Лажечникова

Арт-пространство на улице Лажечникова
1 из 2

Арт-пространство на улице Лажечникова

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид на будку городового на улице Лажечникова в Коломне

Вид на будку городового на улице Лажечникова в Коломне
2 из 2

Вид на будку городового на улице Лажечникова в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Арт-пространство на улице Лажечникова

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Вид на будку городового на улице Лажечникова в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
Вообще, в Коломне с едой проблем нет. Кафе, как и музеи, на каждом шагу, а иногда и то и другое вместе. Например, "Café Лажечников" представляет меню по мотивам известных произведений писателя-романиста и местного уроженца Ивана Лажечникова. На летней веранде музея пастилы можно попробовать чай "по-Достоевскому". В арт-кафе "Намеки" предлагают "уловить настроение в названиях блюд, едва открыв страницы меню". В "Доме с мезонином" — русскую кухню и всевозможные десерты.
© РИА Новости / Светлана Баева

Меню "Café Лажечников" в Коломне

Меню Café Лажечников в Коломне
1 из 3

Меню "Café Лажечников" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Интерьер "Café Лажечников" в Коломне

Интерьер Café Лажечников в Коломне
2 из 3

Интерьер "Café Лажечников" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Меню музея коломенской пастилы

Меню у Музея Коломенской пастилы
3 из 3

Меню музея коломенской пастилы

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Меню "Café Лажечников" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Интерьер "Café Лажечников" в Коломне

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Меню музея коломенской пастилы

© РИА Новости / Светлана Баева
Разделы меню в рыбном ресторане "Сибас-ловелас" посвящены искусству любви: увидел, подошел, заговорил, обнял, поцеловал, покорил, соблазнил. И резюме: "А кто vinoват?" Правда, вина там пока нет из-за отсутствия лицензии, но мидий, креветок, семги и сибаса в различных вариациях — множество.
© РИА Новости / Светлана БаеваГостевой дом, где жил Александр Куприн
Гостевой дом, где жил Александр Куприн
1 из 2
Гостевой дом, где жил Александр Куприн
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Кошка в окне "Гостевого дома в Коломне"

Кошка в оке гостевого дома в Коломне
2 из 2

Кошка в окне "Гостевого дома в Коломне"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
Гостевой дом, где жил Александр Куприн
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Кошка в окне "Гостевого дома в Коломне"

© РИА Новости / Светлана Баева
С отелями в Коломне тоже все хорошо. Есть советские, современные, исторические апартаменты. "В 1911-1913-м писатель Александр Куприн гостил в городе у сестры, останавливался вот в этом доме", — рассказывает экскурсовод, подводя к деревянному зданию с резными наличниками на улице Лазарева. — А теперь тут может пожить любой". Из окна на любопытных туристов смотрит кошка. Их в Коломне, кстати, очень много — если встретится в кафе или гостинице, удивляться не стоит.
© РИА Новости / Светлана БаеваВечерний вид на пляж в Коломне
Вечерний вид на пляж в Коломне
1 из 5
Вечерний вид на пляж в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваДомики без удобств в кемпинге в Коломне
Домики без удобств в кемпинге в Коломне
2 из 5
Домики без удобств в кемпинге в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Кемпинг в Коломне, домики с удобствами

Кемпинг в Коломне домики с удобствами
3 из 5

Кемпинг в Коломне, домики с удобствами

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВъезд на территорию кемпинга в Коломне
Въезд на территорию кемпинга в Коломне
4 из 5
Въезд на территорию кемпинга в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваКонькобежный центр в Коломне
Конькобежный центр в Коломне
5 из 5
Конькобежный центр в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 5
Вечерний вид на пляж в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 5
Домики без удобств в кемпинге в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5

Кемпинг в Коломне, домики с удобствами

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 5
Въезд на территорию кемпинга в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5
Конькобежный центр в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
Но можно удивиться сочетанию: центр города, пляж, кемпинг. Он так и называется "У кремля": разноцветные домики по разные стороны улицы Большой Запрудной (справа — с удобствами, слева — без) и стоянка для кемперов. Буквально в ста метрах — песчаный пляж и вейк-парк "На волне". Там и на доску поставят, и накормят в гриль-домике или фреш-баре.
Добраться до Коломны из Москвы элементарно: электрички, автобусы, личный транспорт — все в сторону Рязани. Цена билета на общественном — примерно 300 рублей, на трассе ремонт и пробки неизбежны, но результат стоит того, чтобы потерпеть.
Усадьба Середниково - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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