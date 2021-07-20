Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире
От самой известной достопримечательности Владимира — Золотых ворот XII века — начинается главная улица, Большая Московская. На ней множество туристических объектов.
"Через эти ворота въезжали в центральную часть города, — рассказывает гид Елена Ершова. — Аналогов им не было в средневековой Европе: они не только служили для обороны, здесь располагалась и Ризоположенская церковь. То есть это еще и культовое сооружение".
Сейчас внутри работает музей. В нем представлена диорама старого Владимира, повествующая о нападении татаро-монгол в 1238 году. А также — старинные мундиры, кольчуги и оружие: стрелы, копья, арбалеты.
От самой известной достопримечательности Владимира — Золотых ворот XII века — начинается главная улица, Большая Московская. На ней множество туристических объектов.
"Через эти ворота въезжали в центральную часть города, — рассказывает гид Елена Ершова. — Аналогов им не было в средневековой Европе: они не только служили для обороны, здесь располагалась и Ризоположенская церковь. То есть это еще и культовое сооружение".
Сейчас внутри работает музей. В нем представлена диорама старого Владимира, повествующая о нападении татаро-монгол в 1238 году. А также — старинные мундиры, кольчуги и оружие: стрелы, копья, арбалеты.
Соборная — главная площадь Владимира. На ней — не только знаменитый Успенский собор, но и здания бывших губернских присутственных мест ("Палаты"), городской Думы, Дома офицеров, мужской гимназии, банка. Сейчас здесь пешеходная зона: место для прогулок, катания на велосипедах и самокатах.
Соборная — главная площадь Владимира. На ней — не только знаменитый Успенский собор, но и здания бывших губернских присутственных мест ("Палаты"), городской Думы, Дома офицеров, мужской гимназии, банка. Сейчас здесь пешеходная зона: место для прогулок, катания на велосипедах и самокатах.
В центре площади — монумент в честь 850-летия Владимира, установленный в 1958-м. На трехгранной белокаменной пирамиде помещены бронзовые фигуры рабочего, воина и зодчего. Они олицетворяют прошлое и настоящее города.
Воин смотрит в сторону оборонительных Золотых ворот, зодчий — на Успенский собор, рабочий — на восточный промышленный район.
В центре площади — монумент в честь 850-летия Владимира, установленный в 1958-м. На трехгранной белокаменной пирамиде помещены бронзовые фигуры рабочего, воина и зодчего. Они олицетворяют прошлое и настоящее города.
Воин смотрит в сторону оборонительных Золотых ворот, зодчий — на Успенский собор, рабочий — на восточный промышленный район.
Успенский собор XII века — выдающийся памятник зодчества домонгольской Руси. Храмов того периода почти не сохранилось.
Успенский собор XII века — выдающийся памятник зодчества домонгольской Руси. Храмов того периода почти не сохранилось.
"Князь Андрей Боголюбский пожертвовал на его строительство десятую часть доходов, — рассказывает Елена Ершова. — В храме до начала XV века венчали на престол всех Великих московских князей, там же похоронен сам князь".
"Князь Андрей Боголюбский пожертвовал на его строительство десятую часть доходов, — рассказывает Елена Ершова. — В храме до начала XV века венчали на престол всех Великих московских князей, там же похоронен сам князь".
В Успенском соборе — уникальные фрески Андрея Рублева и Даниила Черного. И еще там хранится реликвия: фаланга мизинца святого Александра Невского.
В Успенском соборе — уникальные фрески Андрея Рублева и Даниила Черного. И еще там хранится реликвия: фаланга мизинца святого Александра Невского.
Дмитриевский собор, похожий на резную шкатулку, строили в XII веке русские мастера по указанию князя Всеволода Большое гнездо.
Дмитриевский собор, похожий на резную шкатулку, строили в XII веке русские мастера по указанию князя Всеволода Большое гнездо.
Снаружи собор интереснее, чем внутри. "Его украшает красивая резьба, около полутора тысяч барельефов — для того времени, даже по меркам всей Европы, это было высшее мастерство зодчих", — говорит гид Владимир Новиков.
Снаружи собор интереснее, чем внутри. "Его украшает красивая резьба, около полутора тысяч барельефов — для того времени, даже по меркам всей Европы, это было высшее мастерство зодчих", — говорит гид Владимир Новиков.
Между двумя соборами расположены "Палаты" — один из филиалов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В нем — картинная галерея, археологический музей, предметы быта старинных усадеб города, мебель и утварь, собранные по тематикам: "Русский дом", "Трактир", "В гостях у прабабушки".
Между двумя соборами расположены "Палаты" — один из филиалов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В нем — картинная галерея, археологический музей, предметы быта старинных усадеб города, мебель и утварь, собранные по тематикам: "Русский дом", "Трактир", "В гостях у прабабушки".
Георгиевская — главная пешеходная улица. Она появилась во Владимире несколько лет назад.
Здесь сохранились купеческие особняки конца XIX века и возникли современные арт-объекты, рассказывает Елена Ершова.
А еще есть несколько смотровых площадок и необычных небольших музеев.
Георгиевская — главная пешеходная улица. Она появилась во Владимире несколько лет назад.
Здесь сохранились купеческие особняки конца XIX века и возникли современные арт-объекты, рассказывает Елена Ершова.
А еще есть несколько смотровых площадок и необычных небольших музеев.
Например, на пересечении Большой Московской и Георгиевской улиц расположена "Молодильная лавка Бабы-яги".
При входе — небольшой магазин натуральной косметики.
Внутри — музей в трех комнатах. Хозяйка сама рассказывает гостям о разных сказочных и мифологических персонажах: Кощее Бессмертном, Водяном, Змее Горыныче, Кикиморе болотной. Кругом — паутина и скелеты, очень атмосферно, детям нравится.
Например, на пересечении Большой Московской и Георгиевской улиц расположена "Молодильная лавка Бабы-яги".
При входе — небольшой магазин натуральной косметики.
Внутри — музей в трех комнатах. Хозяйка сама рассказывает гостям о разных сказочных и мифологических персонажах: Кощее Бессмертном, Водяном, Змее Горыныче, Кикиморе болотной. Кругом — паутина и скелеты, очень атмосферно, детям нравится.
В кузнице — музее Бородиных на Георгиевской улице рассказывают о жизни этих ремесленников, показывают десятки кованных панно, изделий, в том числе и тонкой работы, например подсвечники.
Это действующая кузница, ее мастера участвуют в художественных выставках, а гостям демонстрируют процесс работы — как в огне металл превращается, например, в подкову.
Все экспонаты можно трогать руками, даже примерить кольчугу весом 22 килограмма и семикилограммовый шлем.
На мастер-классе туристы могут самостоятельно выковать гвоздь. На Руси именно этот предмет считали оберегом для путников.
В кузнице — музее Бородиных на Георгиевской улице рассказывают о жизни этих ремесленников, показывают десятки кованных панно, изделий, в том числе и тонкой работы, например подсвечники.
Это действующая кузница, ее мастера участвуют в художественных выставках, а гостям демонстрируют процесс работы — как в огне металл превращается, например, в подкову.
Все экспонаты можно трогать руками, даже примерить кольчугу весом 22 килограмма и семикилограммовый шлем.
На мастер-классе туристы могут самостоятельно выковать гвоздь. На Руси именно этот предмет считали оберегом для путников.
В музее "Старая аптека" сводчатые потолки, мозаичные полы, сохранившиеся с XIX века. В шкафах — колбы, сосуды для снадобий, флаконы для ядов, инструменты, гербарий, старинные весы, уголок алхимика, рецепты лекарств, в том числе "от глупости" и "от несчастной любви".
Тут рассказывают об истории аптекарского дела. Некоторые экспонаты можно потрогать, а на мастер-классе приготовить духи.
Рядом — памятник аптекарю. Говорят, если дотронуться до его носа, то навсегда избавишься от насморка, а если прикоснуться к колбе в его руке — поймаешь удачу.
В музее "Старая аптека" сводчатые потолки, мозаичные полы, сохранившиеся с XIX века. В шкафах — колбы, сосуды для снадобий, флаконы для ядов, инструменты, гербарий, старинные весы, уголок алхимика, рецепты лекарств, в том числе "от глупости" и "от несчастной любви".
Тут рассказывают об истории аптекарского дела. Некоторые экспонаты можно потрогать, а на мастер-классе приготовить духи.
Рядом — памятник аптекарю. Говорят, если дотронуться до его носа, то навсегда избавишься от насморка, а если прикоснуться к колбе в его руке — поймаешь удачу.
В Центральном парке стоит прокатиться на колесе обозрения. Его высота — 50 метров, он как 17-этажный дом.
"Из кабинки можно увидеть две трети исторических объектов Старого города", — объясняет Елена Ершова.
В Центральном парке стоит прокатиться на колесе обозрения. Его высота — 50 метров, он как 17-этажный дом.
"Из кабинки можно увидеть две трети исторических объектов Старого города", — объясняет Елена Ершова.
Торговые ряды построены в конце XVIII века по образцу петербургского Гостиного двора. Раньше в здании располагались купеческие лавки, теперь — десятки магазинов и кафе.
Торговые ряды построены в конце XVIII века по образцу петербургского Гостиного двора. Раньше в здании располагались купеческие лавки, теперь — десятки магазинов и кафе.
"В центре есть гостиница "Панорама", посетите в ней ресторан, он с видом на заклязьменские дали", — советует Елена Ершова. Также вкусно в ресторане при отеле "Вознесенская слобода", и бонус — тоже прекрасный вид.
Отличная еда в "Адаме и Еве", в "Чайхане" и на фуд-корте во "Флигеле" на улице Девической, отмечают гиды.
Загляните в кофейни на главной улице или в паре шагов от нее — в "Маяк", "Куртош", "КофеБин", рекомендует Владимир Новиков.
"В центре есть гостиница "Панорама", посетите в ней ресторан, он с видом на заклязьменские дали", — советует Елена Ершова. Также вкусно в ресторане при отеле "Вознесенская слобода", и бонус — тоже прекрасный вид.
Отличная еда в "Адаме и Еве", в "Чайхане" и на фуд-корте во "Флигеле" на улице Девической, отмечают гиды.
Загляните в кофейни на главной улице или в паре шагов от нее — в "Маяк", "Куртош", "КофеБин", рекомендует Владимир Новиков.
Специфического бренда — как, например, пряник в Туле — в городе нет.
"Одно время хотели "раскрутить" владимирскую вишню, тут было много садов, но пока не получилось", — рассказывает Новиков. Потому туристы в качестве сувенира увозят, например, суздальскую медовуху, посуду из глины, мед, мармелад.
На Девической улице сувенирный магазинчик "Твоя-моя". Там можно найти подушку в виде кошки, открытку с цитатой, бусы, сухофрукты, носки с кошачьими лапками или чертика в табакерке.
Специфического бренда — как, например, пряник в Туле — в городе нет.
"Одно время хотели "раскрутить" владимирскую вишню, тут было много садов, но пока не получилось", — рассказывает Новиков. Потому туристы в качестве сувенира увозят, например, суздальскую медовуху, посуду из глины, мед, мармелад.
На Девической улице сувенирный магазинчик "Твоя-моя". Там можно найти подушку в виде кошки, открытку с цитатой, бусы, сухофрукты, носки с кошачьими лапками или чертика в табакерке.