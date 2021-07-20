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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html
Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире
Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире - РИА Новости, 20.07.2021
Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире
Два часа на скоростном поезде из Москвы — и туристы попадают во Владимир, один из самых популярных городов Золотого кольца. Здесь сохранились белокаменные храмы РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:00
2021-07-20T08:54
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Два часа на скоростном поезде из Москвы — и туристы попадают во Владимир, один из самых популярных городов Золотого кольца. Здесь сохранились белокаменные храмы XII века — они под защитой ЮНЕСКО. После их посещения можно покататься на колесе обозрения высотой с семнадцатиэтажный дом, зайти в гости к Бабе-яге или посетить кузницу, чтобы выковать на память собственный гвоздь. Чем еще заняться в старинном городе — в фотоленте РИА Новости.
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еда, что посмотреть , куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , фото, туризм, владимир, достопримечательности
08:00 20.07.2021 (обновлено: 08:54 20.07.2021)
 

Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Два часа на скоростном поезде из Москвы — и туристы попадают во Владимир, один из самых популярных городов Золотого кольца. Здесь сохранились белокаменные храмы XII века — они под защитой ЮНЕСКО. После их посещения можно покататься на колесе обозрения высотой с семнадцатиэтажный дом, зайти в гости к Бабе-яге или посетить кузницу, чтобы выковать на память собственный гвоздь. Чем еще заняться в старинном городе — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

От самой известной достопримечательности Владимира — Золотых ворот XII века — начинается главная улица, Большая Московская. На ней множество туристических объектов.

"Через эти ворота въезжали в центральную часть города, — рассказывает гид Елена Ершова. — Аналогов им не было в средневековой Европе: они не только служили для обороны, здесь располагалась и Ризоположенская церковь. То есть это еще и культовое сооружение".

Сейчас внутри работает музей. В нем представлена диорама старого Владимира, повествующая о нападении татаро-монгол в 1238 году. А также — старинные мундиры, кольчуги и оружие: стрелы, копья, арбалеты.

Золотые ворота во Владимире
1 из 17

От самой известной достопримечательности Владимира — Золотых ворот XII века — начинается главная улица, Большая Московская. На ней множество туристических объектов.

"Через эти ворота въезжали в центральную часть города, — рассказывает гид Елена Ершова. — Аналогов им не было в средневековой Европе: они не только служили для обороны, здесь располагалась и Ризоположенская церковь. То есть это еще и культовое сооружение".

Сейчас внутри работает музей. В нем представлена диорама старого Владимира, повествующая о нападении татаро-монгол в 1238 году. А также — старинные мундиры, кольчуги и оружие: стрелы, копья, арбалеты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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CC BY-SA 3.0 / Alexxx1979 / Vladimir. Cathedral Square

Соборная — главная площадь Владимира. На ней — не только знаменитый Успенский собор, но и здания бывших губернских присутственных мест ("Палаты"), городской Думы, Дома офицеров, мужской гимназии, банка. Сейчас здесь пешеходная зона: место для прогулок, катания на велосипедах и самокатах.

Соборная площадь во Владимире
2 из 17

Соборная — главная площадь Владимира. На ней — не только знаменитый Успенский собор, но и здания бывших губернских присутственных мест ("Палаты"), городской Думы, Дома офицеров, мужской гимназии, банка. Сейчас здесь пешеходная зона: место для прогулок, катания на велосипедах и самокатах.

CC BY-SA 3.0 / Alexxx1979 / Vladimir. Cathedral Square
© РИА Новости / Мария Селиванова

В центре площади — монумент в честь 850-летия Владимира, установленный в 1958-м. На трехгранной белокаменной пирамиде помещены бронзовые фигуры рабочего, воина и зодчего. Они олицетворяют прошлое и настоящее города.

Воин смотрит в сторону оборонительных Золотых ворот, зодчий — на Успенский собор, рабочий — на восточный промышленный район.

Владимир
3 из 17

В центре площади — монумент в честь 850-летия Владимира, установленный в 1958-м. На трехгранной белокаменной пирамиде помещены бронзовые фигуры рабочего, воина и зодчего. Они олицетворяют прошлое и настоящее города.

Воин смотрит в сторону оборонительных Золотых ворот, зодчий — на Успенский собор, рабочий — на восточный промышленный район.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Успенский собор XII века — выдающийся памятник зодчества домонгольской Руси. Храмов того периода почти не сохранилось.

Владимир
4 из 17

Успенский собор XII века — выдающийся памятник зодчества домонгольской Руси. Храмов того периода почти не сохранилось.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

"Князь Андрей Боголюбский пожертвовал на его строительство десятую часть доходов, — рассказывает Елена Ершова. — В храме до начала XV века венчали на престол всех Великих московских князей, там же похоронен сам князь".

Владимир
5 из 17

"Князь Андрей Боголюбский пожертвовал на его строительство десятую часть доходов, — рассказывает Елена Ершова. — В храме до начала XV века венчали на престол всех Великих московских князей, там же похоронен сам князь".

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В Успенском соборе — уникальные фрески Андрея Рублева и Даниила Черного. И еще там хранится реликвия: фаланга мизинца святого Александра Невского.

Владимир
6 из 17

В Успенском соборе — уникальные фрески Андрея Рублева и Даниила Черного. И еще там хранится реликвия: фаланга мизинца святого Александра Невского.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Дмитриевский собор, похожий на резную шкатулку, строили в XII веке русские мастера по указанию князя Всеволода Большое гнездо.

Владимир
7 из 17

Дмитриевский собор, похожий на резную шкатулку, строили в XII веке русские мастера по указанию князя Всеволода Большое гнездо.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Снаружи собор интереснее, чем внутри. "Его украшает красивая резьба, около полутора тысяч барельефов — для того времени, даже по меркам всей Европы, это было высшее мастерство зодчих", — говорит гид Владимир Новиков.

Владимир
8 из 17

Снаружи собор интереснее, чем внутри. "Его украшает красивая резьба, около полутора тысяч барельефов — для того времени, даже по меркам всей Европы, это было высшее мастерство зодчих", — говорит гид Владимир Новиков.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Между двумя соборами расположены "Палаты" — один из филиалов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В нем — картинная галерея, археологический музей, предметы быта старинных усадеб города, мебель и утварь, собранные по тематикам: "Русский дом", "Трактир", "В гостях у прабабушки".

Владимир
9 из 17

Между двумя соборами расположены "Палаты" — один из филиалов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В нем — картинная галерея, археологический музей, предметы быта старинных усадеб города, мебель и утварь, собранные по тематикам: "Русский дом", "Трактир", "В гостях у прабабушки".

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Георгиевская — главная пешеходная улица. Она появилась во Владимире несколько лет назад.

Здесь сохранились купеческие особняки конца XIX века и возникли современные арт-объекты, рассказывает Елена Ершова.

А еще есть несколько смотровых площадок и необычных небольших музеев.

Владимир
10 из 17

Георгиевская — главная пешеходная улица. Она появилась во Владимире несколько лет назад.

Здесь сохранились купеческие особняки конца XIX века и возникли современные арт-объекты, рассказывает Елена Ершова.

А еще есть несколько смотровых площадок и необычных небольших музеев.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Например, на пересечении Большой Московской и Георгиевской улиц расположена "Молодильная лавка Бабы-яги".

При входе — небольшой магазин натуральной косметики.

Внутри — музей в трех комнатах. Хозяйка сама рассказывает гостям о разных сказочных и мифологических персонажах: Кощее Бессмертном, Водяном, Змее Горыныче, Кикиморе болотной. Кругом — паутина и скелеты, очень атмосферно, детям нравится.

Молодильная лавка во Владимире
11 из 17

Например, на пересечении Большой Московской и Георгиевской улиц расположена "Молодильная лавка Бабы-яги".

При входе — небольшой магазин натуральной косметики.

Внутри — музей в трех комнатах. Хозяйка сама рассказывает гостям о разных сказочных и мифологических персонажах: Кощее Бессмертном, Водяном, Змее Горыныче, Кикиморе болотной. Кругом — паутина и скелеты, очень атмосферно, детям нравится.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В кузнице — музее Бородиных на Георгиевской улице рассказывают о жизни этих ремесленников, показывают десятки кованных панно, изделий, в том числе и тонкой работы, например подсвечники.

Это действующая кузница, ее мастера участвуют в художественных выставках, а гостям демонстрируют процесс работы — как в огне металл превращается, например, в подкову.

Все экспонаты можно трогать руками, даже примерить кольчугу весом 22 килограмма и семикилограммовый шлем.

На мастер-классе туристы могут самостоятельно выковать гвоздь. На Руси именно этот предмет считали оберегом для путников.

Владимир
12 из 17

В кузнице — музее Бородиных на Георгиевской улице рассказывают о жизни этих ремесленников, показывают десятки кованных панно, изделий, в том числе и тонкой работы, например подсвечники.

Это действующая кузница, ее мастера участвуют в художественных выставках, а гостям демонстрируют процесс работы — как в огне металл превращается, например, в подкову.

Все экспонаты можно трогать руками, даже примерить кольчугу весом 22 килограмма и семикилограммовый шлем.

На мастер-классе туристы могут самостоятельно выковать гвоздь. На Руси именно этот предмет считали оберегом для путников.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

В музее "Старая аптека" сводчатые потолки, мозаичные полы, сохранившиеся с XIX века. В шкафах — колбы, сосуды для снадобий, флаконы для ядов, инструменты, гербарий, старинные весы, уголок алхимика, рецепты лекарств, в том числе "от глупости" и "от несчастной любви".

Тут рассказывают об истории аптекарского дела. Некоторые экспонаты можно потрогать, а на мастер-классе приготовить духи.

Рядом — памятник аптекарю. Говорят, если дотронуться до его носа, то навсегда избавишься от насморка, а если прикоснуться к колбе в его руке — поймаешь удачу.

Владимир
13 из 17

В музее "Старая аптека" сводчатые потолки, мозаичные полы, сохранившиеся с XIX века. В шкафах — колбы, сосуды для снадобий, флаконы для ядов, инструменты, гербарий, старинные весы, уголок алхимика, рецепты лекарств, в том числе "от глупости" и "от несчастной любви".

Тут рассказывают об истории аптекарского дела. Некоторые экспонаты можно потрогать, а на мастер-классе приготовить духи.

Рядом — памятник аптекарю. Говорят, если дотронуться до его носа, то навсегда избавишься от насморка, а если прикоснуться к колбе в его руке — поймаешь удачу.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© Depositphotos / OlgaSolo

В Центральном парке стоит прокатиться на колесе обозрения. Его высота — 50 метров, он как 17-этажный дом.

"Из кабинки можно увидеть две трети исторических объектов Старого города", — объясняет Елена Ершова.

Колесо обозрения в центральном парке во Владимире
14 из 17

В Центральном парке стоит прокатиться на колесе обозрения. Его высота — 50 метров, он как 17-этажный дом.

"Из кабинки можно увидеть две трети исторических объектов Старого города", — объясняет Елена Ершова.

© Depositphotos / OlgaSolo
© РИА Новости / Мария Селиванова

Торговые ряды построены в конце XVIII века по образцу петербургского Гостиного двора. Раньше в здании располагались купеческие лавки, теперь — десятки магазинов и кафе.

Владимир
15 из 17

Торговые ряды построены в конце XVIII века по образцу петербургского Гостиного двора. Раньше в здании располагались купеческие лавки, теперь — десятки магазинов и кафе.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

"В центре есть гостиница "Панорама", посетите в ней ресторан, он с видом на заклязьменские дали", — советует Елена Ершова. Также вкусно в ресторане при отеле "Вознесенская слобода", и бонус — тоже прекрасный вид.

Отличная еда в "Адаме и Еве", в "Чайхане" и на фуд-корте во "Флигеле" на улице Девической, отмечают гиды.

Загляните в кофейни на главной улице или в паре шагов от нее — в "Маяк", "Куртош", "КофеБин", рекомендует Владимир Новиков.

Владимир
16 из 17

"В центре есть гостиница "Панорама", посетите в ней ресторан, он с видом на заклязьменские дали", — советует Елена Ершова. Также вкусно в ресторане при отеле "Вознесенская слобода", и бонус — тоже прекрасный вид.

Отличная еда в "Адаме и Еве", в "Чайхане" и на фуд-корте во "Флигеле" на улице Девической, отмечают гиды.

Загляните в кофейни на главной улице или в паре шагов от нее — в "Маяк", "Куртош", "КофеБин", рекомендует Владимир Новиков.

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Специфического бренда — как, например, пряник в Туле — в городе нет.

"Одно время хотели "раскрутить" владимирскую вишню, тут было много садов, но пока не получилось", — рассказывает Новиков. Потому туристы в качестве сувенира увозят, например, суздальскую медовуху, посуду из глины, мед, мармелад.

На Девической улице сувенирный магазинчик "Твоя-моя". Там можно найти подушку в виде кошки, открытку с цитатой, бусы, сухофрукты, носки с кошачьими лапками или чертика в табакерке.

Владимирские сувениры
17 из 17

Специфического бренда — как, например, пряник в Туле — в городе нет.

"Одно время хотели "раскрутить" владимирскую вишню, тут было много садов, но пока не получилось", — рассказывает Новиков. Потому туристы в качестве сувенира увозят, например, суздальскую медовуху, посуду из глины, мед, мармелад.

На Девической улице сувенирный магазинчик "Твоя-моя". Там можно найти подушку в виде кошки, открытку с цитатой, бусы, сухофрукты, носки с кошачьими лапками или чертика в табакерке.

© РИА Новости / Мария Селиванова
 
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