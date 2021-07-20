Гвоздь-оберег и зелье Бабы-яги. Что, кроме храмов, смотреть во Владимире

От самой известной достопримечательности Владимира — Золотых ворот XII века — начинается главная улица, Большая Московская. На ней множество туристических объектов.

"Через эти ворота въезжали в центральную часть города, — рассказывает гид Елена Ершова. — Аналогов им не было в средневековой Европе: они не только служили для обороны, здесь располагалась и Ризоположенская церковь. То есть это еще и культовое сооружение".

Сейчас внутри работает музей. В нем представлена диорама старого Владимира, повествующая о нападении татаро-монгол в 1238 году. А также — старинные мундиры, кольчуги и оружие: стрелы, копья, арбалеты.