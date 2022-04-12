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Третья музейная столица России. Как провести насыщенные выходные в Туле

Третья музейная столица России. Как провести насыщенные выходные в Туле - РИА Новости, 12.04.2022

Третья музейная столица России. Как провести насыщенные выходные в Туле

Оружие, самовары и пряники — общеизвестные символы Тулы, и музеи, им посвященные, — самые посещаемые. Как увидеть город с высоты птичьего полета, где... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:00

2022-04-12T08:00

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Оружие, самовары и пряники — общеизвестные символы Тулы, и музеи, им посвященные, — самые посещаемые. Как увидеть город с высоты птичьего полета, где продегустировать древнерусские блюда и крафтовый кофе, сыграть на сапоге и посмотреть трехграммовый револьвер — в материале РИА Новости.Тула близко"От Тулы до Москвы всего 180 километров, два часа на скоростном поезде "Ласточка". У нас даже хештег есть #туларядом, и это действительно близко", — говорит гид Александра Липкан. Из Петербурга ехать тоже удобно, поэтому туристов из двух столиц в городе больше всего.Летом многие направляются в музеи-усадьбы — "Ясную Поляну", "Поленово", "Тургенево". Но и сам областной центр заслуживает большого внимания. Тулу называют третьей музейной столицей России.В местном кремле, возведенном в XVI веке, два собора. В Богоявленском сейчас филиал Музея оружия, Успенский возвратили церкви. Тут стоит осмотреть колокольню, полюбоваться фресками палехских иконописцев. С крепостной стены открывается прекрасный вид. В торговых рядах — широкий ассортимент продуктов, в том числе, конечно, легендарный тульский пряник.Этому кондитерскому изделию тут даже памятник поставили — перед зданием городской администрации. На монументе надпись: "На счастье. Тульский пряник. Известен с 1685 года". Сделав тут селфи, загляните в музей международного пряника. Там можно попить чаю.Зайти в самовар, поиграть на сапогеУ стен кремля — музей "Тульские самовары". Экспонаты — XVIII-XX веков: металлические, фарфоровые, берестяные. В самый большой даже можно зайти, поднявшись по лестнице. Здесь хранятся и личные вещи местных купцов — Сомовых, Маликовых, Фоминых, а также Лисициных, открывших в городе первую самоварную фабрику.Кстати, еще Тула — родина гармони. Увидеть музыкальные инструменты, изготовленные в начале XIX века в мастерской братьев Шкунаевых, можно в музее "Гармони деда Филимона". Еще там тульские, саратовские, орловские, елецкие, вологодские, нижегородские изделия, а также немецкий бандонеон и изобретенная англичанами концертина.На некоторых раритетах разрешают поиграть. Например, на красном сапоге 37-го размера. Это гармонь: правую руку нужно вставить в голенище, а левой — взяться за каблук и немного потянуть. Звук необычный!Прямо в яблочкоТульский музей оружия — старейший в России, основан в 1873-м. "Коллекцию собирали со времен Петра I", — объясняет гид Екатерина Донская. В здании в форме старинного шлема-шишака на пяти этажах — стрелковое и холодное оружие, созданное тульскими мастерами.Тут и автомат Калашникова, и пистолет Макарова, а также "балерина" (легчайшая авиапушка ГШ-301 весом 43 килограмма), крошечный трехграммовый револьвер "Бульдог", с метра пробивающий бумажный лист, самое скорострельное артиллерийское орудие (до 12 тысяч выстрелов в минуту).Можно прицелиться из прикрепленных к стене цепью пулемета и винтовки времен Первой мировой войны. Голографические витрины и инсталляции объясняют конструкцию оружия."Посетите также Музей обороны Тулы — современный, интерактивный, полностью погружающий в события ноября и декабря 1941 года, когда город оборонялся от армии Гудериана", — рекомендует Александра Липкан.Местный Арбат и парк аттракционовКазанская набережная реки Упы — главное место для прогулок. Раньше это была территория оружейного завода, закрытая для посетителей. Сейчас тут велодорожки, кофейни и пельменные, а еще арт-объекты: металлические деревья-бабочки, стальной конь из 14 тысяч приваренных друг к другу букв русского и латинского алфавитов.Улица Металлистов — это "тульский Арбат". В двухэтажных домах XIX века — сувенирные и кондитерские магазины, кафе.В одной из арок — вход в музей советской игрушки более чем с 1,3 тысячи экспонатов. У дверей стоит детский автомобиль. В одном зале — игрушки и книжки, другой посвящен советской эпохе, в третьем — антикварная лавка.Погуляйте в одном из самых больших парков Европы — Центральном, имени тульского врача Петра Белоусова, советует Александра Липкан. В прошлом году этот парк аттракционов признали лучшим в России. Загляните там в экзотариум с рептилиями со всего света, добавляет Екатерина Донская.В десяти минутах езды от кремля — колесо обозрения. С высоты 55 метров перед вами откроется панорама исторического центра города.Деревянная архитектура Тулы — это улицы Тургенева, Жуковского. "Там жили кустари, работавшие "на домах", то есть выполнявшие частные заказы", — уточняет Александра Липкан. Теперь в этих помещениях — мастерские реставраторов.На улицах Гармонная, Осташева трудились оружейники, изготавливавшие также и домашнюю утварь. "Узкие улочки, аутентичные домики, огромные кусты сирени весной — очень атмосферно", — говорит Екатерина Донская.Кофе из пряниковВ последние годы в Туле открылось много заведений, которые оценят гурманы. "Попробуйте напитки на пряниках — кофе, чай, раф", — советует Липкан. За этим специалитетом — в кофейни Mr. Cup и бары "КофеКульт". Пиво и авторскую кухню дегустируют в ресторанах Salden'S Taphouse.В пространстве "Археология" на улице Металлистов государственный музей-заповедник "Куликово поле" проводит этнообеды "История со вкусом". В меню — блюда вятичей, коренного населения этих мест.Еду по старинным рецептам также можно попробовать в ресторане "Светский", но там недешево. Если хочется вкусно и атмосферно пообедать — вам на Казанскую набережную в гастропаб "Мюнхаузен". За выпечкой — в кафе "Для своих".Конфеты в подарокСамые популярные сувениры из Тулы — сладкие: легендарные пряники с фруктовым повидлом или сгущенкой, конфеты — "Суворовские" или купца Шехватова (медовый грильяж с фундуком). Еще туристы везут домой местные сыры и яблочную пастилу.Самовары тоже пользуются спросом. Электрический стоит две-три тысячи рублей, что дешевле чайника с розеткой, отмечает Липкан. Набор из трех предметов — с подносом и заварочным чайником — от девяти тысяч рублей. Дровяной самовар — от 15 тысяч.

https://ria.ru/20220402/puteshestviya-1781215941.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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