https://ria.ru/20221127/klin-1834240003.html

Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину

Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину - РИА Новости, 27.11.2022

Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину

Клин в 67 километрах от Москвы — место не самое туристическое, но провести выходные там стоит. Обязательная программа — два музея: елочной игрушки и Петра... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T08:00

2022-11-27T08:00

2022-11-27T08:03

туризм

туризм

клин

достопримечательности

впечатления - туризм

петр чайковский

куда поехать в выходные

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834125972_0:295:2730:1831_1920x0_80_0_0_30f99f96a1b14000b594803ffc77ed22.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Клин в 67 километрах от Москвы — место не самое туристическое, но провести выходные там стоит. Обязательная программа — два музея: елочной игрушки и Петра Чайковского. Что еще посмотреть в этом тихом городе — в материале РИА Новости.Праздник круглый год"В Клину есть место, где новогоднее настроение присутствует даже летом. Это музей елочной игрушки "Клинское подворье", где можно увидеть знакомые украшения из детства", — рассказывает туристка из Москвы Валентина Дудкова."Новый год — круглый год!" — таков слоган музея. В первом из 12 залов — елка, украшенная сахарными розами и яблоками. Их, а также орехи, фигурки из бумаги и фольги вешали на рождественское дерево в XIX веке. Но мода менялась, и постепенно стали популярны игрушки из стекла.Когда-то под Клином обнаружили залежи кварцевого песка, и в 1848 году князь Меншиков, правнук сподвижника Петра I, основал стекольный завод. Работали там жители окрестных деревень: делали бутылки, лампы, пузырьки для аптек. Со временем мастера начали открывать свои производства — пуговиц, сережек, дутых бус и игрушек.В витринах выставлены старинные шары, а еще — изящные белки, птицы, бабочки, звезды, рыбы, выпускавшиеся в середине прошлого века. Такие плоские украшения из картонажа посылали родственникам и друзьям в почтовых конвертах. После знаменитого полета Гагарина на елках появились расписные космонавты, ракеты и спутники. Еще готовили тематические наборы к праздникам, например к 23 Февраля. Также среди экспонатов музея — шишки, грибы, сказочные герои. Коллекция Дедов Морозов и Снегурочек тоже имеется — в отдельном зале.В "Клинском подворье" можно увидеть, как сотрудники выдувают из стекла игрушки, а на мастер-классе расписать собственную. Легче всего попасть в музей весной и летом. Зимой — только по предварительной записи.Дом музыкиМузыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петр Чайковский написал именно в Клину. Дом, который он арендовал в последние годы жизни, позже выкупил его младший брат Модест. Благодаря этому удалось сохранить оригинальные интерьеры, вещи и ноты композитора, рассказывает экскурсовод Елена Шмелева.В прихожей — дорожные сундуки, полочка для трости. В спальне — кровать, домашние туфли и стол. В гостиной на первом этаже можно увидеть дирижерскую палочку, на втором — рояль, за которым Чайковский сочинил оперы "Иоланта" и "Пиковая дама". На стенах висят фотографии родственников и портреты Моцарта, Бетховена, Гайдна, Рубинштейна.Во время Великой Отечественной войны Клин захватили фашисты. На первом этаже усадьбы они устроили гараж и ремонтную мастерскую для мотоциклов, на втором — казармы. Но экспонаты, к счастью, удалось спасти: их заранее вывезли в родной город композитора, Воткинск.Вокруг дома — парк с тенистыми аллеями и памятником классику. Рядом — концертный зал. Летом тут проходил VIII Фестиваль искусств имени Чайковского, часть мероприятий провели в усадьбе Демьяново. Ею владели братья Танеевы: Владимир был адвокатом, Сергей — композитором.Чайковский часто бывал в Демьяново. Там ставили спектакли, устраивали творческие вечера. В свое время в этой усадьбе останавливались Александр Скрябин, Аполлинарий Васнецов, Андрей Белый, Василий Пушкин с племянником Сашей — будущим поэтом Александром Пушкиным, объясняет экскурсовод Людмила Соколова.Главный дом имения не сохранился, но можно погулять по дорожкам парка и зайти в храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1746-м. Считается, что несколько икон церкви подарила Екатерина II, гостившая в усадьбе с внуком Александром I по пути из Москвы в Санкт-Петербург.Торговые ряды и девочка-грибницаВпервые Клин упоминается в летописи 1307 года. Когда отмечалось 700-летие города, в центре установили монумент — бронзовый щит на гранитном постаменте. На нем — исторические персоны: Петр I, Екатерина II, Чайковский, Васнецов, собирательный образ партийного деятеля времен СССР, воин Красной армии.Удачное расположение способствовало развитию поселения. После строительства Санкт-Петербурга через Клин провели тракт, соединяющий две столицы. Тут появилась ямская станция, купеческие лавки. "Путешественники меняли лошадей, ночевали в гостиницах, ели в трактирах. Купцы продавали конскую упряжь, овес, корзины", — рассказывает гид Екатерина Кудинова.Городом Клин стал при Екатерине II, а в 1851-м построили соединяющую две столицы железную дорогу и открыли вокзал, где в поездках останавливались императоры.Главная достопримечательность центра Клина — Торговые ряды. Здания из красного кирпича возвели в 1885 году вместо сгоревших деревянных лавок, построенных еще в XVIII веке. Торговля на перекрестке двух дорог — из Москвы в Петербург и из Дмитрова в Волоколамск — шла бойко. На втором этаже были конторы купцов, на первом — магазины. В подвалах — холодильники, лед свозили с реки Сестра. Сейчас подземные пространства залили бетоном, уточняет Кудинова. А в самих постройках по-прежнему расположены торговые точки.В одной из лавок сохранились ставни с коваными элементами декора. На них стоит дата — 1886 год. А еще указаны имена: владельца — купец Иванов — и мастера, изготовившего изделие — кузнец Тимофей Чилышов.У Торговых рядов — фонтан "Девочка-грибница", работа скульптора Федора Каменского. Местные называют скульптуру Аленушкой. На улице установлена копия, оригинал — в Краеведческом музее.Домик-крошка и дивный теремНедалеко от Торговых рядов — памятник Чайковскому, он находится у здания, похожего на Дом культуры. Эти два слова и написаны у окон третьего этажа, но крест над входом указывает, что это храм: Троицкий собор, построенный в XIX веке. "Во время войны в трапезную упала бомба. Храм был частично разрушен, и в 1950-е при восстановлении здание сделали клубом, тут проходили концерты. Вывеску так и не сняли", — говорит Екатерина Кудинова.За Троицким собором — храм Воскресения Христова, где иконостас сделан из местной керамики, рассказывает гид. Выглядит необычно. Кстати, на фабрике "Клинская керамика" на мастер-классе туристы могут сделать изразец из глины или расписать его.Еще в Клину стоит посетить Музей Аркадия Гайдара, жившего здесь с 1938 по 1941-й в деревянном особнячке. Его писатель ласково называл "Домик-крошка — три окошка". Там — личные вещи, мебель, книги, фотографии, самовар, гитара и стол, за которым были созданы "Чук и Гек", "Тимур и его команда", "Судьба барабанщика". В Торговых рядах в креативном пространстве "Дивный терем" есть музей "Народные промыслы". Там расскажут о глиняных и резных игрушках, хохломской росписи, истории матрешки.На память из Клина туристы везут сладости — местный мармелад "Экуш", а еще клинскую колбаску, пиво и елочные игрушки.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

клин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, клин, достопримечательности, впечатления - туризм, петр чайковский, куда поехать в выходные, отдых в россии, щелкунчик, екатерина ii