https://ria.ru/20221127/klin-1834240003.html
Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину
Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину - РИА Новости, 27.11.2022
Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину
Клин в 67 километрах от Москвы — место не самое туристическое, но провести выходные там стоит. Обязательная программа — два музея: елочной игрушки и Петра... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:00
2022-11-27T08:00
2022-11-27T08:03
туризм
туризм
клин
достопримечательности
впечатления - туризм
петр чайковский
куда поехать в выходные
отдых в россии
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Клин в 67 километрах от Москвы — место не самое туристическое, но провести выходные там стоит. Обязательная программа — два музея: елочной игрушки и Петра Чайковского. Что еще посмотреть в этом тихом городе — в материале РИА Новости.Праздник круглый год"В Клину есть место, где новогоднее настроение присутствует даже летом. Это музей елочной игрушки "Клинское подворье", где можно увидеть знакомые украшения из детства", — рассказывает туристка из Москвы Валентина Дудкова."Новый год — круглый год!" — таков слоган музея. В первом из 12 залов — елка, украшенная сахарными розами и яблоками. Их, а также орехи, фигурки из бумаги и фольги вешали на рождественское дерево в XIX веке. Но мода менялась, и постепенно стали популярны игрушки из стекла.Когда-то под Клином обнаружили залежи кварцевого песка, и в 1848 году князь Меншиков, правнук сподвижника Петра I, основал стекольный завод. Работали там жители окрестных деревень: делали бутылки, лампы, пузырьки для аптек. Со временем мастера начали открывать свои производства — пуговиц, сережек, дутых бус и игрушек.В витринах выставлены старинные шары, а еще — изящные белки, птицы, бабочки, звезды, рыбы, выпускавшиеся в середине прошлого века. Такие плоские украшения из картонажа посылали родственникам и друзьям в почтовых конвертах. После знаменитого полета Гагарина на елках появились расписные космонавты, ракеты и спутники. Еще готовили тематические наборы к праздникам, например к 23 Февраля. Также среди экспонатов музея — шишки, грибы, сказочные герои. Коллекция Дедов Морозов и Снегурочек тоже имеется — в отдельном зале.В "Клинском подворье" можно увидеть, как сотрудники выдувают из стекла игрушки, а на мастер-классе расписать собственную. Легче всего попасть в музей весной и летом. Зимой — только по предварительной записи.Дом музыкиМузыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петр Чайковский написал именно в Клину. Дом, который он арендовал в последние годы жизни, позже выкупил его младший брат Модест. Благодаря этому удалось сохранить оригинальные интерьеры, вещи и ноты композитора, рассказывает экскурсовод Елена Шмелева.В прихожей — дорожные сундуки, полочка для трости. В спальне — кровать, домашние туфли и стол. В гостиной на первом этаже можно увидеть дирижерскую палочку, на втором — рояль, за которым Чайковский сочинил оперы "Иоланта" и "Пиковая дама". На стенах висят фотографии родственников и портреты Моцарта, Бетховена, Гайдна, Рубинштейна.Во время Великой Отечественной войны Клин захватили фашисты. На первом этаже усадьбы они устроили гараж и ремонтную мастерскую для мотоциклов, на втором — казармы. Но экспонаты, к счастью, удалось спасти: их заранее вывезли в родной город композитора, Воткинск.Вокруг дома — парк с тенистыми аллеями и памятником классику. Рядом — концертный зал. Летом тут проходил VIII Фестиваль искусств имени Чайковского, часть мероприятий провели в усадьбе Демьяново. Ею владели братья Танеевы: Владимир был адвокатом, Сергей — композитором.Чайковский часто бывал в Демьяново. Там ставили спектакли, устраивали творческие вечера. В свое время в этой усадьбе останавливались Александр Скрябин, Аполлинарий Васнецов, Андрей Белый, Василий Пушкин с племянником Сашей — будущим поэтом Александром Пушкиным, объясняет экскурсовод Людмила Соколова.Главный дом имения не сохранился, но можно погулять по дорожкам парка и зайти в храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1746-м. Считается, что несколько икон церкви подарила Екатерина II, гостившая в усадьбе с внуком Александром I по пути из Москвы в Санкт-Петербург.Торговые ряды и девочка-грибницаВпервые Клин упоминается в летописи 1307 года. Когда отмечалось 700-летие города, в центре установили монумент — бронзовый щит на гранитном постаменте. На нем — исторические персоны: Петр I, Екатерина II, Чайковский, Васнецов, собирательный образ партийного деятеля времен СССР, воин Красной армии.Удачное расположение способствовало развитию поселения. После строительства Санкт-Петербурга через Клин провели тракт, соединяющий две столицы. Тут появилась ямская станция, купеческие лавки. "Путешественники меняли лошадей, ночевали в гостиницах, ели в трактирах. Купцы продавали конскую упряжь, овес, корзины", — рассказывает гид Екатерина Кудинова.Городом Клин стал при Екатерине II, а в 1851-м построили соединяющую две столицы железную дорогу и открыли вокзал, где в поездках останавливались императоры.Главная достопримечательность центра Клина — Торговые ряды. Здания из красного кирпича возвели в 1885 году вместо сгоревших деревянных лавок, построенных еще в XVIII веке. Торговля на перекрестке двух дорог — из Москвы в Петербург и из Дмитрова в Волоколамск — шла бойко. На втором этаже были конторы купцов, на первом — магазины. В подвалах — холодильники, лед свозили с реки Сестра. Сейчас подземные пространства залили бетоном, уточняет Кудинова. А в самих постройках по-прежнему расположены торговые точки.В одной из лавок сохранились ставни с коваными элементами декора. На них стоит дата — 1886 год. А еще указаны имена: владельца — купец Иванов — и мастера, изготовившего изделие — кузнец Тимофей Чилышов.У Торговых рядов — фонтан "Девочка-грибница", работа скульптора Федора Каменского. Местные называют скульптуру Аленушкой. На улице установлена копия, оригинал — в Краеведческом музее.Домик-крошка и дивный теремНедалеко от Торговых рядов — памятник Чайковскому, он находится у здания, похожего на Дом культуры. Эти два слова и написаны у окон третьего этажа, но крест над входом указывает, что это храм: Троицкий собор, построенный в XIX веке. "Во время войны в трапезную упала бомба. Храм был частично разрушен, и в 1950-е при восстановлении здание сделали клубом, тут проходили концерты. Вывеску так и не сняли", — говорит Екатерина Кудинова.За Троицким собором — храм Воскресения Христова, где иконостас сделан из местной керамики, рассказывает гид. Выглядит необычно. Кстати, на фабрике "Клинская керамика" на мастер-классе туристы могут сделать изразец из глины или расписать его.Еще в Клину стоит посетить Музей Аркадия Гайдара, жившего здесь с 1938 по 1941-й в деревянном особнячке. Его писатель ласково называл "Домик-крошка — три окошка". Там — личные вещи, мебель, книги, фотографии, самовар, гитара и стол, за которым были созданы "Чук и Гек", "Тимур и его команда", "Судьба барабанщика". В Торговых рядах в креативном пространстве "Дивный терем" есть музей "Народные промыслы". Там расскажут о глиняных и резных игрушках, хохломской росписи, истории матрешки.На память из Клина туристы везут сладости — местный мармелад "Экуш", а еще клинскую колбаску, пиво и елочные игрушки.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, клин, достопримечательности, впечатления - туризм, петр чайковский, куда поехать в выходные, отдых в россии, щелкунчик, екатерина ii
Туризм, Туризм, Клин, Достопримечательности, Впечатления - Туризм, Петр Чайковский, куда поехать в выходные, отдых в России, Щелкунчик, Екатерина II
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Клин в 67 километрах от Москвы — место не самое туристическое, но провести выходные там стоит. Обязательная программа — два музея: елочной игрушки и Петра Чайковского. Что еще посмотреть в этом тихом городе — в материале РИА Новости.
"В Клину есть место, где новогоднее настроение присутствует даже летом. Это музей елочной игрушки "Клинское подворье", где можно увидеть знакомые украшения из детства", — рассказывает туристка из Москвы Валентина Дудкова.
"Новый год — круглый год!" — таков слоган музея. В первом из 12 залов — елка, украшенная сахарными розами и яблоками. Их, а также орехи, фигурки из бумаги и фольги вешали на рождественское дерево в XIX веке. Но мода менялась, и постепенно стали популярны игрушки из стекла.
1 из 6
Новогодние украшения: стеклянные ложки, самовары. Клин
2 из 6
Елочные игрушки в наборе. Клин
3 из 6
Елочные игрушки — космонавты, ракеты, спутники в музее в Клину
4 из 6
Музей елочной игрушки "Клинское подворье"
5 из 6
Новогодние открытки и елочные игрушки. Клин
6 из 6
Елки в Музее елочной игрушки. Клин
1 из 6
Новогодние украшения: стеклянные ложки, самовары. Клин
2 из 6
Елочные игрушки в наборе. Клин
3 из 6
Елочные игрушки — космонавты, ракеты, спутники в музее в Клину
4 из 6
Музей елочной игрушки "Клинское подворье"
5 из 6
Новогодние открытки и елочные игрушки. Клин
6 из 6
Елки в Музее елочной игрушки. Клин
Когда-то под Клином обнаружили залежи кварцевого песка, и в 1848 году князь Меншиков, правнук сподвижника Петра I, основал стекольный завод. Работали там жители окрестных деревень: делали бутылки, лампы, пузырьки для аптек. Со временем мастера начали открывать свои производства — пуговиц, сережек, дутых бус и игрушек.
В витринах выставлены старинные шары, а еще — изящные белки, птицы, бабочки, звезды, рыбы, выпускавшиеся в середине прошлого века. Такие плоские украшения из картонажа посылали родственникам и друзьям в почтовых конвертах.
После знаменитого полета Гагарина на елках появились расписные космонавты, ракеты и спутники. Еще готовили тематические наборы к праздникам, например к 23 Февраля. Также среди экспонатов музея — шишки, грибы, сказочные герои. Коллекция Дедов Морозов и Снегурочек тоже имеется — в отдельном зале.
В "Клинском подворье" можно увидеть, как сотрудники выдувают из стекла игрушки, а на мастер-классе расписать собственную. Легче всего попасть в музей весной и летом. Зимой — только по предварительной записи.
Музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петр Чайковский написал именно в Клину. Дом, который он арендовал в последние годы жизни, позже выкупил его младший брат Модест. Благодаря этому удалось сохранить оригинальные интерьеры, вещи и ноты композитора, рассказывает экскурсовод Елена Шмелева.
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Гостиная в доме-музее Чайковского
2 из 9
Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже
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Спальня композитора в Музее-усадьбе Чайковского. Клин
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Комната во флигеле в усадьбе Чайковского в Клину
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Интерьеры в доме-музее Чайковского. Клин
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Музей-заповедник Чайковского в Клину. Стол, за которым работал композитор
7 из 9
Интерьер комнаты на втором этаже усадьбы Чайковского
8 из 9
Интерьер гостиной в усадьбе Чайковского в Клину
9 из 9
Веранда в доме-музее Чайковского в Клину
1 из 9
Гостиная в доме-музее Чайковского
2 из 9
Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже
3 из 9
Спальня композитора в Музее-усадьбе Чайковского. Клин
4 из 9
Комната во флигеле в усадьбе Чайковского в Клину
5 из 9
Интерьеры в доме-музее Чайковского. Клин
6 из 9
Музей-заповедник Чайковского в Клину. Стол, за которым работал композитор
7 из 9
Интерьер комнаты на втором этаже усадьбы Чайковского
8 из 9
Интерьер гостиной в усадьбе Чайковского в Клину
9 из 9
Веранда в доме-музее Чайковского в Клину
В прихожей — дорожные сундуки, полочка для трости. В спальне — кровать, домашние туфли и стол. В гостиной на первом этаже можно увидеть дирижерскую палочку, на втором — рояль, за которым Чайковский сочинил оперы "Иоланта" и "Пиковая дама". На стенах висят фотографии родственников и портреты Моцарта, Бетховена, Гайдна, Рубинштейна.
Во время Великой Отечественной войны Клин захватили фашисты. На первом этаже усадьбы они устроили гараж и ремонтную мастерскую для мотоциклов, на втором — казармы. Но экспонаты, к счастью, удалось спасти: их заранее вывезли в родной город композитора, Воткинск.
1 из 2
Памятник композитору в усадьбе Чайковского в Клину
2 из 2
Парк в усадьбе Чайковского в Клину
1 из 2
Памятник композитору в усадьбе Чайковского в Клину
2 из 2
Парк в усадьбе Чайковского в Клину
Вокруг дома — парк с тенистыми аллеями и памятником классику. Рядом — концертный зал. Летом тут проходил VIII Фестиваль искусств имени Чайковского, часть мероприятий провели в усадьбе Демьяново. Ею владели братья Танеевы: Владимир был адвокатом, Сергей — композитором.
Чайковский часто бывал в Демьяново. Там ставили спектакли, устраивали творческие вечера. В свое время в этой усадьбе останавливались Александр Скрябин, Аполлинарий Васнецов, Андрей Белый, Василий Пушкин с племянником Сашей — будущим поэтом Александром Пушкиным, объясняет экскурсовод Людмила Соколова.
1 из 3
Церковь Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
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Росписи церкви успения Богородицы усадьбы Демьяново
3 из 3
Часовня на одном из прудов в усадьбе Демьяново
1 из 3
Церковь Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
2 из 3
Росписи церкви успения Богородицы усадьбы Демьяново
3 из 3
Часовня на одном из прудов в усадьбе Демьяново
Главный дом имения не сохранился, но можно погулять по дорожкам парка и зайти в храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1746-м. Считается, что несколько икон церкви подарила Екатерина II, гостившая в усадьбе с внуком Александром I по пути из Москвы в Санкт-Петербург.
Торговые ряды и девочка-грибница
Впервые Клин упоминается в летописи 1307 года. Когда отмечалось 700-летие города, в центре установили монумент — бронзовый щит на гранитном постаменте. На нем — исторические персоны: Петр I, Екатерина II, Чайковский, Васнецов, собирательный образ партийного деятеля времен СССР, воин Красной армии.
Удачное расположение способствовало развитию поселения. После строительства Санкт-Петербурга через Клин провели тракт, соединяющий две столицы. Тут появилась ямская станция, купеческие лавки.
"Путешественники меняли лошадей, ночевали в гостиницах, ели в трактирах. Купцы продавали конскую упряжь, овес, корзины", — рассказывает гид Екатерина Кудинова.
Городом Клин стал при Екатерине II, а в 1851-м построили соединяющую две столицы железную дорогу и открыли вокзал, где в поездках останавливались императоры.
Главная достопримечательность центра Клина — Торговые ряды. Здания из красного кирпича возвели в 1885 году вместо сгоревших деревянных лавок, построенных еще в XVIII веке. Торговля на перекрестке двух дорог — из Москвы в Петербург и из Дмитрова в Волоколамск — шла бойко.
1 из 3
Комплекс торговых помещений "Торговые ряды"
3 из 3
Клин. Вид на Торговые ряды
1 из 3
Комплекс торговых помещений "Торговые ряды"
3 из 3
Клин. Вид на Торговые ряды
На втором этаже были конторы купцов, на первом — магазины. В подвалах — холодильники, лед свозили с реки Сестра. Сейчас подземные пространства залили бетоном, уточняет Кудинова. А в самих постройках по-прежнему расположены торговые точки.
В одной из лавок сохранились ставни с коваными элементами декора. На них стоит дата — 1886 год. А еще указаны имена: владельца — купец Иванов — и мастера, изготовившего изделие — кузнец Тимофей Чилышов.
2 из 2
Клин. Летом в центре фонтана стоит Девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой
2 из 2
Клин. Летом в центре фонтана стоит Девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой
У Торговых рядов — фонтан "Девочка-грибница", работа скульптора Федора Каменского. Местные называют скульптуру Аленушкой. На улице установлена копия, оригинал — в Краеведческом музее.
Домик-крошка и дивный терем
Недалеко от Торговых рядов — памятник Чайковскому, он находится у здания, похожего на Дом культуры. Эти два слова и написаны у окон третьего этажа, но крест над входом указывает, что это храм: Троицкий собор, построенный в XIX веке.
"Во время войны в трапезную упала бомба. Храм был частично разрушен, и в 1950-е при восстановлении здание сделали клубом, тут проходили концерты. Вывеску так и не сняли", — говорит Екатерина Кудинова.
За Троицким собором — храм Воскресения Христова, где иконостас сделан из местной керамики, рассказывает гид. Выглядит необычно. Кстати, на фабрике "Клинская керамика" на мастер-классе туристы могут сделать изразец из глины или расписать его.
Еще в Клину стоит посетить Музей Аркадия Гайдара, жившего здесь с 1938 по 1941-й в деревянном особнячке. Его писатель ласково называл "Домик-крошка — три окошка". Там — личные вещи, мебель, книги, фотографии, самовар, гитара и стол, за которым были созданы "Чук и Гек", "Тимур и его команда", "Судьба барабанщика".
В Торговых рядах в креативном пространстве "Дивный терем" есть музей "Народные промыслы". Там расскажут о глиняных и резных игрушках, хохломской росписи, истории матрешки.
На память из Клина туристы везут сладости — местный мармелад "Экуш", а еще клинскую колбаску, пиво и елочные игрушки.