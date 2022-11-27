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Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину - РИА Новости, 27.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221127/klin-1834240003.html
Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину
Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину - РИА Новости, 27.11.2022
Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину
Клин в 67 километрах от Москвы — место не самое туристическое, но провести выходные там стоит. Обязательная программа — два музея: елочной игрушки и Петра... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T08:00
2022-11-27T08:03
туризм
туризм
клин
достопримечательности
впечатления - туризм
петр чайковский
куда поехать в выходные
отдых в россии
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Клин в 67 километрах от Москвы — место не самое туристическое, но провести выходные там стоит. Обязательная программа — два музея: елочной игрушки и Петра Чайковского. Что еще посмотреть в этом тихом городе — в материале РИА Новости.Праздник круглый год"В Клину есть место, где новогоднее настроение присутствует даже летом. Это музей елочной игрушки "Клинское подворье", где можно увидеть знакомые украшения из детства", — рассказывает туристка из Москвы Валентина Дудкова."Новый год — круглый год!" — таков слоган музея. В первом из 12 залов — елка, украшенная сахарными розами и яблоками. Их, а также орехи, фигурки из бумаги и фольги вешали на рождественское дерево в XIX веке. Но мода менялась, и постепенно стали популярны игрушки из стекла.Когда-то под Клином обнаружили залежи кварцевого песка, и в 1848 году князь Меншиков, правнук сподвижника Петра I, основал стекольный завод. Работали там жители окрестных деревень: делали бутылки, лампы, пузырьки для аптек. Со временем мастера начали открывать свои производства — пуговиц, сережек, дутых бус и игрушек.В витринах выставлены старинные шары, а еще — изящные белки, птицы, бабочки, звезды, рыбы, выпускавшиеся в середине прошлого века. Такие плоские украшения из картонажа посылали родственникам и друзьям в почтовых конвертах. После знаменитого полета Гагарина на елках появились расписные космонавты, ракеты и спутники. Еще готовили тематические наборы к праздникам, например к 23 Февраля. Также среди экспонатов музея — шишки, грибы, сказочные герои. Коллекция Дедов Морозов и Снегурочек тоже имеется — в отдельном зале.В "Клинском подворье" можно увидеть, как сотрудники выдувают из стекла игрушки, а на мастер-классе расписать собственную. Легче всего попасть в музей весной и летом. Зимой — только по предварительной записи.Дом музыкиМузыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петр Чайковский написал именно в Клину. Дом, который он арендовал в последние годы жизни, позже выкупил его младший брат Модест. Благодаря этому удалось сохранить оригинальные интерьеры, вещи и ноты композитора, рассказывает экскурсовод Елена Шмелева.В прихожей — дорожные сундуки, полочка для трости. В спальне — кровать, домашние туфли и стол. В гостиной на первом этаже можно увидеть дирижерскую палочку, на втором — рояль, за которым Чайковский сочинил оперы "Иоланта" и "Пиковая дама". На стенах висят фотографии родственников и портреты Моцарта, Бетховена, Гайдна, Рубинштейна.Во время Великой Отечественной войны Клин захватили фашисты. На первом этаже усадьбы они устроили гараж и ремонтную мастерскую для мотоциклов, на втором — казармы. Но экспонаты, к счастью, удалось спасти: их заранее вывезли в родной город композитора, Воткинск.Вокруг дома — парк с тенистыми аллеями и памятником классику. Рядом — концертный зал. Летом тут проходил VIII Фестиваль искусств имени Чайковского, часть мероприятий провели в усадьбе Демьяново. Ею владели братья Танеевы: Владимир был адвокатом, Сергей — композитором.Чайковский часто бывал в Демьяново. Там ставили спектакли, устраивали творческие вечера. В свое время в этой усадьбе останавливались Александр Скрябин, Аполлинарий Васнецов, Андрей Белый, Василий Пушкин с племянником Сашей — будущим поэтом Александром Пушкиным, объясняет экскурсовод Людмила Соколова.Главный дом имения не сохранился, но можно погулять по дорожкам парка и зайти в храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1746-м. Считается, что несколько икон церкви подарила Екатерина II, гостившая в усадьбе с внуком Александром I по пути из Москвы в Санкт-Петербург.Торговые ряды и девочка-грибницаВпервые Клин упоминается в летописи 1307 года. Когда отмечалось 700-летие города, в центре установили монумент — бронзовый щит на гранитном постаменте. На нем — исторические персоны: Петр I, Екатерина II, Чайковский, Васнецов, собирательный образ партийного деятеля времен СССР, воин Красной армии.Удачное расположение способствовало развитию поселения. После строительства Санкт-Петербурга через Клин провели тракт, соединяющий две столицы. Тут появилась ямская станция, купеческие лавки. "Путешественники меняли лошадей, ночевали в гостиницах, ели в трактирах. Купцы продавали конскую упряжь, овес, корзины", — рассказывает гид Екатерина Кудинова.Городом Клин стал при Екатерине II, а в 1851-м построили соединяющую две столицы железную дорогу и открыли вокзал, где в поездках останавливались императоры.Главная достопримечательность центра Клина — Торговые ряды. Здания из красного кирпича возвели в 1885 году вместо сгоревших деревянных лавок, построенных еще в XVIII веке. Торговля на перекрестке двух дорог — из Москвы в Петербург и из Дмитрова в Волоколамск — шла бойко. На втором этаже были конторы купцов, на первом — магазины. В подвалах — холодильники, лед свозили с реки Сестра. Сейчас подземные пространства залили бетоном, уточняет Кудинова. А в самих постройках по-прежнему расположены торговые точки.В одной из лавок сохранились ставни с коваными элементами декора. На них стоит дата — 1886 год. А еще указаны имена: владельца — купец Иванов — и мастера, изготовившего изделие — кузнец Тимофей Чилышов.У Торговых рядов — фонтан "Девочка-грибница", работа скульптора Федора Каменского. Местные называют скульптуру Аленушкой. На улице установлена копия, оригинал — в Краеведческом музее.Домик-крошка и дивный теремНедалеко от Торговых рядов — памятник Чайковскому, он находится у здания, похожего на Дом культуры. Эти два слова и написаны у окон третьего этажа, но крест над входом указывает, что это храм: Троицкий собор, построенный в XIX веке. "Во время войны в трапезную упала бомба. Храм был частично разрушен, и в 1950-е при восстановлении здание сделали клубом, тут проходили концерты. Вывеску так и не сняли", — говорит Екатерина Кудинова.За Троицким собором — храм Воскресения Христова, где иконостас сделан из местной керамики, рассказывает гид. Выглядит необычно. Кстати, на фабрике "Клинская керамика" на мастер-классе туристы могут сделать изразец из глины или расписать его.Еще в Клину стоит посетить Музей Аркадия Гайдара, жившего здесь с 1938 по 1941-й в деревянном особнячке. Его писатель ласково называл "Домик-крошка — три окошка". Там — личные вещи, мебель, книги, фотографии, самовар, гитара и стол, за которым были созданы "Чук и Гек", "Тимур и его команда", "Судьба барабанщика". В Торговых рядах в креативном пространстве "Дивный терем" есть музей "Народные промыслы". Там расскажут о глиняных и резных игрушках, хохломской росписи, истории матрешки.На память из Клина туристы везут сладости — местный мармелад "Экуш", а еще клинскую колбаску, пиво и елочные игрушки.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
4.7
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туризм, клин, достопримечательности, впечатления - туризм, петр чайковский, куда поехать в выходные, отдых в россии, щелкунчик, екатерина ii
Туризм, Туризм, Клин, Достопримечательности, Впечатления - Туризм, Петр Чайковский, куда поехать в выходные, отдых в России, Щелкунчик, Екатерина II
08:00 27.11.2022 (обновлено: 08:03 27.11.2022)
 

Уютный город недалеко от Москвы. Как провести выходные в Клину

© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Вид на Торговые ряды
Клин. Вид на Торговые ряды - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Клин в 67 километрах от Москвы — место не самое туристическое, но провести выходные там стоит. Обязательная программа — два музея: елочной игрушки и Петра Чайковского. Что еще посмотреть в этом тихом городе — в материале РИА Новости.

Праздник круглый год

"В Клину есть место, где новогоднее настроение присутствует даже летом. Это музей елочной игрушки "Клинское подворье", где можно увидеть знакомые украшения из детства", — рассказывает туристка из Москвы Валентина Дудкова.
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Елки и елочные игрушки в музее
Клин. Елки и елочные игрушки в музее - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Елки и елочные игрушки в музее
"Новый год — круглый год!" — таков слоган музея. В первом из 12 залов — елка, украшенная сахарными розами и яблоками. Их, а также орехи, фигурки из бумаги и фольги вешали на рождественское дерево в XIX веке. Но мода менялась, и постепенно стали популярны игрушки из стекла.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Новогодние украшения: стеклянные ложки, самовары. Клин

Клин. Новогодние украшения - стеклянные ложки, самовары
1 из 6

Новогодние украшения: стеклянные ложки, самовары. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Елочные игрушки в наборе. Клин

Клин. Елочные игрушки в наборе
2 из 6

Елочные игрушки в наборе. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Елочные игрушки — космонавты, ракеты, спутники в музее в Клину

Клин, елочные игрушки - космонавты, ракеты, спутники
3 из 6

Елочные игрушки — космонавты, ракеты, спутники в музее в Клину

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанк

Музей елочной игрушки "Клинское подворье"

Музей елочной игрушки Клинское подворье
4 из 6

Музей елочной игрушки "Клинское подворье"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Мария Селиванова

Новогодние открытки и елочные игрушки. Клин

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки
5 из 6

Новогодние открытки и елочные игрушки. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Елки в Музее елочной игрушки. Клин

Клин. Елки в Музее елочной игрушки
6 из 6

Елки в Музее елочной игрушки. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 6

Новогодние украшения: стеклянные ложки, самовары. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6

Елочные игрушки в наборе. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6

Елочные игрушки — космонавты, ракеты, спутники в музее в Клину

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6

Музей елочной игрушки "Клинское подворье"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
5 из 6

Новогодние открытки и елочные игрушки. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6

Елки в Музее елочной игрушки. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
Когда-то под Клином обнаружили залежи кварцевого песка, и в 1848 году князь Меншиков, правнук сподвижника Петра I, основал стекольный завод. Работали там жители окрестных деревень: делали бутылки, лампы, пузырьки для аптек. Со временем мастера начали открывать свои производства — пуговиц, сережек, дутых бус и игрушек.
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Инструманты стеклодувов в Музее елочной игрушки
Клин. Инструманты стеклодувов в Музее елочной игрушки - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Инструманты стеклодувов в Музее елочной игрушки
В витринах выставлены старинные шары, а еще — изящные белки, птицы, бабочки, звезды, рыбы, выпускавшиеся в середине прошлого века. Такие плоские украшения из картонажа посылали родственникам и друзьям в почтовых конвертах.
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Картонажные елочные игрушки
Клин. Картонажные елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Картонажные елочные игрушки
После знаменитого полета Гагарина на елках появились расписные космонавты, ракеты и спутники. Еще готовили тематические наборы к праздникам, например к 23 Февраля. Также среди экспонатов музея — шишки, грибы, сказочные герои. Коллекция Дедов Морозов и Снегурочек тоже имеется — в отдельном зале.
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Коллекция Дедов Морозов в Музее елочной игрушки
Клин. Коллекция Дедов Морозов в Музее елочной игрушки - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Коллекция Дедов Морозов в Музее елочной игрушки
В "Клинском подворье" можно увидеть, как сотрудники выдувают из стекла игрушки, а на мастер-классе расписать собственную. Легче всего попасть в музей весной и летом. Зимой — только по предварительной записи.

Дом музыки

Музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петр Чайковский написал именно в Клину. Дом, который он арендовал в последние годы жизни, позже выкупил его младший брат Модест. Благодаря этому удалось сохранить оригинальные интерьеры, вещи и ноты композитора, рассказывает экскурсовод Елена Шмелева.
© РИА Новости / Мария СеливановаГостиная в доме-музее Чайковского
Гостиная в доме-музее Чайковского
1 из 9
Гостиная в доме-музее Чайковского
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже

Клин. Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже
2 из 9

Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Спальня композитора в Музее-усадьбе Чайковского. Клин

Клин. Спальня композитора в Музее-усадьбе Чайковского
3 из 9

Спальня композитора в Музее-усадьбе Чайковского. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаКомната во флигеле в усадьбе Чайковского в Клину
Комната во флигеле в усадьбе Чайковского в Клину
4 из 9
Комната во флигеле в усадьбе Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Интерьеры в доме-музее Чайковского. Клин

Клин. Интерьеры в доме-музее Чайковского
5 из 9

Интерьеры в доме-музее Чайковского. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Музей-заповедник Чайковского в Клину. Стол, за которым работал композитор

Музей-заповедник Чайковского в Клину. Стол, за которым работал композитор
6 из 9

Музей-заповедник Чайковского в Клину. Стол, за которым работал композитор

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаИнтерьер комнаты на втором этаже усадьбы Чайковского
Интерьер комнаты на втором этаже усадьбы Чайковского
7 из 9
Интерьер комнаты на втором этаже усадьбы Чайковского
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаИнтерьер гостиной в усадьбе Чайковского в Клину
Интерьер гостиной в усадьбе Чайковского в Клину
8 из 9
Интерьер гостиной в усадьбе Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаВеранда в доме-музее Чайковского в Клину
Веранда в доме-музее Чайковского в Клину
9 из 9
Веранда в доме-музее Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 9
Гостиная в доме-музее Чайковского
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 9

Музей-усадьба Чайковского. Гостиная на первом этаже

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 9

Спальня композитора в Музее-усадьбе Чайковского. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 9
Комната во флигеле в усадьбе Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 9

Интерьеры в доме-музее Чайковского. Клин

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 9

Музей-заповедник Чайковского в Клину. Стол, за которым работал композитор

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 9
Интерьер комнаты на втором этаже усадьбы Чайковского
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 9
Интерьер гостиной в усадьбе Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 9
Веранда в доме-музее Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
В прихожей — дорожные сундуки, полочка для трости. В спальне — кровать, домашние туфли и стол. В гостиной на первом этаже можно увидеть дирижерскую палочку, на втором — рояль, за которым Чайковский сочинил оперы "Иоланта" и "Пиковая дама". На стенах висят фотографии родственников и портреты Моцарта, Бетховена, Гайдна, Рубинштейна.
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Дом, в котором Чайковский жил в 1892-1893 годах
Клин. Дом, в котором Чайковский жил в 1892-1893 годах - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Дом, в котором Чайковский жил в 1892-1893 годах
Во время Великой Отечественной войны Клин захватили фашисты. На первом этаже усадьбы они устроили гараж и ремонтную мастерскую для мотоциклов, на втором — казармы. Но экспонаты, к счастью, удалось спасти: их заранее вывезли в родной город композитора, Воткинск.
© РИА Новости / Мария СеливановаПамятник композитору в усадьбе Чайковского в Клину
Памятник композитору в усадьбе Чайковского в Клину
1 из 2
Памятник композитору в усадьбе Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаПарк в усадьбе Чайковского в Клину
Парк в усадьбе Чайковского в Клину
2 из 2
Парк в усадьбе Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 2
Памятник композитору в усадьбе Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 2
Парк в усадьбе Чайковского в Клину
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вокруг дома — парк с тенистыми аллеями и памятником классику. Рядом — концертный зал. Летом тут проходил VIII Фестиваль искусств имени Чайковского, часть мероприятий провели в усадьбе Демьяново. Ею владели братья Танеевы: Владимир был адвокатом, Сергей — композитором.
Чайковский часто бывал в Демьяново. Там ставили спектакли, устраивали творческие вечера. В свое время в этой усадьбе останавливались Александр Скрябин, Аполлинарий Васнецов, Андрей Белый, Василий Пушкин с племянником Сашей — будущим поэтом Александром Пушкиным, объясняет экскурсовод Людмила Соколова.
© РИА Новости / Мария СеливановаЦерковь Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
Церковь Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
1 из 3
Церковь Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаРосписи церкви успения Богородицы усадьбы Демьяново
Росписи церкви успения Богородицы усадьбы Демьяново
2 из 3
Росписи церкви успения Богородицы усадьбы Демьяново
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЧасовня на одном из прудов в усадьбе Демьяново
Часовня на одном из прудов в усадьбе Демьяново
3 из 3
Часовня на одном из прудов в усадьбе Демьяново
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Церковь Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
Росписи церкви успения Богородицы усадьбы Демьяново
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Часовня на одном из прудов в усадьбе Демьяново
© РИА Новости / Мария Селиванова
Главный дом имения не сохранился, но можно погулять по дорожкам парка и зайти в храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1746-м. Считается, что несколько икон церкви подарила Екатерина II, гостившая в усадьбе с внуком Александром I по пути из Москвы в Санкт-Петербург.

Торговые ряды и девочка-грибница

Впервые Клин упоминается в летописи 1307 года. Когда отмечалось 700-летие города, в центре установили монумент — бронзовый щит на гранитном постаменте. На нем — исторические персоны: Петр I, Екатерина II, Чайковский, Васнецов, собирательный образ партийного деятеля времен СССР, воин Красной армии.
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Памятник в честь 700-летия города
Клин. Памятник в честь 700-летия города - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Памятник в честь 700-летия города
Удачное расположение способствовало развитию поселения. После строительства Санкт-Петербурга через Клин провели тракт, соединяющий две столицы. Тут появилась ямская станция, купеческие лавки.
"Путешественники меняли лошадей, ночевали в гостиницах, ели в трактирах. Купцы продавали конскую упряжь, овес, корзины", — рассказывает гид Екатерина Кудинова.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкКлин. Торговая площадь
КЛИН ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Клин. Торговая площадь
Городом Клин стал при Екатерине II, а в 1851-м построили соединяющую две столицы железную дорогу и открыли вокзал, где в поездках останавливались императоры.
Главная достопримечательность центра Клина — Торговые ряды. Здания из красного кирпича возвели в 1885 году вместо сгоревших деревянных лавок, построенных еще в XVIII веке. Торговля на перекрестке двух дорог — из Москвы в Петербург и из Дмитрова в Волоколамск — шла бойко.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанк

Комплекс торговых помещений "Торговые ряды"

Комплекс торговых помещений Торговые ряды
1 из 3

Комплекс торговых помещений "Торговые ряды"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Торговые ряды

Клин. Торговые ряды
2 из 3

Клин. Торговые ряды

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Вид на Торговые ряды

Клин. Вид на Торговые ряды
3 из 3

Клин. Вид на Торговые ряды

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3

Комплекс торговых помещений "Торговые ряды"

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
2 из 3

Клин. Торговые ряды

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3

Клин. Вид на Торговые ряды

© РИА Новости / Мария Селиванова
На втором этаже были конторы купцов, на первом — магазины. В подвалах — холодильники, лед свозили с реки Сестра. Сейчас подземные пространства залили бетоном, уточняет Кудинова. А в самих постройках по-прежнему расположены торговые точки.
В одной из лавок сохранились ставни с коваными элементами декора. На них стоит дата — 1886 год. А еще указаны имена: владельца — купец Иванов — и мастера, изготовившего изделие — кузнец Тимофей Чилышов.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Торговые ряды в Клину

Торговые ряды в Клине
1 из 2

Торговые ряды в Клину

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Летом в центре фонтана стоит Девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой

Клин. Летом в центре фонтана стоит Девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой
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Клин. Летом в центре фонтана стоит Девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой

© РИА Новости / Мария Селиванова
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Торговые ряды в Клину

© РИА Новости / Мария Селиванова
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Клин. Летом в центре фонтана стоит Девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой

© РИА Новости / Мария Селиванова
У Торговых рядов — фонтан "Девочка-грибница", работа скульптора Федора Каменского. Местные называют скульптуру Аленушкой. На улице установлена копия, оригинал — в Краеведческом музее.

Домик-крошка и дивный терем

Недалеко от Торговых рядов — памятник Чайковскому, он находится у здания, похожего на Дом культуры. Эти два слова и написаны у окон третьего этажа, но крест над входом указывает, что это храм: Троицкий собор, построенный в XIX веке.
"Во время войны в трапезную упала бомба. Храм был частично разрушен, и в 1950-е при восстановлении здание сделали клубом, тут проходили концерты. Вывеску так и не сняли", — говорит Екатерина Кудинова.
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Памятник Чайковскому у Троицкого собора
Клин. Памятник Чайковскому у Троицкого собора - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Памятник Чайковскому у Троицкого собора
За Троицким собором — храм Воскресения Христова, где иконостас сделан из местной керамики, рассказывает гид. Выглядит необычно. Кстати, на фабрике "Клинская керамика" на мастер-классе туристы могут сделать изразец из глины или расписать его.
Еще в Клину стоит посетить Музей Аркадия Гайдара, жившего здесь с 1938 по 1941-й в деревянном особнячке. Его писатель ласково называл "Домик-крошка — три окошка". Там — личные вещи, мебель, книги, фотографии, самовар, гитара и стол, за которым были созданы "Чук и Гек", "Тимур и его команда", "Судьба барабанщика".
© Фото : Екатерина КудиноваКлин. Креативное пространство "Дивный терем"
Клин. Креативное пространство Дивный терем - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Екатерина Кудинова
Клин. Креативное пространство "Дивный терем"
В Торговых рядах в креативном пространстве "Дивный терем" есть музей "Народные промыслы". Там расскажут о глиняных и резных игрушках, хохломской росписи, истории матрешки.
На память из Клина туристы везут сладости — местный мармелад "Экуш", а еще клинскую колбаску, пиво и елочные игрушки.
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