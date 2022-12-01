https://ria.ru/20221201/igrushki-1835708509.html

Из бумаги, ваты, фетра: как самому сделать новогодние игрушки на елку

Новогодние игрушки своими руками на елку: как сделать в школу или детский сад

Из бумаги, ваты, фетра: как самому сделать новогодние игрушки на елку

До Нового года остаются считанные недели, и скоро нужно будет снова наряжать елку. Шары и прочие украшения можно сделать своими руками, например, вместе с... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:34

2022-12-01T19:34

2022-12-01T19:36

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китайский новый год

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красота

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. До Нового года остаются считанные недели, и скоро нужно будет снова наряжать елку. Шары и прочие украшения можно сделать своими руками, например, вместе с ребенком. Инструкция по созданию новогодних игрушек — в материале РИА НовостиНовогодние игрушки своими рукамиНесмотря на то, что сегодня в магазинах можно найти елочные игрушки практически на любой вкус и кошелек, самодельные праздничные украшения по-прежнему популярны. Прежде всего потому, что сделать игрушку своими руками - значит, создать уникальную вещь, которой больше не будет ни у кого (в противовес заполняющим прилавки шарам и фигуркам, которые выпускаются внушительными тиражами).Вторая важная причина, по которой многие решают сделать игрушки на елку собственными силами - это желание сэкономить. Ведь новогодняя атрибутика порой стоит достаточно дорого, в то время как красивую игрушку вполне можно сделать из самых простых и доступных материалов.И, конечно, вырезание и склеивание новогодних игрушек - это не только экономия семейного бюджета, но и возможность реализовать свои творческие идеи. К созданию таких украшений можно привлечь и самых маленьких членов семьи. Тем более что для ребенка это будет не только интересно, но и полезно, например, для развития мелкой моторики.Из каких подручных материалов можно сделатьКрасивые и интересные елочные украшения при желании можно создать из самых разных материалов: из бумаги и различных видов ткани, пустых бутылок, пробок и других не нужных в быту предметов. Для декора получившейся игрушки можно использовать краски, пайетки, нитки и фольгу, а также блестки, пуговицы, стразы и так далее.Идеи новогодних игрушек для школы или детского садаК созданию новогодних украшений можно приобщить детей. Главное - учитывать возраст ребенка и соблюдать соответствующую технику безопасности. Например, маленьким детям не стоит давать в руки острые ножницы, иголку и слишком мелкие детали, которые малыш может случайно проглотить.Игрушками, которые выполнены своими руками, можно украсить не только домашнюю елку, но и праздничное дерево в детском саду, а также принести их в школу. Часто детям задают подобное задание, чтобы они могли проявить фантазию, научились аккуратно работать с различными материалами, приобрели новые навыки.Из бумагиБумага и картон - самые доступные материалы для изготовления елочных игрушек и праздничного декора.В первую очередь, конечно, из бумаги принято вырезать снежинки.Необходимые материалы:На новогодней елке замечательно будут смотреться и самодельные ангелы из бумаги.Необходимые материалы:Еще один простой вариант украшения для новогодней елки - звезда из картона.Необходимые материалы:Из фоамиранаКрасивые новогодние украшения получаются из фоамирана, также известного как пластичная замша (так как очень напоминает ее на ощупь) или же вспененная резина. Фоамиран бывает самых разных цветов, продается в тонких листах и легко принимает нужную форму при нагревании.Для праздничной елки из фоамирана можно сделать оригинальные новогодние шары.Необходимые материалы:Подобным украшениям при желании можно придать самую разнообразную форму, например, вырезать грани в виде звезд или колокольчиков.Из фетраЕлка, украшенная игрушками из фетра, выглядит очень мило и уютно, а благодаря достаточно плотной текстуре такие поделки хорошо держат форму.Прежде всего, конечно, из фетра можно сшить различные фигурки. Например, символ наступающего года (в 2023 году это - кролик или кот).Необходимые материалы:Из фетра можно сшить и другие игрушки для елки, а выкройки придумать самостоятельно или найти в Сети. Фантазию можно проявить и в выборе декора: расшить игрушку нитками, украсить бусинками или бисером, пришив пуговицы и используя другие материалы.Игрушки из фетра вовсе не обязательно делать набивными. Это могут быть и плоские украшения (в форме елочки, снежинки, колокольчика и так далее), на которые также можно нашить или приклеить необходимые детали.Из тканиВпрочем, игрушку на елку можно сшить не только из фетра, но и из ткани. Принцип действия при этом практически аналогичный: найти подходящую выкройку, вырезать все необходимые детали, соединить их и набить готовую игрушку наполнителем.Украшенные бисером или вышивкой маленькие варежки, миниатюрные елочки или тканевые аналоги любимых елочных игрушек - ассортимент таких праздничных украшений ограничивается лишь фантазией и мастерством каждого отдельно взятого умельца.Один из самых простых вариантов, которые можно попробовать воплотить в жизнь и ребенку-школьнику - это елочка из ткани.Необходимые материалы:Еще один вариант украшения из ткани - это необычный вариант елочного шара.Необходимые материалы:Из ватыНовогодние игрушки из ваты были весьма популярны в советское время, но и сегодня, имея свободное время и желание поэкспериментировать, можно попробовать создать оригинальное елочное украшение из ваты. Начать можно с фигур попроще, например, снеговика, постепенно создавая все более сложные и детально проработанные игрушки.Необходимые материалы:Из бутылкиЕсли проявить фантазию, то в елочную игрушку можно превратить практически любой материал, даже ненужные пластиковые бутылки. Например, из них может получиться яркий праздничный колокольчик.Необходимые материалы:Как сделать шарик на елкуОдно из самых популярных елочных украшений - это, конечно, красивые яркие новогодние шары. По совместительству это - еще и один из самых старых атрибутов праздника. По своей форме шар очень напоминает яблоко, а ведь раньше елку было принято украшать именно этими плодами, а также конфетами и другими сладостями.Существует множество вариантов, как сделать оригинальные и красивые шары для елки собственными руками. Самый простой из них - это раскрасить готовые шарики красками.Необходимые материалы:Обычный шар можно превратить в героя популярного мультфильма или известной сказки: нарисовать лицо, приклеить ушки/рожки/бантик/головной убор.Еще один вариант декора - это елочные шары с наполнением.Необходимые материалы:Новогоднюю елку также можно украсить праздничными шарами из пенопласта.Необходимые материалы:Тем, кто желает сделать более сложное украшение, можно попробовать смастерить елочные шары из ниток.Необходимые материалы:

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новый год, старый новый год, китайский новый год, встреча нового года в россии, красота