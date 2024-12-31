Из бумаги, ваты, фетра: как самому сделать новогодние игрушки на елку

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. До Нового года остаются считанные недели, и скоро нужно будет снова наряжать елку. Шары и прочие украшения можно сделать своими руками, например, вместе с ребенком. Инструкция по созданию новогодних игрушек — в материале РИА Новости

Новогодние игрушки своими руками

Несмотря на то, что сегодня в магазинах можно найти елочные игрушки практически на любой вкус и кошелек, самодельные праздничные украшения по-прежнему популярны. Прежде всего потому, что сделать игрушку своими руками - значит, создать уникальную вещь, которой больше не будет ни у кого (в противовес заполняющим прилавки шарам и фигуркам, которые выпускаются внушительными тиражами).

Вторая важная причина, по которой многие решают сделать игрушки на елку собственными силами - это желание сэкономить. Ведь новогодняя атрибутика порой стоит достаточно дорого, в то время как красивую игрушку вполне можно сделать из самых простых и доступных материалов.

И, конечно, вырезание и склеивание новогодних игрушек - это не только экономия семейного бюджета, но и возможность реализовать свои творческие идеи. К созданию таких украшений можно привлечь и самых маленьких членов семьи. Тем более что для ребенка это будет не только интересно, но и полезно, например, для развития мелкой моторики.

Из каких подручных материалов можно сделать

Красивые и интересные елочные украшения при желании можно создать из самых разных материалов: из бумаги и различных видов ткани, пустых бутылок, пробок и других не нужных в быту предметов. Для декора получившейся игрушки можно использовать краски, пайетки, нитки и фольгу, а также блестки, пуговицы, стразы и так далее.

Идеи новогодних игрушек для школы или детского сада

К созданию новогодних украшений можно приобщить детей. Главное - учитывать возраст ребенка и соблюдать соответствующую технику безопасности. Например, маленьким детям не стоит давать в руки острые ножницы, иголку и слишком мелкие детали, которые малыш может случайно проглотить.

Игрушками, которые выполнены своими руками, можно украсить не только домашнюю елку, но и праздничное дерево в детском саду, а также принести их в школу. Часто детям задают подобное задание, чтобы они могли проявить фантазию, научились аккуратно работать с различными материалами, приобрели новые навыки.

CC0 / pxhere / Звезда из картона CC0 / pxhere / Звезда из картона

Из бумаги

Бумага и картон - самые доступные материалы для изготовления елочных игрушек и праздничного декора.

В первую очередь, конечно, из бумаги принято вырезать снежинки.

Необходимые материалы:

листы белой бумаги;

карандаш;

ножницы.

Шаг 1 - выбрать правильную бумагу. Она должна быть достаточно плотной, чтобы готовые украшения не получились слишком хрупкими (в противном случае их будет проблематично закрепить на нужной поверхности). Шаг 2 - готовим основу для снежинки. Для этого берем квадрат бумаги любого размера и складываем его как минимум дважды (сначала - по диагонали, а после - пополам, чтобы получился треугольник). Вершина треугольника, которая совпадает с центром листа, и будет составлять “сердце” будущей снежинки. При желании получившийся треугольник можно сложить еще раз. Шаг 3 - выбираем дизайн снежинки. Схему для вырезания можно найти в Интернете или придумать самостоятельно. Если вырезать снежинки будет ребенок, не стоит увлекаться мелкими деталями и сложными элементами, для которых понадобятся тонкие и острые ножницы. Шаг 4 - вырезаем снежинку по схеме и разворачиваем. Готовые снежинки чаще всего размещаются на окнах, но будут выглядеть уместно и на новогодней елке, а также пригодятся для того, чтобы украсить помещение.

На новогодней елке замечательно будут смотреться и самодельные ангелы из бумаги.

Необходимые материалы:

два листа плотной белой бумаги;

клей (можно клей-карандаш);

нить или тонкий шнур;

крупная бусинка.

Шаг 1 - из бумаги сделать две гармошки (при этом одна из них должна быть примерно вполовину меньше второй). Большая гармошка станет основой для платья ангелочка, из маленькой можно будет сделать крылья. Шаг 2 - большую гармошку согнуть пополам, в центре сделать отверстие и продеть нитку, закрепив ее на конце узелком. Внутреннюю часть сложенной гармошки покрыть клеем и соединить. Шаг 3 - в маленькой гармошке также сделать отверстие посередине через все грани и аккуратно протянуть через него нитку, соединив с уже готовой частью. Нижние края получившихся крыльев смазать клеем и приклеить к соответствующему участку на “платье”. Расправить “крылья”. Шаг 3 - взять бусинку и продеть через нее нитку. Сформировать петлю, при помощи которой игрушку можно повесить на елку.

CC0 / pxhere / Ангел из бумаги CC0 / pxhere / Ангел из бумаги

Еще один простой вариант украшения для новогодней елки - звезда из картона.

Необходимые материалы:

плотный картон;

линейка и простой карандаш;

декор (разноцветные нитки, фольга, блестки и т. д.);

нить или шнурок для крепления.

Шаг 1 - вырезать звезду нужного размера из картона, внутри нарисовать звезду меньшего размера, а после вырезать ее, чтобы получилась полая заготовка. Шаг 2 - украсить игрушку выбранным декором. Можно обмотать ее нитками по контуру, а после покрыть блестками. Можно обклеить цветной или упаковочной бумагой либо обернуть фольгой. Шаг 3 - закрепить шнур таким образом, чтобы звезду можно было повесить на ветку.

Из фоамирана

Красивые новогодние украшения получаются из фоамирана, также известного как пластичная замша (так как очень напоминает ее на ощупь) или же вспененная резина. Фоамиран бывает самых разных цветов, продается в тонких листах и легко принимает нужную форму при нагревании.

Для праздничной елки из фоамирана можно сделать оригинальные новогодние шары.

Необходимые материалы:

несколько листов фоамирана (можно разных цветов, при желании - с глиттером);

ножницы;

карандаш;

листы бумаги или картона для заготовки;

клей;

декоративный шнур или лента (для крепления).

Шаг 1 - сделать заготовку из бумаги, по которой вырезать из фоамирана несколько одинаковых кружков. Они могут быть разных цветов и чередоваться (в среднем на 1 шар нужно 8-9 кружочков). Шаг 2 - сложить каждый кружок пополам. Покрыть клеем одну половину сложенного вдвое кружка с внешней стороны и к ней приклеить половину другого кружка. Процедуру повторить до тех пор, пока все кружки не окажутся соединены между собой. Получится необычный шар. Шаг 3 - отрезать часть шнура для петельки, сложить пополам и завязать концы узлом. Если в центре шара есть пустое пространство, можно отрезать узкую полоску фоамирана, покрыть клеем с одной стороны и с этой же стороны, с самого края, поместить связанные концы шнура или ленты (так, чтобы петля оказалась свободна). Аккуратно сворачивать фоамиран до тех пор, пока не получится цилиндр, совпадающий по диаметру с отверстием в шаре. Смазать его клеем и зафиксировать на игрушке.

Подобным украшениям при желании можно придать самую разнообразную форму, например, вырезать грани в виде звезд или колокольчиков.

Из фетра

Елка, украшенная игрушками из фетра, выглядит очень мило и уютно, а благодаря достаточно плотной текстуре такие поделки хорошо держат форму.

Прежде всего, конечно, из фетра можно сшить различные фигурки. Например, символ наступающего года (в 2023 году это - кролик или кот).

Необходимые материалы:

фетр нужных оттенков;

картон или бумага для выкройки;

ножницы;

иголка с нитками под цвет будущей игрушки;

бусинки для глаз;

наполнитель.

Шаг 1 - на бумаге или картоне нарисовать фигуру кролика или котенка - основу будущей игрушки. Таких основных деталей понадобится две штуки, чтобы сшить объемную игрушку. Также необходимо создать выкройки для дополнительных деталей игрушки, например, белую грудку для котенка или бантик для кролика. Шаг 2 - приложив соответствующую выкройку, обвести и вырезать нужные детали из фетра. Рисовать непосредственно на фетре без создания бумажных заготовок не стоит, чтобы даже маленькая ошибка или неточность не испортили материал. Шаг 3 - сшить основные детали игрушки (например, фигуру кота), оставив небольшое отверстие, через которое игрушка набивается наполнителем. После этого отверстие нужно зашить. Шаг 4 - пришить на игрушку необходимые дополнительные детали. Часть элементов можно вышить нитками: усы, рот, когти на лапках и так далее. Шаг 5 - пришить на игрушку петлю.

Из фетра можно сшить и другие игрушки для елки, а выкройки придумать самостоятельно или найти в Сети. Фантазию можно проявить и в выборе декора: расшить игрушку нитками, украсить бусинками или бисером, пришив пуговицы и используя другие материалы.

Игрушки из фетра вовсе не обязательно делать набивными. Это могут быть и плоские украшения (в форме елочки, снежинки, колокольчика и так далее), на которые также можно нашить или приклеить необходимые детали.

Из ткани

Впрочем, игрушку на елку можно сшить не только из фетра, но и из ткани. Принцип действия при этом практически аналогичный: найти подходящую выкройку, вырезать все необходимые детали, соединить их и набить готовую игрушку наполнителем.

Украшенные бисером или вышивкой маленькие варежки, миниатюрные елочки или тканевые аналоги любимых елочных игрушек - ассортимент таких праздничных украшений ограничивается лишь фантазией и мастерством каждого отдельно взятого умельца.

Один из самых простых вариантов, которые можно попробовать воплотить в жизнь и ребенку-школьнику - это елочка из ткани.

Необходимые материалы:

ткань зеленого цвета;

бумага или картон для заготовок, карандаш;

нитки с иголкой;

декор (пуговицы, бисер и др.);

наполнитель;

лента.

Шаг 1 - нарисовать и вырезать елку из бумаги, перенести нужную форму на ткань при помощи шаблона и вырезать две одинаковые фигурки елочки. Шаг 2 - сшить их между собой на машинке или вручную. Заполнить выбранным наполнителем. Шаг 3 - пришить петельку из ленты. Шаг 4 - украсить игрушку разномастными пуговицами, расшить бисером или сделать узоры из ниток.

Еще один вариант украшения из ткани - это необычный вариант елочного шара.

Необходимые материалы:

старые пластиковый шар;

ткань;

лента (широкая и тонкая);

ножницы;

тонкий жгут;

иголка с ниткой;

декор.

Шаг 1 - взять шар, можно - старую елочную игрушку, от которой, например, отлетело крепление. Шаг 2 - сшить из ткани “рукав” по размеру шара (из ткани вырезать прямоугольник и сшить две его стороны вместе, чтобы осталось два отверстия, в которые пройдет игрушка). Такой “рукав” должен плотно облегать шарик, при этом с одного края можно оставить чуть больше материала, чтобы получился красивый “хвостик”. Шаг 3 - поместить шар в ткань. Зашить нижнее отверстие, верхнее можно плотно скрепить жгутом таким образом, чтобы остался небольшой “хвостик”. Сделать это максимально незаметно, близко к шару-основе. Шаг 4 - обрезать лишнюю ткань при необходимости, поверх жгута повязать широкую ленту, сделать красивый бант. Шаг 5 - пришить отрезок узкой ленты так, чтобы получилась петля для крепления шара на елку. Шаг 6 - декорировать шар пайетками, бусинами и другими украшениями по вкусу.

Из ваты

Новогодние игрушки из ваты были весьма популярны в советское время, но и сегодня, имея свободное время и желание поэкспериментировать, можно попробовать создать оригинальное елочное украшение из ваты. Начать можно с фигур попроще, например, снеговика, постепенно создавая все более сложные и детально проработанные игрушки.

Необходимые материалы:

вата;

проволока;

фольга или бумага;

нитки;

клей ПВА или крахмал для клейстера;

палочки или другие аксессуары для создания мелких деталей;

краски и кисти.

Шаг 1 - из проволоки сделать каркас, основу будущей игрушки. Шаг 2 - проволочный каркас аккуратно обмотать фольгой или бумагой, чтобы фигура стала более рельефной и ее было удобно покрывать ватой. Шаг 3 - придать фигуре дополнительный объем при помощи слоев сухой ваты. При этом вату нужно, не жалея, зафиксировать нитками белого цвета. Шаг 4 - приготовить клейстер. Для этого сначала 2 столовые ложки крахмала растворить в холодной воде (следить, чтобы не было комочков), затем в кастрюле вскипятить воду и медленно влить в нее получившуюся смесь. Клейстер не должен быть слишком густым, но и очень жидким ему быть также не полагается. В готовую и слегка охлажденную смесь добавить немного клея ПВА. Шаг 5 - обмазать клейстером имеющуюся заготовку, а после, постепенно добавляя вату небольшими кусочками, придавать игрушке необходимую форму, формируя нужные детали. Шаг 6 - высушить игрушку, затем - раскрасить ее красками. Шаг 7 - сделать петлю, чтобы игрушку можно было повесить на елку.

Из бутылки

Если проявить фантазию, то в елочную игрушку можно превратить практически любой материал, даже ненужные пластиковые бутылки. Например, из них может получиться яркий праздничный колокольчик.

Необходимые материалы:

пластиковые бутылки;

ножницы или канцелярский нож;

краски, ленты или нитки;

материалы для декора (пайетки, пуговицы и т. д.);

клей;

лента или веревка;

маленький елочный шарик.

Шаг 1 - отрезать от бутылки верхнюю часть вместе с крышкой, чтобы по форме напоминало колокольчик. Для домашней елки лучше брать небольшие по объему бутылки, чтобы готовые игрушки не выглядели непропорционально большими. Шаг 2 - готовую основу обвязать лентой, раскрасить (можно сделать колокольчик под гжель или придумать собственный необычный узор) либо обвязать разноцветными нитками либо жгутом, украсив по своему вкусу. Шаг 3 - сделать “язык” колокола. Для этого на ленте или веревке закрепить шарик, готовую конструкцию поместить внутрь игрушки (можно обвязать свободный край снаружи в крышки, чтобы сам “язык” при этом свешивался внутрь). Шаг 4 - декорировать зону вокруг крышки (можно украсить ее бантом из яркой ленты или обернуть мишурой). Сделать петлю и повесить колокольчик на елку.

Как сделать шарик на елку

Одно из самых популярных елочных украшений - это, конечно, красивые яркие новогодние шары. По совместительству это - еще и один из самых старых атрибутов праздника. По своей форме шар очень напоминает яблоко, а ведь раньше елку было принято украшать именно этими плодами, а также конфетами и другими сладостями.

Существует множество вариантов, как сделать оригинальные и красивые шары для елки собственными руками. Самый простой из них - это раскрасить готовые шарики красками.

Необходимые материалы:

пластмассовые или стеклянные шары, лучше всего - прозрачные или светлых оттенков;

краски;

кисточки (среднего размера для раскрашивания, тонкие - для рисунка);

материалы для декора (блестки и т. д.).

Шаг 1 - елочные шары аккуратно раскрасить в один цвет (или выбрать сочетание нескольких оттенков). Шаг 2 - на шаре можно изобразить символ наступающего года или другой рисунок, покрыть поверхность блестками или украсить по своему вкусу.

Обычный шар можно превратить в героя популярного мультфильма или известной сказки: нарисовать лицо, приклеить ушки/рожки/бантик/головной убор.

Еще один вариант декора - это елочные шары с наполнением.

Необходимые материалы:

прозрачные стеклянные или пластиковые шары;

блестки, цветная бумага и другие материалы для наполнения шара.

Шаг 1 - аккуратно “вскрыть” украшение и наполнить его нарезанной цветной бумагой, блестками, разноцветными конфетти или даже поместить туда новогоднюю фигурку (например, маленькую елочку и немного белого конфетти, который будет выполнять роль снега). Шаг 2 - плотно закрыть готовое украшение и убедиться, что его содержимое не рассыплется по всей квартире.

Новогоднюю елку также можно украсить праздничными шарами из пенопласта.

Необходимые материалы:

пенопласт;

пуговицы, пайетки и любой другой декор;

клей, булавки-гвоздики для крепления пайеток и другие необходимые материалы, чтобы закрепить декор.

Шаг 1 - вырезать шар из пенопласта нужного размера. Шаг 2 - определиться с декором. Шар можно украсить пуговицами или пайетками, а также стразами и прочими декоративными элементами. Все это можно размещать хаотично или выкладывать узоры, сочетать различные цвета, украсить получившуюся игрушку бантиком и так далее. Шаг 3 - добавить фурнитуру, при помощи которой шар можно будет повесить на елку.

Тем, кто желает сделать более сложное украшение, можно попробовать смастерить елочные шары из ниток.

Необходимые материалы:

разноцветные нитки;

воздушные шарики;

клей ПВА (например, мебельный);

ножницы;

детский крем или растительное масло;

пищевая пленка;

фурнитура для того, чтобы закрепить украшение на елке.