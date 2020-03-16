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Туризм
2020-03-16T08:00+0300
https://ria.ru/20200316/1568547174.html
Как стать графом на Плещеевом озере. Самые интересные места Переславля
https://cdn24.img.ria.ru/images/152356/18/1523561803_0:112:3244:1937_1036x0_80_0_0_a107968ce09c8a3350846c0e22a833e9.jpg
РИА Новости

Как стать графом на Плещеевом озере. Самые интересные места Переславля

08:00 16.03.2020
3508
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Переславль-Залесский — небольшой город на трассе "Холмогоры" между Москвой и Ярославлем. Но зато с какой историей! Здесь родился Александр Невский, Петр I строил потешную флотилию. А сейчас туристы занимаются виндсерфингом и кайтингом (в том числе и зимой) на Плещеевом озере, осматривают языческие и христианские памятники, катаются на дрезине. Обеды и деликатесы тут почти царские, а на гербе — копченая рыба. О том, как тут стать графом и почему нельзя "переводить стрелки", — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

История Переславля-Залесского началась в 1152 году, когда основатель города Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор. В этом храме крестился местный уроженец, великий князь и полководец Александр Невский, рукоположили в сан настоятеля монастыря Сергия Радонежского. Собор — единственный из пяти первых белокаменных на северо-востоке России — сохранился почти полностью.

При реставрации тут даже нашли уникальное "граффити" — запись о смерти князя Андрея Боголюбского (сына Юрия Долгорукого) со списком его убийц. Архитектура храма лаконичная, в византийском стиле.

Экскурсия продолжается 30 минут, цена — 250 рублей. Просто входной билет — 50-80 рублей. Но в снегопад и сильный дождь собор закрыт.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском
1 из 14

История Переславля-Залесского началась в 1152 году, когда основатель города Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор. В этом храме крестился местный уроженец, великий князь и полководец Александр Невский, рукоположили в сан настоятеля монастыря Сергия Радонежского. Собор — единственный из пяти первых белокаменных на северо-востоке России — сохранился почти полностью.

При реставрации тут даже нашли уникальное "граффити" — запись о смерти князя Андрея Боголюбского (сына Юрия Долгорукого) со списком его убийц. Архитектура храма лаконичная, в византийском стиле.

Экскурсия продолжается 30 минут, цена — 250 рублей. Просто входной билет — 50-80 рублей. Но в снегопад и сильный дождь собор закрыт.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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CC BY 3.0 / karel291 / Pereslavl-Zalessky, Yaroslavl Oblast, Russia

Хороший способ познакомиться с городом — совершить круг почета по Земляным валам. Сейчас они очерчивают центр, а в XII веке это была граница города.

Отсюда отлично видно местную Красную площадь, множество церквей, старинных красно-кирпичных домов.

Но прогуливаться тут в дождливую погоду следует осторожно: безопасные лестницы есть не везде. Там, где их нет, — земляные ступени или протоптанные дорожки.

Земляной вал в Переславле-Залесском
2 из 14

Хороший способ познакомиться с городом — совершить круг почета по Земляным валам. Сейчас они очерчивают центр, а в XII веке это была граница города.

Отсюда отлично видно местную Красную площадь, множество церквей, старинных красно-кирпичных домов.

Но прогуливаться тут в дождливую погоду следует осторожно: безопасные лестницы есть не везде. Там, где их нет, — земляные ступени или протоптанные дорожки.

CC BY 3.0 / karel291 / Pereslavl-Zalessky, Yaroslavl Oblast, Russia
© РИА Новости / Наталья Дембинская

Главная достопримечательность Переславля-Залесского — это, конечно, Плещеево озеро, прекрасное даже в самое ненастье, в ноябре или в марте.

"Большой овальный водоем ледникового происхождения, — рассказывает директор туристского информационного центра Светлана Боровлева. — Береговая линия восхищает всех. Роза ветров отличная, глубина позволяет купаться, это привлекает молодежь". Здесь есть городской песчаный пляж и дикий, его облюбовали спортсмены.

Особенность Плещеева озера в том, что у берегов мелко, приходится довольно долго идти, наблюдая за кидающимися врассыпную мальками, пока не станет хотя бы по пояс. Но в центре очень глубоко, до 25 метров.

Плещеево озеро в Переславле-Залесском
3 из 14

Главная достопримечательность Переславля-Залесского — это, конечно, Плещеево озеро, прекрасное даже в самое ненастье, в ноябре или в марте.

"Большой овальный водоем ледникового происхождения, — рассказывает директор туристского информационного центра Светлана Боровлева. — Береговая линия восхищает всех. Роза ветров отличная, глубина позволяет купаться, это привлекает молодежь". Здесь есть городской песчаный пляж и дикий, его облюбовали спортсмены.

Особенность Плещеева озера в том, что у берегов мелко, приходится довольно долго идти, наблюдая за кидающимися врассыпную мальками, пока не станет хотя бы по пояс. Но в центре очень глубоко, до 25 метров.

© РИА Новости / Наталья Дембинская
© Depositphotos / irinabal18

Летом на воде почти всегда — яркие паруса виндсерфингистов. Эксперты поясняют, что мелководье очень удобно для начинающих: легко встать на ноги. Зимой — сноукайтинг.

Отдых на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
4 из 14

Летом на воде почти всегда — яркие паруса виндсерфингистов. Эксперты поясняют, что мелководье очень удобно для начинающих: легко встать на ноги. Зимой — сноукайтинг.

© Depositphotos / irinabal18
© Depositphotos / bbsferrari

По берегам озера много интересного. На северной окраине Переславля — Никитский мужской монастырь, самый древний в городе. Основан в XII веке. Там хранятся мощи и вериги преподобного Никиты Столпника. По преданию, он был жестоким местным сборщиком налогов, но после страшного видения раскаялся.

"В обитель приезжают и будущие мамы, — говорит Светлана. — Они идут к иконе, помогающей в родах".

Напротив — святой Никитский источник, там можно и набрать воды, и окунуться.

Никитский монастырь в Переславле-Залесском
5 из 14

По берегам озера много интересного. На северной окраине Переславля — Никитский мужской монастырь, самый древний в городе. Основан в XII веке. Там хранятся мощи и вериги преподобного Никиты Столпника. По преданию, он был жестоким местным сборщиком налогов, но после страшного видения раскаялся.

"В обитель приезжают и будущие мамы, — говорит Светлана. — Они идут к иконе, помогающей в родах".

Напротив — святой Никитский источник, там можно и набрать воды, и окунуться.

© Depositphotos / bbsferrari
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Если идти от монастыря вниз, вдоль берегов озера, попадете к Синему камню, которому поклонялись язычники. В христианские времена его пытались зарыть, перевезти, но он чудесным образом возвращался на прежнее место.

Многие верят, что он исполняет желания.

"Мне туристы признавались: "Были тут много лет назад, загадывали, — уточняет гид-экскурсовод. — Вот они — наши желания". И показывают на детей-подростков".

Синий камень - древнее святилище мерян и славян. Часть языческого святилища близ Плещеева озера
6 из 14

Если идти от монастыря вниз, вдоль берегов озера, попадете к Синему камню, которому поклонялись язычники. В христианские времена его пытались зарыть, перевезти, но он чудесным образом возвращался на прежнее место.

Многие верят, что он исполняет желания.

"Мне туристы признавались: "Были тут много лет назад, загадывали, — уточняет гид-экскурсовод. — Вот они — наши желания". И показывают на детей-подростков".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Наталья Дембинская

Раньше к Синему камню пускали бесплатно. Сейчас территорию благоустроили, и придется заплатить 50 рублей.

Синий камень в Переславле-Залесском
7 из 14

Раньше к Синему камню пускали бесплатно. Сейчас территорию благоустроили, и придется заплатить 50 рублей.

© РИА Новости / Наталья Дембинская
CC BY-SA 4.0 / Sergey Polkovnichenko / Бот Фортуна в музее-усадьбе Ботик Петра I / Cropped image

На другой стороне водоема — уникальный музей, посвященный потешной флотилии Петра I. В начале июля 1688 года 16-летний царь посетил Плещеево озеро и восхитился увиденным. Вскоре организовал тут строительство кораблей. "Суда удались все зело хороши", — писал он потом.

"В экспозиции есть единственный уцелевший корабль потешной флотилии — бот "Фортуна", — объясняет Светлана Боровлева. — Считается, что к нему приложил руку сам царь".

Десять лет назад депутаты местной городской думы даже хотели перенести в Переславль из Москвы памятник Петру работы Зураба Церетели. "Но должен отметить, что получить его Переславль сможет только бесплатно: в городском бюджете нет на это средств", — говорил бывший тогда заместителем председателя гордумы Сергей Хабибулин.

Бот Фортуна в Музее-усадьбе Ботик Петра I
8 из 14

На другой стороне водоема — уникальный музей, посвященный потешной флотилии Петра I. В начале июля 1688 года 16-летний царь посетил Плещеево озеро и восхитился увиденным. Вскоре организовал тут строительство кораблей. "Суда удались все зело хороши", — писал он потом.

"В экспозиции есть единственный уцелевший корабль потешной флотилии — бот "Фортуна", — объясняет Светлана Боровлева. — Считается, что к нему приложил руку сам царь".

Десять лет назад депутаты местной городской думы даже хотели перенести в Переславль из Москвы памятник Петру работы Зураба Церетели. "Но должен отметить, что получить его Переславль сможет только бесплатно: в городском бюджете нет на это средств", — говорил бывший тогда заместителем председателя гордумы Сергей Хабибулин.

CC BY-SA 4.0 / Sergey Polkovnichenko / Бот Фортуна в музее-усадьбе Ботик Петра I / Cropped image
© РИА Новости / Екатерина Черняева

Рядом — еще любопытные музеи: граммофонов, удивительных вещей, чайников.

"В Доме чайника практически все экспонаты XIX и начала XX века, — рассказывает экскурсовод Борис Кузьмич. — Есть уникальные. Например, чайник товарища Сухова. Именно с таким шел по пустыне главный герой "Белого солнца пустыни".

Есть "эгоистики" — на одну чашку и самый большой — на три литра.

Переславль-Залесский
9 из 14

Рядом — еще любопытные музеи: граммофонов, удивительных вещей, чайников.

"В Доме чайника практически все экспонаты XIX и начала XX века, — рассказывает экскурсовод Борис Кузьмич. — Есть уникальные. Например, чайник товарища Сухова. Именно с таким шел по пустыне главный герой "Белого солнца пустыни".

Есть "эгоистики" — на одну чашку и самый большой — на три литра.

© РИА Новости / Екатерина Черняева
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Музей утюга, где собрано более 400 экспонатов, находится в центре города.

Вот угольный, с сердечниками (внутрь вкладывается нагретый брусок). "Предполагают, что это конструкция самого Леонардо да Винчи — сохранился чертеж", — говорит Борис Кузьмич.

В XX веке изобрели спиртовой, а потом и газовый — его придумали в США. "Но в России они не получили распространения, — добавляет экскурсовод. — Наши современные электрические утюги изобрели в Штатах еще в 1880-х годах, а в СССР они появились только после Второй мировой войны".

"Самый старый экспонат, которому около 250 лет, отлит в виде льва из чугуна в городе Касимове. Всего таких было шесть, не знаю, где сейчас остальные", — заключает Борис.

Музей Утюга в городе Переславль-Залесский
10 из 14

Музей утюга, где собрано более 400 экспонатов, находится в центре города.

Вот угольный, с сердечниками (внутрь вкладывается нагретый брусок). "Предполагают, что это конструкция самого Леонардо да Винчи — сохранился чертеж", — говорит Борис Кузьмич.

В XX веке изобрели спиртовой, а потом и газовый — его придумали в США. "Но в России они не получили распространения, — добавляет экскурсовод. — Наши современные электрические утюги изобрели в Штатах еще в 1880-х годах, а в СССР они появились только после Второй мировой войны".

"Самый старый экспонат, которому около 250 лет, отлит в виде льва из чугуна в городе Касимове. Всего таких было шесть, не знаю, где сейчас остальные", — заключает Борис.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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CC BY-SA 3.0 / ER2-1236 / Pereslavl-Zalessky Railway Museum

В Переславском железнодорожном музее за 200 рублей можно покататься на дрезине.

Сюда нельзя заходить с едой и напитками, курить и сорить, трогать ручки, краны, вентили, залезать на экспонаты.

И главное: не переводите стрелки.

Паровоз в Переславском железнодорожном музее
11 из 14

В Переславском железнодорожном музее за 200 рублей можно покататься на дрезине.

Сюда нельзя заходить с едой и напитками, курить и сорить, трогать ручки, краны, вентили, залезать на экспонаты.

И главное: не переводите стрелки.

CC BY-SA 3.0 / ER2-1236 / Pereslavl-Zalessky Railway Museum
© Фото : Музей "Царство Ряпушки"

Герб Переславля — две золотые копченые рыбки на черном фоне, плывущие друг к другу.

"Это ряпушка, эндемик Плещеева озера. Когда-то она подавалась к царскому столу на пирах, во время коронации, — вводит в курс дела Светлана Боровлева. — Сейчас этот вид в Красной книге России".

Но попробовать аналоги из того же семейства сиговых можно. Например, в музее "Царство ряпушки". Или купить в магазине на пересечении Кооперативной (ведет к Никитскому монастырю) и Троицкой улиц.

"Рыба свежайшая, — уверяет продавщица. — К нам один москвич каждые выходные специально за ней ездит".

Музей Царство Ряпушки
12 из 14

Герб Переславля — две золотые копченые рыбки на черном фоне, плывущие друг к другу.

"Это ряпушка, эндемик Плещеева озера. Когда-то она подавалась к царскому столу на пирах, во время коронации, — вводит в курс дела Светлана Боровлева. — Сейчас этот вид в Красной книге России".

Но попробовать аналоги из того же семейства сиговых можно. Например, в музее "Царство ряпушки". Или купить в магазине на пересечении Кооперативной (ведет к Никитскому монастырю) и Троицкой улиц.

"Рыба свежайшая, — уверяет продавщица. — К нам один москвич каждые выходные специально за ней ездит".

© Фото : Музей "Царство Ряпушки"
© РИА Новости / Наталья Дембинская

Директор информцентра советует рыбой не ограничиваться. Например, в одном из местных туркомплексов подают уникальное блюдо — мясо на сене.

В небольшом историческом городе есть и настоящая французская кондитерская — принадлежит переехавшей из Франции семье.

В самом центре, рядом со Спасо-Преображенским собором — очень популярное кафе с хорошей кухней. В меню и солянка "Княжеская", и уха из семги и щуки.

Рядом — скульптура на счастье. "Это бочка из подков с клубком наверху. Возле выкованы постамент и листок с выгравированными стихами, — объясняет туристка Алина Мотова из Москвы. — Почитайте. Внимательные удивятся. На бочке — клубок, а в посвященных ему стихах почему-то — кубок".

Переславль-Залесский
13 из 14

Директор информцентра советует рыбой не ограничиваться. Например, в одном из местных туркомплексов подают уникальное блюдо — мясо на сене.

В небольшом историческом городе есть и настоящая французская кондитерская — принадлежит переехавшей из Франции семье.

В самом центре, рядом со Спасо-Преображенским собором — очень популярное кафе с хорошей кухней. В меню и солянка "Княжеская", и уха из семги и щуки.

Рядом — скульптура на счастье. "Это бочка из подков с клубком наверху. Возле выкованы постамент и листок с выгравированными стихами, — объясняет туристка Алина Мотова из Москвы. — Почитайте. Внимательные удивятся. На бочке — клубок, а в посвященных ему стихах почему-то — кубок".

© РИА Новости / Наталья Дембинская
© РИА Новости / Виктория Виатрис

Светлана Боровлева отмечает, что в Переславле можно не только попробовать княжескую солянку, но и самим стать аристократом. Для этого нужно посетить ежегодный фестиваль воздухоплавания. Впервые совершившему полет на шаре присваивают графский титул, да еще и земли даруют, над которыми он парил.

Воздухоплаватели готовятся к полетам на воздушных шарах на 15-м Фестивале воздухоплавания Золотое кольцо России в Переславле-Залесском
14 из 14

Светлана Боровлева отмечает, что в Переславле можно не только попробовать княжескую солянку, но и самим стать аристократом. Для этого нужно посетить ежегодный фестиваль воздухоплавания. Впервые совершившему полет на шаре присваивают графский титул, да еще и земли даруют, над которыми он парил.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
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