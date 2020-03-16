Как стать графом на Плещеевом озере. Самые интересные места Переславля

История Переславля-Залесского началась в 1152 году, когда основатель города Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор. В этом храме крестился местный уроженец, великий князь и полководец Александр Невский, рукоположили в сан настоятеля монастыря Сергия Радонежского. Собор — единственный из пяти первых белокаменных на северо-востоке России — сохранился почти полностью.

При реставрации тут даже нашли уникальное "граффити" — запись о смерти князя Андрея Боголюбского (сына Юрия Долгорукого) со списком его убийц. Архитектура храма лаконичная, в византийском стиле.

Экскурсия продолжается 30 минут, цена — 250 рублей. Просто входной билет — 50-80 рублей. Но в снегопад и сильный дождь собор закрыт.