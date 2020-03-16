Как стать графом на Плещеевом озере. Самые интересные места Переславля

История Переславля-Залесского началась в 1152 году, когда основатель города Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор. В этом храме крестился местный уроженец, великий князь и полководец Александр Невский, рукоположили в сан настоятеля монастыря Сергия Радонежского. Собор — единственный из пяти первых белокаменных на северо-востоке России — сохранился почти полностью.
При реставрации тут даже нашли уникальное "граффити" — запись о смерти князя Андрея Боголюбского (сына Юрия Долгорукого) со списком его убийц. Архитектура храма лаконичная, в византийском стиле.
Экскурсия продолжается 30 минут, цена — 250 рублей. Просто входной билет — 50-80 рублей. Но в снегопад и сильный дождь собор закрыт.
История Переславля-Залесского началась в 1152 году, когда основатель города Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор. В этом храме крестился местный уроженец, великий князь и полководец Александр Невский, рукоположили в сан настоятеля монастыря Сергия Радонежского. Собор — единственный из пяти первых белокаменных на северо-востоке России — сохранился почти полностью.
При реставрации тут даже нашли уникальное "граффити" — запись о смерти князя Андрея Боголюбского (сына Юрия Долгорукого) со списком его убийц. Архитектура храма лаконичная, в византийском стиле.
Экскурсия продолжается 30 минут, цена — 250 рублей. Просто входной билет — 50-80 рублей. Но в снегопад и сильный дождь собор закрыт.
Хороший способ познакомиться с городом — совершить круг почета по Земляным валам. Сейчас они очерчивают центр, а в XII веке это была граница города.
Отсюда отлично видно местную Красную площадь, множество церквей, старинных красно-кирпичных домов.
Но прогуливаться тут в дождливую погоду следует осторожно: безопасные лестницы есть не везде. Там, где их нет, — земляные ступени или протоптанные дорожки.
Хороший способ познакомиться с городом — совершить круг почета по Земляным валам. Сейчас они очерчивают центр, а в XII веке это была граница города.
Отсюда отлично видно местную Красную площадь, множество церквей, старинных красно-кирпичных домов.
Но прогуливаться тут в дождливую погоду следует осторожно: безопасные лестницы есть не везде. Там, где их нет, — земляные ступени или протоптанные дорожки.
Главная достопримечательность Переславля-Залесского — это, конечно, Плещеево озеро, прекрасное даже в самое ненастье, в ноябре или в марте.
"Большой овальный водоем ледникового происхождения, — рассказывает директор туристского информационного центра Светлана Боровлева. — Береговая линия восхищает всех. Роза ветров отличная, глубина позволяет купаться, это привлекает молодежь". Здесь есть городской песчаный пляж и дикий, его облюбовали спортсмены.
Особенность Плещеева озера в том, что у берегов мелко, приходится довольно долго идти, наблюдая за кидающимися врассыпную мальками, пока не станет хотя бы по пояс. Но в центре очень глубоко, до 25 метров.
Главная достопримечательность Переславля-Залесского — это, конечно, Плещеево озеро, прекрасное даже в самое ненастье, в ноябре или в марте.
"Большой овальный водоем ледникового происхождения, — рассказывает директор туристского информационного центра Светлана Боровлева. — Береговая линия восхищает всех. Роза ветров отличная, глубина позволяет купаться, это привлекает молодежь". Здесь есть городской песчаный пляж и дикий, его облюбовали спортсмены.
Особенность Плещеева озера в том, что у берегов мелко, приходится довольно долго идти, наблюдая за кидающимися врассыпную мальками, пока не станет хотя бы по пояс. Но в центре очень глубоко, до 25 метров.
Летом на воде почти всегда — яркие паруса виндсерфингистов. Эксперты поясняют, что мелководье очень удобно для начинающих: легко встать на ноги. Зимой — сноукайтинг.
Летом на воде почти всегда — яркие паруса виндсерфингистов. Эксперты поясняют, что мелководье очень удобно для начинающих: легко встать на ноги. Зимой — сноукайтинг.
По берегам озера много интересного. На северной окраине Переславля — Никитский мужской монастырь, самый древний в городе. Основан в XII веке. Там хранятся мощи и вериги преподобного Никиты Столпника. По преданию, он был жестоким местным сборщиком налогов, но после страшного видения раскаялся.
"В обитель приезжают и будущие мамы, — говорит Светлана. — Они идут к иконе, помогающей в родах".
Напротив — святой Никитский источник, там можно и набрать воды, и окунуться.
По берегам озера много интересного. На северной окраине Переславля — Никитский мужской монастырь, самый древний в городе. Основан в XII веке. Там хранятся мощи и вериги преподобного Никиты Столпника. По преданию, он был жестоким местным сборщиком налогов, но после страшного видения раскаялся.
"В обитель приезжают и будущие мамы, — говорит Светлана. — Они идут к иконе, помогающей в родах".
Напротив — святой Никитский источник, там можно и набрать воды, и окунуться.
Если идти от монастыря вниз, вдоль берегов озера, попадете к Синему камню, которому поклонялись язычники. В христианские времена его пытались зарыть, перевезти, но он чудесным образом возвращался на прежнее место.
Многие верят, что он исполняет желания.
"Мне туристы признавались: "Были тут много лет назад, загадывали, — уточняет гид-экскурсовод. — Вот они — наши желания". И показывают на детей-подростков".
Если идти от монастыря вниз, вдоль берегов озера, попадете к Синему камню, которому поклонялись язычники. В христианские времена его пытались зарыть, перевезти, но он чудесным образом возвращался на прежнее место.
Многие верят, что он исполняет желания.
"Мне туристы признавались: "Были тут много лет назад, загадывали, — уточняет гид-экскурсовод. — Вот они — наши желания". И показывают на детей-подростков".
Раньше к Синему камню пускали бесплатно. Сейчас территорию благоустроили, и придется заплатить 50 рублей.
Раньше к Синему камню пускали бесплатно. Сейчас территорию благоустроили, и придется заплатить 50 рублей.
На другой стороне водоема — уникальный музей, посвященный потешной флотилии Петра I. В начале июля 1688 года 16-летний царь посетил Плещеево озеро и восхитился увиденным. Вскоре организовал тут строительство кораблей. "Суда удались все зело хороши", — писал он потом.
"В экспозиции есть единственный уцелевший корабль потешной флотилии — бот "Фортуна", — объясняет Светлана Боровлева. — Считается, что к нему приложил руку сам царь".
Десять лет назад депутаты местной городской думы даже хотели перенести в Переславль из Москвы памятник Петру работы Зураба Церетели. "Но должен отметить, что получить его Переславль сможет только бесплатно: в городском бюджете нет на это средств", — говорил бывший тогда заместителем председателя гордумы Сергей Хабибулин.
На другой стороне водоема — уникальный музей, посвященный потешной флотилии Петра I. В начале июля 1688 года 16-летний царь посетил Плещеево озеро и восхитился увиденным. Вскоре организовал тут строительство кораблей. "Суда удались все зело хороши", — писал он потом.
"В экспозиции есть единственный уцелевший корабль потешной флотилии — бот "Фортуна", — объясняет Светлана Боровлева. — Считается, что к нему приложил руку сам царь".
Десять лет назад депутаты местной городской думы даже хотели перенести в Переславль из Москвы памятник Петру работы Зураба Церетели. "Но должен отметить, что получить его Переславль сможет только бесплатно: в городском бюджете нет на это средств", — говорил бывший тогда заместителем председателя гордумы Сергей Хабибулин.
Рядом — еще любопытные музеи: граммофонов, удивительных вещей, чайников.
"В Доме чайника практически все экспонаты XIX и начала XX века, — рассказывает экскурсовод Борис Кузьмич. — Есть уникальные. Например, чайник товарища Сухова. Именно с таким шел по пустыне главный герой "Белого солнца пустыни".
Есть "эгоистики" — на одну чашку и самый большой — на три литра.
Рядом — еще любопытные музеи: граммофонов, удивительных вещей, чайников.
"В Доме чайника практически все экспонаты XIX и начала XX века, — рассказывает экскурсовод Борис Кузьмич. — Есть уникальные. Например, чайник товарища Сухова. Именно с таким шел по пустыне главный герой "Белого солнца пустыни".
Есть "эгоистики" — на одну чашку и самый большой — на три литра.
Музей утюга, где собрано более 400 экспонатов, находится в центре города.
Вот угольный, с сердечниками (внутрь вкладывается нагретый брусок). "Предполагают, что это конструкция самого Леонардо да Винчи — сохранился чертеж", — говорит Борис Кузьмич.
В XX веке изобрели спиртовой, а потом и газовый — его придумали в США. "Но в России они не получили распространения, — добавляет экскурсовод. — Наши современные электрические утюги изобрели в Штатах еще в 1880-х годах, а в СССР они появились только после Второй мировой войны".
"Самый старый экспонат, которому около 250 лет, отлит в виде льва из чугуна в городе Касимове. Всего таких было шесть, не знаю, где сейчас остальные", — заключает Борис.
Музей утюга, где собрано более 400 экспонатов, находится в центре города.
Вот угольный, с сердечниками (внутрь вкладывается нагретый брусок). "Предполагают, что это конструкция самого Леонардо да Винчи — сохранился чертеж", — говорит Борис Кузьмич.
В XX веке изобрели спиртовой, а потом и газовый — его придумали в США. "Но в России они не получили распространения, — добавляет экскурсовод. — Наши современные электрические утюги изобрели в Штатах еще в 1880-х годах, а в СССР они появились только после Второй мировой войны".
"Самый старый экспонат, которому около 250 лет, отлит в виде льва из чугуна в городе Касимове. Всего таких было шесть, не знаю, где сейчас остальные", — заключает Борис.
В Переславском железнодорожном музее за 200 рублей можно покататься на дрезине.
Сюда нельзя заходить с едой и напитками, курить и сорить, трогать ручки, краны, вентили, залезать на экспонаты.
И главное: не переводите стрелки.
В Переславском железнодорожном музее за 200 рублей можно покататься на дрезине.
Сюда нельзя заходить с едой и напитками, курить и сорить, трогать ручки, краны, вентили, залезать на экспонаты.
И главное: не переводите стрелки.
Герб Переславля — две золотые копченые рыбки на черном фоне, плывущие друг к другу.
"Это ряпушка, эндемик Плещеева озера. Когда-то она подавалась к царскому столу на пирах, во время коронации, — вводит в курс дела Светлана Боровлева. — Сейчас этот вид в Красной книге России".
Но попробовать аналоги из того же семейства сиговых можно. Например, в музее "Царство ряпушки". Или купить в магазине на пересечении Кооперативной (ведет к Никитскому монастырю) и Троицкой улиц.
"Рыба свежайшая, — уверяет продавщица. — К нам один москвич каждые выходные специально за ней ездит".
Герб Переславля — две золотые копченые рыбки на черном фоне, плывущие друг к другу.
"Это ряпушка, эндемик Плещеева озера. Когда-то она подавалась к царскому столу на пирах, во время коронации, — вводит в курс дела Светлана Боровлева. — Сейчас этот вид в Красной книге России".
Но попробовать аналоги из того же семейства сиговых можно. Например, в музее "Царство ряпушки". Или купить в магазине на пересечении Кооперативной (ведет к Никитскому монастырю) и Троицкой улиц.
"Рыба свежайшая, — уверяет продавщица. — К нам один москвич каждые выходные специально за ней ездит".
Директор информцентра советует рыбой не ограничиваться. Например, в одном из местных туркомплексов подают уникальное блюдо — мясо на сене.
В небольшом историческом городе есть и настоящая французская кондитерская — принадлежит переехавшей из Франции семье.
В самом центре, рядом со Спасо-Преображенским собором — очень популярное кафе с хорошей кухней. В меню и солянка "Княжеская", и уха из семги и щуки.
Рядом — скульптура на счастье. "Это бочка из подков с клубком наверху. Возле выкованы постамент и листок с выгравированными стихами, — объясняет туристка Алина Мотова из Москвы. — Почитайте. Внимательные удивятся. На бочке — клубок, а в посвященных ему стихах почему-то — кубок".
Директор информцентра советует рыбой не ограничиваться. Например, в одном из местных туркомплексов подают уникальное блюдо — мясо на сене.
В небольшом историческом городе есть и настоящая французская кондитерская — принадлежит переехавшей из Франции семье.
В самом центре, рядом со Спасо-Преображенским собором — очень популярное кафе с хорошей кухней. В меню и солянка "Княжеская", и уха из семги и щуки.
Рядом — скульптура на счастье. "Это бочка из подков с клубком наверху. Возле выкованы постамент и листок с выгравированными стихами, — объясняет туристка Алина Мотова из Москвы. — Почитайте. Внимательные удивятся. На бочке — клубок, а в посвященных ему стихах почему-то — кубок".
Светлана Боровлева отмечает, что в Переславле можно не только попробовать княжескую солянку, но и самим стать аристократом. Для этого нужно посетить ежегодный фестиваль воздухоплавания. Впервые совершившему полет на шаре присваивают графский титул, да еще и земли даруют, над которыми он парил.
Светлана Боровлева отмечает, что в Переславле можно не только попробовать княжескую солянку, но и самим стать аристократом. Для этого нужно посетить ежегодный фестиваль воздухоплавания. Впервые совершившему полет на шаре присваивают графский титул, да еще и земли даруют, над которыми он парил.