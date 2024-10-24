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Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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Республика Татарстан
 
16:35 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979846644.html
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС, глава Татарстана Рустам Минниханов проводил китайского лидера в аэропорту Казани, сообщает... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:35
2024-10-24T16:35
республика татарстан
россия
китай
казань
си цзиньпин
рустам минниханов
юрий ушаков
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС, глава Татарстана Рустам Минниханов проводил китайского лидера в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба главы российского региона. "Рустам Минниханов проводил председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, прощаясь, лидер Китая отметил, что саммит прошел успешно, а Татарстан - замечательное место. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/kitaj-1979762012.html
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россия, китай, казань, си цзиньпин, рустам минниханов, юрий ушаков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Республика Татарстан, Россия, Китай, Казань, Си Цзиньпин, Рустам Минниханов, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра Казань Экспо для участия в XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС, глава Татарстана Рустам Минниханов проводил китайского лидера в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба главы российского региона.
"Рустам Минниханов проводил председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в сообщении.
Председатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 11:42
По информации пресс-службы, прощаясь, лидер Китая отметил, что саммит прошел успешно, а Татарстан - замечательное место.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за успешное проведение саммита БРИКС
Вчера, 11:24
 
Республика ТатарстанРоссияКитайКазаньСи ЦзиньпинРустам МиннихановЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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