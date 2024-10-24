https://ria.ru/20241024/briks-1979846644.html

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС, глава Татарстана Рустам Минниханов проводил китайского лидера в аэропорту Казани, сообщает... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:35

2024-10-24T16:35

2024-10-24T16:35

республика татарстан

россия

китай

казань

си цзиньпин

рустам минниханов

юрий ушаков

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС, глава Татарстана Рустам Минниханов проводил китайского лидера в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба главы российского региона. "Рустам Минниханов проводил председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, прощаясь, лидер Китая отметил, что саммит прошел успешно, а Татарстан - замечательное место. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/kitaj-1979762012.html

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китай

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