Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил работу на саммите БРИКС, глава Татарстана Рустам Минниханов проводил китайского лидера в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба главы российского региона.
"Рустам Минниханов проводил председателя КНР Си Цзиньпина", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, прощаясь, лидер Китая отметил, что саммит прошел успешно, а Татарстан - замечательное место.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.