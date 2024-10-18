Биография Константина Ромодановского

В 1982 году его приняли на службу в КГБ, где работал в разных подразделениях: в Пятом управлении, в отделе по борьбе с организованной преступностью (1988-1989).

С 1992 года Ромодановский служил в Управлении собственной безопасности Федеральной службы безопасности.