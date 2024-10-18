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Биография Константина Ромодановского - РИА Новости, 18.10.2024
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14:00 18.10.2024 (обновлено: 14:43 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/romodanovskiy--1978700064.html
Биография Константина Ромодановского
Биография Константина Ромодановского - РИА Новости, 18.10.2024
Биография Константина Ромодановского
РИА Новости, 18.10.2024
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Фото, Россия, Константин Ромодановский, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Федеральная миграционная служба РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ШОС

Биография Константина Ромодановского

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© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк

Константин Олегович Ромодановский родился в 1956 году в Москве в семье врачей. Окончил Первый медицинский институт по специальности "лечебное дело" в 1980-м, а спустя три года — Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Минске.

Руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский перед заседанием кабинета министров РФ в Доме правительства РФ

Константин Олегович Ромодановский родился в 1956 году в Москве в семье врачей. Окончил Первый медицинский институт по специальности "лечебное дело" в 1980-м, а спустя три года — Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Минске.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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1 из 12
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк

В 1982 году его приняли на службу в КГБ, где работал в разных подразделениях: в Пятом управлении, в отделе по борьбе с организованной преступностью (1988-1989).

С 1992 года Ромодановский служил в Управлении собственной безопасности Федеральной службы безопасности.

Руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский перед заседанием кабинета министров РФ в Доме правительства РФ. 2016 год

В 1982 году его приняли на службу в КГБ, где работал в разных подразделениях: в Пятом управлении, в отделе по борьбе с организованной преступностью (1988-1989).

С 1992 года Ромодановский служил в Управлении собственной безопасности Федеральной службы безопасности.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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2 из 12
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

На фото: встреча Ромодановского с Владимиром Путиным в 2012 году, Кремль.

13 июня 2012. Президент РФ Владимир Путин (слева) беседует во время встречи с руководителем Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константином Ромодановским в рабочем кабинете в Кремле. 2012 год

На фото: встреча Ромодановского с Владимиром Путиным в 2012 году, Кремль.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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3 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В 2000-2001 годах Ромодановский был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ.

С мая 2001-го — руководитель Главного управления, а затем Департамента собственной безопасности МВД.

Руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский на заседании Совета Федерации РФ

В 2000-2001 годах Ромодановский был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ.

С мая 2001-го — руководитель Главного управления, а затем Департамента собственной безопасности МВД.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 2004 году Ромодановский защитил кандидатскую диссертацию.

На фото: Ромодановский на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Руководитель Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский (справа) на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2016 год

В 2004 году Ромодановский защитил кандидатскую диссертацию.

На фото: Ромодановский на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 12
© Михаил Климентьев

В следующем году Ромодановский был назначен директором ФМС. Этот пост он занимал до 2016-го, вплоть до упразднения службы.

На фото: министр внутренних дел Республики Карелия Игорь Алешин, Константин Ромодановский, Владимир Путин, замминистра внутренних дел России Олег Сафонов и главный военный прокурор Сергей Фридинский во время встречи президента с высшими офицерами.

Полковник милиции, министр внутренних дел республики Карелия Игорь Алешин, генерал-полковник милиции, глава ФМС РФ Константин Ромодановский, президент России Владимир Путин, генерал-лейтенант, заместитель министра внутренних дел РФ Олег Сафонов и генерал-полковник юстиции, заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор Сергей Фридинский во время встречи президента РФ с высшими офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских специальных званий. 2007 год

В следующем году Ромодановский был назначен директором ФМС. Этот пост он занимал до 2016-го, вплоть до упразднения службы.

На фото: министр внутренних дел Республики Карелия Игорь Алешин, Константин Ромодановский, Владимир Путин, замминистра внутренних дел России Олег Сафонов и главный военный прокурор Сергей Фридинский во время встречи президента с высшими офицерами.

© Михаил Климентьев
6 из 12
© РИА Новости / Фотохост ШОС/Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ромодановский — кандидат юридических наук, награжден множеством орденов.

На фото: Константин Ромодановский дает интервью после встречи экспертов государств — членов ШОС по миграционным вопросам.

Руководитель Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский даёт интервью после встречи экспертов государств-членов ШОС по миграционным вопросам Глобальные вызовы миграционных процессов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. 2014 год

Ромодановский — кандидат юридических наук, награжден множеством орденов.

На фото: Константин Ромодановский дает интервью после встречи экспертов государств — членов ШОС по миграционным вопросам.

© РИА Новости / Фотохост ШОС/Кирилл Каллиников
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7 из 12
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На фото: 3 марта 2015 года. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Константин Ромодановский (второй справа) на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в БКД.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Москве

На фото: 3 марта 2015 года. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Константин Ромодановский (второй справа) на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в БКД.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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8 из 12
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Ромодановский был женат, у него остались трое сыновей.

На фото: Ромодановский в хоккейном матче между командой легенд хоккея и командой правительства России.

Руководитель Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский в хоккейном матче между командой легенд хоккея и командой правительства РФ. 2010 год

Ромодановский был женат, у него остались трое сыновей.

На фото: Ромодановский в хоккейном матче между командой легенд хоккея и командой правительства России.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанк

На фото: мэр Москвы Сергей Собянин, Константин Ромодановский и начальник УФМС России по городу Москве Ольга Кириллова во время осмотра нового специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский и начальник УФМС России по городу Москве Ольга Кириллова (слева направо) во время осмотра нового специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве в поселении Вороновское. 2014 год

На фото: мэр Москвы Сергей Собянин, Константин Ромодановский и начальник УФМС России по городу Москве Ольга Кириллова во время осмотра нового специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве.

© РИА Новости / Евгений Самарин
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Он является почетным гражданином Твери. Звание присвоено 4 мая 2005 года за большой вклад в развитие хоккея, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и благотворительную помощь образовательным учреждениям города.

Руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский на заседании Совета Федерации РФ

Он является почетным гражданином Твери. Звание присвоено 4 мая 2005 года за большой вклад в развитие хоккея, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и благотворительную помощь образовательным учреждениям города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк

На фото: председатель правительства России Дмитрий Медведев и Константин Ромодановский во время посещения Центра персонализации документов московской типографии Гознака.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (справа) и глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский во время посещения Центра персонализации документов московской типографии Гознака. 2013 год

На фото: председатель правительства России Дмитрий Медведев и Константин Ромодановский во время посещения Центра персонализации документов московской типографии Гознака.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ФотоРоссияКонстантин РомодановскийВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоФедеральная миграционная служба РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ШОС
 
 
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