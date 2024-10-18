Умер экс-глава ФМС Константин Ромодановский

Умер экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский
Константин Олегович Ромодановский родился в 1956 году в Москве в семье врачей. Окончил Первый медицинский институт по специальности "лечебное дело" в 1980-м, а спустя три года — Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Минске.
Константин Олегович Ромодановский родился в 1956 году в Москве в семье врачей. Окончил Первый медицинский институт по специальности "лечебное дело" в 1980-м, а спустя три года — Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Минске.
В 1982 году его приняли на службу в КГБ, где работал в разных подразделениях: в Пятом управлении, в отделе по борьбе с организованной преступностью (1988-1989).
С 1992 года Ромодановский служил в Управлении собственной безопасности Федеральной службы безопасности.
В 1982 году его приняли на службу в КГБ, где работал в разных подразделениях: в Пятом управлении, в отделе по борьбе с организованной преступностью (1988-1989).
С 1992 года Ромодановский служил в Управлении собственной безопасности Федеральной службы безопасности.
На фото: встреча Ромодановского с Владимиром Путиным в 2012 году, Кремль.
На фото: встреча Ромодановского с Владимиром Путиным в 2012 году, Кремль.
В 2000-2001 годах Ромодановский был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ.
С мая 2001-го — руководитель Главного управления, а затем Департамента собственной безопасности МВД.
В 2000-2001 годах Ромодановский был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ.
С мая 2001-го — руководитель Главного управления, а затем Департамента собственной безопасности МВД.
В 2004 году Ромодановский защитил кандидатскую диссертацию.
На фото: Ромодановский на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
В 2004 году Ромодановский защитил кандидатскую диссертацию.
На фото: Ромодановский на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
В следующем году Ромодановский был назначен директором ФМС. Этот пост он занимал до 2016-го, вплоть до упразднения службы.
На фото: министр внутренних дел Республики Карелия Игорь Алешин, Константин Ромодановский, Владимир Путин, замминистра внутренних дел России Олег Сафонов и главный военный прокурор Сергей Фридинский во время встречи президента с высшими офицерами.
В следующем году Ромодановский был назначен директором ФМС. Этот пост он занимал до 2016-го, вплоть до упразднения службы.
На фото: министр внутренних дел Республики Карелия Игорь Алешин, Константин Ромодановский, Владимир Путин, замминистра внутренних дел России Олег Сафонов и главный военный прокурор Сергей Фридинский во время встречи президента с высшими офицерами.
Ромодановский — кандидат юридических наук, награжден множеством орденов.
На фото: Константин Ромодановский дает интервью после встречи экспертов государств — членов ШОС по миграционным вопросам.
Ромодановский — кандидат юридических наук, награжден множеством орденов.
На фото: Константин Ромодановский дает интервью после встречи экспертов государств — членов ШОС по миграционным вопросам.
На фото: 3 марта 2015 года. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Константин Ромодановский (второй справа) на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в БКД.
На фото: 3 марта 2015 года. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Константин Ромодановский (второй справа) на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в БКД.
Ромодановский был женат, у него остались трое сыновей.
На фото: Ромодановский в хоккейном матче между командой легенд хоккея и командой правительства России.
Ромодановский был женат, у него остались трое сыновей.
На фото: Ромодановский в хоккейном матче между командой легенд хоккея и командой правительства России.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин, Константин Ромодановский и начальник УФМС России по городу Москве Ольга Кириллова во время осмотра нового специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин, Константин Ромодановский и начальник УФМС России по городу Москве Ольга Кириллова во время осмотра нового специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве.
Он является почетным гражданином Твери. Звание присвоено 4 мая 2005 года за большой вклад в развитие хоккея, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и благотворительную помощь образовательным учреждениям города.
Он является почетным гражданином Твери. Звание присвоено 4 мая 2005 года за большой вклад в развитие хоккея, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и благотворительную помощь образовательным учреждениям города.
На фото: председатель правительства России Дмитрий Медведев и Константин Ромодановский во время посещения Центра персонализации документов московской типографии Гознака.
На фото: председатель правительства России Дмитрий Медведев и Константин Ромодановский во время посещения Центра персонализации документов московской типографии Гознака.
Константин Олегович Ромодановский родился в 1956 году в Москве в семье врачей. Окончил Первый медицинский институт по специальности "лечебное дело" в 1980-м, а спустя три года — Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Минске.
В 1982 году его приняли на службу в КГБ, где работал в разных подразделениях: в Пятом управлении, в отделе по борьбе с организованной преступностью (1988-1989).
С 1992 года Ромодановский служил в Управлении собственной безопасности Федеральной службы безопасности.
На фото: встреча Ромодановского с Владимиром Путиным в 2012 году, Кремль.
В 2000-2001 годах Ромодановский был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ.
С мая 2001-го — руководитель Главного управления, а затем Департамента собственной безопасности МВД.
В 2004 году Ромодановский защитил кандидатскую диссертацию.
На фото: Ромодановский на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
В следующем году Ромодановский был назначен директором ФМС. Этот пост он занимал до 2016-го, вплоть до упразднения службы.
На фото: министр внутренних дел Республики Карелия Игорь Алешин, Константин Ромодановский, Владимир Путин, замминистра внутренних дел России Олег Сафонов и главный военный прокурор Сергей Фридинский во время встречи президента с высшими офицерами.
Ромодановский — кандидат юридических наук, награжден множеством орденов.
На фото: Константин Ромодановский дает интервью после встречи экспертов государств — членов ШОС по миграционным вопросам.
На фото: 3 марта 2015 года. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Константин Ромодановский (второй справа) на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в БКД.
Ромодановский был женат, у него остались трое сыновей.
На фото: Ромодановский в хоккейном матче между командой легенд хоккея и командой правительства России.
На фото: мэр Москвы Сергей Собянин, Константин Ромодановский и начальник УФМС России по городу Москве Ольга Кириллова во время осмотра нового специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России по городу Москве.
Он является почетным гражданином Твери. Звание присвоено 4 мая 2005 года за большой вклад в развитие хоккея, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и благотворительную помощь образовательным учреждениям города.
На фото: председатель правительства России Дмитрий Медведев и Константин Ромодановский во время посещения Центра персонализации документов московской типографии Гознака.