https://ria.ru/20241018/romodanovskiy-1978726656.html
В Совфеде назвали Ромодановского человеком достоинства и ума
В Совфеде назвали Ромодановского человеком достоинства и ума - РИА Новости, 18.10.2024
В Совфеде назвали Ромодановского человеком достоинства и ума
Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский был человеком достоинства и ума, его будет очень не хватать, заявил глава международного... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:56
2024-10-18T13:56
2024-10-18T14:34
общество
константин ромодановский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский был человеком достоинства и ума, его будет очень не хватать, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Ромодановский скончался ночью, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "Трагично ушёл из жизни Константин Олегович Ромодановский. Ему не было и 68 лет.. Я знал его с 2005 года, когда мы активно взаимодействовали в решении непростых миграционных проблем на постсоветском пространстве. Вместе выезжали в командировки, участвовали в жарких порой обсуждениях на межведомственном уровне. И дружили", - написал Карасин в своем Telegram-канале. По его словам, "это был человек достоинства и ума". "Нам его будет очень не хватать!", - отметил политик. Ромодановскому 31 октября должно было исполниться 68 лет. Ромодановский был назначен директором ФМС в 2005 году и занимал этот пост до 2016 года, вплоть до упразднения службы. Он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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общество, константин ромодановский, григорий карасин, александр хинштейн, совет федерации рф, госдума рф, федеральная миграционная служба рф
Общество, Константин Ромодановский, Григорий Карасин, Александр Хинштейн, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Федеральная миграционная служба РФ
В Совфеде назвали Ромодановского человеком достоинства и ума
Сенатор Карасин: Ромодановский был человеком достоинства и ума