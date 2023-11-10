https://ria.ru/20231110/sledovateli-1908786453.html
В Москве арестовали трех бывших следователей СК
В Москве арестовали трех бывших следователей СК - РИА Новости, 10.11.2023
В Москве арестовали трех бывших следователей СК
Басманный суд Москвы арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета, подозреваемых в совершении ряда должностных преступлений, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T22:30
2023-11-10T22:30
2023-11-10T22:50
происшествия
москва
константин ромодановский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета, подозреваемых в совершении ряда должностных преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семеновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января", — рассказал собеседник агентства.Отмечается, что подозреваемым в зависимости от роли вменяют организацию преступного сообщества, получение взятки, фальсификацию доказательств, незаконное задержание или заключение под стражу, а также привлечение заведомо невиновного к ответственности или неправомерное возбуждение уголовного дела. Из открытых источников следует, что Юсупов занимал должность руководителя Хорошевского межрайонного следственного отдела СК. Ромодановский возглавлял следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве. Жирютин также является бывшим следователем. Кроме того, Сергей Ромодановский — сын Константина Ромодановского, занимавшего пост директора Федеральной миграционной службы с 2005 по 2016 год.
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происшествия, москва, константин ромодановский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Константин Ромодановский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали трех бывших следователей СК
Суд в Москве арестовал трех бывших следователей СК за ряд уголовных преступлений
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета, подозреваемых в совершении ряда должностных преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Юсупову Рустаму Мансуровичу, Ромодановскому Сергею Константиновичу и Жирютину Андрею Семеновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что подозреваемым в зависимости от роли вменяют организацию преступного сообщества, получение взятки, фальсификацию доказательств, незаконное задержание или заключение под стражу, а также привлечение заведомо невиновного к ответственности или неправомерное возбуждение уголовного дела.
Из открытых источников следует, что Юсупов занимал должность руководителя Хорошевского межрайонного следственного отдела СК. Ромодановский возглавлял следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве. Жирютин также является бывшим следователем. Кроме того, Сергей Ромодановский — сын Константина Ромодановского, занимавшего пост директора Федеральной миграционной службы с 2005 по 2016 год.
В Волгограде бывшего следователя приговорили к десяти годам за взятки