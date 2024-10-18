https://ria.ru/20241018/gosduma-1978808078.html

В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти Ромодановского

В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти Ромодановского - РИА Новости, 18.10.2024

В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти Ромодановского

Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский был хорошим товарищем и глубоким профессионалом, готовым отдавать все свои таланты на благо... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:12

2024-10-18T18:12

2024-10-18T18:24

константин ромодановский

анатолий выборный

александр хинштейн

госдума рф

федеральная миграционная служба рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978691589_0:70:2835:1665_1920x0_80_0_0_b7339cd5c834d553b7e319abbc7d8a16.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский был хорошим товарищем и глубоким профессионалом, готовым отдавать все свои таланты на благо родной страны, сказал РИА Новости замглавы комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный. Ромодановский скончался ночью, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Ромодановскому 31 октября должно было исполниться 68 лет. "Константин Олегович - хороший товарищ, порядочный человек, патриот. Глубокий профессионал, готовый отдавать все свои таланты на благо родной страны. Он приложил много усилий и труда ради безопасности российского государства и наших граждан", - сказал он агентству. Депутат отметил, что Ромодановский любые задачи в каждой конкретной ситуации оценивал ёмко, без эмоций, всегда предлагая конструктивное решение, удивляя коллег умением находить эффективный ответ на новые глобальные вызовы. Ромодановский был назначен директором ФМС в 2005 году и занимал этот пост до 2016 года, вплоть до упразднения службы. Он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20241018/romodanovskiy-1978770913.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин ромодановский, анатолий выборный, александр хинштейн, госдума рф, федеральная миграционная служба рф