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В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти Ромодановского - РИА Новости, 18.10.2024
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18:12 18.10.2024 (обновлено: 18:24 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/gosduma-1978808078.html
В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти Ромодановского
В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти Ромодановского - РИА Новости, 18.10.2024
В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти Ромодановского
Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский был хорошим товарищем и глубоким профессионалом, готовым отдавать все свои таланты на благо... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:12
2024-10-18T18:24
константин ромодановский
анатолий выборный
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский был хорошим товарищем и глубоким профессионалом, готовым отдавать все свои таланты на благо родной страны, сказал РИА Новости замглавы комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный. Ромодановский скончался ночью, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Ромодановскому 31 октября должно было исполниться 68 лет. "Константин Олегович - хороший товарищ, порядочный человек, патриот. Глубокий профессионал, готовый отдавать все свои таланты на благо родной страны. Он приложил много усилий и труда ради безопасности российского государства и наших граждан", - сказал он агентству. Депутат отметил, что Ромодановский любые задачи в каждой конкретной ситуации оценивал ёмко, без эмоций, всегда предлагая конструктивное решение, удивляя коллег умением находить эффективный ответ на новые глобальные вызовы. Ромодановский был назначен директором ФМС в 2005 году и занимал этот пост до 2016 года, вплоть до упразднения службы. Он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20241018/romodanovskiy-1978770913.html
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константин ромодановский, анатолий выборный, александр хинштейн, госдума рф, федеральная миграционная служба рф
Константин Ромодановский, Анатолий Выборный, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная миграционная служба РФ
В Госдуме выразили соболезнования по поводу смерти Ромодановского

Депутат Выборный: Ромодановский был хорошим товарищем и глубоким профессионалом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонстантин Ромодановский (справа)
Константин Ромодановский (справа) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Ромодановский (справа). Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский был хорошим товарищем и глубоким профессионалом, готовым отдавать все свои таланты на благо родной страны, сказал РИА Новости замглавы комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный.
Ромодановский скончался ночью, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Ромодановскому 31 октября должно было исполниться 68 лет.
"Константин Олегович - хороший товарищ, порядочный человек, патриот. Глубокий профессионал, готовый отдавать все свои таланты на благо родной страны. Он приложил много усилий и труда ради безопасности российского государства и наших граждан", - сказал он агентству.
Депутат отметил, что Ромодановский любые задачи в каждой конкретной ситуации оценивал ёмко, без эмоций, всегда предлагая конструктивное решение, удивляя коллег умением находить эффективный ответ на новые глобальные вызовы.
Ромодановский был назначен директором ФМС в 2005 году и занимал этот пост до 2016 года, вплоть до упразднения службы. Он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Бывший руководитель Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Биография Константина Ромодановского
Вчера, 16:24
 
Константин РомодановскийАнатолий ВыборныйАлександр ХинштейнГосдума РФФедеральная миграционная служба РФ
 
 
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