https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html

Межгосударственные отношения России и Армении

Межгосударственные отношения России и Армении - РИА Новости, 08.10.2024

Межгосударственные отношения России и Армении

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T00:43

2024-10-08T00:43

2024-10-08T00:43

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армения

россия

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Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Двусторонняя правовая база насчитывает около 200 договоров. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.В 2022 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели девять встреч и 25 телефонных бесед. В 2023 году Владимир Путин и Никол Пашинян встречались 9 мая на Параде Победы в Москве, 25 мая – "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве, 9 июня – в Сочи, 25-26 декабря – "на полях" ВЕЭС и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Состоялось 10 телефонных разговоров.Очередная рабочая встреча президента России Владимир Путин и премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошла 8 мая 2024 года "на полях" заседания ВЕЭС в Москве. Путин и Пашинян дважды общались по телефону: 1 июня и 23 августа. В 2020 году произошел перелом в нагорно-карабахском урегулировании. В сентябре обстановка в регионе накалилась, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки заключить перемирие. 9 ноября при посредничестве России лидеры Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Была достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. Россия продолжает посреднические усилия в национальном качестве и в составе сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Практические аспекты реализации договоренностей обсуждались в ходе телефонных переговоров 14 и 23 ноября. 11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. В последующем лидеры России, Азербайджана и Армении встречались в Сочи в трехстороннем формате 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года и 25 мая 2023 года. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. 20 сентября при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. 7 декабря 2023 года Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором сообщается о намерении стран нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе суверенитета и территориальной целостности.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует заявление Армении и Азербайджана о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор. Ведется диалог по линии правительств двух стран.В 2023 году председатель правительства России Михаил Мишустин провел переговоры с Николом Пашиняном "на полях" заседаний Евразийского межправсовета в Алма-Ате (2 февраля), Сочи (7 июня) и Цахкадзоре (24 августа). 2 февраля 2024 года прошла краткая встреча "на полях" заседания Евразийского межправсовета в Алма-Ате.30 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван, где 1 октября принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума.Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провел переговоры с Николом Пашиняном 15 декабря 2023 года в Ереване "на полях" 22-го заседания российско-армянской Межправкомиссии по экономсотрудничеству. 13-14 сентября 2024 года российская делегация под руководством заместителя председателя правительства Алексея Оверчука посетила Армению с рабочим визитом.В Ереване Алексей Оверчук был принят премьер-министром Армения Николом Пашиняном. В продолжение визита заместитель председателя правительства РФ провел совместно с вице-премьер-министром Республики Армения Мгером Григоряном встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения. Во встрече приняли участие представители профильных структур, министерств и ведомств двух стран.Активные контакты осуществляются на уровне министров иностранных дел двух стран.В 2023 году министры также встречались 3 марта в Нью-Дели (Индия) "на полях" 8-й международной конференции "Диалог Райсина", 20 марта в Москве в рамках рабочего визита главы армянского внешнеполитического ведомства, 14 апреля в Самарканде (Узбекистан) "на полях" заседания СМИД СНГ, 23 октября – "на полях" заседания Консультативной региональной платформы "3+3" в Тегеране, 30 ноября в Скопье (Северная Македония) "на полях" СМИД ОБСЕ.Регулярно также проходят трехсторонние встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Последняя на данный момент встреча прошла 25 июля 2023 года в Москве.Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества. Осуществляется межпарламентское сотрудничество.19 февраля 2024 года делегация российских парламентариев во главе с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым совершили рабочую поездку в Армению. Мероприятие было приурочено к 100-летию легендарного разведчика, Героя Советского Союза Геворка Варданяна.15 марта 2024 года заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с председателем постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам территориального управления, МСУ, сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ваге Галумяном, членом Постоянной Комиссии Национального собрания Армении по региональным вопросам и вопросам Европейской интеграции Арменом Геворгяном, которые вошли в состав миссий международных наблюдателей за выборами президента РФ. 20 марта 2024 года в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прошла встреча с депутатом Национального собрания Армении, членом постоянной комиссии Нацсобрания по вопросам европейской интеграции Арменом Геворгяном.5 июля заместитель председателя СФ, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания Республики Армения Юрий Воробьев провел рабочую двустороннюю встречу с заместителем председателя Национального Собрания Республики Армения, сопредседателем армянской части Межпарламентской комиссии Акопом Аршакяном.Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле республики свыше 30%.Товарооборот за 2022 год достиг рекордных 4,8 миллиарда долларов (рост на 83,3%), в том числе российский экспорт – 2,8 миллиарда долларов, импорт – 2 миллиарда долларов.По данным статкомитета Армении, в 2023 году товарооборот Армении и России увеличился на 43%, достигнув 7,3 миллиарда долларов. Экспорт из Армении – 3,418 миллиарда долларов (рост на 39%), импорт – 3,380 миллиарда долларов (рост на 47%).По итогам первого полугодия 2024 товарооборот России и Армении составил 8,4 миллиарда долларов. По оценкам вице-премьера России Алексея Оверчука, объем взаимной торговли России и Армении в 2024 году может составить от 14 до 16 миллиардов долларов, что в шесть раз выше аналогичного показателя за 2020 год (2,3 миллиарда долларов).Основная группа товаров, экспортируемых из Армении в РФ - телефонные аппараты для мобильной или иной связи, алмазы, алкогольные напитки, мониторы и проекторы, сплав железа. Из России импортировались в основном золото, золотой песок, природный и сжиженный газ, нефть и нефтепродукты, платина.Россия – основной иностранный инвестор в экономику Армении. Российские капиталовложения превышают два миллиарда долларов, что составляет порядка 40% от общего объема иностранных инвестиций. На армянском рынке работают более 40 ведущих российских компаний, ряд из которых входит в число крупнейших налогоплательщиков республики.Эффективно работает российско-армянская Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). 22-е заседание состоялось в Ереване 15 декабря 2023 года.15 декабря 2023 года в Ереване было открыто представительство Российского экспортного центра (РЭЦ).В 2023 году при содействии РЭЦ были организованы и проведены 18 региональных бизнес-миссий деловых кругов из различных регионов Российской Федерации.Несмотря на внешнее давление в Армении сейчас реализуется около 60 крупных российских бизнес-проектов. Почти четверть из них относится к сфере высоких технологий и IT. Реализуются также проекты в таких отраслях как горнодобыча, обработка, строительство и др.Поступательно развивается межрегиональное взаимодействие. Связи с Арменией поддерживают около 70 субъектов Федерации. Более 20 регионов и городов заключили соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с армянскими органами власти и регионами.Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Россия остается основным поставщиком вооружений и военной техники для армянской армии. Армения стала первым в мире импортером ракетных комплексов "Искандер", а также получила уникальные истребители Су-30СМ, совершенные зенитные ракетные комплексы "ТОР-М2КМ" и "Оса-АК", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", противотанковые управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", инженерные средства и средства связи. В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).Планомерно укрепляется российско-армянское сотрудничество в образовательной сфере. В настоящее время в российских вузах по образовательным программам высшего образования обучаются 4811 граждан Республики Армения, из них 2068 граждан – за счет бюджетных ассигнований и 2743 – на договорной основе. В Армении функционируют шесть филиалов российских вузов (Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Российской Международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия"), а также Российско-Армянский университет. Основными проводниками российской культуры и русского языка на территории Армении являются Российский центр науки и культуры в Ереване и его филиал в Гюмри.В сентябре 2021 года в Ереване открылся "Дом Русской книги". В июне 2022 года в столице Армении открылся Центр Русского географического общества.Традиционно важное место занимают культурно-гуманитарные контакты.В сентябре 2024 года в Доме Москвы в Ереване прошел Фестиваль русской культуры.Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. В 2023 году Армению посетили 1,153 миллиона россиян.Армянские туристы, в свою очередь, в 2023 году совершили в Россию 366 тысяч поездок.За первое полугодие 2024 года Армению посетили 425,7 тысячи туристов из России. Количество туристов из Армении, посетивших Россию, за этот же период составило 159 тысяч.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, снг