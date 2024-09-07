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В Доме Москвы в Ереване открылся фестиваль русской культуры - РИА Новости, 07.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:27 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/festival-1971333552.html
В Доме Москвы в Ереване открылся фестиваль русской культуры
В Доме Москвы в Ереване открылся фестиваль русской культуры - РИА Новости, 07.09.2024
В Доме Москвы в Ереване открылся фестиваль русской культуры
Фестиваль русской культуры открылся в субботу в Доме Москвы в Ереване. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:27
2024-09-07T22:27
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ЕРЕВАН, 7 сен - РИА Новости. Фестиваль русской культуры открылся в субботу в Доме Москвы в Ереване. "В Доме Москвы в Ереване открылся фестиваль русской культуры, посвященный Дню города Москвы. В первый день мероприятия юных ереванцев и гостей столицы ждали мастер-классы по мультипликации и росписи деревянных ложек и матрёшек", - сообщает пресс-служба Дома Москвы. Режиссер-аниматор Мария Дружинина отметила, что во время мастер-класса вместе с детьми был снят мультфильм, где герои русских сказок, слепленные ими из пластилина, путешествуют по Москве и попадают в разные забавные истории. "Все ребята, а их было около 50, совместными усилиями всего за два часа создали мультфильм, и что главное, результат получился потрясающий, о чем свидетельствовали аплодисменты в кинозале, где было продемонстрировано их творение. Уверена, дети остались довольны рабочим процессом, в который они очень вовлеклись", – сказала Дружинина. В ходе мастер-классов дети ознакомились с обычаями и традициями русского народа, а также приобрели новые навыки. "Дети ознакомились с историей росписи деревянных ложек и матрёшек, а затем сами стали разрисовывать их. Должна сказать, что они подошли к делу с большой фантазией – кто-то приделал матрешке объемно-выпуклые глаза, другая нарисовала на ложке сказочных персонажей. В конце свои работы они взяли с собой на память", – рассказала художник Аня Котлова. В ходе первого дня фестиваля для детей также организовали лекцию-выставку о русских народных костюмах и мастер-класс по владению казачьей шашкой. В конце мастер-классов все участники получили сертификаты и подарки. Вручая их, начальник управления по работе с организациями соотечественников за рубежом Московского дома соотечественника Каринэ Асирбабаева похвалила детей за их активное участие и неприкрытый интерес к русской культуре. Фестиваль русской культуры организован департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московским домом соотечественника.
https://ria.ru/20240707/kinofestival-1958075226.html
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москва, ереван, новости культуры
Культура, Москва, Ереван, Новости культуры

В Доме Москвы в Ереване открылся фестиваль русской культуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 7 сен - РИА Новости. Фестиваль русской культуры открылся в субботу в Доме Москвы в Ереване.
"В Доме Москвы в Ереване открылся фестиваль русской культуры, посвященный Дню города Москвы. В первый день мероприятия юных ереванцев и гостей столицы ждали мастер-классы по мультипликации и росписи деревянных ложек и матрёшек", - сообщает пресс-служба Дома Москвы.
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Режиссер-аниматор Мария Дружинина отметила, что во время мастер-класса вместе с детьми был снят мультфильм, где герои русских сказок, слепленные ими из пластилина, путешествуют по Москве и попадают в разные забавные истории.
"Все ребята, а их было около 50, совместными усилиями всего за два часа создали мультфильм, и что главное, результат получился потрясающий, о чем свидетельствовали аплодисменты в кинозале, где было продемонстрировано их творение. Уверена, дети остались довольны рабочим процессом, в который они очень вовлеклись", – сказала Дружинина.
В ходе мастер-классов дети ознакомились с обычаями и традициями русского народа, а также приобрели новые навыки.
"Дети ознакомились с историей росписи деревянных ложек и матрёшек, а затем сами стали разрисовывать их. Должна сказать, что они подошли к делу с большой фантазией – кто-то приделал матрешке объемно-выпуклые глаза, другая нарисовала на ложке сказочных персонажей. В конце свои работы они взяли с собой на память", – рассказала художник Аня Котлова.
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В ходе первого дня фестиваля для детей также организовали лекцию-выставку о русских народных костюмах и мастер-класс по владению казачьей шашкой.
В конце мастер-классов все участники получили сертификаты и подарки. Вручая их, начальник управления по работе с организациями соотечественников за рубежом Московского дома соотечественника Каринэ Асирбабаева похвалила детей за их активное участие и неприкрытый интерес к русской культуре.
Фестиваль русской культуры организован департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московским домом соотечественника.
 
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