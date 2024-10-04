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Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году - РИА Новости, 05.10.2024
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и еще несколько длинных выходных в 2025 году, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-04T17:04
2024-10-04T17:04
2024-10-05T00:17
общество
россия
новый год
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и еще несколько длинных выходных в 2025 году, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Как следует из документа, граждане будут отдыхать:Среда 31 декабря 2025 года будет нерабочей за счет переноса выходного с воскресенья 5 января.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2025 год