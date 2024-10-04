Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 04.10.2024 (обновлено: 00:17 05.10.2024)
https://ria.ru/20241004/prazdniki-1976415330.html
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году - РИА Новости, 05.10.2024
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и еще несколько длинных выходных в 2025 году, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-04T17:04
2024-10-05T00:17
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918772701_306:492:3072:2048_1920x0_80_0_0_a46ebdc600db4c9e2bb47c467628c227.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и еще несколько длинных выходных в 2025 году, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Как следует из документа, граждане будут отдыхать:Среда 31 декабря 2025 года будет нерабочей за счет переноса выходного с воскресенья 5 января.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918772701_700:269:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0f870cb3d14d8b38eb92600c1a7a7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2025 год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка у новогодних елок
Девушка у новогодних елок - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Девушка у новогодних елок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и еще несколько длинных выходных в 2025 году, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Как следует из документа, граждане будут отдыхать:
  • с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го;
  • с 22 по 23 февраля;
  • с 8 по 9 марта;
  • с 1 по 4 мая;
  • с 8 по 11 мая;
  • с 12 по 15 июня;
  • с 2 по 4 ноября;
  • с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026-го.
Среда 31 декабря 2025 года будет нерабочей за счет переноса выходного с воскресенья 5 января.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
Инфографика
 
ОбществоРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала