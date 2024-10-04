https://ria.ru/20241004/prazdniki-1976415330.html

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году - РИА Новости, 05.10.2024

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и еще несколько длинных выходных в 2025 году, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-04T17:04

2024-10-04T17:04

2024-10-05T00:17

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россиян ждут 11-дневные новогодние каникулы и еще несколько длинных выходных в 2025 году, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Как следует из документа, граждане будут отдыхать:Среда 31 декабря 2025 года будет нерабочей за счет переноса выходного с воскресенья 5 января.

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, новый год