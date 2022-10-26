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Новогодние праздники 2023: официальные выходные дни, как отдыхаем на Новый год
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Сколько отдыхаем в январе 2023 года: праздники и перенос рабочих дней
Новогодние праздники 2023: официальные выходные дни, как отдыхаем на Новый год
Сколько отдыхаем в январе 2023 года: праздники и перенос рабочих дней
Длительность новогодних каникул в России ежегодно меняется в зависимости от решения правительства. Как отдыхаем на Новый год, официальные праздничные дни в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:49
2022-10-26T11:49
общество
отдых
праздники
новогодние каникулы
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Длительность новогодних каникул в России ежегодно меняется в зависимости от решения правительства. Как отдыхаем на Новый год, официальные праздничные дни в России, сколько рабочих дней в январе 2023 года, перенос выходных, стоит ли идти в отпуск в начале года – в материале РИА Новости.Новогодние праздникиПервый месяц нового года ассоциируется с длительными праздниками – новогодними каникулами. Они продлятся в 2023 году восемь календарных дней – с 1 по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря –это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.Выходные дниНерабочий период на январские каникулы регламентирован на законодательном уровне и прописан в ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Январские каникулы в 2023 году - это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Фактически для трудящихся на пятидневке отдых продлится с субботы 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, а 9 числа в стране начнутся рабочие будни.Традиционно в первый месяц зимы отмечают два государственных праздника:Если эти дни совпадают с нерабочими выходными днями (суббота и воскресенье), то дополнительный выходной день передвигается на ближайший рабочий день. Как правило, перенос приходится на первый рабочий понедельник после совпадающих нерабочих дней. Но исключение составляют новогодние каникулы и Рождество Христово. Правительство РФ может переносить два совпадающих праздничных и выходных дня на другие календарные месяцы.В период новогодних каникул три нерабочих выходных дня:Но так как можно переносить лишь два дня, то принято решение перераспределить время труда и отдыха при пятидневной неделе на 2023 год следующим образом:Дни отдыха на 2023 год регламентированы в постановлении правительства от 29.08.2022 № 1505.Всего в январе 2023 года для трудящихся на пятидневке выходными будут следующие дни: с 1 по 8 января – новогодние каникулы, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января – нерабочие выходные дни (суббота и воскресенье). Для граждан, трудящихся на шестидневной рабочей неделе, дней отдыха в январе 2023 года будет значительно меньше.Производственный календарьВ производственном календаре России, который ежегодно утверждается правительством РФ, отражены официальные рабочие, праздничные и выходные дни в декабре 2023 года. Информация включает в себя данные необходимые для бухгалтеров, персонала отдела кадров для расчета заработной платы и отпускных. А сотрудники могут в соответствии с ним планировать свой отпуск, чтобы не потерять в оплате.Сколько рабочих дней в январеВ начале нового 2023 года насчитывается:Норма рабочего времени в январеПорядок исчисления нормы рабочего времени в январе осуществляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными исходя из продолжительности ежедневной работы.Например, в январе 2023 при пятидневке будет 17 рабочих дней. Норма рабочего времени в этом месяце составит:Нормы рабочего времени для сокращенного графика также отражены в производственном календаре на 2023 год.Выгодно ли брать отпуск в январеС финансовой точки зрения январь традиционно считается самым невыгодным периодом для отпуска. Отдохнуть в январе 2023 года и получить хорошие выплаты относительно объема зарплаты невозможно в принципе, ведь в нем всего 17 рабочих дней, поэтому начисления будут небольшими. Но если хочется отдохнуть подольше или отправиться в дальнее путешествие, то стоит продлить новогодние каникулы и взять отпуск сразу после праздников, так получится провести еще больше дней отдыха.Подать заявление на отпуск необходимо за две недели до даты начала. И не позднее, чем за три дня до начала отдыха работодатель должен выплатить отпускные. Так, если уйти в отпуск в январе, то деньги перечислят еще до начала новогодних праздников, в конце декабря текущего года.
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общество, отдых, праздники, новогодние каникулы
Общество, Отдых, праздники, новогодние каникулы
11:49 26.10.2022
 

Сколько отдыхаем в январе 2023 года: праздники и перенос рабочих дней

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЛюди фотографируются у новогодней елки на Манежной площади в Москве
Люди фотографируются у новогодней елки на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Оглавление
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Длительность новогодних каникул в России ежегодно меняется в зависимости от решения правительства. Как отдыхаем на Новый год, официальные праздничные дни в России, сколько рабочих дней в январе 2023 года, перенос выходных, стоит ли идти в отпуск в начале года – в материале РИА Новости.

Новогодние праздники

Первый месяц нового года ассоциируется с длительными праздниками – новогодними каникулами. Они продлятся в 2023 году восемь календарных дней – с 1 по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря –это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.
Календарь праздничных дней — 2023
30 августа, 10:36Инфографика
Календарь праздничных дней — 2023
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Выходные дни

Нерабочий период на январские каникулы регламентирован на законодательном уровне и прописан в ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Январские каникулы в 2023 году - это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Фактически для трудящихся на пятидневке отдых продлится с субботы 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, а 9 числа в стране начнутся рабочие будни.
Традиционно в первый месяц зимы отмечают два государственных праздника:
  • 1 января – Новый год – государственный праздник, который объединяет людей по всему миру. В России обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января появился при Петре I.
  • 7 января – Рождество Христово встречают православные христиане. Вместе с Русской православной церковью праздник в ночь с 6 на 7 января отмечают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
© ИнфографикаКалендарь на 2023 год. Январь
Календарь на 2023 год. Январь
© Инфографика
Календарь на 2023 год. Январь
Если эти дни совпадают с нерабочими выходными днями (суббота и воскресенье), то дополнительный выходной день передвигается на ближайший рабочий день. Как правило, перенос приходится на первый рабочий понедельник после совпадающих нерабочих дней. Но исключение составляют новогодние каникулы и Рождество Христово. Правительство РФ может переносить два совпадающих праздничных и выходных дня на другие календарные месяцы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрохожие на Театральной площади в Москве
Прохожие на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожие на Театральной площади в Москве
В период новогодних каникул три нерабочих выходных дня:
  • 1 января – воскресенье;
  • 7 января – суббота;
  • 8 января – воскресенье.
Но так как можно переносить лишь два дня, то принято решение перераспределить время труда и отдыха при пятидневной неделе на 2023 год следующим образом:
  • с 1 января (воскресенье) на 24 февраля (пятницу);
  • с 8 января (воскресенья) на 8 мая (понедельник).
Дни отдыха на 2023 год регламентированы в постановлении правительства от 29.08.2022 № 1505.
Всего в январе 2023 года для трудящихся на пятидневке выходными будут следующие дни: с 1 по 8 января – новогодние каникулы, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января – нерабочие выходные дни (суббота и воскресенье). Для граждан, трудящихся на шестидневной рабочей неделе, дней отдыха в январе 2023 года будет значительно меньше.
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Производственный календарь

В производственном календаре России, который ежегодно утверждается правительством РФ, отражены официальные рабочие, праздничные и выходные дни в декабре 2023 года. Информация включает в себя данные необходимые для бухгалтеров, персонала отдела кадров для расчета заработной платы и отпускных. А сотрудники могут в соответствии с ним планировать свой отпуск, чтобы не потерять в оплате.

Сколько рабочих дней в январе

В начале нового 2023 года насчитывается:
  • 17 рабочих дней;
  • 8 нерабочих праздничных дней;
  • 6 выходных.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМолодые люди на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве
Молодые люди на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Молодые люди на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве

Норма рабочего времени в январе

Порядок исчисления нормы рабочего времени в январе осуществляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными исходя из продолжительности ежедневной работы.
Например, в январе 2023 при пятидневке будет 17 рабочих дней. Норма рабочего времени в этом месяце составит:
  • при занятости 40 часов в неделю – 136 ч. (8 ч. X 17 дней);
  • при загруженности 39 часов в неделю – 132,6 ч. (7,8 ч. X 17 дней);
  • если работать 36 часов в неделю – 122,4 ч. (7,2 ч. X 17 дней);
  • при 24-часовой рабочей неделе – 81,6 ч. (4,8 ч. X 17 дней).
Нормы рабочего времени для сокращенного графика также отражены в производственном календаре на 2023 год.
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Выгодно ли брать отпуск в январе

С финансовой точки зрения январь традиционно считается самым невыгодным периодом для отпуска. Отдохнуть в январе 2023 года и получить хорошие выплаты относительно объема зарплаты невозможно в принципе, ведь в нем всего 17 рабочих дней, поэтому начисления будут небольшими. Но если хочется отдохнуть подольше или отправиться в дальнее путешествие, то стоит продлить новогодние каникулы и взять отпуск сразу после праздников, так получится провести еще больше дней отдыха.
Подать заявление на отпуск необходимо за две недели до даты начала. И не позднее, чем за три дня до начала отдыха работодатель должен выплатить отпускные. Так, если уйти в отпуск в январе, то деньги перечислят еще до начала новогодних праздников, в конце декабря текущего года.
 
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