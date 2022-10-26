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Сколько отдыхаем в январе 2023 года: праздники и перенос рабочих дней

Новогодние праздники 2023: официальные выходные дни, как отдыхаем на Новый год

Сколько отдыхаем в январе 2023 года: праздники и перенос рабочих дней

Длительность новогодних каникул в России ежегодно меняется в зависимости от решения правительства. Как отдыхаем на Новый год, официальные праздничные дни в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:49

2022-10-26T11:49

2022-10-26T11:49

общество

отдых

праздники

новогодние каникулы

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Длительность новогодних каникул в России ежегодно меняется в зависимости от решения правительства. Как отдыхаем на Новый год, официальные праздничные дни в России, сколько рабочих дней в январе 2023 года, перенос выходных, стоит ли идти в отпуск в начале года – в материале РИА Новости.Новогодние праздникиПервый месяц нового года ассоциируется с длительными праздниками – новогодними каникулами. Они продлятся в 2023 году восемь календарных дней – с 1 по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря –это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.Выходные дниНерабочий период на январские каникулы регламентирован на законодательном уровне и прописан в ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Январские каникулы в 2023 году - это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 числа. Фактически для трудящихся на пятидневке отдых продлится с субботы 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, а 9 числа в стране начнутся рабочие будни.Традиционно в первый месяц зимы отмечают два государственных праздника:Если эти дни совпадают с нерабочими выходными днями (суббота и воскресенье), то дополнительный выходной день передвигается на ближайший рабочий день. Как правило, перенос приходится на первый рабочий понедельник после совпадающих нерабочих дней. Но исключение составляют новогодние каникулы и Рождество Христово. Правительство РФ может переносить два совпадающих праздничных и выходных дня на другие календарные месяцы.В период новогодних каникул три нерабочих выходных дня:Но так как можно переносить лишь два дня, то принято решение перераспределить время труда и отдыха при пятидневной неделе на 2023 год следующим образом:Дни отдыха на 2023 год регламентированы в постановлении правительства от 29.08.2022 № 1505.Всего в январе 2023 года для трудящихся на пятидневке выходными будут следующие дни: с 1 по 8 января – новогодние каникулы, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января – нерабочие выходные дни (суббота и воскресенье). Для граждан, трудящихся на шестидневной рабочей неделе, дней отдыха в январе 2023 года будет значительно меньше.Производственный календарьВ производственном календаре России, который ежегодно утверждается правительством РФ, отражены официальные рабочие, праздничные и выходные дни в декабре 2023 года. Информация включает в себя данные необходимые для бухгалтеров, персонала отдела кадров для расчета заработной платы и отпускных. А сотрудники могут в соответствии с ним планировать свой отпуск, чтобы не потерять в оплате.Сколько рабочих дней в январеВ начале нового 2023 года насчитывается:Норма рабочего времени в январеПорядок исчисления нормы рабочего времени в январе осуществляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными исходя из продолжительности ежедневной работы.Например, в январе 2023 при пятидневке будет 17 рабочих дней. Норма рабочего времени в этом месяце составит:Нормы рабочего времени для сокращенного графика также отражены в производственном календаре на 2023 год.Выгодно ли брать отпуск в январеС финансовой точки зрения январь традиционно считается самым невыгодным периодом для отпуска. Отдохнуть в январе 2023 года и получить хорошие выплаты относительно объема зарплаты невозможно в принципе, ведь в нем всего 17 рабочих дней, поэтому начисления будут небольшими. Но если хочется отдохнуть подольше или отправиться в дальнее путешествие, то стоит продлить новогодние каникулы и взять отпуск сразу после праздников, так получится провести еще больше дней отдыха.Подать заявление на отпуск необходимо за две недели до даты начала. И не позднее, чем за три дня до начала отдыха работодатель должен выплатить отпускные. Так, если уйти в отпуск в январе, то деньги перечислят еще до начала новогодних праздников, в конце декабря текущего года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/prazdniki-1797505872.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/rabota-1766385797.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, отдых, праздники, новогодние каникулы