https://ria.ru/20210618/otpusk-1737498687.html

Россиянам рассказали, когда не выгодно идти в отпуск

Россиянам рассказали, когда не выгодно идти в отпуск - РИА Новости, 18.06.2021

Россиянам рассказали, когда не выгодно идти в отпуск

Не выгодно идти в отпуск в месяце, в котором больше всего праздников – это январь и май. Лучше всего отдыхать в такие периоды, когда все пять дней недели... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T02:02

2021-06-18T02:02

2021-06-18T02:02

туризм

наталия пшеничникова

россия

синергия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730104392_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_1a506f3360164e5d9af08f064742f1f4.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Не выгодно идти в отпуск в месяце, в котором больше всего праздников – это январь и май. Лучше всего отдыхать в такие периоды, когда все пять дней недели рабочие, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.В феврале тоже идти в отпуск “финансово невыгодно”, потому что это самый короткий месяц. В текущем 2021 году в нем было всего 19 рабочих дней.Также лучше не идти в отпуск перед увольнением. Единственным преимуществом такого решения будет отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней.В ряде случаев невыгодно уходить в неоплачиваемый отпуск или, так называемый, отпуск "за свой счет".

https://ria.ru/20210525/otpusk-1733640617.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия пшеничникова, россия, синергия, общество