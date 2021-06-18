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Туризм
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Россиянам рассказали, когда не выгодно идти в отпуск
Россиянам рассказали, когда не выгодно идти в отпуск - РИА Новости, 18.06.2021
Россиянам рассказали, когда не выгодно идти в отпуск
Не выгодно идти в отпуск в месяце, в котором больше всего праздников – это январь и май. Лучше всего отдыхать в такие периоды, когда все пять дней недели... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T02:02
2021-06-18T02:02
туризм
наталия пшеничникова
россия
синергия
общество
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Не выгодно идти в отпуск в месяце, в котором больше всего праздников – это январь и май. Лучше всего отдыхать в такие периоды, когда все пять дней недели рабочие, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.В феврале тоже идти в отпуск “финансово невыгодно”, потому что это самый короткий месяц. В текущем 2021 году в нем было всего 19 рабочих дней.Также лучше не идти в отпуск перед увольнением. Единственным преимуществом такого решения будет отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней.В ряде случаев невыгодно уходить в неоплачиваемый отпуск или, так называемый, отпуск "за свой счет".
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наталия пшеничникова, россия, синергия, общество
Россиянам рассказали, когда не выгодно идти в отпуск
02:02 18.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Россиянам рассказали, что финансово не выгодно идти в отпуск в январе и мае

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Не выгодно идти в отпуск в месяце, в котором больше всего праздников – это январь и май. Лучше всего отдыхать в такие периоды, когда все пять дней недели рабочие, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
В феврале тоже идти в отпуск “финансово невыгодно”, потому что это самый короткий месяц. В текущем 2021 году в нем было всего 19 рабочих дней.
Также лучше не идти в отпуск перед увольнением. Единственным преимуществом такого решения будет отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней.
В ряде случаев невыгодно уходить в неоплачиваемый отпуск или, так называемый, отпуск "за свой счет".
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