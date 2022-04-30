Как взять отпуск за свой счет: документы, порядок предоставления
Отпуск без сохранения заработной платы. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Чтобы взять отпуск без сохранения заработной платы, согласно ТК РФ, сотрудник должен оформить письменное заявление. Период предоставления такого отпуска согласовывается между работником и руководством, при этом праздничные и выходные дни не продлевают его срок. Как правильно составить заявление и взять отпуск необходимой продолжительности — в материале РИА Новости.
Отпуск без сохранения заработной платы
Работник имеет право претендовать на отпуск без сохранения заработной платы согласно статье 128 ТК РФ. Причины для того, чтобы запросить у работодателя отпуск за свой счет, могут быть различными. За руководством остается право разрешить сотруднику отсутствовать на работе либо отказать в такой возможности.
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По инициативе работника
Сотрудник имеет право запросить у работодателя неоплачиваемый отпуск, его длительность необходимо согласовать с руководством. Также нужно подготовить соответствующие заявление и пакет документов. Работнику стоит иметь в виду, что его не могут уволить в то время, пока он находится в отпуске.
По инициативе работодателя
Согласно ТК РФ, работодатель не имеет право отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск без желания последнего. Если работника принуждают написать соответствующее заявление, то он может обратиться в трудовую инспекцию. К тому же, жаловаться можно и в прокуратуру, и в судебные органы.
Зачастую работодатели "предлагают" неоплачиваемые отпуска для снижения размеров заработной платы. Такая ситуация может происходить из-за экономических сложностей в стране или трудностей в самой организации. Работодатель в такой ситуации должен издать приказ о простое в организации со снижением оклада не более чем на ⅓ и ознакомить с этим документом всех сотрудников.
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Кто может взять
Неоплачиваемый отпуск может взять абсолютно любой сотрудник в случае необходимости. Единственная сложность — согласовать дату и продолжительность отпуска. Ограничения на его сроки могут быть указаны в трудовом договоре.
Отпустить работника на определенный период без сохранения заработной платы — это право работодателя, а не его обязанность. Поэтому нет никаких гарантий, что заявление подпишут.
Однако есть льготные категории сотрудников, которым работодатель не вправе отказать в отпускных днях.
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Когда предоставляется
Сотруднику может потребоваться отсутствие на работе по разным причинам, в частности для решения личных вопросов. Но что делать, если работодатель отказывается предоставлять неоплачиваемый отпуск? Варианты следующие: пытаться договориться с руководством или отказаться от отпуска.
Если работодатель отказывается отпускать сотрудника даже в том случае, когда тот имеет право по закону уйти в неоплачиваемый отпуск, можно подать иск в суд.
Случаи обязательного предоставления
Работодатель не может не предоставить отпуск за свой счет в таких случаях, как:
- —рождение ребенка;
- —регистрация брака;
- —смерть близкого родственника.
В таких ситуациях положен отпуск длительностью не более пяти календарных дней. Если эти три события произошли в течение одного рабочего года, то каждый раз сотруднику предоставляется неоплачиваемый отпуск соответствующей продолжительности.
Согласно Трудовому Кодексу РФ, работодатель обязан предоставить отпуск по требованию без сохранения заработной платы еще в нескольких случаях:
- —до 35 дней в течение года: участник ВОВ и ветераны боевых действий;
- —до 14 дней в течение года: сотруднику пенсионного возраста;
- —до 60 дней в течение года, если сотрудник — инвалид;
- —до 15 дней: сотрудник допущен к вступительным экзаменам в вуз (с предоставлением справки из вуза);
- —до 15 дней: работник совмещает работу и учебу очной формы (также отпуск до 4 месяцев на период подготовки и защиты дипломной работы, 1 месяц для сдачи итоговых государственных экзаменов);
- —до 10 дней: сотрудник сдает экзамены в учреждение среднего профессионального образования (также до 10 дней для прохождения итоговых аттестаций, 2 месяца для сдачи государственных экзаменов);
- —до 21 дня: для героев СССР или РФ, кавалеров ордена Трудовой Славы.
- —до 14 дней: одинокому родителю с ребенком до 14 лет или если ребенок-инвалид до 18 лет;
- —до 14 дней: супругам или родителям военнослужащих.
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Как оформить отпуск за свой счет
Следует правильно оформить отпуск за собственный счет, чтобы потом не было лишних проблем с подсчетом стажа, выплатами оклада и пр. Для этого работник должен написать заявление и приложить пакет документов. В заявлении необязательно указывать причину, а период может быть от нескольких дней до полугода.
Заявление
Лучше всего в заявлении указать вескую причину, чтобы повысить шансы получить отпуск за собственный счет. Также следует прописать точный период отсутствия на работе. После того как работодатель принял заявление, он издает приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. Документ подписывает руководитель и передает на ознакомление и подпись сотруднику.
Необходимые документы
В зависимости от причин, по которым работник желает отсутствовать на работе в течение определенного периода, различается и список предоставляемых документов.
- 1Одинокие матери прилагают свидетельство о рождении ребенка, где в графе “Отец” стоит прочерк либо есть сведения о нем, записанные со слов матери, не находящейся с ним в законных отношениях.
- 2Одиноким отцам требуется предоставить документ-доказательство, что мать лишили родительских прав либо она находится на принудительном лечении, либо свидетельство о ее смерти.
- 3Сотрудникам, совмещающим обучение и работу, необходима справка из учебного учреждения.
- 4Если сотрудник совмещает две работы, то потребуется справка из другого места работы.
Работодатель принимает заявление и документы от сотрудника, ознакамливается, ставит свою подпись. После того как подготовлен приказ и его изучил сотрудник, соответствующую информацию нужно внести в табель учета рабочего времени.
Срок неоплачиваемого отпуска
Продолжительность неоплачиваемого отпуска зависит от того, входит ли сотрудник в льготную категорию, для которой указаны различные сроки неоплачиваемых дней отсутствия на работе. Если работник не может пользоваться преимуществами, то срок согласовывается с работодателем.
Юрист Елена Туркина отмечает: “Если сотрудник, например, пенсионер и имеет право на неоплачиваемый отпуск на период до 14 дней, но несколько лет не пользовался правом на оплачиваемый отпуск, то это не значит, что он сможет уйти отдыхать сразу на несколько лет”.
Влияние на отпускной стаж
Общая продолжительность таких отпусков должна составлять не более 14 дней в течение рабочего года. В случае превышения этого срока период, начиная с 15-го дня, не учитывается при подсчете стажа работы. Однако в страховой стаж отпускной период не входит и больничные дни в таком отпуске не оплачиваются.
Отказ в предоставлении
Если работодатель не имел права отказывать в отпуске сотруднику, имеющему льготы, то в этом случае можно подать иск в суд. Однако начальник может отказать в отпуске всем остальным работникам. Остается только объяснить причины необходимости в оплачиваемом отпуске в надежде, что руководство пойдет навстречу.
Отзыв сотрудника из отпуска
В законодательстве данный пункт не указан. Работодатель может попросить сотрудника выйти на работу раньше той даты, когда заканчивается отпуск, но выбор остаётся за работником.
Законодательные акты, регулирующие трудовую деятельность
- —Права и обязанности работника: "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).
- —Выплата больничных во время неоплачиваемого отпуска: Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022).
- —Право участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий на неоплачиваемый отпуск: Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "О ветеранах".
- —Право на отпуск супругов или родителей военнослужащих: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "О статусе военнослужащих".
- —Для сотрудников, совмещающих работу с учебой: ТК РФ Статья 174. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением среднего профессионального образования, и работникам, поступающим на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.
- —Для Героев СССР или РФ, кавалеров ордена Трудовой Славы: Статья 8. Льготы по трудоустройству и предоставлению отпусков, особые права на образование.