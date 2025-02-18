Отпуск за свой счет: порядок оформления, имеют ли право отказать

Отпуск без сохранения заработной платы — законный способ получить дополнительные дни отдыха или решить личные вопросы. Одни работодатели идут навстречу по любому поводу, другие отказывают без объяснений. Между тем закон четко разграничивает случаи, когда отказ допустим, а когда нет. Все, что необходимо знать о порядке оформления неоплачиваемого отдыха, льготных категориях, влиянии на стаж и штрафах для работодателей за нарушение закона, — в материале РИА Новости.

Что такое отпуск за свой счет

Отпуск без сохранения заработной платы — период освобождения от работы, в течение которого заработок не начисляется. Правовая основа — статья 128 ТК РФ. Инициатива всегда исходит от работника: работодатель не вправе принудительно отправить сотрудника в неоплачиваемый отдых.

Продолжительность такого отпуска законом не ограничена. Если речь не идет о льготных категориях, срок определяется соглашением сторон. В период неоплачиваемого отдыха сотрудника нельзя уволить по инициативе работодателя.

"Важно понимать, что оформление такого отпуска не означает приостановления трудовых отношений, — подчеркивает юрист, эксперт Ассоциации юристов России Тимур Фаизов. — Трудовой договор продолжает действовать, работник остается в штате организации, а работодатель не вправе использовать отпуск без содержания как способ скрытого сокращения персонала или обхода гарантий, предусмотренных трудовым законодательством".

Принудительный "отпуск за свой счет" по указанию руководства — нарушение трудового законодательства. В ситуации простоя организация обязана издать соответствующий приказ и оплатить сотрудникам не менее двух третей среднего заработка.

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Кому и на какой срок положен неоплачиваемый отпуск по закону

Статья 128 ТК РФ разделяет все ситуации на две группы:

отпуск по соглашению сторон;

отпуск, в котором работодатель не вправе отказать.

Вторая группа охватывает конкретные категории работников и семейные обстоятельства. При рождении ребенка, регистрации брака или смерти близкого родственника работник вправе взять до пяти дней. Если все три события произошли в одном рабочем году, каждый раз предоставляется самостоятельный период.

Категория работника Максимальный срок в год Основание Участники ВОВ До 35 календарных дней ст. 128 ТК РФ, п. 1 ст. 15 ФЗ № 5-ФЗ "О ветеранах" Ветераны боевых действий До 35 календарных дней подп. 11 п. 1 ст. 16 ФЗ № 5-ФЗ Герои СССР или РФ, кавалеры ордена Трудовой Славы До 21 календарного дня ФЗ № 4301-I "О статусе Героев" Работающие пенсионеры по старости До 14 календарных дней абз. 3 ч. 2 ст. 128 ТК РФ Работники-инвалиды До 60 календарных дней абз. 4 ч. 2 ст. 128 ТК РФ Родители и супруги военнослужащих До 14 календарных дней п. 11 ст. 11 ФЗ № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" Одинокий родитель ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет До 14 календарных дней ст. 263 ТК РФ (при наличии в колдоговоре) Сотрудник с двумя и более детьми до 14 лет До 14 календарных дней ст. 263 ТК РФ (при наличии в колдоговоре) Допущенные к вступительным испытаниям в вуз До 15 календарных дней ч. 2 ст. 173 ТК РФ Совмещающие работу с обучением по очной форме в вузе До 15 дней (+ до 4 мес. на диплом, 1 мес. на госэкзамены) ст. 173 ТК РФ Совмещающие работу с обучением в СПО (заочники) До 10 дней (+ до 2 мес. на госэкзамены) ст. 174 ТК РФ Педагогические работники До 1 года раз в 10 лет непрерывной работы ст. 335 ТК РФ Рождение ребенка, регистрация брака, смерть близкого родственника До 5 календарных дней на каждый случай абз. 6 ч. 2 ст. 128 ТК РФ

Сроки не накапливаются: работающий пенсионер, не отгулявший свои 14 дней в прошлых годах, не вправе суммировать их и уйти на длительный неоплачиваемый отдых сразу.

Как повысить шансы на одобрение отпуска за свой счет

Когда основание не входит в перечень обязательных случаев, предоставление отпуска — право, а не обязанность работодателя. Чтобы увеличить вероятность положительного решения, стоит учесть несколько практических рекомендаций.

Указать конкретную причину. Заявление без мотивировки воспринимается хуже, чем с пояснением. Уважительная причина — болезнь близкого, срочные личные обстоятельства, необходимость присутствовать на официальном мероприятии — повышает шансы на согласование.

Договориться заблаговременно. Неожиданный запрос труднее одобрить с организационной точки зрения. Подача заявления хотя бы за несколько дней дает руководству время перераспределить задачи.

Предложить решение на период отсутствия. Если сотрудник заранее обозначил, кто его заменит или закроет критические задачи, вероятность согласования возрастает.

Сослаться на трудовой или коллективный договор. Ряд оснований для обязательного отпуска закреплен именно в коллективном договоре. Перед подачей заявления имеет смысл проверить этот документ.

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Как правильно оформить отпуск за свой счет: пошаговая инструкция

Порядок оформления неоплачиваемого отдыха включает несколько последовательных шагов.

Подготовить письменное заявление. В нем указывается: дата начала и окончания отпуска, его продолжительность в календарных днях и основание. При наличии льготной категории — ссылка на соответствующую норму ТК РФ или закона. Приложить подтверждающие документы. Состав зависит от основания: справка из медицинской организации или учебного заведения, свидетельство о рождении ребенка, документы об установлении инвалидности. При совместительстве — справка с основного места работы. Передать заявление работодателю. Документ регистрируется в канцелярии или у секретаря. При отказе в регистрации заявление можно направить заказным письмом с уведомлением. Дождаться приказа. На основании одобренного заявления работодатель издает приказ по унифицированной форме Т-6. Сотрудник знакомится с приказом под подпись. Проверить отражение в табеле учета рабочего времени. Дни неоплачиваемого отпуска обозначаются кодом "ДО" (если предоставлен по соглашению) или "ОЗ" (если по закону). Сведения вносятся в личную карточку работника.

Отличие отпуска за свой счет от отгула

Эти понятия нередко путают, хотя юридически между ними существенная разница.

Отгул — неофициальный термин. В ТК РФ он не закреплен. На практике им обозначают дополнительный день отдыха, который предоставляется в счет ранее отработанного времени в выходной или праздник, сверхурочной работы. Такой день либо оплачивается в повышенном размере, либо компенсируется дополнительным временем отдыха по выбору работника.

Отпуск за свой счет — отдельный вид отпуска, прямо предусмотренный ст. 128 ТК РФ. Заработная плата за этот период не сохраняется. Основание — личная просьба работника, а не компенсация переработки.

Ключевое различие: отгул — это реализация права на компенсацию уже отработанного времени, отпуск за свой счет — это запрос на будущее освобождение от работы без оплаты. Смешивать эти основания в приказе и табеле нельзя, это ведет к ошибкам в расчетах стажа и среднего заработка.

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Как влияет неоплачиваемый отпуск на стаж и расчет отпускных

Дни отпуска без сохранения заработной платы включаются в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, только в пределах 14 календарных дней в рабочем году. Начиная с 15-го дня неоплачиваемого отдыха включение прекращается, и рабочий год сотрудника пропорционально сдвигается.

Период неоплачиваемого отдыха в страховой стаж для пенсионных целей не входит. Страховые взносы в этот период не начисляются и не уплачиваются. Пособие по временной нетрудоспособности (больничный), открытый в период отпуска за свой счет, не оплачивается — выплата начнется только с момента, когда этот отпуск должен был завершиться.

Дни отпуска без сохранения заработной платы исключаются из расчетного периода при исчислении среднего заработка вне зависимости от продолжительности отдыха. Это означает, что длительный неоплачиваемый отпуск может заметно повлиять на размер будущих отпускных, если попадет в расчетный период.

Могут ли отозвать отпуск за свой счет

Трудовой кодекс РФ не предусматривает механизма принудительного отзыва работника из неоплачиваемого отпуска. Работодатель вправе попросить сотрудника вернуться раньше, однако выход на работу до истечения согласованного срока — исключительно добровольное решение работника.

"Досрочное прекращение такого отпуска возможно только при наличии взаимного согласия сторон. Любые меры дисциплинарного воздействия за отказ выйти на работу раньше согласованного срока в подобной ситуации могут быть признаны незаконными", — объясняет Тимур Фаизов.

Если работник принял решение досрочно приступить к исполнению обязанностей, порядок следующий:

Сотрудник подает письменное заявление о досрочном прекращении неоплачиваемого отпуска. Работодатель издает соответствующий приказ. Дата выхода фиксируется в табеле учета рабочего времени.

Ситуацию с "принудительным" досрочным выходом, когда работодатель фактически давит на сотрудника, можно обжаловать в государственной трудовой инспекции.

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Ответственность работодателя и штрафы за непредоставление отпуска за свой счет

Отказ в неоплачиваемом отпуске работнику, имеющему на него законное право, квалифицируется как нарушение трудового законодательства. Ответственность установлена частями 1 и 2 статьи 5.27 КоАП РФ.

Категория нарушителя Первичное нарушение Повторное нарушение Должностное лицо (руководитель) Предупреждение или штраф 1000 — 5000 руб. Штраф 10 000 — 20 000 руб. или дисквалификация на 1-3 года Индивидуальный предприниматель Штраф 1000 — 5000 руб. Штраф 10 000 — 20 000 руб. Организация (юридическое лицо) Штраф 30 000 — 50 000 руб. Штраф 50 000 — 70 000 руб.

При выявлении нарушения государственная трудовая инспекция вправе провести внеплановую проверку всей кадровой документации организации. Пострадавший работник также вправе обратиться в прокуратуру или суд с требованием о восстановлении нарушенных прав.

"Сегодня суды уделяют особое внимание не только наличию письменного заявления работника, но и обстоятельствам его подписания. Если установлено, что заявление было оформлено под давлением, вследствие угроз увольнения, лишения премии или иных негативных последствий, суды, как правило, признают действия работодателя незаконными, — отмечает Тимур Фаизов. — Еще одна устойчивая позиция касается запрета подмены режима простоя отпуском без сохранения заработной платы. Верховный суд РФ неоднократно указывал, что экономические трудности организации, сокращение объемов производства, отсутствие заказов или финансовые проблемы работодателя не дают ему права перекладывать предпринимательские риски на работников".

Часто задаваемые вопросы

Можно ли отказаться от неоплачиваемого отпуска, если работодатель настаивает?

Да. Направление работника в отпуск без сохранения заработной платы без его согласия незаконно. При давлении со стороны работодателя следует обратиться в государственную трудовую инспекцию или прокуратуру.

Входит ли отпуск за свой счет в страховой стаж для пенсии?

Нет. Период неоплачиваемого отдыха не включается в страховой стаж. Страховые взносы в это время не начисляются.

Что делать при незаконном отказе в неоплачиваемом отпуске?

Необходимо направить работодателю письменное заявление с указанием нормы закона, дающей право на отпуск. При сохранении отказа — жалоба в государственную инспекцию труда (онлайн через портал онлайнинспекция.рф) или исковое заявление в суд.

Обязательно ли указывать причину в заявлении?

Для льготных категорий желательно указать основание и приложить подтверждающий документ. Для остальных случаев закон не требует обязательного указания причины, однако ее наличие повышает вероятность одобрения.

Может ли работодатель уволить сотрудника во время неоплачиваемого отпуска?

По общему правилу — нет. Увольнение по инициативе работодателя в период любого отпуска запрещено. Исключение — ликвидация организации или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

Оплачивается ли больничный, открытый в период отпуска за свой счет?

Нет. Пособие по временной нетрудоспособности за дни, совпадающие с неоплачиваемым отпуском, не начисляется. Выплата начинается только со дня, следующего за датой окончания такого отпуска.

Главное об отпуске без сохранения заработной платы

Правовая основа — статья 128 ТК РФ. Отпуск предоставляется по письменному заявлению работника. Два режима предоставления: по соглашению с работодателем (право работодателя) и в обязательном порядке — для льготных категорий работников и в установленных семейных обстоятельствах. Обязательные случаи: рождение ребенка, регистрация брака, смерть близкого родственника (до 5 дней); льготные категории — пенсионеры по старости (до 14 дней), инвалиды (до 60 дней), ветераны и участники ВОВ (до 35 дней) и другие. Оформление: заявление → приказ по форме Т-6 → ознакомление работника → отметка в табеле учета рабочего времени и личной карточке. Влияние на стаж: в отпускной стаж входят только первые 14 дней в рабочем году; в страховой стаж не входит ни одного дня. Досрочный выход — право работника, а не обязанность. Работодатель не может принудительно отозвать сотрудника. Нарушение прав работника грозит работодателю штрафом по ст. 5.27 КоАП РФ: от 1 000 до 5 000 руб. для должностных лиц и от 30 000 до 50 000 руб. для организаций при первичном нарушении.