https://ria.ru/20220901/prazdniki-1813726758.html

Как отдыхаем в 2023 году: праздники и переносы выходных

Производственный календарь 2023: праздники и выходные, утвержденные в России

Как отдыхаем в 2023 году: праздники и переносы выходных

Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год. Как будем отдыхать, сколько продлятся новогодние праздники, на какие дни переносятся... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:44

2022-09-01T14:44

2022-09-01T15:20

россия

общество

михаил мишустин

праздник

производственный календарь

новый год

23 февраля

день защитника отечества

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год. Как будем отдыхать, сколько продлятся новогодние праздники, на какие дни переносятся выходные и будут ли длинные майские каникулы - в материале РИА Новости.Производственный календарь 202329 августа 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о переносе выходных дней, которое определяет, как россияне будут отдыхать в 2023 году. В новом производственном календаре восемь праздничных дней в январе, четыре подряд в феврале и две коротких рабочих недели в мае.1 кварталВ первом квартале 2023 года 90 календарных дней, из них на выходные и праздники приходится 33 дня, количество рабочих дней - 57. Норма рабочего времени:Последний день 2022 года приходится на субботу, поэтому новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января. В феврале благодаря празднику защитника Отечества нас ждут четыре выходных подряд: с 23-го по 26-е, причем, 22 февраля будет сокращенным рабочим днем (рабочее время сокращено на 1 час). В марте россиян, помимо традиционных суббот и воскресений, ожидает один праздничный выходной, посвященный Международному женскому дню (8 марта приходится на среду), в 2023 году переносов выходных на этот месяц не предусмотрено.2 кварталВо втором квартале 2023 года 91 календарный день, из которых выходные составляют 30, а рабочие - 61. Норма рабочего времени на квартал:Поскольку праздник весны и труда приходится на понедельник, будет три выходных: 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы: с 6 по 9 мая. В июне также будет трехдневная череда выходных: 10, 11 и 12, связанная с Днем России, который традиционно празднуется 12 июня ( в 2023 году - понедельник).3 кварталВ третьем квартале 2023 года всего 92 календарных дня (27 праздничных и выходных, 65 рабочих). Норма рабочего времени составляет:В июле, августе и сентябре официальных праздничных дней нет, поэтому россияне, работающие по пятидневной неделе, будут отдыхать только в традиционные выходные: субботу и воскресенье.4 кварталЧетвертый квартал состоит из 92 календарных дней, из которых выходные и праздничные - 28, рабочие - 64. Норма рабочего времени:На 4 квартал года приходится празднование Дня народного единства (4 ноября), который в 2023 году выпадает на субботу, поэтому в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса выходной праздничный день переносится на следующий за ним рабочий понедельник. 3 ноября является сокращенным рабочим днем.Выходные дниВ 2023 году запланировано шесть длинных выходных, приуроченных к государственным праздникам.ПраздникиНерабочие праздничные дни в 2023 году:Длинные выходныеДлинные выходные ожидают россиян с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го, с 23 по 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Все они связаны с праздниками и переносами дней отдыха.Перенос выходныхПоскольку праздничные 1 и 8 января приходятся на воскресенье, их решено было перенести на 24 февраля (пятницу) и 8 мая (понедельник), в результате День защитника Отечества и майские праздники в нашей стране в 2023 году будут длиннее. День народного единства 4 ноября выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на 6 ноября, понедельник.Сокращенные дниСокращенными будут рабочие дни, предшествующие праздничным, в новом году это:По правилам в эти дни сотрудники имеют право уйти с рабочего места на один час раньше, но компании могут устанавливать свой внутренний распорядок.Нормы рабочего времени на годНормы рабочего времени на 2023 год при разных рабочих неделях:Отличия от 2022 годаВ 2022 и 2023 годах одинаковое количество рабочих и выходных дней: 247 и 118. Благодаря тому, что правительство России перенесло выходной день с воскресенья 3 января на 31 декабря, россияне отдыхали на новогодние праздники с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Однако 23 февраля, в отличии от 2023 года, праздновали только один день. Зато на 8 марта приходились три выходных дня подряд.

https://ria.ru/20211023/otpusknye-1755920106.html

https://ria.ru/20220823/vykhodnye-1811465559.html

https://ria.ru/20220901/otpusk-1813406121.html

россия

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Алёна Пава

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