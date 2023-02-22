https://ria.ru/20230222/podelki-1853746364.html

Поделки на 8 марта: как сделать презенты своими руками вместе с детьми

Поделки на 8 марта своими руками: красивые и оригинальные в школу и садик

Поделки на 8 марта: как сделать презенты своими руками вместе с детьми

Как сделать поделки в школу и детсад к празднику 8 Марта своими руками, какой материал можно использовать, варианты красивых презентов для мамы, бабушки из... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:42

2023-02-22T16:42

2023-02-22T16:42

дети

семья

международный женский день

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Как сделать поделки в школу и детсад к празднику 8 Марта своими руками, какой материал можно использовать, варианты красивых презентов для мамы, бабушки из бумаги, пластилина, фетра, бисера – мастер-классы и советы экспертов в материале РИА Новости.Поделки на 8 Марта своими руками"Сегодня этот праздник воспринимается больше как повод сказать самые тёплые слова мамам, бабушкам, дочерям, женам. В садах и школах для детей принято проводить тематические уроки или праздники. К этому дню делают подарки учителям и воспитателям, посылают открытки одноклассницам. К слову, подарки, сделанные руками детей, бесспорно выигрывают у магазинных шоколадок и конфет", – говорит Анна Петрова, методист и автор курсов "Онлайн-школы №1"Что можно использовать из материаловАнастасия Муравьева, старший консультант Домашней школы "ИнтернетУрок" отмечает, что подарок своими руками можно выполнить в любой технике: сшить, нарисовать, слепить, вырезать, выжечь, скрутить из проволоки, связать и т.д. "К празднику часто делают плоские и объёмные открытки в разных техниках и поздравительные рисунки. Сложность работы должна соответствовать возрасту и опыту", – говорит эксперт.По мнению Анны Петровой, для изготовления поделок своими руками можно использовать всё, что есть под рукой: бумагу, картон, коробочки, бантики, резиночки, фантики, верёвочки, макароны и прочее. А если готовиться к празднику заранее, то выбор материалов куда шире - можно заказать или купить в магазине: блестки, бисер, фетр, самоклеящиеся полоски, наклейки, наборы для квиллинга и многое другое.Красивые поделки в садик вместе с детьми"Основные атрибуты подарков на 8 Марта — цветы и цифра 8. Количество вариантов цветочных композиций почти бесконечно, – говорит Анастасия Муравьева. – Объёмные цветы могут быть изготовлены из цветной бумаги, салфеток, гофробумаги, фоамирана (его ещё называют “пластичная замша”), фетра, а также пластилина и других материалов для лепки. Ими можно украсить основу поделки или подарить в качестве самостоятельного изделия".При изготовлении цветочной композиции из любых материалов эксперт советует соблюдать некоторые правила:Важно продумать и цветовые сочетания. С их помощью можно создавать и передавать эмоции. По мнению Анастасии Муравьевой, яркие, контрастные цвета дарят радость и бодрость. Близкие по тону пастельные цвета нежных оттенков создадут более лиричное настроение."Один из самых простых и доступных приемов – использование фигурного дырокола (вырезает цветочки, звездочки) из яркой офисной бумаги. А если в распоряжении есть еще бумажные салфетки и атласные ленты, то можно создать мини-букет с теплым весенним настроением", – Екатерина Сафронова, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!", художник-колорист, специалист по арт-терапии.По мнению эксперта, красиво и по-весеннему будут смотреться розовые, желтые, оранжевые цветочки, пробитые с помощью дырокола. Цветы можно приклеить к стеблям и листьям – узким полоскам зеленой бумаги (полоски по 10-15 см длиной и 1-1,5 см шириной можно нарезать ножницами или даже нарвать руками – так будет выглядеть естественнее). Затем расположить букетик на круглой салфетке посередине и загнуть ее края. Прикрепить бантик из узкой атласной ленты, – и нежный букетик готов.Открытка с секретом из бумаги и картонаИнструменты и материалы:"Чтобы не мучиться с обратной (не лицевой) стороной цветной бумаги или картона, всегда берите двустороннюю – то есть полностью прокрашенную", – советует Анна Петрова.Процесс изготовления:Бабочка из бисераМатериалы и инструменты:Анна Петрова советует для малышей брать бусины побольше, а для дошкольников и младших школьников подойдет классический бисер. Чтобы во время работы бисер не сливался со столом, лучше использовать однотонную подложку.Процесс изготовления:Браслет из макаронИнструменты и материалы:Анна Петрова советует использовать хорошо тянущуюся ленточку, чтобы легко можно было надевать/снимать браслет на руку.Восьмерка из пластилинаИнструменты и материалы:Эксперт отмечает, что можно использовать картон от любой плотной коробки. Только на обратную сторону в этом случае следует приклеить цветную бумагу или раскрасить ее. Стоит позаботиться и о том, чтобы поделку можно было куда-нибудь прикрепить. Для этого можно наклеить на обратной стороне несколько кусочков двустороннего скотча, не снимая защитный слой с внешней стороны.Процесс изготовления:Екатерина Сафронова предлагает рисунок или поделку на картоне украсить с помощью пластилина – скатать маленькие шарики диаметром 0,5 см, наложить их на изображение в произвольном порядке, посередине каждого шарика положить бусину и вдавить ее в пластилин. Получится эффектно и объемно.Оригинальные поделки в школу или для мамыПомимо классического букетно-конфетного подарка учителю или маме существуют оригинальные идеи, которые пользуются не меньшей популярностью. И, конечно, при участии детей в их изготовлении такие подарки получаются более ценными."Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с материалами, которые находятся в вашем распоряжении. Положите рядом листы цветной бумаги (кусочки тканей, нитки для вязания и т. д.) и убедитесь, что они гармонично сочетаются между собой и соответствуют вашей задумке, и только затем приступайте к созданию композиции", – советует Анастасия Муравьева.Для изготовления цветов можно использовать готовые шаблоны. Или сложить лист бумаги несколько раз, по принципу снежинки, наметить контур лепестка и вырезать. Развернуть бумагу, при этом получаются симметричные лепестки. Можно сделать их натуралистическими или фантазийными.В одном бутоне эксперт рекомендует сочетать разные по размеру и тону заготовки, чтобы цветок получился многослойным. Для сердцевинки можно использовать небольшой круг, сделать ножницами надрезы от внешнего диаметра в сторону центра и загнуть получившиеся лучики наверх. Или надсечь ножницами с одной стороны обычную полоску бумаги, а затем скрутить её.Существует масса разнообразных техник для создания цветов. Часто в основе сложной композиции лежат несложные геометрические фигуры. Умело сгибая, скручивая, складывая и надрезая их, можно получить выразительные объёмные элементы.Как изготовить оригинальные поделки своими руками рассказала Анна Петрова.Сердце из фетраИнструменты и материалы:Процесс изготовления:Цветы в технике “квиллинг”Инструменты и материалы:Анна Петрова отмечает, что полоски можно нарезать из обычной бумаги, но есть и специальные наборы для квиллинга, которые делают изготовление поделки проще.Процесс изготовления:Конфетный букет для учительницыИнструменты и материалы:Процесс изготовления:Шаблоны поделок на 8 Марта"Конечно, самый быстрый вариант подарка – это поделка по шаблону, – говорит Анна Петрова. – Распечатать, собрать, раскрасить и готово – можно идти поздравлять. Такой вариант особенно подойдет для творчества с малышами: и разные навыки позволят практиковать и результат всегда отличный".Эксперт советует всегда соблюдать правило – помогать ребенку, но не делать за него. Для малышей следует заранее подготовить и разложить все заготовки по порядку их использования, для школьников – подготовить инструкцию и прочитать ее вместе, проверить, что материалов достаточно. "Самое главное в детской работе – это творчество. В конце концов, даже если получилось не то, к чему вы стремились, всегда можно сослаться на непостижимый замысел творца: "Я – художник. Я так вижу", – заключила Анна Петрова."Порадовать маму можно не только изготовив поделку. Отличным детским подарком станет убранный рабочий стол или порядок, наведённый в детской комнате. Для некоторых мам это настоящий приятный сюрприз, – говорит Анастасия Муравьева. – А под папиным руководством дети могут приготовить праздничный завтрак, красиво накрыть на стол и самостоятельно убрать посуду после еды. Это тоже очень порадует и мам, и бабушек. Не важно, как вы проявите свое внимание и заботу, важно сделать это от чистого сердца".

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https://ria.ru/20230222/podarki-1853591400.html

https://ria.ru/20230215/podarki-1852175007.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дети, семья, международный женский день