Поделки на 8 марта: как сделать презенты своими руками вместе с детьми
© iStock.com / ChoreographДевочка дарит открытку маме
© iStock.com / Choreograph
Оглавление
- Поделки на 8 Марта своими руками
- Что можно использовать из материалов
- Красивые поделки в садик вместе с детьми
- Открытка с секретом из бумаги и картона
- Бабочка из бисера
- Браслет из макарон
- Восьмерка из пластилина
- Оригинальные поделки в школу или для мамы
- Сердце из фетра
- Цветы в технике “квиллинг”
- Конфетный букет для учительницы
- Шаблоны поделок на 8 Марта
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Как сделать поделки в школу и детсад к празднику 8 Марта своими руками, какой материал можно использовать, варианты красивых презентов для мамы, бабушки из бумаги, пластилина, фетра, бисера – мастер-классы и советы экспертов в материале РИА Новости.
Поделки на 8 Марта своими руками
"Сегодня этот праздник воспринимается больше как повод сказать самые тёплые слова мамам, бабушкам, дочерям, женам. В садах и школах для детей принято проводить тематические уроки или праздники. К этому дню делают подарки учителям и воспитателям, посылают открытки одноклассницам. К слову, подарки, сделанные руками детей, бесспорно выигрывают у магазинных шоколадок и конфет", – говорит Анна Петрова, методист и автор курсов "Онлайн-школы №1"
© ИнфографикаКалендарь на 2023 год. Март
© Инфографика
Календарь на 2023 год. Март
Что можно использовать из материалов
Анастасия Муравьева, старший консультант Домашней школы "ИнтернетУрок" отмечает, что подарок своими руками можно выполнить в любой технике: сшить, нарисовать, слепить, вырезать, выжечь, скрутить из проволоки, связать и т.д. "К празднику часто делают плоские и объёмные открытки в разных техниках и поздравительные рисунки. Сложность работы должна соответствовать возрасту и опыту", – говорит эксперт.
По мнению Анны Петровой, для изготовления поделок своими руками можно использовать всё, что есть под рукой: бумагу, картон, коробочки, бантики, резиночки, фантики, верёвочки, макароны и прочее. А если готовиться к празднику заранее, то выбор материалов куда шире - можно заказать или купить в магазине: блестки, бисер, фетр, самоклеящиеся полоски, наклейки, наборы для квиллинга и многое другое.
© iStock.com / mixettoСемья рисует сердечко
© iStock.com / mixetto
Семья рисует сердечко
Красивые поделки в садик вместе с детьми
"Основные атрибуты подарков на 8 Марта — цветы и цифра 8. Количество вариантов цветочных композиций почти бесконечно, – говорит Анастасия Муравьева. – Объёмные цветы могут быть изготовлены из цветной бумаги, салфеток, гофробумаги, фоамирана (его ещё называют “пластичная замша”), фетра, а также пластилина и других материалов для лепки. Ими можно украсить основу поделки или подарить в качестве самостоятельного изделия".
При изготовлении цветочной композиции из любых материалов эксперт советует соблюдать некоторые правила:
- —Композиция должна быть гармоничной.
- —При расположении на листе бумаги она не должна быть слишком крупной, чтобы не выходить за пределы основы, или слишком мелкой.
- —Сверху листа нужно оставлять немного больше места, чем снизу, чтобы композиция была визуально устойчивой.
- —Все элементы (вазы, корзинки, бутоны, ленточки) должны быть соразмерны.
31 января, 17:40Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
Важно продумать и цветовые сочетания. С их помощью можно создавать и передавать эмоции. По мнению Анастасии Муравьевой, яркие, контрастные цвета дарят радость и бодрость. Близкие по тону пастельные цвета нежных оттенков создадут более лиричное настроение.
"Один из самых простых и доступных приемов – использование фигурного дырокола (вырезает цветочки, звездочки) из яркой офисной бумаги. А если в распоряжении есть еще бумажные салфетки и атласные ленты, то можно создать мини-букет с теплым весенним настроением", – Екатерина Сафронова, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!", художник-колорист, специалист по арт-терапии.
По мнению эксперта, красиво и по-весеннему будут смотреться розовые, желтые, оранжевые цветочки, пробитые с помощью дырокола. Цветы можно приклеить к стеблям и листьям – узким полоскам зеленой бумаги (полоски по 10-15 см длиной и 1-1,5 см шириной можно нарезать ножницами или даже нарвать руками – так будет выглядеть естественнее). Затем расположить букетик на круглой салфетке посередине и загнуть ее края. Прикрепить бантик из узкой атласной ленты, – и нежный букетик готов.
© iStock.com / evgenyatamanenkoМальчик дарит цветы маме
© iStock.com / evgenyatamanenko
Мальчик дарит цветы маме
Открытка с секретом из бумаги и картона
Инструменты и материалы:
- —цветная бумага;
- —цветной картон;
- —ножницы;
- —клей-карандаш;
- —фломастеры (ручки, карандаши).
"Чтобы не мучиться с обратной (не лицевой) стороной цветной бумаги или картона, всегда берите двустороннюю – то есть полностью прокрашенную", – советует Анна Петрова.
16 февраля, 16:34РелигияМасленица-2023: когда начинается, суть и традиции праздника
Процесс изготовления:
- 1Сложить лист картона пополам – это будет основа. Можно обработать края фигурными ножницами или обычными ножницами сделать волны. Отложить заготовку в сторону.
- 2Цветной лист бумаги разделить пополам по горизонтали. Взять одну часть и сложить гармошкой, нарисовать цветок/сердечко/ солнышко (по желанию) и вырезать.
- 3Получившуюся гирлянду приклеить внутрь открытки: начало к одной стороне, конец - к другой.
- 4Украсить открытку по желанию.
Бабочка из бисера
© iStock.com / tk6Бабочки и цветы из бисера
© iStock.com / tk6
Бабочки и цветы из бисера
Материалы и инструменты:
- —бисер;
- —леска или проволока (50 см);
- —ножницы.
Анна Петрова советует для малышей брать бусины побольше, а для дошкольников и младших школьников подойдет классический бисер. Чтобы во время работы бисер не сливался со столом, лучше использовать однотонную подложку.
Процесс изготовления:
- 1Процесс плетения бабочки стоит начинать снизу. На проволоку надеть бисерину, расположить её посередине.
- 2Затем взять еще одну, положить под первой и просунуть концы проволоки с обеих сторон. Внутри бисерины они пересекутся. Так продеть еще три бисерины, чтобы получилось пять штук.
- 3Дальше нужно сплести нижние крылья бабочки. На один конец проволоки продеть 20 бисерин. Просунуть этот конец проволоки в пятую бисерину тельца. То же самое проделать с другим концом. Дополнить тельце бабочки одной бисеринкой.
- 4Сплести верхние крылья так же, как нижние, используя для каждого по 30 бисерин. Дополнить тельце одной бисеринкой.
- 5Сделать глазки – продеть на каждый конец по одной бисеринке отличного от тельца цвета.
- 6Дополнить голову бабочки одной бисеринкой и закрутить усики.
Браслет из макарон
© iStock.com / ivolodinaРебенок делает поделку из макарон
© iStock.com / ivolodina
Ребенок делает поделку из макарон
Инструменты и материалы:
- —макароны "перья";
- —верёвочка.
Анна Петрова советует использовать хорошо тянущуюся ленточку, чтобы легко можно было надевать/снимать браслет на руку.
- 1Понадобится длинный отрез верёвки. Чтобы отмерить достаточную длину следует намотать веревку на локоть не меньше трех раз.
- 2Продеть верёвку в первое "пёрышко", оно должно оказаться посередине.
- 3Положить заготовку на стол. Взять второе "пёрышко" и продеть через него оба конца с разных сторон. Концы пересекутся внутри "пера". Подтянуть так, чтобы перья были плотно прижаты друг к другу.
- 4Далее третье "перо" положить под вторым и продеть через него оба конца. Таким образом, продолжать плести до тех пор, пока не получится необходимая длина.
- 5Для завершения работы продеть концы в первое "пёрышко" и завязать узелок.
Восьмерка из пластилина
© iStock.com / Viktoriia HnatiukПоделка из пластилина
© iStock.com / Viktoriia Hnatiuk
Поделка из пластилина
Инструменты и материалы:
- —цветной картон;
- —ножницы;
- —пластилин.
Эксперт отмечает, что можно использовать картон от любой плотной коробки. Только на обратную сторону в этом случае следует приклеить цветную бумагу или раскрасить ее. Стоит позаботиться и о том, чтобы поделку можно было куда-нибудь прикрепить. Для этого можно наклеить на обратной стороне несколько кусочков двустороннего скотча, не снимая защитный слой с внешней стороны.
23 декабря 2022, 15:51Как отдыхаем в феврале 2023 года: праздники и перенос выходных дней
Процесс изготовления:
- 1Вырезать восьмёрку из картона, это будет основа.
- 2Придумать узоры, которые можно выложить из пластилина: цветы, бабочки, сердечки, звёздочки, а между ними просто завитушки или волны.
- 3Выложить узоры из пластилина. Детали можно сначала формировать в руках, а затем прижимать к основе. Можно карандашом нарисовать на основе элемент, скатать маленький шарик из пластилина, приложить и, надавливая, размазывать пальцем.
Екатерина Сафронова предлагает рисунок или поделку на картоне украсить с помощью пластилина – скатать маленькие шарики диаметром 0,5 см, наложить их на изображение в произвольном порядке, посередине каждого шарика положить бусину и вдавить ее в пластилин. Получится эффектно и объемно.
Оригинальные поделки в школу или для мамы
© iStock.com / Evheniia VasylenkoДекор на 8 марта
© iStock.com / Evheniia Vasylenko
Декор на 8 марта
Помимо классического букетно-конфетного подарка учителю или маме существуют оригинальные идеи, которые пользуются не меньшей популярностью. И, конечно, при участии детей в их изготовлении такие подарки получаются более ценными.
"Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с материалами, которые находятся в вашем распоряжении. Положите рядом листы цветной бумаги (кусочки тканей, нитки для вязания и т. д.) и убедитесь, что они гармонично сочетаются между собой и соответствуют вашей задумке, и только затем приступайте к созданию композиции", – советует Анастасия Муравьева.
Для изготовления цветов можно использовать готовые шаблоны. Или сложить лист бумаги несколько раз, по принципу снежинки, наметить контур лепестка и вырезать. Развернуть бумагу, при этом получаются симметричные лепестки. Можно сделать их натуралистическими или фантазийными.
В одном бутоне эксперт рекомендует сочетать разные по размеру и тону заготовки, чтобы цветок получился многослойным. Для сердцевинки можно использовать небольшой круг, сделать ножницами надрезы от внешнего диаметра в сторону центра и загнуть получившиеся лучики наверх. Или надсечь ножницами с одной стороны обычную полоску бумаги, а затем скрутить её.
Существует масса разнообразных техник для создания цветов. Часто в основе сложной композиции лежат несложные геометрические фигуры. Умело сгибая, скручивая, складывая и надрезая их, можно получить выразительные объёмные элементы.
Как изготовить оригинальные поделки своими руками рассказала Анна Петрова.
Сердце из фетра
© iStock.com / KalinovskiyСердечко из фетра
© iStock.com / Kalinovskiy
Сердечко из фетра
Инструменты и материалы:
- —фетр;
- —пряжа (можно разноцветные нитки);
- —крупные бусины (они должны продеваться через пряжу);
- —горячий клей (клеевой пистолет);
- —вата;
- —фломастеры.
Процесс изготовления:
- 1Вырезать из фетра два одинаковых сердечка размером примерно с ладонь.
- 2На одном сердце фломастером написать поздравительное послание или нарисовать личико. Это будет лицевая сторона.
- 3Нарезать пряжу. Длину нитей подбирать под размер сердечка - 20-30 см будет достаточно.
- 4Нити приклеить внутрь сердец. Для этого горячим клеем нанести полоску на оборотной стороне одного сердца и аккуратно разложить нити в ровный ряд.
- 5Сделать петельку из той же пряжи, чтобы изделие можно было подвесить.
- 6С помощью горячего клея соединить верхнюю часть сердец между собой лицевой стороной наружу. Вставить петельку посередине.
- 7Через нижнее отверстие наполнить изделие ватой. Расправить ниточки и склеить нижнюю часть.
- 8Продеть бусины через нитки, порядок бусин неважен. Под каждой бусинкой завязать узелок, чтобы она не сваливалась.
Цветы в технике “квиллинг”
Инструменты и материалы:
- —цветной картон;
- —полоски бумаги;
- —клей ПВА;
- —ножницы.
Анна Петрова отмечает, что полоски можно нарезать из обычной бумаги, но есть и специальные наборы для квиллинга, которые делают изготовление поделки проще.
Процесс изготовления:
- —Скрутить полоску бумаги. Чуть ослабить давление и прижать пальцами с двух сторон. Должна получиться заготовка, напоминающая глаз.
- —Сделать побольше таких заготовок. Это будет цветочная часть изделия. Цвета можно чередовать по желанию.
- —Взять 10 полосок бумаги и сделать вазу. Для этого скрутить каждую полоску только с одной стороны так, чтобы получилась завитушка.
- —Все заготовки приклеить на основу. Начать стоит с вазы - тёмные полоски приклеить вертикально, завитушками вверх. Клей наносить аккуратно кисточкой на полоски и прижимать к основе.
- —Над вазой выложить из "глазков" цветы, соединяя детали по три-пять штук в звёздочки.
Конфетный букет для учительницы
Инструменты и материалы:
- —конфеты (удобнее использовать круглые);
- —гофрированная бумага;
- —ленточка;
- —проволока (лучше брать потолще);
- —скотч;
- —ножницы;
- —клей ПВА.
Процесс изготовления:
- 1Отрезать проволоку примерно 20-25 см – это будет основа.
- 2К основе прикрепить с помощью скотча конфету.
- 3Вырезать три прямоугольника из бумаги (примерно 3х8 см). Скрутить один прямоугольник посередине и сложить пополам. Так сделать три лепестка.
- 4Лепестки обернуть вокруг конфеты узелком наверх, прикрепить скотчем к проволоке.
- 5Вырезать два листочка любой формы из таких же полосок зелёного цвета.
- 6Вырезать тонкую полоску зелёной бумаги. Немного промокнуть её кончик клеем и по спирали накрутить на проволоку, туго прижимая пальцами. Не забывать прикладывать к проволоке листочки, которые прикрепляются с помощью этой же полоски.
- 7Сделать несколько таких цветочков. Собрать их в букет с помощью ленточки.
© iStock.com / fizkesДевочка поздравляет бабушку
© iStock.com / fizkes
Девочка поздравляет бабушку
Шаблоны поделок на 8 Марта
"Конечно, самый быстрый вариант подарка – это поделка по шаблону, – говорит Анна Петрова. – Распечатать, собрать, раскрасить и готово – можно идти поздравлять. Такой вариант особенно подойдет для творчества с малышами: и разные навыки позволят практиковать и результат всегда отличный".
Эксперт советует всегда соблюдать правило – помогать ребенку, но не делать за него. Для малышей следует заранее подготовить и разложить все заготовки по порядку их использования, для школьников – подготовить инструкцию и прочитать ее вместе, проверить, что материалов достаточно. "Самое главное в детской работе – это творчество. В конце концов, даже если получилось не то, к чему вы стремились, всегда можно сослаться на непостижимый замысел творца: "Я – художник. Я так вижу", – заключила Анна Петрова.
21 февраля, 08:00ТуризмВыходные и праздники в феврале: куда поехать быстро и недорого
"Порадовать маму можно не только изготовив поделку. Отличным детским подарком станет убранный рабочий стол или порядок, наведённый в детской комнате. Для некоторых мам это настоящий приятный сюрприз, – говорит Анастасия Муравьева. – А под папиным руководством дети могут приготовить праздничный завтрак, красиво накрыть на стол и самостоятельно убрать посуду после еды. Это тоже очень порадует и мам, и бабушек. Не важно, как вы проявите свое внимание и заботу, важно сделать это от чистого сердца".