Рейтинг@Mail.ru
Поделки на 8 марта своими руками: красивые и оригинальные в школу и садик
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/podelki-1853746364.html
Поделки на 8 марта: как сделать презенты своими руками вместе с детьми
Поделки на 8 марта своими руками: красивые и оригинальные в школу и садик
Поделки на 8 марта: как сделать презенты своими руками вместе с детьми
Как сделать поделки в школу и детсад к празднику 8 Марта своими руками, какой материал можно использовать, варианты красивых презентов для мамы, бабушки из... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:42
2023-02-22T16:42
дети
семья
международный женский день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853736879_200:0:3841:2048_1920x0_80_0_0_3c1a9a3bcdbebe945bfdfd7ad873f2e4.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Как сделать поделки в школу и детсад к празднику 8 Марта своими руками, какой материал можно использовать, варианты красивых презентов для мамы, бабушки из бумаги, пластилина, фетра, бисера – мастер-классы и советы экспертов в материале РИА Новости.Поделки на 8 Марта своими руками"Сегодня этот праздник воспринимается больше как повод сказать самые тёплые слова мамам, бабушкам, дочерям, женам. В садах и школах для детей принято проводить тематические уроки или праздники. К этому дню делают подарки учителям и воспитателям, посылают открытки одноклассницам. К слову, подарки, сделанные руками детей, бесспорно выигрывают у магазинных шоколадок и конфет", – говорит Анна Петрова, методист и автор курсов "Онлайн-школы №1"Что можно использовать из материаловАнастасия Муравьева, старший консультант Домашней школы "ИнтернетУрок" отмечает, что подарок своими руками можно выполнить в любой технике: сшить, нарисовать, слепить, вырезать, выжечь, скрутить из проволоки, связать и т.д. "К празднику часто делают плоские и объёмные открытки в разных техниках и поздравительные рисунки. Сложность работы должна соответствовать возрасту и опыту", – говорит эксперт.По мнению Анны Петровой, для изготовления поделок своими руками можно использовать всё, что есть под рукой: бумагу, картон, коробочки, бантики, резиночки, фантики, верёвочки, макароны и прочее. А если готовиться к празднику заранее, то выбор материалов куда шире - можно заказать или купить в магазине: блестки, бисер, фетр, самоклеящиеся полоски, наклейки, наборы для квиллинга и многое другое.Красивые поделки в садик вместе с детьми"Основные атрибуты подарков на 8 Марта — цветы и цифра 8. Количество вариантов цветочных композиций почти бесконечно, – говорит Анастасия Муравьева. – Объёмные цветы могут быть изготовлены из цветной бумаги, салфеток, гофробумаги, фоамирана (его ещё называют “пластичная замша”), фетра, а также пластилина и других материалов для лепки. Ими можно украсить основу поделки или подарить в качестве самостоятельного изделия".При изготовлении цветочной композиции из любых материалов эксперт советует соблюдать некоторые правила:Важно продумать и цветовые сочетания. С их помощью можно создавать и передавать эмоции. По мнению Анастасии Муравьевой, яркие, контрастные цвета дарят радость и бодрость. Близкие по тону пастельные цвета нежных оттенков создадут более лиричное настроение."Один из самых простых и доступных приемов – использование фигурного дырокола (вырезает цветочки, звездочки) из яркой офисной бумаги. А если в распоряжении есть еще бумажные салфетки и атласные ленты, то можно создать мини-букет с теплым весенним настроением", – Екатерина Сафронова, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!", художник-колорист, специалист по арт-терапии.По мнению эксперта, красиво и по-весеннему будут смотреться розовые, желтые, оранжевые цветочки, пробитые с помощью дырокола. Цветы можно приклеить к стеблям и листьям – узким полоскам зеленой бумаги (полоски по 10-15 см длиной и 1-1,5 см шириной можно нарезать ножницами или даже нарвать руками – так будет выглядеть естественнее). Затем расположить букетик на круглой салфетке посередине и загнуть ее края. Прикрепить бантик из узкой атласной ленты, – и нежный букетик готов.Открытка с секретом из бумаги и картонаИнструменты и материалы:"Чтобы не мучиться с обратной (не лицевой) стороной цветной бумаги или картона, всегда берите двустороннюю – то есть полностью прокрашенную", – советует Анна Петрова.Процесс изготовления:Бабочка из бисераМатериалы и инструменты:Анна Петрова советует для малышей брать бусины побольше, а для дошкольников и младших школьников подойдет классический бисер. Чтобы во время работы бисер не сливался со столом, лучше использовать однотонную подложку.Процесс изготовления:Браслет из макаронИнструменты и материалы:Анна Петрова советует использовать хорошо тянущуюся ленточку, чтобы легко можно было надевать/снимать браслет на руку.Восьмерка из пластилинаИнструменты и материалы:Эксперт отмечает, что можно использовать картон от любой плотной коробки. Только на обратную сторону в этом случае следует приклеить цветную бумагу или раскрасить ее. Стоит позаботиться и о том, чтобы поделку можно было куда-нибудь прикрепить. Для этого можно наклеить на обратной стороне несколько кусочков двустороннего скотча, не снимая защитный слой с внешней стороны.Процесс изготовления:Екатерина Сафронова предлагает рисунок или поделку на картоне украсить с помощью пластилина – скатать маленькие шарики диаметром 0,5 см, наложить их на изображение в произвольном порядке, посередине каждого шарика положить бусину и вдавить ее в пластилин. Получится эффектно и объемно.Оригинальные поделки в школу или для мамыПомимо классического букетно-конфетного подарка учителю или маме существуют оригинальные идеи, которые пользуются не меньшей популярностью. И, конечно, при участии детей в их изготовлении такие подарки получаются более ценными."Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с материалами, которые находятся в вашем распоряжении. Положите рядом листы цветной бумаги (кусочки тканей, нитки для вязания и т. д.) и убедитесь, что они гармонично сочетаются между собой и соответствуют вашей задумке, и только затем приступайте к созданию композиции", – советует Анастасия Муравьева.Для изготовления цветов можно использовать готовые шаблоны. Или сложить лист бумаги несколько раз, по принципу снежинки, наметить контур лепестка и вырезать. Развернуть бумагу, при этом получаются симметричные лепестки. Можно сделать их натуралистическими или фантазийными.В одном бутоне эксперт рекомендует сочетать разные по размеру и тону заготовки, чтобы цветок получился многослойным. Для сердцевинки можно использовать небольшой круг, сделать ножницами надрезы от внешнего диаметра в сторону центра и загнуть получившиеся лучики наверх. Или надсечь ножницами с одной стороны обычную полоску бумаги, а затем скрутить её.Существует масса разнообразных техник для создания цветов. Часто в основе сложной композиции лежат несложные геометрические фигуры. Умело сгибая, скручивая, складывая и надрезая их, можно получить выразительные объёмные элементы.Как изготовить оригинальные поделки своими руками рассказала Анна Петрова.Сердце из фетраИнструменты и материалы:Процесс изготовления:Цветы в технике “квиллинг”Инструменты и материалы:Анна Петрова отмечает, что полоски можно нарезать из обычной бумаги, но есть и специальные наборы для квиллинга, которые делают изготовление поделки проще.Процесс изготовления:Конфетный букет для учительницыИнструменты и материалы:Процесс изготовления:Шаблоны поделок на 8 Марта"Конечно, самый быстрый вариант подарка – это поделка по шаблону, – говорит Анна Петрова. – Распечатать, собрать, раскрасить и готово – можно идти поздравлять. Такой вариант особенно подойдет для творчества с малышами: и разные навыки позволят практиковать и результат всегда отличный".Эксперт советует всегда соблюдать правило – помогать ребенку, но не делать за него. Для малышей следует заранее подготовить и разложить все заготовки по порядку их использования, для школьников – подготовить инструкцию и прочитать ее вместе, проверить, что материалов достаточно. "Самое главное в детской работе – это творчество. В конце концов, даже если получилось не то, к чему вы стремились, всегда можно сослаться на непостижимый замысел творца: "Я – художник. Я так вижу", – заключила Анна Петрова."Порадовать маму можно не только изготовив поделку. Отличным детским подарком станет убранный рабочий стол или порядок, наведённый в детской комнате. Для некоторых мам это настоящий приятный сюрприз, – говорит Анастасия Муравьева. – А под папиным руководством дети могут приготовить праздничный завтрак, красиво накрыть на стол и самостоятельно убрать посуду после еды. Это тоже очень порадует и мам, и бабушек. Не важно, как вы проявите свое внимание и заботу, важно сделать это от чистого сердца".
https://ria.ru/20230131/prazdnik-1848743509.html
https://ria.ru/20230216/maslenitsa-1600125076.html
https://ria.ru/20221223/fevral-1840880051.html
https://ria.ru/20230222/podarki-1853591400.html
https://ria.ru/20230215/podarki-1852175007.html
https://ria.ru/20230210/podelki-1851318540.html
https://ria.ru/20230221/prazdniki-1852764318.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853736879_694:0:3425:2048_1920x0_80_0_0_0c49e78ffdd8c076dac78c61d4e6edf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дети, семья, международный женский день
Дети, Семья, Международный женский день
16:42 22.02.2023
 

Поделки на 8 марта: как сделать презенты своими руками вместе с детьми

© iStock.com / ChoreographДевочка дарит открытку маме
Девочка дарит открытку маме - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / Choreograph
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Как сделать поделки в школу и детсад к празднику 8 Марта своими руками, какой материал можно использовать, варианты красивых презентов для мамы, бабушки из бумаги, пластилина, фетра, бисера – мастер-классы и советы экспертов в материале РИА Новости.

Поделки на 8 Марта своими руками

"Сегодня этот праздник воспринимается больше как повод сказать самые тёплые слова мамам, бабушкам, дочерям, женам. В садах и школах для детей принято проводить тематические уроки или праздники. К этому дню делают подарки учителям и воспитателям, посылают открытки одноклассницам. К слову, подарки, сделанные руками детей, бесспорно выигрывают у магазинных шоколадок и конфет", – говорит Анна Петрова, методист и автор курсов "Онлайн-школы №1"
© ИнфографикаКалендарь на 2023 год. Март
Календарь на 2023 год. Март
© Инфографика
Календарь на 2023 год. Март

Что можно использовать из материалов

Анастасия Муравьева, старший консультант Домашней школы "ИнтернетУрок" отмечает, что подарок своими руками можно выполнить в любой технике: сшить, нарисовать, слепить, вырезать, выжечь, скрутить из проволоки, связать и т.д. "К празднику часто делают плоские и объёмные открытки в разных техниках и поздравительные рисунки. Сложность работы должна соответствовать возрасту и опыту", – говорит эксперт.
По мнению Анны Петровой, для изготовления поделок своими руками можно использовать всё, что есть под рукой: бумагу, картон, коробочки, бантики, резиночки, фантики, верёвочки, макароны и прочее. А если готовиться к празднику заранее, то выбор материалов куда шире - можно заказать или купить в магазине: блестки, бисер, фетр, самоклеящиеся полоски, наклейки, наборы для квиллинга и многое другое.
© iStock.com / mixettoСемья рисует сердечко
Семья рисует сердечко - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / mixetto
Семья рисует сердечко

Красивые поделки в садик вместе с детьми

"Основные атрибуты подарков на 8 Марта — цветы и цифра 8. Количество вариантов цветочных композиций почти бесконечно, – говорит Анастасия Муравьева. – Объёмные цветы могут быть изготовлены из цветной бумаги, салфеток, гофробумаги, фоамирана (его ещё называют “пластичная замша”), фетра, а также пластилина и других материалов для лепки. Ими можно украсить основу поделки или подарить в качестве самостоятельного изделия".
При изготовлении цветочной композиции из любых материалов эксперт советует соблюдать некоторые правила:
  • Композиция должна быть гармоничной.
  • При расположении на листе бумаги она не должна быть слишком крупной, чтобы не выходить за пределы основы, или слишком мелкой.
  • Сверху листа нужно оставлять немного больше места, чем снизу, чтобы композиция была визуально устойчивой.
  • Все элементы (вазы, корзинки, бутоны, ленточки) должны быть соразмерны.
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 17:40
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
Важно продумать и цветовые сочетания. С их помощью можно создавать и передавать эмоции. По мнению Анастасии Муравьевой, яркие, контрастные цвета дарят радость и бодрость. Близкие по тону пастельные цвета нежных оттенков создадут более лиричное настроение.
"Один из самых простых и доступных приемов – использование фигурного дырокола (вырезает цветочки, звездочки) из яркой офисной бумаги. А если в распоряжении есть еще бумажные салфетки и атласные ленты, то можно создать мини-букет с теплым весенним настроением", – Екатерина Сафронова, председатель Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!", художник-колорист, специалист по арт-терапии.
По мнению эксперта, красиво и по-весеннему будут смотреться розовые, желтые, оранжевые цветочки, пробитые с помощью дырокола. Цветы можно приклеить к стеблям и листьям – узким полоскам зеленой бумаги (полоски по 10-15 см длиной и 1-1,5 см шириной можно нарезать ножницами или даже нарвать руками – так будет выглядеть естественнее). Затем расположить букетик на круглой салфетке посередине и загнуть ее края. Прикрепить бантик из узкой атласной ленты, – и нежный букетик готов.
© iStock.com / evgenyatamanenkoМальчик дарит цветы маме
Мальчик дарит цветы маме - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / evgenyatamanenko
Мальчик дарит цветы маме

Открытка с секретом из бумаги и картона

Инструменты и материалы:
  • цветная бумага;
  • цветной картон;
  • ножницы;
  • клей-карандаш;
  • фломастеры (ручки, карандаши).
"Чтобы не мучиться с обратной (не лицевой) стороной цветной бумаги или картона, всегда берите двустороннюю – то есть полностью прокрашенную", – советует Анна Петрова.
Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 16:34Религия
Масленица-2023: когда начинается, суть и традиции праздника
Процесс изготовления:
  1. 1
    Сложить лист картона пополам – это будет основа. Можно обработать края фигурными ножницами или обычными ножницами сделать волны. Отложить заготовку в сторону.
  2. 2
    Цветной лист бумаги разделить пополам по горизонтали. Взять одну часть и сложить гармошкой, нарисовать цветок/сердечко/ солнышко (по желанию) и вырезать.
  3. 3
    Получившуюся гирлянду приклеить внутрь открытки: начало к одной стороне, конец - к другой.
  4. 4
    Украсить открытку по желанию.

Бабочка из бисера

© iStock.com / tk6Бабочки и цветы из бисера
Бабочки и цветы из бисера - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / tk6
Бабочки и цветы из бисера
Материалы и инструменты:
  • бисер;
  • леска или проволока (50 см);
  • ножницы.
Анна Петрова советует для малышей брать бусины побольше, а для дошкольников и младших школьников подойдет классический бисер. Чтобы во время работы бисер не сливался со столом, лучше использовать однотонную подложку.
Процесс изготовления:
  1. 1
    Процесс плетения бабочки стоит начинать снизу. На проволоку надеть бисерину, расположить её посередине.
  2. 2
    Затем взять еще одну, положить под первой и просунуть концы проволоки с обеих сторон. Внутри бисерины они пересекутся. Так продеть еще три бисерины, чтобы получилось пять штук.
  3. 3
    Дальше нужно сплести нижние крылья бабочки. На один конец проволоки продеть 20 бисерин. Просунуть этот конец проволоки в пятую бисерину тельца. То же самое проделать с другим концом. Дополнить тельце бабочки одной бисеринкой.
  4. 4
    Сплести верхние крылья так же, как нижние, используя для каждого по 30 бисерин. Дополнить тельце одной бисеринкой.
  5. 5
    Сделать глазки – продеть на каждый конец по одной бисеринке отличного от тельца цвета.
  6. 6
    Дополнить голову бабочки одной бисеринкой и закрутить усики.

Браслет из макарон

© iStock.com / ivolodinaРебенок делает поделку из макарон
Ребенок делает поделку из макарон - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / ivolodina
Ребенок делает поделку из макарон
Инструменты и материалы:
  • макароны "перья";
  • верёвочка.
Анна Петрова советует использовать хорошо тянущуюся ленточку, чтобы легко можно было надевать/снимать браслет на руку.
  1. 1
    Понадобится длинный отрез верёвки. Чтобы отмерить достаточную длину следует намотать веревку на локоть не меньше трех раз.
  2. 2
    Продеть верёвку в первое "пёрышко", оно должно оказаться посередине.
  3. 3
    Положить заготовку на стол. Взять второе "пёрышко" и продеть через него оба конца с разных сторон. Концы пересекутся внутри "пера". Подтянуть так, чтобы перья были плотно прижаты друг к другу.
  4. 4
    Далее третье "перо" положить под вторым и продеть через него оба конца. Таким образом, продолжать плести до тех пор, пока не получится необходимая длина.
  5. 5
    Для завершения работы продеть концы в первое "пёрышко" и завязать узелок.

Восьмерка из пластилина

© iStock.com / Viktoriia HnatiukПоделка из пластилина
Поделка из пластилина - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / Viktoriia Hnatiuk
Поделка из пластилина
Инструменты и материалы:
  • цветной картон;
  • ножницы;
  • пластилин.
Эксперт отмечает, что можно использовать картон от любой плотной коробки. Только на обратную сторону в этом случае следует приклеить цветную бумагу или раскрасить ее. Стоит позаботиться и о том, чтобы поделку можно было куда-нибудь прикрепить. Для этого можно наклеить на обратной стороне несколько кусочков двустороннего скотча, не снимая защитный слой с внешней стороны.
Выходные в феврале - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 15:51
Как отдыхаем в феврале 2023 года: праздники и перенос выходных дней
Процесс изготовления:
  1. 1
    Вырезать восьмёрку из картона, это будет основа.
  2. 2
    Придумать узоры, которые можно выложить из пластилина: цветы, бабочки, сердечки, звёздочки, а между ними просто завитушки или волны.
  3. 3
    Выложить узоры из пластилина. Детали можно сначала формировать в руках, а затем прижимать к основе. Можно карандашом нарисовать на основе элемент, скатать маленький шарик из пластилина, приложить и, надавливая, размазывать пальцем.
Екатерина Сафронова предлагает рисунок или поделку на картоне украсить с помощью пластилина – скатать маленькие шарики диаметром 0,5 см, наложить их на изображение в произвольном порядке, посередине каждого шарика положить бусину и вдавить ее в пластилин. Получится эффектно и объемно.

Оригинальные поделки в школу или для мамы

© iStock.com / Evheniia VasylenkoДекор на 8 марта
Декор на 8 марта - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / Evheniia Vasylenko
Декор на 8 марта
Помимо классического букетно-конфетного подарка учителю или маме существуют оригинальные идеи, которые пользуются не меньшей популярностью. И, конечно, при участии детей в их изготовлении такие подарки получаются более ценными.
"Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с материалами, которые находятся в вашем распоряжении. Положите рядом листы цветной бумаги (кусочки тканей, нитки для вязания и т. д.) и убедитесь, что они гармонично сочетаются между собой и соответствуют вашей задумке, и только затем приступайте к созданию композиции", – советует Анастасия Муравьева.
Для изготовления цветов можно использовать готовые шаблоны. Или сложить лист бумаги несколько раз, по принципу снежинки, наметить контур лепестка и вырезать. Развернуть бумагу, при этом получаются симметричные лепестки. Можно сделать их натуралистическими или фантазийными.
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 05:53
Опрос показал самые популярные подарки на День защитника Отечества
В одном бутоне эксперт рекомендует сочетать разные по размеру и тону заготовки, чтобы цветок получился многослойным. Для сердцевинки можно использовать небольшой круг, сделать ножницами надрезы от внешнего диаметра в сторону центра и загнуть получившиеся лучики наверх. Или надсечь ножницами с одной стороны обычную полоску бумаги, а затем скрутить её.
Существует масса разнообразных техник для создания цветов. Часто в основе сложной композиции лежат несложные геометрические фигуры. Умело сгибая, скручивая, складывая и надрезая их, можно получить выразительные объёмные элементы.
Как изготовить оригинальные поделки своими руками рассказала Анна Петрова.

Сердце из фетра

© iStock.com / KalinovskiyСердечко из фетра
Сердечко из фетра - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / Kalinovskiy
Сердечко из фетра
Инструменты и материалы:
  • фетр;
  • пряжа (можно разноцветные нитки);
  • крупные бусины (они должны продеваться через пряжу);
  • горячий клей (клеевой пистолет);
  • вата;
  • фломастеры.
Процесс изготовления:
  1. 1
    Вырезать из фетра два одинаковых сердечка размером примерно с ладонь.
  2. 2
    На одном сердце фломастером написать поздравительное послание или нарисовать личико. Это будет лицевая сторона.
  3. 3
    Нарезать пряжу. Длину нитей подбирать под размер сердечка - 20-30 см будет достаточно.
  4. 4
    Нити приклеить внутрь сердец. Для этого горячим клеем нанести полоску на оборотной стороне одного сердца и аккуратно разложить нити в ровный ряд.
  5. 5
    Сделать петельку из той же пряжи, чтобы изделие можно было подвесить.
  6. 6
    С помощью горячего клея соединить верхнюю часть сердец между собой лицевой стороной наружу. Вставить петельку посередине.
  7. 7
    Через нижнее отверстие наполнить изделие ватой. Расправить ниточки и склеить нижнюю часть.
  8. 8
    Продеть бусины через нитки, порядок бусин неважен. Под каждой бусинкой завязать узелок, чтобы она не сваливалась.
Покупатель и продавец в магазине техники - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 14:37
Россияне продолжают дарить электронику на праздники, рассказал эксперт

Цветы в технике “квиллинг”

Инструменты и материалы:
  • цветной картон;
  • полоски бумаги;
  • клей ПВА;
  • ножницы.
Анна Петрова отмечает, что полоски можно нарезать из обычной бумаги, но есть и специальные наборы для квиллинга, которые делают изготовление поделки проще.
Процесс изготовления:
  • Скрутить полоску бумаги. Чуть ослабить давление и прижать пальцами с двух сторон. Должна получиться заготовка, напоминающая глаз.
  • Сделать побольше таких заготовок. Это будет цветочная часть изделия. Цвета можно чередовать по желанию.
  • Взять 10 полосок бумаги и сделать вазу. Для этого скрутить каждую полоску только с одной стороны так, чтобы получилась завитушка.
  • Все заготовки приклеить на основу. Начать стоит с вазы - тёмные полоски приклеить вертикально, завитушками вверх. Клей наносить аккуратно кисточкой на полоски и прижимать к основе.
  • Над вазой выложить из "глазков" цветы, соединяя детали по три-пять штук в звёздочки.
Поделки на 23 февраля - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 20:55
Из бумаги, текстиля, пластика: поделки в детсад и школу на 23 февраля

Конфетный букет для учительницы

Инструменты и материалы:
  • конфеты (удобнее использовать круглые);
  • гофрированная бумага;
  • ленточка;
  • проволока (лучше брать потолще);
  • скотч;
  • ножницы;
  • клей ПВА.
Процесс изготовления:
  1. 1
    Отрезать проволоку примерно 20-25 см – это будет основа.
  2. 2
    К основе прикрепить с помощью скотча конфету.
  3. 3
    Вырезать три прямоугольника из бумаги (примерно 3х8 см). Скрутить один прямоугольник посередине и сложить пополам. Так сделать три лепестка.
  4. 4
    Лепестки обернуть вокруг конфеты узелком наверх, прикрепить скотчем к проволоке.
  5. 5
    Вырезать два листочка любой формы из таких же полосок зелёного цвета.
  6. 6
    Вырезать тонкую полоску зелёной бумаги. Немного промокнуть её кончик клеем и по спирали накрутить на проволоку, туго прижимая пальцами. Не забывать прикладывать к проволоке листочки, которые прикрепляются с помощью этой же полоски.
  7. 7
    Сделать несколько таких цветочков. Собрать их в букет с помощью ленточки.
© iStock.com / fizkesДевочка поздравляет бабушку
Девочка поздравляет бабушку - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© iStock.com / fizkes
Девочка поздравляет бабушку

Шаблоны поделок на 8 Марта

"Конечно, самый быстрый вариант подарка – это поделка по шаблону, – говорит Анна Петрова. – Распечатать, собрать, раскрасить и готово – можно идти поздравлять. Такой вариант особенно подойдет для творчества с малышами: и разные навыки позволят практиковать и результат всегда отличный".
Эксперт советует всегда соблюдать правило – помогать ребенку, но не делать за него. Для малышей следует заранее подготовить и разложить все заготовки по порядку их использования, для школьников – подготовить инструкцию и прочитать ее вместе, проверить, что материалов достаточно. "Самое главное в детской работе – это творчество. В конце концов, даже если получилось не то, к чему вы стремились, всегда можно сослаться на непостижимый замысел творца: "Я – художник. Я так вижу", – заключила Анна Петрова.
Участницы празднования Свияжской масленицы в остров-граде Свияжск в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 08:00Туризм
Выходные и праздники в феврале: куда поехать быстро и недорого
"Порадовать маму можно не только изготовив поделку. Отличным детским подарком станет убранный рабочий стол или порядок, наведённый в детской комнате. Для некоторых мам это настоящий приятный сюрприз, – говорит Анастасия Муравьева. – А под папиным руководством дети могут приготовить праздничный завтрак, красиво накрыть на стол и самостоятельно убрать посуду после еды. Это тоже очень порадует и мам, и бабушек. Не важно, как вы проявите свое внимание и заботу, важно сделать это от чистого сердца".
 
ДетиСемьяМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала