Производственный календарь 2023: праздники и выходные, утвержденные в России
14:44 01.09.2022 (обновлено: 00:05 22.10.2025)
Производственный календарь 2023
Производственный календарь 2023: праздники и выходные, утвержденные в России
Производственный календарь 2023
Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год. Как будем отдыхать, сколько продлятся новогодние праздники, на какие дни переносятся... РИА Новости, 22.10.2025
2022-09-01T14:44:00+03:00
2025-10-22T00:05:00+03:00
россия, общество
Россия, Общество
Производственный календарь 2023

© Depositphotos.com / luminastock Праздники 2023
Праздники 2023 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Depositphotos.com / luminastock
Праздники 2023
Оглавление
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год. Как будем отдыхать, сколько продлятся новогодние праздники, на какие дни переносятся выходные и будут ли длинные майские каникулы - в материале РИА Новости.

Производственный календарь 2023

29 августа 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о переносе выходных дней, которое определяет, как россияне будут отдыхать в 2023 году. В новом производственном календаре восемь праздничных дней в январе, четыре подряд в феврале и две коротких рабочих недели в мае.
Календарь праздничных дней — 2023Календарь праздничных дней — 2023

1 квартал

В первом квартале 2023 года 90 календарных дней, из них на выходные и праздники приходится 33 дня, количество рабочих дней - 57. Норма рабочего времени:
  • 40-часовая неделя - 454;
  • 36-часовая неделя - 408.4;
  • 24-часовая неделя - 271.6.
Последний день 2022 года приходится на субботу, поэтому новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января. В феврале благодаря празднику защитника Отечества нас ждут четыре выходных подряд: с 23-го по 26-е, причем, 22 февраля будет сокращенным рабочим днем (рабочее время сокращено на 1 час). В марте россиян, помимо традиционных суббот и воскресений, ожидает один праздничный выходной, посвященный Международному женскому дню (8 марта приходится на среду), в 2023 году переносов выходных на этот месяц не предусмотрено.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУкрашение Москвы к 8 Марта
Украшение Москвы к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Украшение Москвы к 8 Марта

2 квартал

Во втором квартале 2023 года 91 календарный день, из которых выходные составляют 30, а рабочие - 61. Норма рабочего времени на квартал:
  • 40-часовая неделя - 488;
  • 36-часовая неделя - 439.2;
  • 24-часовая неделя - 292.8.
Поскольку праздник весны и труда приходится на понедельник, будет три выходных: 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы: с 6 по 9 мая. В июне также будет трехдневная череда выходных: 10, 11 и 12, связанная с Днем России, который традиционно празднуется 12 июня ( в 2023 году - понедельник).
© РИА Новости / Павел ЛисицынШествие на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященное празднику Весны и Труда
Шествие на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященное празднику Весны и Труда - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Шествие на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященное празднику Весны и Труда

3 квартал

В третьем квартале 2023 года всего 92 календарных дня (27 праздничных и выходных, 65 рабочих). Норма рабочего времени составляет:
  • 40-часовая неделя - 520;
  • 36-часовая неделя - 468;
  • 24-часовая неделя - 312.
В июле, августе и сентябре официальных праздничных дней нет, поэтому россияне, работающие по пятидневной неделе, будут отдыхать только в традиционные выходные: субботу и воскресенье.

4 квартал

Четвертый квартал состоит из 92 календарных дней, из которых выходные и праздничные - 28, рабочие - 64. Норма рабочего времени:
  • 40-часовая неделя - 511;
  • 36-часовая неделя - 459.8;
  • 24-часовая неделя - 306.2.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
На 4 квартал года приходится празднование Дня народного единства (4 ноября), который в 2023 году выпадает на субботу, поэтому в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса выходной праздничный день переносится на следующий за ним рабочий понедельник. 3 ноября является сокращенным рабочим днем.

Выходные дни

В 2023 году запланировано шесть длинных выходных, приуроченных к государственным праздникам.

Праздники

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва
Нерабочие праздничные дни в 2023 году:
  • 1 января - Новый год;
  • 7 января - Рождество;
  • 23 февраля - День защитника Отечества;
  • 8 марта - Международный женский день;
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая - День Победы;
  • 12 июня - День России;
  • 4 ноября - День народного единства.

Длинные выходные

Длинные выходные ожидают россиян с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го, с 23 по 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Все они связаны с праздниками и переносами дней отдыха.
Перенос выходных

Поскольку праздничные 1 и 8 января приходятся на воскресенье, их решено было перенести на 24 февраля (пятницу) и 8 мая (понедельник), в результате День защитника Отечества и майские праздники в нашей стране в 2023 году будут длиннее. День народного единства 4 ноября выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на 6 ноября, понедельник.

Сокращенные дни

Сокращенными будут рабочие дни, предшествующие праздничным, в новом году это:
  • 22 февраля;
  • 7 марта;
  • 3 ноября.
По правилам в эти дни сотрудники имеют право уйти с рабочего места на один час раньше, но компании могут устанавливать свой внутренний распорядок.
Нормы рабочего времени на год

Нормы рабочего времени на 2023 год при разных рабочих неделях:

Месяц

40-часовая рабочая неделя

36-часовая рабочая неделя

24-часовая рабочая неделя

Январь

136

122,4

81,6

Февраль

143

128.6

85.4

Март

175

157.4

104.6

Апрель

160

144

96

Май

160

144

96

Июнь

168

151.2

100.8

Июль

168

151.2

100.8

Август

184

165.6

110.4

Сентября

168

151.2

100.8

Октябрь

176

158.4

105.6

Ноябрь

167

150.2

99.8

Декабрь

168

151.2

100.8

ИТОГО:

1973

1775.4

1182.6

Отдыхающие в городе Гагры в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Эксперты рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году
1 сентября 2022, 05:45

Отличия от 2022 года

В 2022 и 2023 годах одинаковое количество рабочих и выходных дней: 247 и 118. Благодаря тому, что правительство России перенесло выходной день с воскресенья 3 января на 31 декабря, россияне отдыхали на новогодние праздники с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Однако 23 февраля, в отличии от 2023 года, праздновали только один день. Зато на 8 марта приходились три выходных дня подряд.
 
