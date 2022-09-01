МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год. Как будем отдыхать, сколько продлятся новогодние праздники, на какие дни переносятся выходные и будут ли длинные майские каникулы - в материале РИА Новости.

Производственный календарь 2023

1 квартал

В первом квартале 2023 года 90 календарных дней, из них на выходные и праздники приходится 33 дня, количество рабочих дней - 57. Норма рабочего времени:

40-часовая неделя - 454;

36-часовая неделя - 408.4;

24-часовая неделя - 271.6.

Последний день 2022 года приходится на субботу, поэтому новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января. В феврале благодаря празднику защитника Отечества нас ждут четыре выходных подряд: с 23-го по 26-е, причем, 22 февраля будет сокращенным рабочим днем (рабочее время сокращено на 1 час). В марте россиян, помимо традиционных суббот и воскресений, ожидает один праздничный выходной, посвященный Международному женскому дню ( 8 марта приходится на среду), в 2023 году переносов выходных на этот месяц не предусмотрено.

2 квартал

Во втором квартале 2023 года 91 календарный день, из которых выходные составляют 30, а рабочие - 61. Норма рабочего времени на квартал:

40-часовая неделя - 488;

36-часовая неделя - 439.2;

24-часовая неделя - 292.8.

Поскольку праздник весны и труда приходится на понедельник, будет три выходных: 29, 30 апреля и 1 мая. Четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы: с 6 по 9 мая. В июне также будет трехдневная череда выходных: 10, 11 и 12, связанная с Днем России, который традиционно празднуется 12 июня ( в 2023 году - понедельник).

© РИА Новости / Павел Лисицын Шествие на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященное празднику Весны и Труда © РИА Новости / Павел Лисицын Шествие на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященное празднику Весны и Труда

3 квартал

В третьем квартале 2023 года всего 92 календарных дня (27 праздничных и выходных, 65 рабочих). Норма рабочего времени составляет:

40-часовая неделя - 520;

36-часовая неделя - 468;

24-часовая неделя - 312.

В июле, августе и сентябре официальных праздничных дней нет, поэтому россияне, работающие по пятидневной неделе, будут отдыхать только в традиционные выходные: субботу и воскресенье.

4 квартал

Четвертый квартал состоит из 92 календарных дней, из которых выходные и праздничные - 28, рабочие - 64. Норма рабочего времени:

40-часовая неделя - 511;

36-часовая неделя - 459.8;

24-часовая неделя - 306.2.

ст. 112 Трудового кодекса выходной праздничный день переносится на следующий за ним рабочий понедельник. 3 ноября является сокращенным рабочим днем. На 4 квартал года приходится празднование Дня народного единства (4 ноября), который в 2023 году выпадает на субботу, поэтому в соответствии соТрудового кодекса выходной праздничный день переносится на следующий за ним рабочий понедельник. 3 ноября является сокращенным рабочим днем.

Выходные дни

В 2023 году запланировано шесть длинных выходных, приуроченных к государственным праздникам.

Праздники

Нерабочие праздничные дни в 2023 году:

1 января - Новый год;

7 января - Рождество;

23 февраля - День защитника Отечества;

8 марта - Международный женский день;

1 мая - Праздник Весны и Труда;

9 мая - День Победы;

12 июня - День России;

4 ноября - День народного единства.

Длинные выходные

Длинные выходные ожидают россиян с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го, с 23 по 26 февраля , с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Все они связаны с праздниками и переносами дней отдыха.

Перенос выходных

Поскольку праздничные 1 и 8 января приходятся на воскресенье, их решено было перенести на 24 февраля (пятницу) и 8 мая (понедельник), в результате День защитника Отечества и майские праздники в нашей стране в 2023 году будут длиннее. День народного единства 4 ноября выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на 6 ноября, понедельник.

Сокращенные дни

Сокращенными будут рабочие дни, предшествующие праздничным, в новом году это:

22 февраля;

7 марта;

3 ноября.

По правилам в эти дни сотрудники имеют право уйти с рабочего места на один час раньше, но компании могут устанавливать свой внутренний распорядок.

Нормы рабочего времени на год

Нормы рабочего времени на 2023 год при разных рабочих неделях:

Месяц 40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя 24-часовая рабочая неделя Январь 136 122,4 81,6 Февраль 143 128.6 85.4 Март 175 157.4 104.6 Апрель 160 144 96 Май 160 144 96 Июнь 168 151.2 100.8 Июль 168 151.2 100.8 Август 184 165.6 110.4 Сентября 168 151.2 100.8 Октябрь 176 158.4 105.6 Ноябрь 167 150.2 99.8 Декабрь 168 151.2 100.8 ИТОГО: 1973 1775.4 1182.6

Отличия от 2022 года