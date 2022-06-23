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Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год - РИА Новости, 23.06.2022
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Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год
Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год - РИА Новости, 23.06.2022
Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год
Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:07
2022-06-23T17:23
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда.Там указывается, что ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных."Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим", — говорится в сообщении.Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число.Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6.Таким образом, в феврале россиян ждет одна трехдневная рабочая неделя, в марте одна рабочая неделя будет четырехдневной. В мае россиян ждут две короткие рабочие недели — четырехдневная и трехдневная, а по три выходных подряд будет в июне и ноябре.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, россия
11:07 23.06.2022 (обновлено: 17:23 23.06.2022)
 
Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год

Минтруд: новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда.
Там указывается, что ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных.
"Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим", — говорится в сообщении.
Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число.

Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6.

Таким образом, в феврале россиян ждет одна трехдневная рабочая неделя, в марте одна рабочая неделя будет четырехдневной. В мае россиян ждут две короткие рабочие недели — четырехдневная и трехдневная, а по три выходных подряд будет в июне и ноябре.
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