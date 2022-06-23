https://ria.ru/20220623/prazdniki-1797499332.html

Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год

Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год - РИА Новости, 23.06.2022

Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:07

2022-06-23T11:07

2022-06-23T17:23

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

россия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда.Там указывается, что ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных."Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим", — говорится в сообщении.Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число.Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6.Таким образом, в феврале россиян ждет одна трехдневная рабочая неделя, в марте одна рабочая неделя будет четырехдневной. В мае россиян ждут две короткие рабочие недели — четырехдневная и трехдневная, а по три выходных подряд будет в июне и ноябре.

https://ria.ru/20220121/turizm-1768847275.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество, россия