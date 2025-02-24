Как написать заявление на отпуск: образцы и комментарии от экспертов

В большинстве случаев отпуск ассоциируется у россиян с долгожданным ежегодным отдыхом, заслуженным месяцами упорной работы. Однако законом предусмотрены различные ситуации, когда сотрудник также вправе рассчитывать на отпуск, оплачиваемый либо за свой счет. Какие виды отпусков предусмотрены для россиян в 2026 году, как правильно написать заявление на каждый из них и какие документы при этом могут потребоваться — в материале РИА Новости.

Кто может взять отпуск

Отпуском называют такой период времени, в течение которого сотрудник освобождается от выполнения своих рабочих обязанностей и волен распоряжаться им по собственному усмотрению. При этом за человеком сохраняется его рабочее место и/или — средняя зарплата (в зависимости от того, является ли отпуск оплачиваемым или нет).

Действующим законодательством (прежде всего — главой 19 Трудового кодекса РФ) предусмотрены различные виды отпусков:

ежегодный оплачиваемый отпуск;

ежегодные дополнительные, но также оплачиваемые отпуска (в том числе — для граждан с особыми условиями труда или тех, кто трудится в условиях ненормированного рабочего дня);

отпуск без сохранения зарплаты;

особые виды отпусков (например, отпуск по беременности и родам или учебный отпуск).

Воспользоваться своим правом на отпуск могут граждане, которые официально трудоустроены по трудовому договору. При этом не играет роли, работают ли они полный рабочий день, трудятся ли по совместительству и так далее. А вот самозанятые граждане и те сотрудники, которые заключили с работодателем договор ГПХ (то есть гражданско-правовой), взять оплачиваемый отпуск никак не могут.

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Как написать заявление на отпуск

Условия оформления, шаблон заявления, а также необходимые для получения отпуска документы в каждом из перечисленных выше случаев могут отличаться.

Как правило, заявление на отпуск составляется в свободной форме, но при этом включает ряд обязательных данных. К ним, например, относятся наименование организации, в которой трудится сотрудник, ФИО и должность самого заявителя, необходимый ему вид отпуска и сроки его предоставления, а также основание (например, медицинская справка или справка-вызов). Еще одна обязательная часть любого заявления — дата составления документа и подпись сотрудника.

Как оформить заявление на оплачиваемый отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в соответствии с заранее утвержденным графиком. Последний, как прописано в статье 123 ТК РФ , должен быть составлен как минимум за две недели до наступления нового года. При необходимости данный график может быть изменен, но все перемены нужно согласовывать.

Если на новом месте сотрудник трудится лишь первый год, то в отпуск ему разрешено отправиться лишь через полгода после трудоустройства. Однако по соглашению сторон можно уйти и раньше. Базовая продолжительность такого отпуска — 28 календарных дней, которые совсем не обязательно использовать сразу (но одна из частей при этом должна быть не менее 14 дней).

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Если сотрудник намерен пойти в отпуск в те сроки, которые указаны в графике, то дополнительного заявления может и не понадобиться (однако лучше все же уточнить данный вопрос у работодателя). Документ составляется в свободной форме, но при этом в нем должно быть указано:

"шапка" заявления: кому оно предназначено (ФИО и должность лица) и от кого (ФИО и должность заявителя);

слово "заявление" по центру сроки;

основной текст документа стоит начать со слов "Прошу предоставить мне…", а далее указать, готовы ли вы взять весь отпуск сразу или лишь его часть;

указать конкретные даты вашего отсутствия на рабочем месте (например, с 22.06.2026 по 05.07.2026 включительно), а также продолжительность отпуска (в данном примере — 14 календарных дней);

в конце заявления необходимо проставить дату его составления и подпись заявителя с расшифровкой.

Образец заявления на отпуск Образец заявления на отпуск

Как оформить заявление на дополнительный отпуск

Отдельные категории работников вправе каждый год претендовать и на дополнительный оплачиваемый отпуск (по статье 116 ТК РФ). Такая возможность есть у граждан, которые:

работают в особых условиях труда;

имеют ненормированный рабочий день;

трудятся на Крайнем Севере;

работают во вредных условиях труда.

Для каждой из вышеперечисленных категорий работников предусмотрена своя продолжительность дополнительного отпуска: минимум семь дней для тех, кто работает во вредных или опасных условиях, три дня для сотрудников с ненормированным рабочим днем и до 24 дней для тех, кто трудится в районах Крайнего Севера.

Также на дополнительный оплачиваемый отпуск могут претендовать и сотрудники с I и II группами инвалидности.

Заявление на предоставление дополнительного отпуска также составляется в свободной форме по следующим принципам:

"шапка" заявления, в которой прописаны ФИО руководителя и заявителя (графы "кому" и "от кого" соответственно);

слово "заявление";

основной текст документа ("Прошу предоставить мне…", а далее — точные даты отпуска, указание, что он является дополнительным, и его продолжительность в календарных днях);

в "теле" заявления также можно указать конкретную статью Трудового кодекса, которая дает право на дополнительные дни отдыха, и прописать причину (например, "в соответствии со статьей 119 ТК РФ прошу предоставить мне ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день");

дата документа и подпись заявителя (с расшифровкой).

Образец заявления на отпуск Образец заявления на отпуск

Как оформить заявление на отпуск за свой счет

В жизни каждого человека могут случиться ситуации (как радостные, так и не очень приятные), когда могут потребоваться внеплановые дни отдыха. В подобных обстоятельствах закон предусматривает для работников возможность взять неоплачиваемый отпуск (то есть освободить от работы несколько дней, но без сохранения заработной платы). Для разных категорий граждан количество таких дней отличается ( статья 128 ТК РФ ) и включает:

для участников Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней за один год;

работающим инвалидам — до 60 календарных дней;

в связи с рождением ребенка, регистрацией брака или смертью близкого родственника — до 5 календарных дней;

пенсионерам, которые по возрасту уже имеют право не работать, но продолжают трудиться — до 14 календарных дней.

В перечисленных выше случаях работодатель не может отказать сотруднику, в других ситуациях это возможно по взаимному соглашению.

Заявление на отпуск без сохранения зарплаты также необходимо подать в письменном виде и заполнить его в свободной форме, указав при этом:

стандартную "шапку" (кому и от кого предназначается документ);

слово "заявление";

"тело" документа, начинающееся со слов "Прошу предоставить отпуск без сохранения заработной платы…", с указанием конкретного периода и количества дней;

отметить причину, по которой появилась потребность во внеплановом отпуске (например, по семейным обстоятельствам и так далее);

поставить подпись, расшифровать ее и указать дату составления документа.

Образец заявления на отпуск Образец заявления на отпуск

"Работодатель может отказать сотруднику в предоставлении отпуска лишь в нескольких случаях. Например, при наличии заранее согласованного с работником приказа о предоставлении отпуска по графику, в том случае, если гражданин решил отдохнуть в другой период. Причиной для отказа также может стать и производственная необходимость, но это возможно только с письменного согласия, — говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ и практикующий юрист. — Если речь идет об отпуске без сохранения заработной платы, то работодатель вправе отказать, если не сочтет причину уважительной. Однако для некоторых ситуаций закон устанавливает обязанность предоставить такой отпуск. Например, работодатель не может отказать в отпуске продолжительностью до 5 календарных дней при рождении ребёнка, регистрации брака или смерти близкого родственника. В ситуациях, когда отпуск уже начался, работодатель вправе отозвать сотрудника лишь с его согласия. Неиспользованная часть отпуска при этом должна быть предоставлена в удобное для работника время в течение текущего года. Второй вариант — присоединить ее к отпуску за следующий год".

Как оформить заявление на отпуск с последующим увольнением

Если гражданин намерен расстаться с текущим местом работы и у него есть неизрасходованные дни отпуска, он может заменить ими положенную по закону двухнедельную отработку (полностью или частично). В данном случае можно подать заявление на отпуск с последующим увольнением.

Заявление составляется в письменной форме по следующему шаблону:

в правом верхнем углу — стандартная шапка (ФИО и должность того, кому адресовано заявление, и ФИО работника вместе с должностью);

по центру — слово "заявление";

просьба предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск, указать даты его начала и завершения (вместе с числом календарных дней), а также указать, что после завершения отпуска заявителя нужно уволить по собственному желанию;

дата, подпись, расшифровка.

Образец заявления на отпуск Образец заявления на отпуск

Как оформить заявление на отпуск по беременности и родам

Продолжительность такого отпуска составляет:

140 дней (70 до родов и 70 после);

156 дней — если во время родов произошли какие-то осложнения;

194 дня — если беременность многоплодная.

Такое заявление пишется в свободной форме, в нем должны быть:

стандартная "шапка" (ФИО и должность тех, кому и от кого предназначен документ);

слово "заявление";

текст документа с просьбой предоставить отпуск по беременности и родам с конкретными датами, указание того, что основанием для отпуска является соответствующий листок нетрудоспособности (можно указать его номер и дату выдачи);

подпись и дата.

Как оформить заявление на отпуск по уходу за ребенком

В отличие от отпуска по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком вправе взять не только непосредственно мама малыша, но и другие близкие родственники. Например, отец ребенка или даже бабушка, то есть тот человек, который и будет осуществлять уход за новорожденным членом общества. Актуальная информация указана в статье 256 ТК РФ.

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется россиянам до момента, пока ребенку не исполнится 3 года. При этом до полутора лет данный сотрудник может рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 40% от размера средней зарплаты. В дальнейшем выплаты прекращаются, но рабочее место за сотрудником по-прежнему сохраняется. Данный отпуск можно прервать в любой момент либо совмещать его с работой на неполный день.

Заявление составляется письменно в произвольной форме с указанием:

ФИО и должность руководителя, на имя которого подается заявление, плюс аналогичная информация о заявителе;

слово "заявление";

"тело" документа (начинается со слов "Прошу предоставить отпуск по уходу за ребенку…", указать его продолжительность, ограниченную конкретными датами, указать, что отпуск продлится до момента, когда ребенку исполнится 3 года);

поставить подпись, указать дату.

Также от заявителя могут потребовать копию свидетельства о рождении малыша, а также справку, которая подтвердит, что второй родитель (или оба, если в отпуск идет бабушка) не воспользовались своим правом на такой же отпуск.

Какие документы приложить к заявлению на отпуск

Порой для оформления отпуска к заявлению нужно приложить ряд подтверждающих документов. Например, для учебного отпуска требуется справка-вызов из учебного заведения, а для отпуска по беременности и родам — соответствующее медзаключение.

Какие документы приложить к заявлению на отпуск Тип отпуска Документы Ежегодный оплачиваемый отпуск - Дополнительный оплачиваемый отпуск Справка об инвалидности и другие, в зависимости от категории граждан Отпуск без сохранения заработной платы Документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия на рабочем месте Отпуск по беременности и родам Листок нетрудоспособности Отпуск по уходу за ребенком Свидетельство о рождении, справка от второго родителя

© Getty Images / Michael H Девушка проверяет документы в офисе © Getty Images / Michael H Девушка проверяет документы в офисе

Когда писать заявление на отпуск

Законом не установлен минимальный или максимальный срок для подачи заявления на отпуск, нередко это прописывается во внутренних документах компании. Однако эксперты советуют сделать это как минимум за 3 рабочих дня до той даты, когда сотрудник планирует покинуть рабочее место. Это позволит работодателю выплатить ему положенные отпускные, не нарушив при этом закон.

Часть работодателей настаивает на том, чтобы сотрудники подавали свои заявления на отпуск как минимум за две недели до даты его начала, однако законных оснований для подобного требования также нет.

Как написать заявление о переносе отпуска

Заявление о переносе отпуска также составляется в свободной форме. При этом главное — четко изложить свою просьбу и указать причину изменения. Ниже Оксана Васильева приводит образец подобного заявления:

Шаблон заявления о переносе отпуска Шаблон заявления о переносе отпуска

© Getty Images / Tippapatt Девушка делает пометки в календаре © Getty Images / Tippapatt Девушка делает пометки в календаре

Совет эксперта

Марина Милованова, к.ю.н., доцент МГЮА напоминает, что оформление любого отпуска — это всегда процесс, который требует внимания к деталям. Это необходимо в первую очередь для того. чтобы избежать конфликтов и нарушений трудового законодательства.

Также Оксана Васильева напоминает россиянам, что работодатель обязан письменно уведомить своих сотрудников о старте их отпуска не позднее чем за 2 недели до этого момента. В какой именно форме это будет сделано — законодательно не установлено, но безопаснее всего — отдельным документом с личной подписью сотрудника.

"Если этого не сделать, работник вправе перенести отпуск на удобные для него даты", — предупреждает эксперт.

© Getty Images / bymuratdeniz Девушка собирает чемодан © Getty Images / bymuratdeniz Девушка собирает чемодан

Главное о заявлении на отпуск

Каждый гражданин, трудоустроенный официально, имеет право получить оплачиваемый отпуск. Сделать это он может как полностью, так и разделив положенные ему дни отдыха на части (при этом одна должна быть не меньше 14 дней).