Производственный календарь на 2025 год
Праздники и выходные в 2025: производственный календарь
Производственный календарь на 2025 год
Минтруд России опубликовал проект постановления о переносе праздничных выходных дней. Как предлагается отдыхать в 2025 году, сколько продлятся новогодние... РИА Новости, 21.10.2025
россия
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Минтруд России опубликовал проект постановления о переносе праздничных выходных дней. Как предлагается отдыхать в 2025 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем, - в материале РИА Новости.
Ежегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством.
25 июля Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало проект календаря выходных и праздничных дней на следующий год. Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ
, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня на один из будней. В 2025 году россиян традиционно ждут долгие новогодние и майские каникулы, а также четыре выходных подряд в связи с Днем России в июне. Регионы имеют право устанавливать свои дополнительные нерабочие праздничные дни, например, связанные с религиозными праздниками.
Производственный календарь России - 2025
Перечень всех рабочих, выходных и праздничных дней на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.
Производственный календарь не только позволяет работникам узнать, насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, заполнении табеля, составлении графика отпусков, расчете отпускных и прочее.
Так как выпадающие на воскресенье и субботу праздничные дни 23 февраля
и 8 марта
решено перенести на другие месяцы, дополнительных выходных, связанных с Днем защитника Отечества и Международным женским днем, в 2025 году не будет.
Норма рабочего времени в I квартале
Январь
Февраль
Март
Календарных дней
31
28
31
Рабочих дней
17
20
21
Выходных и праздничных дней
14
8
10
40-часовая рабочая неделя (часов)
136
160
167
36-часовая рабочая неделя (часов)
122,4
144
150,2
24-часовая рабочая неделя (часов)
81,6
96
99,8
На Первомай граждане нашей страны будут отдыхать четыре дня, выходные, связанные с Днем Победы, продлятся столько же. В 2025 году, благодаря переносу праздничного выходного, на День России будет также целых четыре нерабочих дня.
Норма рабочего времени в II квартале
Апрель
Май
Июнь
Календарных дней
30
31
30
Рабочих дней
22
18
19
Выходных и праздничных дней
8
13
11
40-часовая рабочая неделя (часов)
175
144
151
36-часовая рабочая неделя (часов)
157,4
129,6
135,8
24-часовая рабочая неделя (часов)
104,6
86,4
90,2
В июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата - по рабочим.
Норма рабочего времени в III квартале
Июль
Август
Сентябрь
Календарных дней
31
31
30
Рабочих дней
23
21
22
Выходных и праздничных дней
8
10
8
40-часовая рабочая неделя (часов)
184
168
176
36-часовая рабочая неделя (часов)
165,6
151,2
158,4
24-часовая рабочая неделя (часов)
110,4
100,8
105,6
В ноябре по проекту Минтруда на День народного единства намечено три выходных дня (2, 3 и 4 число), а суббота 1 ноября будет сокращенным рабочим днем.
Норма рабочего времени в IV квартале
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Календарных дней
31
30
31
Рабочих дней
23
19
22
Выходных и праздничных дней
8
11
9
40-часовая рабочая неделя (часов)
184
151
176
36-часовая рабочая неделя (часов)
165,6
135,8
158,4
24-часовая рабочая неделя (часов)
110,4
90,2
105,6
Утвержденные праздники и выходные в России
По Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:
1 января - Новый год (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы);
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
4 ноября - День народного единства.
Будет ли перенос выходных
В части пятой статьи 112 ТК России
законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства. В этом году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, перенесены:
- с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
- с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
- с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
- с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
- с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.
Сокращенные дни в 2025 году
В 2025 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным:
- 7 марта;
- 30 апреля;
- 11 июня;
- 1 ноября.
Согласно части 1 статьи 95 ТК России
, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.
Норма рабочего времени на год
Всего в 2025 году 366 календарных дней, из них 247 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:
при 40-часовой неделе - 1 972,00;
при 36-часовой неделе - 1 774,40;
при 24-часовой неделе -1 181,60.
В 2025 году, в отличие от 2024-го, День защитника Отечества и Международный женский день приходятся на воскресенье и субботу. Выходные, связанные с этими праздниками, перенесены на май и июнь. Зато в июне россияне будут отдыхать целых четыре дня подряд: 12, 13, 14 и 15 числа.