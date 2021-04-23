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Роструд напомнил о длинных выходных
Роструд напомнил о длинных выходных
Россиян ждут трехдневные выходные из-за празднования 1 мая Дня труда. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T06:27
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праздники
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
москва
общество
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россиян ждут трехдневные выходные из-за празднования 1 мая Дня труда."По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", — пояснили РИА Новости в Роструде.В ведомстве также уточнили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его продолжительность сокращается на один час.В четверг в Минтруде рассказали, что изучают вопрос увеличения продолжительности майских праздников, который периодически поднимают некоторые парламентарии, но никаких решений пока нет.
россия
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праздники, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество

Роструд напомнил о длинных выходных

06:27 23.04.2021 (обновлено: 10:53 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие на Москворецкой набережной и теплоходы на Москве-реке
Прохожие на Москворецкой набережной и теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россиян ждут трехдневные выходные из-за празднования 1 мая Дня труда.
"По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", — пояснили РИА Новости в Роструде.
В ведомстве также уточнили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его продолжительность сокращается на один час.
В четверг в Минтруде рассказали, что изучают вопрос увеличения продолжительности майских праздников, который периодически поднимают некоторые парламентарии, но никаких решений пока нет.
 
праздникиРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)МоскваОбщество
 
 
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