https://ria.ru/20210423/vykhodnye-1729566427.html

Роструд напомнил о длинных выходных

Роструд напомнил о длинных выходных

Россиян ждут трехдневные выходные из-за празднования 1 мая Дня труда. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T06:27

2021-04-23T06:27

2021-04-23T10:53

праздники

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

москва

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россиян ждут трехдневные выходные из-за празднования 1 мая Дня труда."По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", — пояснили РИА Новости в Роструде.В ведомстве также уточнили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его продолжительность сокращается на один час.В четверг в Минтруде рассказали, что изучают вопрос увеличения продолжительности майских праздников, который периодически поднимают некоторые парламентарии, но никаких решений пока нет.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), москва, общество