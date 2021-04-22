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Минтруд рассматривает вопрос по продлению майских праздников
Минтруд рассматривает вопрос по продлению майских праздников
Министерство труда изучает идею увеличить продолжительность майских праздников, рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T06:32
2021-04-22T06:32
2021-04-22T09:02
антон котяков
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
дмитрий песков
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
москва
общество
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Майские праздники предложили продлить
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министерство труда изучает идею увеличить продолжительность майских праздников, рассказал РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.Но никаких решений пока нет, подчеркнул собеседник агентства.Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, комментируя РИА Новости этот вопрос, высказался в пользу увеличения майских выходных за счет сокращения новогодних каникул.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
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антон котяков, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, дмитрий песков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, общество