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Выходные и праздники в 2021 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый производственный календарь предусматривает: десятидневные... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:31
2020-10-16T11:31
2020-10-16T11:46
инфографика
россия
день народного единства
день победы
день россии
международный женский день
день защитника отечества
новый год
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый производственный календарь предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; четырехдневный отдых, связанный с Днем народного единства, а также один выходной 31 декабря.
6
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, россия, день народного единства, день победы, день россии, международный женский день, день защитника отечества, новый год, отдых, праздник, праздник весны и труда, общество