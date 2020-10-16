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Выходные и праздники в 2021 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый производственный календарь предусматривает: десятидневные... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:31

2020-10-16T11:31

2020-10-16T11:46

инфографика

россия

день народного единства

день победы

день россии

международный женский день

день защитника отечества

новый год

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый производственный календарь предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; четырехдневный отдых, связанный с Днем народного единства, а также один выходной 31 декабря.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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