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Выходные и праздники в 2021 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый производственный календарь предусматривает: десятидневные... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:31
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инфографика
россия
день народного единства
день победы
день россии
международный женский день
день защитника отечества
новый год
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый производственный календарь предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; четырехдневный отдых, связанный с Днем народного единства, а также один выходной 31 декабря.
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инфографика, россия, день народного единства, день победы, день россии, международный женский день, день защитника отечества, новый год, отдых, праздник, праздник весны и труда, общество

Выходные и праздники в 2021 году

11:31 16.10.2020 (обновлено: 11:46 16.10.2020)
 
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый производственный календарь предусматривает: десятидневные новогодние каникулы; трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы и Дня России; четырехдневный отдых, связанный с Днем народного единства, а также один выходной 31 декабря.
 
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ИнфографикаРоссияДень народного единстваДень ПобедыДень РоссииМеждународный женский деньДень защитника ОтечестваНовый годОтдыхПраздникПраздник Весны и ТрудаОбщество
 
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