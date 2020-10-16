https://ria.ru/20201016/vykhodnye-1580058488.html
Правительство утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T09:18
2020-10-16T09:18
2020-10-16T11:45
новый год
михаил мишустин
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.В <a href="http://government.ru/" target="_blank">кабмине</a> отметили, что 2 и 3 января и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. В итоге выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.Всего новогодние праздники продлятся десять дней с 1 по 10 января.Помимо этого, в 2021 году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября и по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).
https://ria.ru/20201016/prazdnik-1580082072.html
Егор Панкратов
Правильное решение. Дети с родителями отдыхают. Если в твоём окружении только пьют, меняй окружение.
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Николай Негодник
Вот зачем 10 дней в январе отдыхать?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, михаил мишустин, правительство рф, общество