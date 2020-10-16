https://ria.ru/20201016/vykhodnye-1580058488.html

Правительство утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T09:18

2020-10-16T09:18

2020-10-16T11:45

новый год

михаил мишустин

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.В <a href="http://government.ru/" target="_blank">кабмине</a> отметили, что 2 и 3 января и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. В итоге выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря.Всего новогодние праздники продлятся десять дней с 1 по 10 января.Помимо этого, в 2021 году россиян ждут еще шесть праздничных периодов: четыре выходных с 4 по 7 ноября и по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14).

https://ria.ru/20201016/prazdnik-1580082072.html

Егор Панкратов Правильное решение. Дети с родителями отдыхают. Если в твоём окружении только пьют, меняй окружение. 341

Николай Негодник Вот зачем 10 дней в январе отдыхать? 339

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, михаил мишустин, правительство рф, общество