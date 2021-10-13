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Как отдыхаем на праздник народного единства в ноябре 2021 года
Выходные в ноябре 2021: как отдыхаем в официальные праздники
Как отдыхаем на праздник народного единства в ноябре 2021 года
В ноябре в России отмечается День народного единства. О том, как будут отдыхать россияне на праздник в 2021 году, сколько официальных выходных дней по... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:37
2021-10-13T19:09
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
день народного единства
россия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В ноябре в России отмечается День народного единства. О том, как будут отдыхать россияне на праздник в 2021 году, сколько официальных выходных дней по производственному календарю — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в ноябре 2021 годаВ ноябре 2021 года согласно производственному календарю будет трехдневная рабочая неделя, потому что традиционно в этом месяце четвертого числа празднуется День народного единства.Праздничные дниПраздник народного единства в этом году выпадает на четверг, поэтому среда будет сокращенной, а пятницу тоже сделали выходным днем. В субботу и воскресенье на работу выходить не нужно. Таким образом, получается, что у россиян будет на первой неделе ноября четыре выходных дня подряд.День народного единстваДень народного единства — национальный праздник в России, который приходится на 4 ноября (22 октября по старому стилю). Он отмечается в память о народном ополчении 1612 года во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, изгнавшем польских интервентов из Москвы. Это событие ознаменовало конец долгого периода Смутного времени на Руси. Праздничным выходным днем 4 ноября стало в 2004 году: Межрелигиозный совет России внес идею на рассмотрение и Госдума поддержала инициативу.Как отмечают праздникВ День народного единства в разных городах страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции, народные гуляния, спортивные мероприятия и так далее. В прошлом году массовые праздничные мероприятия отменили из-за коронавируса, в этом году все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.Выходные дниПомимо четырех выходных из-за праздника, россияне не будут работать 13-14, 20-21, 27-28 ноября.Нормы рабочего времени в ноябреСогласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.Производственный календарь — 2021По производственному календарю в 2021 году 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничные. Праздничные и присоединенные к ним выходные дни:
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), день народного единства, россия
18:37 13.10.2021 (обновлено: 19:09 13.10.2021)
 

Как отдыхаем на праздник народного единства в ноябре 2021 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФестиваль "День народного единства" в Москве
Фестиваль День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В ноябре в России отмечается День народного единства. О том, как будут отдыхать россияне на праздник в 2021 году, сколько официальных выходных дней по производственному календарю — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в ноябре 2021 года

В ноябре 2021 года согласно производственному календарю будет трехдневная рабочая неделя, потому что традиционно в этом месяце четвертого числа празднуется День народного единства.

Праздничные дни

Праздник народного единства в этом году выпадает на четверг, поэтому среда будет сокращенной, а пятницу тоже сделали выходным днем. В субботу и воскресенье на работу выходить не нужно. Таким образом, получается, что у россиян будет на первой неделе ноября четыре выходных дня подряд.
Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда
17 сентября, 10:29Инфографика
Выходные и праздники в 2022 году
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День народного единства

День народного единства — национальный праздник в России, который приходится на 4 ноября (22 октября по старому стилю). Он отмечается в память о народном ополчении 1612 года во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, изгнавшем польских интервентов из Москвы. Это событие ознаменовало конец долгого периода Смутного времени на Руси. Праздничным выходным днем 4 ноября стало в 2004 году: Межрелигиозный совет России внес идею на рассмотрение и Госдума поддержала инициативу.

Как отмечают праздник

В День народного единства в разных городах страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции, народные гуляния, спортивные мероприятия и так далее. В прошлом году массовые праздничные мероприятия отменили из-за коронавируса, в этом году все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля "День народного единства" на Манежной площади в Москве
Участники фестиваля День народного единства на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники фестиваля "День народного единства" на Манежной площади в Москве

Выходные дни

Помимо четырех выходных из-за праздника, россияне не будут работать 13-14, 20-21, 27-28 ноября.

Нормы рабочего времени в ноябре

Согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.
Норма часов на ноябрь 2021

40-часовая рабочая неделя

159 часов

36-часовая рабочая неделя

143 часов

24-часовая рабочая неделя

95 часов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДень народного единства в Краснодаре
День народного единства в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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День народного единства в Краснодаре

Производственный календарь — 2021

По производственному календарю в 2021 году 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничные. Праздничные и присоединенные к ним выходные дни:
  • с 1 по 10 января — десять дней;
  • с 21 по 23 февраля — три дня;
  • с 6 по 8 марта — три дня;
  • с 1 по 3 мая — три дня;
  • с 8 по 10 мая — три дня;
  • с 12 по 14 июня — три дня;
  • с 4 по 7 ноября — четыре дня;
  • 31 декабря.
Фестиваль День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
Вчера, 10:40
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе в ноябре
 
ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)День народного единстваРоссия
 
 
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