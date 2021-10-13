https://ria.ru/20211013/prazdnik-1754439132.html
Как отдыхаем на праздник народного единства в ноябре 2021 года
Выходные в ноябре 2021: как отдыхаем в официальные праздники
Как отдыхаем на праздник народного единства в ноябре 2021 года
В ноябре в России отмечается День народного единства. О том, как будут отдыхать россияне на праздник в 2021 году, сколько официальных выходных дней по... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T18:37
2021-10-13T18:37
2021-10-13T19:09
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
день народного единства
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754317278_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_e052a7b244d6e367bfdf040e7e19ba20.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В ноябре в России отмечается День народного единства. О том, как будут отдыхать россияне на праздник в 2021 году, сколько официальных выходных дней по производственному календарю — в материале РИА Новости.Как отдыхаем в ноябре 2021 годаВ ноябре 2021 года согласно производственному календарю будет трехдневная рабочая неделя, потому что традиционно в этом месяце четвертого числа празднуется День народного единства.Праздничные дниПраздник народного единства в этом году выпадает на четверг, поэтому среда будет сокращенной, а пятницу тоже сделали выходным днем. В субботу и воскресенье на работу выходить не нужно. Таким образом, получается, что у россиян будет на первой неделе ноября четыре выходных дня подряд.День народного единстваДень народного единства — национальный праздник в России, который приходится на 4 ноября (22 октября по старому стилю). Он отмечается в память о народном ополчении 1612 года во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, изгнавшем польских интервентов из Москвы. Это событие ознаменовало конец долгого периода Смутного времени на Руси. Праздничным выходным днем 4 ноября стало в 2004 году: Межрелигиозный совет России внес идею на рассмотрение и Госдума поддержала инициативу.Как отмечают праздникВ День народного единства в разных городах страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции, народные гуляния, спортивные мероприятия и так далее. В прошлом году массовые праздничные мероприятия отменили из-за коронавируса, в этом году все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.Выходные дниПомимо четырех выходных из-за праздника, россияне не будут работать 13-14, 20-21, 27-28 ноября.Нормы рабочего времени в ноябреСогласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.Производственный календарь — 2021По производственному календарю в 2021 году 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничные. Праздничные и присоединенные к ним выходные дни:
https://ria.ru/20211013/rostrud-1754328516.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754317278_307:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_a0c6172824911dd11289120eca286ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), день народного единства, россия
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В ноябре в России отмечается День народного единства. О том, как будут отдыхать россияне на праздник в 2021 году, сколько официальных выходных дней по производственному календарю — в материале РИА Новости.
Как отдыхаем в ноябре 2021 года
В ноябре 2021 года согласно производственному календарю будет трехдневная рабочая неделя, потому что традиционно в этом месяце четвертого числа празднуется День народного единства.
Праздничные дни
Праздник народного единства в этом году выпадает на четверг, поэтому среда будет сокращенной, а пятницу тоже сделали выходным днем. В субботу и воскресенье на работу выходить не нужно. Таким образом, получается, что у россиян будет на первой неделе ноября четыре выходных дня подряд.
День народного единства
День народного единства — национальный праздник в России
, который приходится на 4 ноября (22 октября по старому стилю). Он отмечается в память о народном ополчении 1612 года во главе с земским старостой Кузьмой Мининым
и князем Дмитрием Пожарским
, изгнавшем польских интервентов из Москвы. Это событие ознаменовало конец долгого периода Смутного времени на Руси. Праздничным выходным днем 4 ноября стало в 2004 году: Межрелигиозный совет России внес идею на рассмотрение и Госдума
поддержала инициативу.
Как отмечают праздник
В День народного единства в разных городах страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции, народные гуляния, спортивные мероприятия и так далее. В прошлом году массовые праздничные мероприятия отменили из-за коронавируса, в этом году все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.
Выходные дни
Помимо четырех выходных из-за праздника, россияне не будут работать 13-14, 20-21, 27-28 ноября.
Нормы рабочего времени в ноябре
Согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Запланированный на начало ноября отпуск тоже увеличивается. По закону работодатель не вправе отказать сотруднику в еще одном дне.
Норма часов на ноябрь 2021
40-часовая рабочая неделя
159 часов
36-часовая рабочая неделя
143 часов
24-часовая рабочая неделя
95 часов
Производственный календарь — 2021
По производственному календарю в 2021 году 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничные. Праздничные и присоединенные к ним выходные дни:
—с 1 по 10 января — десять дней;
—с 21 по 23 февраля — три дня;
—с 6 по 8 марта — три дня;
—с 1 по 3 мая — три дня;
—с 8 по 10 мая — три дня;
—с 12 по 14 июня — три дня;
—с 4 по 7 ноября — четыре дня;
—31 декабря.