Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шестое, седьмое и восьмое мая в России будут нерабочими днями с сохранением зарплаты, объявил президент Шестое, седьмое и восьмое мая в России будут нерабочими днями с сохранением зарплаты, объявил президент Владимир Путин на совещании по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать", - сказал глава государства.

Он отметил, что с 12 мая планируется постепенный выход из режима самоизоляции. В связи с этим Путин поручил правительству подготовить к 5 мая рекомендации, как сделать этот процесс более плавным и безболезненным. По его словам, это надо сделать заранее, чтобы у регионов была неделя на подготовку.

Индивидуальный подход к регионам

Президент заявил, что угроза не исчезнет везде и сразу, поэтому в каких-то регионах режим нужно будет сохранить или даже усилить, а в других стараться смягчить.

В частности, надо рассмотреть возможности возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства и других организаций.

Вместе с тем он добавил, что окончательное решение по прекращению режима самоизоляции не принято, все будет зависеть от ситуации и прогнозов на будущее.

"Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось", - добавил глава государства.

Президент призвал россиян к собранности и дисциплине. Он отметил, что чем строже люди будут соблюдать требования самоизоляции, тем быстрее все это пройдет.

Распространение коронавирусной инфекции

По последним данным, общее число больных COVID-19 в России достигло 93 558 человек (подавляющее большинство из них — в Москве ), 8456 выздоровели, еще 867 пациентов погибли.

В мире, согласно ВОЗ , выявили свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 211 тысяч погибли.

Италия, Франция, Германия, Великобритания, Китай. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания Турция . Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран