Новый завод полимерных труб в Дагестане: рабочие места и инвестиции

В Дагестане 21 сентября состоялось торжественное открытие крупнейшего на Северном Кавказе завода по производству полимерных труб "Эксонор". Амбициозный проект реализован за счет частных инвестиций, их сумма составила порядка 3,1 миллиарда рублей.Дагестан соскучился по производствуЗавод полимерных труб в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана, в 57 километрах от древнего Дербента, начали строить в мае 2022 года. Производство ввели в рекордно короткие сроки с учетом дефицита продукции в регионе. Площадь высокотехнологичного предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров. Современные здания оформлены а стиле хай-тек, на территории расположены фонтаны, деревья и кустарники. Производственный корпус, который оснащен 10 современными линиями, занимает более 7,6 тысячи “квадратов”.“Мы с вами присутствуем на по-настоящему знаковом событии. Этот день войдет в историю не только Сулейман-Стальского района, нашей республики, но и всего Северного Кавказа. Дагестан соскучился по производству. В Дагестане за последние 20 лет такое слово как производство не было на слуху. И сегодня мы открываем не просто завод, мы сегодня открываем производство”, – сказал на церемонии открытия глава республики Сергей Меликов.Символическую красную ленточку Меликов вместе с генеральным директором и главным инвестором предприятия Пирмагомедом Балакеримовым разрезали под рев моторов железных коней участников байкерского клуба “Ночные волки” и залп салюта."Эксонор" оснащен передовыми технологиями и оборудованием для производства широкой номенклатуры товара, который отвечает высоким требованиям и международным стандартам отрасли. Завод производит экологически чистый продукт, ассортимент включает гладкие напорные трубы, гофрированные трубы для канализационных сетей, спиральновитые трубы, а также трубы для капельного орошения. Эти изделия могут использоваться в разных отраслях: строительство, сельское хозяйство, энергетика, коммунальные службы и промышленность.Также "Эксонор" благодаря своим производственным мощностям будет способен удовлетворить потребности рынка не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Проектная мощность завода – порядка 3 тысяч тонн продукции в месяц. Следующим этапом развития компании станет запуск в городе Дагестанские Огни производства фасонных изделий – соединительных элементов для труб. Это позволит заказчикам поставлять практически из одной точки всю трубопроводную систему.Как рассказал РИА Новости управляющий предприятием Низам Балакеримов, изначально при планировании проекта строительства завода планировалось закупить европейское оборудование, но в связи с санкциями было принято решение закупить продукцию Китая. Сегодня производственные линии оснащены китайским оборудованием, которое, как отметил управляющий, по качеству совсем не уступает европейскому.Вклад в экономику Дагестана"Эксонор" призван стать важной частью индустриального ландшафта Дагестана, обеспечивая значительный вклад в экономическое развитие и способствуя укреплению промышленного потенциала. Работа завода поможет улучшить инфраструктуру и удовлетворить растущие потребности в качественных полимерных трубах.“Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – подчеркнул Пирмагомед Балакеримов.В Дагестане сегодня активно перестраивается инфраструктура. Ведется строительство крупного магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, который позволит обеспечить качественной питьевой водой около 900 тысяч жителей, проводится работа по газификации и догазификации населенных пунктов, реализуются механизмы комплексного развития территорий. И, конечно, запланировано строительство десятков туристических объектов на территории будущего морского курорта, создаваемого по программе “Пять морей и озеро Байкал”.“Продукция предприятия, которое мы открыли, востребована везде. Теперь остается второе, чтобы это предприятие заработало. Для этого предстоит выполнить очень большой комплекс работы, когда каждое министерство, каждая отрасль, заинтересованная в продукции этого предприятия, должна произвести правильные расчеты, спланировать свои бюджетные ассигнования и на долгий период произвести заказ на производство продукции”, – отметил Меликов в разговоре с журналистами.Завод внесет значительный вклад в местную экономику и за счет налоговых поступлений в бюджет Дагестана. Эти средства будут способствовать дальнейшему развитию региона, улучшению социальной и экономической инфраструктуры. Называть ожидаемую сумму налоговых отчислений пока преждевременно – она будет прямо зависеть от загруженности предприятие, отметил Низам Балакеримов.“На промышленной карте Дагестана появляется новое современное предприятие, которое не только будет отчислять значительные налоги в бюджет республики, не только создаст новые рабочие места для дагестанцев, но и создаст образ развивающегося, процветающего Дагестана. Дагестана, который устремлен в будущее”, – считает сенатор от республики Ильяс Умаханов.Рабочие места и учебный центрОператор завода Тамерлан Ашурбеков работает в "Эксоноре" с декабря прошлого года. Говорит, что до официального открытия активно практиковались, набирались опыта и знаний у старших специалистов. Сам он из поселка, что в 7-8 километрах от предприятия.“Это очень хорошо, что открылся такой завод, где есть рабочие места, людям будет чем заниматься, они будут обучаться, совершенствоваться. Есть карьерный рост. Это огромный плюс для местных жителей”, – признается Ашурбеков.А еще отмечает хорошее отношение руководства завода к сотрудникам. По его словам, не чувствуется дистанции между начальством и рабочими – “можно сказать, сидим за одним столом”.На заводе уже сегодня планируется создать более 200 рабочих мест, в будущем предприятие обеспечит работой свыше 500 дагестанцев. Это существенно повлияет на уровень занятости и благосостояния местного населения.Помимо основного производственного корпуса на предприятии будет функционировать собственный учебный центр. Там создаются условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников.Главный технолог завода Бекжан Абсаттаров в родном Казахстане наладил запуск пяти заводов. В Дагестан приехал обучить местный контингент.“На данный момент мы подготовили первые кадры, ядро, которое будет задействовано в производстве. Предполагается к концу года запустить учебный центр, в котором совместно с местными колледжами будут организованы классы для обучения по переработке пластмассы. Так как завод имеет планы на расширение, нам нужны знающие кадры. На данный момент у нас 26 человек обучены, которые производят трубы, на всех 10 линиях эти 26 человек умеют работать, выпускать трубы”, – рассказал Абсаттаров.Глава республики со своей стороны предложил расширить функционал учебного центра, превратив его в некий кампус – чтобы он работал не только на подготовку кадров для предприятия, но и обучал специалистов, которые будут эксплуатировать продукцию завода.“Очень хотелось бы, чтобы ту продукцию, которую мы получаем с этого производства, эксплуатировали тоже профессионально подготовленные специалисты", – сказал руководитель республики.На территории завода также строят жилой комплекс – здесь смогут разместиться сотрудники, проживающие в отдалении от предприятия.
В Дагестане 21 сентября состоялось торжественное открытие крупнейшего на Северном Кавказе завода по производству полимерных труб "Эксонор". Амбициозный проект реализован за счет частных инвестиций, их сумма составила порядка 3,1 миллиарда рублей.
Дагестан соскучился по производству
Завод полимерных труб в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана, в 57 километрах от древнего Дербента, начали строить в мае 2022 года. Производство ввели в рекордно короткие сроки с учетом дефицита продукции в регионе. Площадь высокотехнологичного предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров. Современные здания оформлены а стиле хай-тек, на территории расположены фонтаны, деревья и кустарники. Производственный корпус, который оснащен 10 современными линиями, занимает более 7,6 тысячи “квадратов”.
“Мы с вами присутствуем на по-настоящему знаковом событии. Этот день войдет в историю не только Сулейман-Стальского района, нашей республики, но и всего Северного Кавказа. Дагестан соскучился по производству. В Дагестане за последние 20 лет такое слово как производство не было на слуху. И сегодня мы открываем не просто завод, мы сегодня открываем производство”, – сказал на церемонии открытия глава республики Сергей Меликов.
Сергей Меликов на открытии завода "Эксонор" в Дагестане
Символическую красную ленточку Меликов вместе с генеральным директором и главным инвестором предприятия Пирмагомедом Балакеримовым разрезали под рев моторов железных коней участников байкерского клуба “Ночные волки” и залп салюта.
"Эксонор" оснащен передовыми технологиями и оборудованием для производства широкой номенклатуры товара, который отвечает высоким требованиям и международным стандартам отрасли. Завод производит экологически чистый продукт, ассортимент включает гладкие напорные трубы, гофрированные трубы для канализационных сетей, спиральновитые трубы, а также трубы для капельного орошения. Эти изделия могут использоваться в разных отраслях: строительство, сельское хозяйство, энергетика, коммунальные службы и промышленность.
Также "Эксонор" благодаря своим производственным мощностям будет способен удовлетворить потребности рынка не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Проектная мощность завода – порядка 3 тысяч тонн продукции в месяц. Следующим этапом развития компании станет запуск в городе Дагестанские Огни производства фасонных изделий – соединительных элементов для труб. Это позволит заказчикам поставлять практически из одной точки всю трубопроводную систему.
Как рассказал РИА Новости управляющий предприятием Низам Балакеримов, изначально при планировании проекта строительства завода планировалось закупить европейское оборудование, но в связи с санкциями было принято решение закупить продукцию Китая. Сегодня производственные линии оснащены китайским оборудованием, которое, как отметил управляющий, по качеству совсем не уступает европейскому.
Открытие завода по производству полимерных труб "Эксонор" в Дагестане
Вклад в экономику Дагестана
"Эксонор" призван стать важной частью индустриального ландшафта Дагестана, обеспечивая значительный вклад в экономическое развитие и способствуя укреплению промышленного потенциала. Работа завода поможет улучшить инфраструктуру и удовлетворить растущие потребности в качественных полимерных трубах.
“Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – подчеркнул Пирмагомед Балакеримов.
В Дагестане сегодня активно перестраивается инфраструктура. Ведется строительство крупного магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, который позволит обеспечить качественной питьевой водой около 900 тысяч жителей, проводится работа по газификации и догазификации населенных пунктов, реализуются механизмы комплексного развития территорий. И, конечно, запланировано строительство десятков туристических объектов на территории будущего морского курорта, создаваемого по программе “Пять морей и озеро Байкал”.
Завод по производству полимерных труб "Эксонор" в Дагестане
“Продукция предприятия, которое мы открыли, востребована везде. Теперь остается второе, чтобы это предприятие заработало. Для этого предстоит выполнить очень большой комплекс работы, когда каждое министерство, каждая отрасль, заинтересованная в продукции этого предприятия, должна произвести правильные расчеты, спланировать свои бюджетные ассигнования и на долгий период произвести заказ на производство продукции”, – отметил Меликов в разговоре с журналистами.
Завод внесет значительный вклад в местную экономику и за счет налоговых поступлений в бюджет Дагестана. Эти средства будут способствовать дальнейшему развитию региона, улучшению социальной и экономической инфраструктуры. Называть ожидаемую сумму налоговых отчислений пока преждевременно – она будет прямо зависеть от загруженности предприятие, отметил Низам Балакеримов.
“На промышленной карте Дагестана появляется новое современное предприятие, которое не только будет отчислять значительные налоги в бюджет республики, не только создаст новые рабочие места для дагестанцев, но и создаст образ развивающегося, процветающего Дагестана. Дагестана, который устремлен в будущее”, – считает сенатор от республики Ильяс Умаханов.
Завод по производству полимерных труб "Эксонор" в Дагестане
Рабочие места и учебный центр
Оператор завода Тамерлан Ашурбеков работает в "Эксоноре" с декабря прошлого года. Говорит, что до официального открытия активно практиковались, набирались опыта и знаний у старших специалистов. Сам он из поселка, что в 7-8 километрах от предприятия.
“Это очень хорошо, что открылся такой завод, где есть рабочие места, людям будет чем заниматься, они будут обучаться, совершенствоваться. Есть карьерный рост. Это огромный плюс для местных жителей”, – признается Ашурбеков.
А еще отмечает хорошее отношение руководства завода к сотрудникам. По его словам, не чувствуется дистанции между начальством и рабочими – “можно сказать, сидим за одним столом”.
Завод по производству полимерных труб "Эксонор" в Дагестане
На заводе уже сегодня планируется создать более 200 рабочих мест, в будущем предприятие обеспечит работой свыше 500 дагестанцев. Это существенно повлияет на уровень занятости и благосостояния местного населения.
Помимо основного производственного корпуса на предприятии будет функционировать собственный учебный центр. Там создаются условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников.
Главный технолог завода Бекжан Абсаттаров в родном Казахстане наладил запуск пяти заводов. В Дагестан приехал обучить местный контингент.
“На данный момент мы подготовили первые кадры, ядро, которое будет задействовано в производстве. Предполагается к концу года запустить учебный центр, в котором совместно с местными колледжами будут организованы классы для обучения по переработке пластмассы. Так как завод имеет планы на расширение, нам нужны знающие кадры. На данный момент у нас 26 человек обучены, которые производят трубы, на всех 10 линиях эти 26 человек умеют работать, выпускать трубы”, – рассказал Абсаттаров.
Строительство завода началось в августе 2022 года. Общая площадь предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров
Глава республики со своей стороны предложил расширить функционал учебного центра, превратив его в некий кампус – чтобы он работал не только на подготовку кадров для предприятия, но и обучал специалистов, которые будут эксплуатировать продукцию завода.
“Очень хотелось бы, чтобы ту продукцию, которую мы получаем с этого производства, эксплуатировали тоже профессионально подготовленные специалисты", – сказал руководитель республики.
На территории завода также строят жилой комплекс – здесь смогут разместиться сотрудники, проживающие в отдалении от предприятия.
“Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах”, – сказал на церемонии глава республики Сергей Меликов
“Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах”, – сказал на церемонии глава республики Сергей Меликов
“Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и для других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов
“Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и для других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов
Предприятие внесет значительный вклад в местную экономику за счет налоговых поступлений в бюджет республики. Благодаря реализации данного проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 500
Предприятие внесет значительный вклад в местную экономику за счет налоговых поступлений в бюджет республики. Благодаря реализации данного проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 500
Помимо основного производственного корпуса, оснащенного 10 современными линиями, на предприятии будет функционировать собственный учебный центр, где созданы условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников
Помимо основного производственного корпуса, оснащенного 10 современными линиями, на предприятии будет функционировать собственный учебный центр, где созданы условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников
“Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах”, – сказал на церемонии глава республики Сергей Меликов
“Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и для других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов
Предприятие внесет значительный вклад в местную экономику за счет налоговых поступлений в бюджет республики. Благодаря реализации данного проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 500
Помимо основного производственного корпуса, оснащенного 10 современными линиями, на предприятии будет функционировать собственный учебный центр, где созданы условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников
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