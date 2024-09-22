https://ria.ru/20240922/eksonor-1974074823.html

Новый завод полимерных труб в Дагестане: рабочие места и инвестиции

Новый завод полимерных труб в Дагестане: рабочие места и инвестиции - РИА Новости, 22.09.2024

Новый завод полимерных труб в Дагестане: рабочие места и инвестиции

В Дагестане 21 сентября состоялось торжественное открытие крупнейшего на Северном Кавказе завода по производству полимерных труб "Эксонор". Амбициозный проект... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:53

2024-09-22T11:53

2024-09-22T11:53

республика дагестан

республика дагестан

сулейман-стальский район

дербент

сергей меликов

ильяс умаханов

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В Дагестане 21 сентября состоялось торжественное открытие крупнейшего на Северном Кавказе завода по производству полимерных труб "Эксонор". Амбициозный проект реализован за счет частных инвестиций, их сумма составила порядка 3,1 миллиарда рублей.Дагестан соскучился по производствуЗавод полимерных труб в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана, в 57 километрах от древнего Дербента, начали строить в мае 2022 года. Производство ввели в рекордно короткие сроки с учетом дефицита продукции в регионе. Площадь высокотехнологичного предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров. Современные здания оформлены а стиле хай-тек, на территории расположены фонтаны, деревья и кустарники. Производственный корпус, который оснащен 10 современными линиями, занимает более 7,6 тысячи “квадратов”.“Мы с вами присутствуем на по-настоящему знаковом событии. Этот день войдет в историю не только Сулейман-Стальского района, нашей республики, но и всего Северного Кавказа. Дагестан соскучился по производству. В Дагестане за последние 20 лет такое слово как производство не было на слуху. И сегодня мы открываем не просто завод, мы сегодня открываем производство”, – сказал на церемонии открытия глава республики Сергей Меликов.Символическую красную ленточку Меликов вместе с генеральным директором и главным инвестором предприятия Пирмагомедом Балакеримовым разрезали под рев моторов железных коней участников байкерского клуба “Ночные волки” и залп салюта."Эксонор" оснащен передовыми технологиями и оборудованием для производства широкой номенклатуры товара, который отвечает высоким требованиям и международным стандартам отрасли. Завод производит экологически чистый продукт, ассортимент включает гладкие напорные трубы, гофрированные трубы для канализационных сетей, спиральновитые трубы, а также трубы для капельного орошения. Эти изделия могут использоваться в разных отраслях: строительство, сельское хозяйство, энергетика, коммунальные службы и промышленность.Также "Эксонор" благодаря своим производственным мощностям будет способен удовлетворить потребности рынка не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Проектная мощность завода – порядка 3 тысяч тонн продукции в месяц. Следующим этапом развития компании станет запуск в городе Дагестанские Огни производства фасонных изделий – соединительных элементов для труб. Это позволит заказчикам поставлять практически из одной точки всю трубопроводную систему.Как рассказал РИА Новости управляющий предприятием Низам Балакеримов, изначально при планировании проекта строительства завода планировалось закупить европейское оборудование, но в связи с санкциями было принято решение закупить продукцию Китая. Сегодня производственные линии оснащены китайским оборудованием, которое, как отметил управляющий, по качеству совсем не уступает европейскому.Вклад в экономику Дагестана"Эксонор" призван стать важной частью индустриального ландшафта Дагестана, обеспечивая значительный вклад в экономическое развитие и способствуя укреплению промышленного потенциала. Работа завода поможет улучшить инфраструктуру и удовлетворить растущие потребности в качественных полимерных трубах.“Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – подчеркнул Пирмагомед Балакеримов.В Дагестане сегодня активно перестраивается инфраструктура. Ведется строительство крупного магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск, который позволит обеспечить качественной питьевой водой около 900 тысяч жителей, проводится работа по газификации и догазификации населенных пунктов, реализуются механизмы комплексного развития территорий. И, конечно, запланировано строительство десятков туристических объектов на территории будущего морского курорта, создаваемого по программе “Пять морей и озеро Байкал”.“Продукция предприятия, которое мы открыли, востребована везде. Теперь остается второе, чтобы это предприятие заработало. Для этого предстоит выполнить очень большой комплекс работы, когда каждое министерство, каждая отрасль, заинтересованная в продукции этого предприятия, должна произвести правильные расчеты, спланировать свои бюджетные ассигнования и на долгий период произвести заказ на производство продукции”, – отметил Меликов в разговоре с журналистами.Завод внесет значительный вклад в местную экономику и за счет налоговых поступлений в бюджет Дагестана. Эти средства будут способствовать дальнейшему развитию региона, улучшению социальной и экономической инфраструктуры. Называть ожидаемую сумму налоговых отчислений пока преждевременно – она будет прямо зависеть от загруженности предприятие, отметил Низам Балакеримов.“На промышленной карте Дагестана появляется новое современное предприятие, которое не только будет отчислять значительные налоги в бюджет республики, не только создаст новые рабочие места для дагестанцев, но и создаст образ развивающегося, процветающего Дагестана. Дагестана, который устремлен в будущее”, – считает сенатор от республики Ильяс Умаханов.Рабочие места и учебный центрОператор завода Тамерлан Ашурбеков работает в "Эксоноре" с декабря прошлого года. Говорит, что до официального открытия активно практиковались, набирались опыта и знаний у старших специалистов. Сам он из поселка, что в 7-8 километрах от предприятия.“Это очень хорошо, что открылся такой завод, где есть рабочие места, людям будет чем заниматься, они будут обучаться, совершенствоваться. Есть карьерный рост. Это огромный плюс для местных жителей”, – признается Ашурбеков.А еще отмечает хорошее отношение руководства завода к сотрудникам. По его словам, не чувствуется дистанции между начальством и рабочими – “можно сказать, сидим за одним столом”.На заводе уже сегодня планируется создать более 200 рабочих мест, в будущем предприятие обеспечит работой свыше 500 дагестанцев. Это существенно повлияет на уровень занятости и благосостояния местного населения.Помимо основного производственного корпуса на предприятии будет функционировать собственный учебный центр. Там создаются условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников.Главный технолог завода Бекжан Абсаттаров в родном Казахстане наладил запуск пяти заводов. В Дагестан приехал обучить местный контингент.“На данный момент мы подготовили первые кадры, ядро, которое будет задействовано в производстве. Предполагается к концу года запустить учебный центр, в котором совместно с местными колледжами будут организованы классы для обучения по переработке пластмассы. Так как завод имеет планы на расширение, нам нужны знающие кадры. На данный момент у нас 26 человек обучены, которые производят трубы, на всех 10 линиях эти 26 человек умеют работать, выпускать трубы”, – рассказал Абсаттаров.Глава республики со своей стороны предложил расширить функционал учебного центра, превратив его в некий кампус – чтобы он работал не только на подготовку кадров для предприятия, но и обучал специалистов, которые будут эксплуатировать продукцию завода.“Очень хотелось бы, чтобы ту продукцию, которую мы получаем с этого производства, эксплуатировали тоже профессионально подготовленные специалисты", – сказал руководитель республики.На территории завода также строят жилой комплекс – здесь смогут разместиться сотрудники, проживающие в отдалении от предприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика дагестан, сулейман-стальский район, дербент, сергей меликов, ильяс умаханов, северный кавказ, россия, поддержка бизнеса , экономика, инвестиции, производство