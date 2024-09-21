Открытие завода полимерных труб "Эксонор" в Дагестане

“Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и для других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов