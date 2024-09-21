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Открытие завода полимерных труб "Эксонор" в Дагестане - РИА Новости, 21.09.2024
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18:37 21.09.2024
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Открытие завода полимерных труб "Эксонор" в Дагестане
Открытие завода полимерных труб "Эксонор" в Дагестане - РИА Новости, 21.09.2024
Открытие завода полимерных труб "Эксонор" в Дагестане
В субботу в Дагестане состоялось торжественное открытие современного завода по производству полимерных труб "Эксонор". Подробнее об этом — в фотоленте РИА... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:37
2024-09-21T18:37
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В субботу в Дагестане состоялось торжественное открытие современного завода по производству полимерных труб "Эксонор". Подробнее об этом — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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Открытие завода полимерных труб "Эксонор" в Дагестане

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В субботу в Дагестане состоялось торжественное открытие современного завода по производству полимерных труб "Эксонор". Подробнее об этом — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Завод станет крупнейшим производственным предприятием такого рода на Северном Кавказе. Проект реализован за счет частных инвестиций, их сумма составила порядка 3,1 миллиарда рублей

Завод станет крупнейшим производственным предприятием такого рода на Северном Кавказе. Проект реализован за счет частных инвестиций, их сумма составила порядка 3,1 миллиарда рублей

Завод станет крупнейшим производственным предприятием такого рода на Северном Кавказе. Проект реализован за счет частных инвестиций, их сумма составила порядка 3,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

“Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах”, – сказал на церемонии глава республики Сергей Меликов

“Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах”, – сказал на церемонии глава республики Сергей Меликов.

“Это современное предприятие по производству напорных полимерных труб, которые включены Минпромторгом России в перечень приоритетной продукции. Уверен, в скором времени оно выйдет на серьезные проектные мощности. В Дагестане активно развивается инфраструктура, строится мощнейший водовод, активно проводится газификация, идет комплексное развитие территорий, строительство Каспийского прибрежного кластера. И продукция завода будет востребована в этих проектах”, – сказал на церемонии глава республики Сергей Меликов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

“Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и для других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов

“Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и для других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов.

“Сегодня мы с вами присутствуем на абсолютно важном событии для родной республики. Запуск завода полимерных труб, продукция которой востребована не только для нашей республики, но и для других регионов России. Продукция завода позволит республике решить проблемы с водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, внесет существенный вклад в рост объемов промышленного производства республики”, – сказал на церемонии открытия генеральный директор и главный инвестор предприятия Пирмагомед Балакеримов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В этот день Сергей Меликов наградил Пирмагомеда Балакеримова медалью “За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан"

В этот день Сергей Меликов наградил Пирмагомеда Балакеримова медалью “За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан

В этот день Сергей Меликов наградил Пирмагомеда Балакеримова медалью “За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Ассортимент производимой продукции включает газовые трубы высокого давления, трубы для капельного орошения, гладкие напорные трубы, гофрированные трубы для канализационных сетей, спиральновитые трубы

Ассортимент производимой продукции включает газовые трубы высокого давления, трубы для капельного орошения, гладкие напорные трубы, гофрированные трубы для канализационных сетей, спиральновитые трубы

Ассортимент производимой продукции включает газовые трубы высокого давления, трубы для капельного орошения, гладкие напорные трубы, гофрированные трубы для канализационных сетей, спиральновитые трубы

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Изделия данного завода предназначены для использования в различных отраслях, включая строительство, сельское хозяйство, коммунальные службы и промышленность

Изделия данного завода предназначены для использования в различных отраслях, включая строительство, сельское хозяйство, коммунальные службы и промышленность

Изделия данного завода предназначены для использования в различных отраслях, включая строительство, сельское хозяйство, коммунальные службы и промышленность

© РИА Новости / Владимир Астапкович
6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Предполагается, что завод "Эксонор" благодаря своим производственным мощностям будет способен удовлетворить потребности рынка не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа

Предполагается, что завод Эксонор благодаря своим производственным мощностям будет способен удовлетворить потребности рынка не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа

Предполагается, что завод "Эксонор" благодаря своим производственным мощностям будет способен удовлетворить потребности рынка не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа

© РИА Новости / Владимир Астапкович
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Предприятие внесет значительный вклад в местную экономику за счет налоговых поступлений в бюджет республики. Благодаря реализации данного проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 500

Предприятие внесет значительный вклад в местную экономику за счет налоговых поступлений в бюджет республики. Благодаря реализации данного проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 500

Предприятие внесет значительный вклад в местную экономику за счет налоговых поступлений в бюджет республики. Благодаря реализации данного проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 500

© РИА Новости / Владимир Астапкович
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Строительство завода началось в августе 2022 года. Общая площадь предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров

Строительство завода началось в августе 2022 года. Общая площадь предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров

Строительство завода началось в августе 2022 года. Общая площадь предприятия составляет 67 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Помимо основного производственного корпуса, оснащенного 10 современными линиями, на предприятии будет функционировать собственный учебный центр, где созданы условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников

Помимо основного производственного корпуса, оснащенного 10 современными линиями, на предприятии будет функционировать собственный учебный центр, где созданы условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников

Помимо основного производственного корпуса, оснащенного 10 современными линиями, на предприятии будет функционировать собственный учебный центр, где созданы условия для повышения квалификации, освоения новых профессий и навыков для действующих и будущих сотрудников

© РИА Новости / Владимир Астапкович
10 из 10
 
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