Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2024 году
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Оглавление
- Выплаты молодым семьям
- Какие выплаты положены молодым семьям
- О программе "Молодая семья"
- Требования к молодым семьям
- Выплаты на приобретение жилья
- Как рассчитать
- На что можно использовать
- Как получить
- Документы
- Особенности программы в регионах
- Материальные выплаты молодым семьям
- Пособие по беременности
- Единовременная выплата при рождении ребенка
- Выплаты на ребенка до 1,5 лет
- Выплаты на детей до трех лет
- Единое детское пособие
- Изменения в 2024 году
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства супругам не старше 35 лет. Какие льготы и программы существуют для этой категории граждан, какие субсидии на жилье им полагаются в 2024 году — в материале РИА Новости,
Выплаты молодым семьям
Выплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства вступившим в брак людям до 35 лет включительно. Молодой семьей признаются супруги, возраст каждого из которых не достиг этой планки, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, у которого есть ребенок или несколько детей.
Какие выплаты положены молодым семьям
В 2024 году молодым семьям в Российской Федерации доступны следующие виды социальной помощи:
- жилищные субсидии (на покупку или строительство жилья);
- денежные выплаты.
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О программе "Молодая семья"
В 2024 году молодые семьи могут рассчитывать на помощь в решении квартирного вопроса по ведомственной целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг".
Поддержка подразумевает оплату государством части стоимости жилья за семью. Средства предоставляются не в виде кредита или льготной ипотеки, а в качестве субсидии, то есть деньги в казну возвращать не придется.
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— Программа действует до 2025 года, однако не исключается, что российские власти ее продлят, — рассказала РИА Новости юрист Маргарита Ивченко.
Требования к молодым семьям
Претендовать на субсидию имеется право не любая семья, а только те супруги, которые соответствуют ряду установленных законодательством критериев. Эти требования должны соблюдаться одновременно:
- 1.Брак супругов зарегистрирован, или же семья неполная — один родитель и ребенок (или несколько детей). Условия, как давно супруги должны состоять в браке, среди "федеральных" требований нет (они могут быть установлены в регионе).
- 2.Возраст каждого из супругов не более 35 лет.
- 3.Семья должна быть платежеспособной. Государство выдает получателям 30 или 35% от стоимости жилья, а остальное они выплачивают сами — сразу или в ипотеку. Наличие средств на доплату необходимо подтвердить. Например, предоставить справку с работы о величине зарплаты или выписку о наличии сбережений. Необходимый вид подтверждающего документа лучше уточнять при подаче заявки.
- 4.Семья нуждается в улучшении жилищных условий. То есть все ее члены обеспечены жилой площадью менее установленной в регионе нормы, либо проживают в помещении, не соответствующем техническим и санитарным требованиям. Также уважительной причиной считается необходимость разъехаться с тяжелобольным заразной формой определенных болезней и ряд других факторов, прописанных в статье 51 Жилищного кодекса РФ.
- 5.У одного из супругов есть российское гражданство (если в программе участвует одинокой родитель, он обязательно должен быть гражданином РФ).
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Возраст супругов проверяется дважды: в момент подачи заявки на участие в программе и когда составляется список для распределения денег.
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— Между первым и вторым этапом может пройти 2-3 года. Если на момент распределения хотя бы одному из супругов исполнилось 36, то субсидию они не получат. Поэтому лучше не тянуть с подачей заявки, — пояснила эксперт.
Нуждаемость в жилье определяют по учетной норме. Ее устанавливает муниципалитет, и она может различаться даже в городах одного региона. Например, в Волгограде учетная норма — 18 м² на человека, в Хабаровске — 13 м², в Москве — 18 м².
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— Местная администрация должна официально подтвердить, что семья нуждается в улучшении жилищных условий. В каждом регионе свои правила определения этого обстоятельства. В этом вопросе должны помочь в местной администрации, органах соцзащиты или МФЦ, — сообщила специалист.
По словам юриста, критерии для участия в программе могут меняться от региона к региону, местные власти могут их изменить или дополнить.
Выплаты на приобретение жилья
При предоставлении государственной помощи молодой семье вручают сертификат. Он дает право на использование субсидии на приобретение жилья. Все расчеты производятся в безналичном виде через банк. "Наличку" на руки получить нельзя.
Размер субсидии определяется в зависимости от состава семьи. В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления субсидии, размер государственной поддержки составляет не менее:
- 30% от расчетной стоимости жилья для молодых супругов без детей;
- 35% — для семьи, в которой есть хотя бы один ребенок.
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени
Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени
Как рассчитать
Сумма выплаты для молодой семьи рассчитывается не от цены приобретаемого жилья по договору, а от расчетной стоимости. Она высчитывается по формуле: СтЖ = Н × РЖ.
РЖ — это расчетная площадь жилого помещения: 42 м² для семьи из двух человек, по 18 м² на лицо — из трех и больше человек.
Н в формуле — это норматив стоимости 1 м² площади жилья. Местные власти устанавливают его самостоятельно, поэтому расчетная стоимость различается по регионам.
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— Например, семья из трех человек проживает в городе, где стоимость 1 м² — 50 000 рублей. Размер требуемой площади рассчитываем как 18 х 3 = 54 м². В итоге получаем 54 х50 000 = 2 700 000 рублей. Рассчитываем: (2 700 000/100 %) х 35 = 945 000 рублей, — сообщила юрист.
Точная сумма субсидии указывается в свидетельстве. Его выдают, когда администрация подтверждает, что семья получит средства на приобретение жилья.
На что можно использовать
Федеральная программа предполагает, что семья может потратить субсидию на следующие цели:
- на покупку готового (вторичного) жилья;
- на покупку квартиры в новостройке;
- на строительство дома (на оплату материалов или работы строителей);
- на первоначальный взнос или погашение по ипотеке;
- на покупку жилья через кооператив.
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При этом должны соблюдаться три условия:
- жилье располагается в том же регионе, где оформляется выплата субсидии;
- недвижимость приобретается не у близких родственников;
- ранее молодая семья не пользовалась субсидией по аналогичной программе.
Экономический класс жилья (эконом-, комфорт-, бизнес-класс) не имеет значения. Семья может выбирать любое жилое помещение по своему вкусу и финансовым возможностям.
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— С 1 августа 2020 года долг и проценты по ипотеке можно погашать не только по основному договору, но и по рефинансированному. То есть если семья сначала взяла ипотеку, а потом рефинансировала ее под более выгодную процентную ставку, она все равно может использовать субсидию для погашения ипотеки, — подчеркнула юрист.
Как получить
Для получения государственной субсидии на улучшение жилищных условий молодым семьям необходимо:
- 1.Обратиться в местную администрацию и узнать условия, нормативы и конкретные требования, а также список документов.
- 2.Собрать пакет из установленных законодательством документов на участие в программе и подать их в администрацию.
- 3.Дождаться решения властей о включении в программу (или об отказе). Оно принимается в течение 10 дней с момента подачи пакета документов.
- 4.В случае положительного вердикта местная администрация включает семью в список на финансирование. Его передают на федеральный уровень, где решается вопрос, сколько денег выделить каждому региону. Заявки направляют ежегодно, до 1 июня. После вынесения решения местная администрация составляет финальный список, в который входят семьи, которые получат деньги в текущем году.
- 5.Когда семья попадает в список на финансирование, ее об этом уведомляют. После этого необходимо написать заявление на получение свидетельства — документа, который подтверждает право на субсидию. Заявление нужно написать в течение 15 дней после того, как администрация сообщит, что на семью выделили деньги. Полученное свидетельство действует 7 месяцев. Если не найти квартиру или не собрать документы для оплаты жилья в этот срок, право на помощь "сгорает".
- 6.После получения свидетельства нужно открыть счет в банке на получение денег из бюджета и предъявить туда свидетельство. На это дается месяц.
- 7.Банк проверит документы, подаст заявку в администрацию, получит подтверждение и проведет платеж. Средства начислят застройщику или продавцу. Наличными молодой семье деньги не выдаются.
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— К сожалению, реальность такова, что даже в небольших регионах России в очереди на получение средств от государства стоят сотни молодых семей, а поддержку получают только 15-20 из них за год. В среднем в очереди на получение выплаты люди проводят от 2 до 4 лет. За это время одному из супругов уже может исполниться 36 лет или семья сама купит себе квартиру или дом, — отметила специалист.
Документы
Список документов из федеральных требований для получения государственной субсидии:
- заявление на участие в программе;
- копии паспортов супругов и свидетельств о рождении детей;
- копия свидетельства о браке, если оно есть;
- подтверждение, что семья нуждается в жилье;
- подтверждение доходов или накоплений;
- номера СНИЛС.
Если семья тратит деньги на уже имеющуюся ипотеку, дополнительно нужно предоставить:
- выписку из ЕГРН на квартиру или договор подряда на дом;
- копию кредитного договора;
- справку об остатке долга.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком на территории жилого комплекса "Невский" в Москве
Женщина с ребенком на территории жилого комплекса "Невский" в Москве
Документы в банк для перевода средств зависят от вида сделки. Могут понадобиться:
- договор банковского счета;
- кредитный договор, если речь об ипотеке;
- договор купли-продажи жилого помещения;
- договор строительного подряда;
- договор участия в долевом строительстве;
- выписка из ЕГРН;
- справка об остатке долга и процентов по кредиту.
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— Важно, чтобы в документах на покупку жилья был указан номер свидетельства. Об этом нужно заранее сообщить риелтору или сотрудникам банка, которые подготавливают договор, — отметила юрист.
Особенности программы в регионах
Несмотря на то что условия программы общие для всех (они установлены постановлением правительства РФ № 1710 от 30.12.2017), местные власти вправе дополнять и изменять их.
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— От того, в каком регионе семья собирается приобретать жилье, зависит размер субсидии, условия попадания в программу поддержки, основания для выплаты вне очереди. Кроме того, размер субсидии зависит от расчетной стоимости жилья, которая разнится в зависимости от субъекта, — отметила юрист.
Также молодую семью признают нуждающейся, если в помещении, где она проживает, на каждого человека приходится площадь менее учетной нормы. А эту величину устанавливают местные власти.
Кроме того, в регионах действуют собственные программы поддержки молодых семей, они могут отличаться от федеральной программы. Подробности можно выяснить в местной администрации, органах социальной защиты или МФЦ.
Материальные выплаты молодым семьям
Получить дополнительные средства от государства (пособие по беременности, единовременную выплату при рождении ребенка, а также выплаты на детей до 1,5 лет и до трех лет) имеют право как молодые российские семьи, так и супруги старше 35 лет.
Пособие по беременности
Пособие по беременности и родам (декретные выплаты) начисляют женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после исходя из дохода за последние два года.
Выплачивается деньги через бухгалтерию компании, где работает молодая мать. Неработающим средства начисляются через органы соцзащиты.
Размер декретных выплат зависит от статуса получательницы:
- работающие женщины получают пособие в размере 100% среднего заработка;
- уволенные в связи с ликвидацией организации — в размере 300 рублей;
- студентки — в размере стипендии;
- военнослужащие-контрактницы — в размере денежного довольствия.
Если стаж застрахованной женщины составляет менее шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не выше МРОТ. С 1 января 2024 года он составляет 19 242 рубля.
Для того, чтобы рассчитать размер пособия, необходимо: доходы за два календарных года (предшествующих году наступления декрета) разделить на количество дней в этом периоде и умножить на количество дней декрета. Если в течение этих двух лет женщина уже брала отпуск по уходу за ребенком или по беременности и родам, этот период из расчета исключается, но у нее есть право заменить его на предшествующие два года или год.
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Единовременная выплата при рождении ребенка
Размер единовременной выплаты при рождении ребенка в 2024 году — 22 909 рублей 03 копейки. Также в ряде регионов существует местная надбавка к этой сумме. Выплачиваются деньги работодателем или органами соцзащиты.
Выплаты на ребенка до 1,5 лет
Выплаты на ребенка до 1,5 лет в России — это ежемесячное пособие в размере 40% от среднего заработка. Максимальный размер таких выплат гражданам не может превышать 49 123,12 рублей. С 2024 года для неработающих размер пособия на первого и второго ребенка составляет 8 591 рубля 47 копеек.
Выплаты на детей до трех лет
Выплаты на детей до трех лет в России — это ежемесячное пособие, которое начислялся семьям, чей доход за последний год не превышал двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Размер выплаты составлял один прожиточный минимум на детей, рожденных не ранее 1 января 2018 года.
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Единое детское пособие
С 1 января 2023 года введено единое пособие для семей с детьми от 0 до 17 лет и беременных женщин. Начислениями занимается Социальный фонд России.
Размер выплаты определяется исходя из комплексной оценки семьи в которой учитываются:
- доходы (среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума на одного
- человека в регионе);
- размер имущества (не должно быть более одной квартиры, дачи,
- автомобиля и прочее);
- причина отсутствия заработка (должна быть объективна, например, беременность,
- безработица более полугода, болезнь, уход за немощным родственником и прочее)
Размер пособия может составлять 50 % от прожиточного минимума на одного человека, 75 % и 100 %. В среднем по стране это от 7,5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.
Для беременных женщин единое пособие чуть больше и в среднем составляет от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. рублей в месяц.
Изменения в 2024 году
В 2024 году также вырос максимальный размер пособия по беременности и родам. Если в 2023 году женщины могли получить максимум 383 179 рублей за 140 дней отпуска, то в 2024 году максимальная сумма выплат составит 565 562 рубля при родах без осложнений. Если они были с осложнениями или беременность многоплодная, то женщине заплатят 630 198 и 783 708 рублей соответственно.
Кроме того, проиндексированы и другие выплаты: единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единое пособие на ребенка до 17 лет.
1 июля 2024 года заканчивается программа льготной ипотеки, но ее могут продлить.