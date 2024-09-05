https://ria.ru/20240905/posobiya-1732699803.html

Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2024 году

Выплаты молодым семьям в 2024 какие пособия положены и как их получить

Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2024 году

Выплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства супругам не старше 35 лет. Какие льготы и программы существуют для этой категории граждан,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:31

2024-09-05T12:31

2024-09-05T12:31

молодые семьи

льготы

социальные выплаты

детские пособия

общество

россия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Выплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства супругам не старше 35 лет. Какие льготы и программы существуют для этой категории граждан, какие субсидии на жилье им полагаются в 2024 году — в материале РИА Новости,Выплаты молодым семьямВыплаты молодым семьям — это денежная помощь со стороны государства вступившим в брак людям до 35 лет включительно. Молодой семьей признаются супруги, возраст каждого из которых не достиг этой планки, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, у которого есть ребенок или несколько детей.Какие выплаты положены молодым семьямВ 2024 году молодым семьям в Российской Федерации доступны следующие виды социальной помощи:О программе "Молодая семья"В 2024 году молодые семьи могут рассчитывать на помощь в решении квартирного вопроса по ведомственной целевой программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг".Поддержка подразумевает оплату государством части стоимости жилья за семью. Средства предоставляются не в виде кредита или льготной ипотеки, а в качестве субсидии, то есть деньги в казну возвращать не придется.— Программа действует до 2025 года, однако не исключается, что российские власти ее продлят, — рассказала РИА Новости юрист Маргарита Ивченко.Требования к молодым семьямПретендовать на субсидию имеется право не любая семья, а только те супруги, которые соответствуют ряду установленных законодательством критериев. Эти требования должны соблюдаться одновременно:Возраст супругов проверяется дважды: в момент подачи заявки на участие в программе и когда составляется список для распределения денег.— Между первым и вторым этапом может пройти 2-3 года. Если на момент распределения хотя бы одному из супругов исполнилось 36, то субсидию они не получат. Поэтому лучше не тянуть с подачей заявки, — пояснила эксперт.Нуждаемость в жилье определяют по учетной норме. Ее устанавливает муниципалитет, и она может различаться даже в городах одного региона. Например, в Волгограде учетная норма — 18 м² на человека, в Хабаровске — 13 м², в Москве — 18 м².— Местная администрация должна официально подтвердить, что семья нуждается в улучшении жилищных условий. В каждом регионе свои правила определения этого обстоятельства. В этом вопросе должны помочь в местной администрации, органах соцзащиты или МФЦ, — сообщила специалист.По словам юриста, критерии для участия в программе могут меняться от региона к региону, местные власти могут их изменить или дополнить. Выплаты на приобретение жильяПри предоставлении государственной помощи молодой семье вручают сертификат. Он дает право на использование субсидии на приобретение жилья. Все расчеты производятся в безналичном виде через банк. "Наличку" на руки получить нельзя.Размер субсидии определяется в зависимости от состава семьи. В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления субсидии, размер государственной поддержки составляет не менее:Как рассчитатьСумма выплаты для молодой семьи рассчитывается не от цены приобретаемого жилья по договору, а от расчетной стоимости. Она высчитывается по формуле: СтЖ = Н × РЖ.РЖ — это расчетная площадь жилого помещения: 42 м² для семьи из двух человек, по 18 м² на лицо — из трех и больше человек.Н в формуле — это норматив стоимости 1 м² площади жилья. Местные власти устанавливают его самостоятельно, поэтому расчетная стоимость различается по регионам.— Например, семья из трех человек проживает в городе, где стоимость 1 м² — 50 000 рублей. Размер требуемой площади рассчитываем как 18 х 3 = 54 м². В итоге получаем 54 х50 000 = 2 700 000 рублей. Рассчитываем: (2 700 000/100 %) х 35 = 945 000 рублей, — сообщила юрист.Точная сумма субсидии указывается в свидетельстве. Его выдают, когда администрация подтверждает, что семья получит средства на приобретение жилья.На что можно использоватьФедеральная программа предполагает, что семья может потратить субсидию на следующие цели:При этом должны соблюдаться три условия:Экономический класс жилья (эконом-, комфорт-, бизнес-класс) не имеет значения. Семья может выбирать любое жилое помещение по своему вкусу и финансовым возможностям.— С 1 августа 2020 года долг и проценты по ипотеке можно погашать не только по основному договору, но и по рефинансированному. То есть если семья сначала взяла ипотеку, а потом рефинансировала ее под более выгодную процентную ставку, она все равно может использовать субсидию для погашения ипотеки, — подчеркнула юрист.Как получитьДля получения государственной субсидии на улучшение жилищных условий молодым семьям необходимо:— К сожалению, реальность такова, что даже в небольших регионах России в очереди на получение средств от государства стоят сотни молодых семей, а поддержку получают только 15-20 из них за год. В среднем в очереди на получение выплаты люди проводят от 2 до 4 лет. За это время одному из супругов уже может исполниться 36 лет или семья сама купит себе квартиру или дом, — отметила специалист.ДокументыСписок документов из федеральных требований для получения государственной субсидии:Если семья тратит деньги на уже имеющуюся ипотеку, дополнительно нужно предоставить:Документы в банк для перевода средств зависят от вида сделки. Могут понадобиться:— Важно, чтобы в документах на покупку жилья был указан номер свидетельства. Об этом нужно заранее сообщить риелтору или сотрудникам банка, которые подготавливают договор, — отметила юрист.Особенности программы в регионахНесмотря на то что условия программы общие для всех (они установлены постановлением правительства РФ № 1710 от 30.12.2017), местные власти вправе дополнять и изменять их.— От того, в каком регионе семья собирается приобретать жилье, зависит размер субсидии, условия попадания в программу поддержки, основания для выплаты вне очереди. Кроме того, размер субсидии зависит от расчетной стоимости жилья, которая разнится в зависимости от субъекта, — отметила юрист.Также молодую семью признают нуждающейся, если в помещении, где она проживает, на каждого человека приходится площадь менее учетной нормы. А эту величину устанавливают местные власти.Кроме того, в регионах действуют собственные программы поддержки молодых семей, они могут отличаться от федеральной программы. Подробности можно выяснить в местной администрации, органах социальной защиты или МФЦ.Материальные выплаты молодым семьямПолучить дополнительные средства от государства (пособие по беременности, единовременную выплату при рождении ребенка, а также выплаты на детей до 1,5 лет и до трех лет) имеют право как молодые российские семьи, так и супруги старше 35 лет.Пособие по беременностиПособие по беременности и родам (декретные выплаты) начисляют женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после исходя из дохода за последние два года.Выплачивается деньги через бухгалтерию компании, где работает молодая мать. Неработающим средства начисляются через органы соцзащиты.Размер декретных выплат зависит от статуса получательницы:Если стаж застрахованной женщины составляет менее шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не выше МРОТ. С 1 января 2024 года он составляет 19 242 рубля.Для того, чтобы рассчитать размер пособия, необходимо: доходы за два календарных года (предшествующих году наступления декрета) разделить на количество дней в этом периоде и умножить на количество дней декрета. Если в течение этих двух лет женщина уже брала отпуск по уходу за ребенком или по беременности и родам, этот период из расчета исключается, но у нее есть право заменить его на предшествующие два года или год.Единовременная выплата при рождении ребенкаРазмер единовременной выплаты при рождении ребенка в 2024 году — 22 909 рублей 03 копейки. Также в ряде регионов существует местная надбавка к этой сумме. Выплачиваются деньги работодателем или органами соцзащиты.Выплаты на ребенка до 1,5 летВыплаты на ребенка до 1,5 лет в России — это ежемесячное пособие в размере 40% от среднего заработка. Максимальный размер таких выплат гражданам не может превышать 49 123,12 рублей. С 2024 года для неработающих размер пособия на первого и второго ребенка составляет 8 591 рубля 47 копеек.Выплаты на детей до трех летВыплаты на детей до трех лет в России — это ежемесячное пособие, которое начислялся семьям, чей доход за последний год не превышал двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Размер выплаты составлял один прожиточный минимум на детей, рожденных не ранее 1 января 2018 года.Единое детское пособиеС 1 января 2023 года введено единое пособие для семей с детьми от 0 до 17 лет и беременных женщин. Начислениями занимается Социальный фонд России.Размер выплаты определяется исходя из комплексной оценки семьи в которой учитываются:Размер пособия может составлять 50 % от прожиточного минимума на одного человека, 75 % и 100 %. В среднем по стране это от 7,5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.Для беременных женщин единое пособие чуть больше и в среднем составляет от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. рублей в месяц.Изменения в 2024 годуВ 2024 году также вырос максимальный размер пособия по беременности и родам. Если в 2023 году женщины могли получить максимум 383 179 рублей за 140 дней отпуска, то в 2024 году максимальная сумма выплат составит 565 562 рубля при родах без осложнений. Если они были с осложнениями или беременность многоплодная, то женщине заплатят 630 198 и 783 708 рублей соответственно.Кроме того, проиндексированы и другие выплаты: единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единое пособие на ребенка до 17 лет. 1 июля 2024 года заканчивается программа льготной ипотеки, но ее могут продлить.

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https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20240702/ipoteka-1772116136.html

https://ria.ru/20231206/ipoteka-1914165334.html

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молодые семьи, льготы, социальные выплаты, детские пособия, общество, россия