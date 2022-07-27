https://ria.ru/20220727/subsidiya-1805446514.html

Программа "Молодая семья"-2022: как получить субсидию на жилье

Программа "Молодая семья" 2022: условия получения жилья, документы, сроки

Программа "Молодая семья"-2022: как получить субсидию на жилье

Программа "Молодая семья" в России позволяет получить от государства субсидию на приобретение собственной квартиры или строительство дома. Кто может... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:18

2022-07-27T21:18

2022-07-27T21:18

субсидии

общество

ипотека

россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Программа "Молодая семья" в России позволяет получить от государства субсидию на приобретение собственной квартиры или строительство дома. Кто может рассчитывать на поддержку при покупке жилья в 2022 году, условия ее получения в разных областях, суть госпрограммы по обеспечению жильем и размер выплаты для семей с детьми и без – в материале РИА Новости.Программа "Молодая семья""Государство поможет молодым семьям решить жилищный вопрос по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 (ред. от 20.06.2022)", – поясняет Ирина Смирнова, управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер", основатель Лиги Защиты Бизнеса.Программа "Молодая семья" (как самостоятельная программа и как подпрограмма других государственных программ) действует в России уже более 14 лет, за это время сотни тысяч молодых семей уже улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись предусмотренной социальной выплатой.Суть программыКатегориям граждан, соответствующим требованиям госпрограммы, назначаются социальные выплаты при покупке жилой недвижимости (в том числе на этапе строительства) или на возведение жилого дома. Субсидия предоставляется в форме свидетельства, ее размер составляет не менее 30% (для семей без детей) и 35% (с ребенком) стоимости жилья.Воспользоваться программой можно только один раз, период действия сертификата – семь месяцев. Ирина Смирнова поясняет, что выплаченные государством средства возвращать не придется, но нельзя таким способом купить жилую недвижимость у близких родственников, потратить сертификат разрешается только в регионе оформления.Участники программыПретендовать на выплаты может:Условия получения жильяМолодая семья должна соответствовать обязательным условиям программы:"Присвоение статуса нуждающихся в жилых помещениях производится органами местного самоуправления в регионе проживания. При расчете степени благоустроенности жизни учитывается несколько факторов, показатель социальной нормы определяется муниципалитетом. В семьях от трех человек норматив в среднем составляет 18 квадратных метров на каждого проживающего", – уточняет Ирина Смирнова."Бывает, что поддержку от государства ждут годами. И к этому времени один из супругов достигает предельного возраста. И когда до семьи доходит очередь, ей отказывают в предоставлении субсидии. К сожалению, подобные явления случаются, и к ним надо быть готовым", – говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Куда обращатьсяЗаявитель может обратиться лично по месту проживания в местный орган власти или с помощью Единого портала госуслуг и представить необходимые документы:В зависимости от целей, на которые планируется тратить деньги по программе, пакет документов может дополняться копией договора ипотечного, кредитного, долевого участия и другими.Как уточняет Оксана Васильева, если семья уже взяла ипотеку, но все равно претендует на получение субсидии, то дополнительно нужно будет предоставить следующее:ОформлениеДля получения субсидии необходимо, чтобы местная администрация включила семью в программу. После того, как ее поставят на учет в качестве участника программы на основании предоставленных документов, ее в порядке очередности включат в списки молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, которые желают получить социальную выплату в определенном году."Орган местного самоуправления формирует список до 1 июня года, предшествующего планируемому и направляет в исполнительный орган субъекта РФ. Последний утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы. После получения соответствующего финансирования орган местного самоуправления оповещает молодую семью о необходимости явиться за свидетельством о праве на получение социальной выплаты, а также специалист разъясняет порядок и условия ее получения и использования", – поясняет Ирина Белова, юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы.Субсидия на покупку жильяВ рамках программы “Молодая семья” участникам выделяются денежные средства в форме социальной выплаты, которая предоставляется владельцу свидетельства о праве на ее получение в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет. Размер субсидии составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семьи без детей и 35%, если в семье есть хотя бы один ребенок.Как рассчитываютОксана Васильева поясняет, что расчетная стоимость жилья и стоимость жилья по кредитному договору – разные вещи. Расчетная стоимость определяется по следующей формуле:Расчетная стоимость = площадь жилья * норматив стоимости квадратного метра в конкретном регионе.Расчетная площадь квартиры зависит от состава семьи. Для двух членов семьи заплатят из расчета 42 м², если в семье три человека или больше – 18 м² на каждого.Как использоватьНаправить субсидию можно на:Сроки действия программыПрограмма принимается на определенный срок (3-4 года), но затем либо продлевается, либо принимается новая, но с учетом участия в предыдущей программе. В настоящее время программа действует до 2025 года. Возможно, ее решат продлить.Очередь по программеСтоять в очереди по программе можно несколько лет. Желающих очень много, поэтому финансирования хватает не на всех. Как указывают эксперты, в среднем в очереди стоят два-четыре года. У кого-то это занимало и шесть лет.Региональные особенности программыНорматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения различаются в субъектах РФ. Так, в Орловской области на I квартал 2022 года этот показатель составляет 57048 рублей, в Московской области – 108488 рублей, а в Оренбургской – 42370 рублей."В каждом регионе в соответствии с федеральной программой принимаются свои программы по улучшению жилищных условий молодых семей, которые устанавливают либо дополняют федеральные условия получения социальной выплаты молодой семьей", – говорит Ирина Белова. Например, субъектом устанавливаются порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, возраст членов семьи может быть увеличен и т.п. На уровне субъектов РФ, по словам юриста, осуществляется:На уровне органов местного самоуправления должны осуществляться разработка и реализация муниципальных программ, а также проведение мероприятий федеральной программы с учетом местных особенностей. "Ранее (2008-2013 годы) помимо федеральной и региональной муниципалитеты часто принимали свои программы по улучшению жилищных условий молодым семьям, условия участия в которых отличались от региональной и/или федеральной программы. В настоящее время муниципальных программ по улучшению жилищных условий молодых семей очень мало. Участие в программе добровольное и однократное", – заключила Ирина Белова.

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https://realty.ria.ru/20210909/zhile-1749382936.html

https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795847647.html

https://realty.ria.ru/20211124/moskalkova-1760501837.html

https://ria.ru/20220609/subsidii-1794384843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

субсидии, общество, ипотека, россия