Программа "Молодая семья"-2022: как получить субсидию на жилье
Программа молодая семья
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Программа "Молодая семья" в России позволяет получить от государства субсидию на приобретение собственной квартиры или строительство дома. Кто может рассчитывать на поддержку при покупке жилья в 2022 году, условия ее получения в разных областях, суть госпрограммы по обеспечению жильем и размер выплаты для семей с детьми и без – в материале РИА Новости.
Программа "Молодая семья"
"Государство поможет молодым семьям решить жилищный вопрос по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 (ред. от 20.06.2022)", – поясняет Ирина Смирнова, управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер", основатель Лиги Защиты Бизнеса.
Программа "Молодая семья" (как самостоятельная программа и как подпрограмма других государственных программ) действует в России уже более 14 лет, за это время сотни тысяч молодых семей уже улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись предусмотренной социальной выплатой.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорожане в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве
Горожане в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве
Суть программы
Категориям граждан, соответствующим требованиям госпрограммы, назначаются социальные выплаты при покупке жилой недвижимости (в том числе на этапе строительства) или на возведение жилого дома. Субсидия предоставляется в форме свидетельства, ее размер составляет не менее 30% (для семей без детей) и 35% (с ребенком) стоимости жилья.
Воспользоваться программой можно только один раз, период действия сертификата – семь месяцев. Ирина Смирнова поясняет, что выплаченные государством средства возвращать не придется, но нельзя таким способом купить жилую недвижимость у близких родственников, потратить сертификат разрешается только в регионе оформления.
Участники программы
Претендовать на выплаты может:
- —полная семья российских граждан, как с детьми, так и без ребенка;
- —молодая семья, воспитывающая одного и более детей, в которой один из родителей может не быть гражданином России;
- —неполная семья с ребенком (детьми), где родитель – гражданин России.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМолодой человек с коляской на Иоанновском мосту возле Петропавловской крепости
Молодой человек с коляской на Иоанновском мосту возле Петропавловской крепости
Условия получения жилья
Молодая семья должна соответствовать обязательным условиям программы:
- —нуждаться в жилом помещении и стоять на специальном учете;
- —оба супруга не старше 35 лет (на дату внесения в список участников);
- —наличие необходимой суммы денег для покупки квартиры (за вычетом компенсируемой государством выплаты) или доход, позволяющий оформить недостающую сумму в кредит;
- —ранее семья не принимала участия в программе.
"Присвоение статуса нуждающихся в жилых помещениях производится органами местного самоуправления в регионе проживания. При расчете степени благоустроенности жизни учитывается несколько факторов, показатель социальной нормы определяется муниципалитетом. В семьях от трех человек норматив в среднем составляет 18 квадратных метров на каждого проживающего", – уточняет Ирина Смирнова.
"Бывает, что поддержку от государства ждут годами. И к этому времени один из супругов достигает предельного возраста. И когда до семьи доходит очередь, ей отказывают в предоставлении субсидии. К сожалению, подобные явления случаются, и к ним надо быть готовым", – говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Куда обращаться
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Заявитель может обратиться лично по месту проживания в местный орган власти или с помощью Единого портала госуслуг и представить необходимые документы:
- —заполненное заявление;
- —копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
- —документ, подтверждающий статус нуждающихся в жилье;
- —справку о доходах (например, при приобретении недвижимости в ипотеку) или выписку по счету, на котором хранится недостающая сумма (при покупке не в кредит);
- —копии СНИЛС;
- —копия свидетельства о браке (для полных семей).
В зависимости от целей, на которые планируется тратить деньги по программе, пакет документов может дополняться копией договора ипотечного, кредитного, долевого участия и другими.
Как уточняет Оксана Васильева, если семья уже взяла ипотеку, но все равно претендует на получение субсидии, то дополнительно нужно будет предоставить следующее:
- —копию кредитного договора;
- —копию графика платежей;
- —справку об остатке долга;
- —выписку из ЕГРН на квартиру.
Оформление
Для получения субсидии необходимо, чтобы местная администрация включила семью в программу. После того, как ее поставят на учет в качестве участника программы на основании предоставленных документов, ее в порядке очередности включат в списки молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, которые желают получить социальную выплату в определенном году.
"Орган местного самоуправления формирует список до 1 июня года, предшествующего планируемому и направляет в исполнительный орган субъекта РФ. Последний утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы. После получения соответствующего финансирования орган местного самоуправления оповещает молодую семью о необходимости явиться за свидетельством о праве на получение социальной выплаты, а также специалист разъясняет порядок и условия ее получения и использования", – поясняет Ирина Белова, юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы.
Субсидия на покупку жилья
В рамках программы “Молодая семья” участникам выделяются денежные средства в форме социальной выплаты, которая предоставляется владельцу свидетельства о праве на ее получение в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет. Размер субсидии составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семьи без детей и 35%, если в семье есть хотя бы один ребенок.
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Как рассчитывают
Оксана Васильева поясняет, что расчетная стоимость жилья и стоимость жилья по кредитному договору – разные вещи. Расчетная стоимость определяется по следующей формуле:
Расчетная стоимость = площадь жилья * норматив стоимости квадратного метра в конкретном регионе.
Расчетная площадь квартиры зависит от состава семьи. Для двух членов семьи заплатят из расчета 42 м², если в семье три человека или больше – 18 м² на каждого.
"Вполне возможно, что цена квартиры будет больше расчетной стоимости, поэтому разницу придется доплачивать за свой счет, – поясняет Оксана Васильева. – Покупка жилья осуществляется только через банк. В кредитное учреждение необходимо отнести документ от администрации, подтверждающий право на субсидию. После этого банк делает запрос в местные органы власти и проводит платеж".
Как использовать
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДетская площадка во дворе жилого комплекса ART в Красногорске
Детская площадка во дворе жилого комплекса ART в Красногорске
Направить субсидию можно на:
- —оплату покупки жилья;
- —оплату по договору строительного подряда на возведение жилого дома;
- —осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативе, после погашения которого жилье переходит в собственность молодой семьи;
- —первоначальный взнос при получении займа/кредита на приобретение или строительство жилого помещения;
- —оплату по договору с уполномоченной организацией на приобретение жилья в интересах молодой семьи на первичном рынке, в том числе на покупку жилого помещения и (или) на оплату услуг организации;
- —погашение кредитов, взятых семьей на приобретение или строительство жилого помещения, или на погашение ранее оформленного жилищного кредита на указанные цели;
- —оплату по договору участия в долевом строительстве, по договору уступки участником долевого строительства прав требований по договору;
- —первоначальный взнос при оформлении жилищного кредита, взятого на выплату договора участия в долевом строительства или на погашение ранее взятого кредита для уплаты жилого помещения.
"Жилье, как правило, должно быть куплено или построено на территории того субъекта РФ, орган исполнительной власти которого включил молодую семью - участницу программы в список претендентов на получение социальной выплаты. Причем с 2017 года ее нельзя использовать на покупку жилья у определенных программой родственников (супруг (супруга), дедушка (бабушка), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры)", – комментирует Ирина Белова.
Сроки действия программы
Программа принимается на определенный срок (3-4 года), но затем либо продлевается, либо принимается новая, но с учетом участия в предыдущей программе. В настоящее время программа действует до 2025 года. Возможно, ее решат продлить.
Очередь по программе
Стоять в очереди по программе можно несколько лет. Желающих очень много, поэтому финансирования хватает не на всех. Как указывают эксперты, в среднем в очереди стоят два-четыре года. У кого-то это занимало и шесть лет.
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Региональные особенности программы
Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения различаются в субъектах РФ. Так, в Орловской области на I квартал 2022 года этот показатель составляет 57048 рублей, в Московской области – 108488 рублей, а в Оренбургской – 42370 рублей.
"В каждом регионе в соответствии с федеральной программой принимаются свои программы по улучшению жилищных условий молодых семей, которые устанавливают либо дополняют федеральные условия получения социальной выплаты молодой семьей", – говорит Ирина Белова. Например, субъектом устанавливаются порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, возраст членов семьи может быть увеличен и т.п. На уровне субъектов РФ, по словам юриста, осуществляется:
- —развитие нормативной правовой базы, связанной с реализацией федерального законодательства;
- —организация и проведение информационной работы среди населения;
- —разработка и реализация региональных программ;
- —утверждение порядка отбора уполномоченных организаций на приобретение в интересах семьи жилого помещения на первичном рынке жилья и т.д.
На уровне органов местного самоуправления должны осуществляться разработка и реализация муниципальных программ, а также проведение мероприятий федеральной программы с учетом местных особенностей. "Ранее (2008-2013 годы) помимо федеральной и региональной муниципалитеты часто принимали свои программы по улучшению жилищных условий молодым семьям, условия участия в которых отличались от региональной и/или федеральной программы. В настоящее время муниципальных программ по улучшению жилищных условий молодых семей очень мало. Участие в программе добровольное и однократное", – заключила Ирина Белова.