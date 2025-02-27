"Молодая семья" — 2026: условия программы, кто может получить субсидию

Приобрести собственную квартиру или построить дом россиянам вот уже на протяжении нескольких лет помогает программа "Молодая семья". С ее помощью есть возможность получить от государства субсидию и оплатить часть будущей жилплощади. Актуальные условия участия в программе в 2026 году, особенности в разных регионах России и необходимые документы, размер выплаты – в материале РИА Новости.

Программа "Молодая семья" в 2026 году

Официальное название программы звучит как "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", а ее ключевые нюансы закреплены и регулируются постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 (ред. от 22.03.2023).

Изначально данная программа действовала до 2025 года, но затем была продлена до 2030 года с выделением соответствующего финансирования. Ее участниками могут стать как семьи с детьми, так и россияне, которые пока не успели дождаться пополнения в семье.

“Молодые семьи также могут получить кредит с пониженной процентной ставкой для приобретения или строительства жилья на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны РФ”, – говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Суть программы

Основное предназначение данной программы – помочь молодым российским семья улучшить текущие жилищные условия. Если семья соответствует всем ключевым требованиям госпрограммы, то ей будет назначена выплата, которая позволит погасить часть стоимости квартиры или дома. Данная субсидия предоставляется в форме свидетельства, а ее величина составляет не менее 30% (если речь идет о семьях без детей) и 35% (если в семье воспитывается ребенок) от стоимости выбранного объекта недвижимости.

Воспользоваться программой можно только один раз, период действия сертификата составляет 7 месяцев (отсчет начинается с той даты, которая указана в свидетельстве). Управляющий партнер и генеральный директор ООО "Ваш Бухгалтер", основатель Лиги Защиты Бизнеса Ирина Смирнова поясняет, что выплаченные государством средства возвращать гражданам не придется, однако существует и ряд ограничений. Например, при помощи такой субсидии не получится купить квартиру у близких родственников, а потратить сертификат разрешается только в том регионе, в котором он был оформлен.

Условия и требования программы

Далеко не все российские семьи могут принять участие в данной госпрограмме. Для того, чтобы получить субсидию, они должны соответствовать ряду обязательных критериев:

претенденты – граждане РФ;

возраст – не более 35 лет;

отношения официально зарегистрированы (то есть пара официально состоит в браке);

семья признана нуждающейся в жилом помещении;

финансовое положение семьи позволяет покрыть оставшуюся часть стоимости жилья (например, взять ипотеку).

Претендовать на получение субсидии могут как семьи без детей, так и молодые семьи, воспитывающие одного или нескольких детей, а также неполные семьи, состоящие из одного родителя.

"Присвоение статуса нуждающихся в жилых помещениях производится органами местного самоуправления в регионе проживания. При расчете степени благоустроенности жизни учитывается несколько факторов, показатель социальной нормы определяется муниципалитетом. В семьях от трех человек норматив в среднем составляет 18 квадратных метров на каждого проживающего", – уточняет Ирина Белова, юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы.

"Бывает, что поддержку от государства ждут годами. И к этому времени один из супругов достигает предельного возраста. Когда до семьи доходит очередь, ей отказывают в предоставлении субсидии. К сожалению, подобные явления случаются, к ним надо быть готовым", – говорит Оксана Васильева.

По словам эксперта, право на получение помощи в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" соответствующей госпрограммы подтверждается свидетельством. Этот документ выдается органом местного самоуправления на основании решения о включении семьи в список участников мероприятия. Срок действия свидетельства – не более семи месяцев с даты выдачи”.

На что можно потратить субсидию

У россиян есть несколько вариантов, как и на что потратить полученную субсидию. Так, средства господдержки разрешается направить на:

оплату покупки квартиры или иного объекта недвижимости;

оплату по договору строительного подряда на возведение жилого дома;

внесение последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в жилищном, жилищно-строительном или жилищном накопительном кооперативе (после его погашения жилье станет собственностью молодой семьи);

на первоначальный взнос в рамках получения займа/кредита, который поможет приобрести или построить жилье (в том числе – при долевом строительстве);

оплату в рамках договору с уполномоченной организацией для приобретения жилья на первичном рынке;

погашение кредитов, ранее взятых семьей на приобретение или строительство жилья;

оплату по договору участия в долевом строительстве, по договору уступки участником долевого строительства прав требований по договору.

"Жилье, как правило, должно быть куплено или построено на территории того субъекта РФ, орган исполнительной власти которого включил молодую семью – участницу программы в список претендентов на получение социальной выплаты. Причем с 2017 года ее нельзя использовать на покупку жилья у определенных программой родственников (супруг (супруга), дедушка (бабушка), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры)", – комментирует Ирина Белова.

Размер суммы на покупку жилья

Полученная субсидия не полностью покроет расходы молодой семьи на приобретение недвижимости.

“Социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих детей, и 35% – для семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных семей, – говорит Оксана Васильева. – Размер выплаты рассчитывается исходя из размера общей площади жилого помещения, количества членов семьи и норматива стоимости 1 м2 общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором семья включена в список участников мероприятия”.

При этом важно понимать, что указанная выше расчетная стоимость жилья далеко не всегда совпадает с реальной стоимостью квартиры или той суммой, которая указана в кредитном договоре. Для определения расчетной стоимости используется следующая формула:

Расчетная стоимость = площадь жилья * норматив стоимости квадратного метра в конкретном регионе.

Итоговая сумма будет зависеть также и от состава семьи. Для двух человек за основу возьмется площадь в 42 м², если же семья состоит из трех человек (или больше) – по 18 м² на каждого.

"Вполне возможно, что цена квартиры будет больше расчетной стоимости, поэтому разницу придется доплачивать за свой счет, – поясняет эксперт. – Покупка жилья осуществляется только через банк. В кредитное учреждение необходимо отнести документ от администрации, подтверждающий право на субсидию. После этого банк делает запрос в местные органы власти и проводит платеж".

Срок действия программы "Молодая семья"

В настоящее время известно, что срок действия программы продлен до 2030 года.

Как встать в очередь на "Молодую семью"

Для того, чтобы принять участие в программе, россиянам необходимо успешно преодолеть несколько ключевых этапов. Среди них – встать на учет по улучшению жилищных условий, собрать пакет необходимых документов и подать соответствующее заявление в орган местного самоуправления.

Прежде всего стоит обратиться в тот орган, который отвечает за программу в конкретном регионе, чтобы уточнить актуальные для вашего субъекта условия и нюансы.

Необходимые документы

Как правило, для участия в программе россиянам потребуется собрать и предоставить следующие документы:

заявление о включении семьи в состав участников программы (если граждане предпочитают обращаться в ведомство лично, данный документ лучше заполнить в двух экземплярах, одно из которых с отметкой о принятии можно будет оставить себе);

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорта);

копию свидетельства о браке (не требуется, если семья неполная);

документ, который послужит подтверждением того, что семье необходимо улучшение жилищных условий;

документы, подтверждающие платежеспособность семьи (например, их способность взять кредит или наличие необходимых денежных средств на банковском счете);

копии СНИЛС (также на каждого члена семьи).

В зависимости от того, на какие именно цели граждане намерены потратить субсидию в случае одобрения, в данный пакет также могут быть включены копии договора ипотечного, кредитного или долевого участия и другие бумаги.

Как уточняет Оксана Васильева, если семья уже взяла ипотеку, но все равно претендует на получение субсидии, то дополнительно нужно будет предоставить следующее:

копию кредитного договора;

копию графика платежей;

справку об остатке долга;

выписку из ЕГРН на квартиру.

Пошаговая инструкция

Подготовив все необходимые документы, гражданам необходимо обратиться с ними в орган местного самоуправления, который сможет официально включить семью в программу. Это можно сделать как во время личного визита, так и через портал Госуслуг (если данная функция доступна в вашем регионе).

Как правило, на проверку документов и принятие решения уходит 5 рабочих дней, еще три может уйти на то, чтобы оповестить о данном решении заявителей.

Далее стоит действовать по следующей схеме.

Получить место в очереди на субсидию. После того, как семью официально добавят в список участников программы, их поставят в очередь на получение субсидии. Важно понимать, что ожидание может затянуться на несколько лет: ежегодно объем финансирования в рамках госпрограммы меняется, но его редко хватает на всех желающих. Как правило, срок ожидания составляет 2-4 года, но может затянуться и дольше; Оформить свидетельство. Когда наступает очередь конкретной семьи, они получают соответствующее уведомление от представителей администрации и могут получить свое свидетельство. Еще один важный момент: “срок годности” свидетельства составляет 7 месяцев, за это время необходимо найти подходящее жилье и реализовать бумагу. Обратиться в банк и открыть счет. В течение месяца россияне должны обратиться в банк с данным свидетельством и открыть счет, на который и будет перечислена положенная им сумма; Подтвердить право на использование средств. Для того, чтобы на счет была перечислена субсидия и гражданин мог ею воспользоваться, опять-таки придется предоставить (теперь уже в банк) документальное подтверждение: кредитный договор, договор купли-продажи и так далее. После этого банк отправит соответствующий запрос в администрацию, а после начисления средств они будут направлены на оплату жилья.

Особенности программы в регионах

Субъекты РФ вправе устанавливать и собственные дополнительные требования к потенциальным участникам программы, увеличивать размер субсидии, устанавливать норматив стоимости одного квадратного метра и так далее.

"В каждом регионе в соответствии с федеральной программой принимаются свои программы по улучшению жилищных условий молодых семей, которые устанавливают либо дополняют федеральные условия получения социальной выплаты", – говорит Ирина Белова. Например, субъектом устанавливаются порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, возраст членов семьи может быть увеличен и т.п.

Как отмечает Оксана Васильева, на уровне регионального законодательства также может быть закреплена и квота в размере не более 30%, предназначенная для молодых семей, которые:

не относятся к числу семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005;

воспитывают трех и более детей;

в которых один либо оба супруга (а также единственный родитель в неполной молодой семье) принимают (или принимали) участие в СВО;

относятся к категории неполных молодых семей, в которых супруг или супруга воспитывают одного или нескольких детей и не вступили в повторный брак после того, как второй родитель погиб (умер) в период участия в СВО.

Реализация программы в различных субъектах страны Наименование субъекта Размер выплаты Требования к участникам программы Москва 30% от стоимости жилья — для семей без детей; 35% от стоимости жилья — для семей с одним ребенком и более, для родителей-одиночек с одним ребенком и более. Претендовать на господдержку могут семьи с детьми (1 и более) и без детей, в том числе — если один из супругов не является гражданином РФ, а также родители-одиночки с одним ребенком и более. Основные требования: возраст каждого родителя на момент включения в программу — не более 35 лет;

семья должна нуждаться в жилом помещении (учетная норма в столице составляет 10 м 2 на человека);

на человека); родители имеют достаточный доход для оплаты оставшейся части стоимости жилья или погашения ипотеки;

регистрация в регионе, где планируется использовать выплату. Ставропольский край 30% расчетной стоимости — для молодых семей, не имеющих детей;

35% — для молодых семей с 1 ребенком или несколькими детьми, а также для неполных молодых семей. Участником может стать молодая семья, в том числе — если один из супругов не является гражданином РФ, а также неполная молодая семья, состоящая из одного родителя. Но они должны соответствовать следующим требованиям: возраст каждого из супругов не превышает 35 лет;

семья признана нуждающейся в жилом помещении;

наличие доходов для оплаты оставшейся части стоимости квартиры или погашения кредита; Яровславская область Размер социальной выплаты — 30 или 35% расчетной (средней) стоимости жилья (в зависимости от наличия детей). Участники программы должны соответствовать следующим требованиям: один родитель является гражданином РФ;

возраст каждого из супругов не превышает 35 лет (на день решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение выплаты в планируемом году);

молодая семья в установленном порядке признана нуждающейся в жилом помещении;

у семьи имеются доходы для получения и погашения кредита либо оплаты расчетной (средней) стоимости жилья. Хабаровский край Размер социальной выплаты на 2026 год: на семью из шести человек — 5 405 400 рублей;

на семью из пяти человек — 4 504 500 рублей. Требования к участникам программы: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет (включительно);

семья признана нуждающейся в жилом помещении на территории Хабаровского края;

у семьи есть доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Комментарий эксперта

Как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Людмила Новицкая, в случае с данной программой нуждающимися в жилых помещениях признаются только молодые семьи, которые были поставлены на соответствующий учет до 1 марта 2005 года. К претендентам на получение выплаты также относятся семьи, признанные для целей участия в мероприятии по установленным основаниям нуждающимися в жилых помещениях после указанной даты.

"Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях осуществляется органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства", — отмечает эксперт.