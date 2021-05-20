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Выплаты многодетным семьям в 2021: какие существуют и как их оформить

Выплаты многодетным семьям в 2021: какие пособия положены и как их получить

Выплаты многодетным семьям в 2021: какие существуют и как их оформить

Выплаты многодетным семьям — это мера государственной социальной помощи родителям с тремя и более детьми. О том, какие пособия положены в 2021 году на третьего... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:11

2021-05-20T20:11

2021-05-20T20:11

россия

социальные выплаты

многодетные семьи

льготы

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Выплаты многодетным семьям — это мера государственной социальной помощи родителям с тремя и более детьми. О том, какие пособия положены в 2021 году на третьего ребенка и последующих детей, и как оформить выплаты — в материале РИА Новости. Выплаты многодетным семьям в 2021"Для поддержки многодетных семей в стране есть различные льготы, субсидии, денежные пособия и другие виды социальной помощи, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Они определены указом президента от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". Выплаты устанавливаются федеральным законодательством, также есть и региональные программы. В 2021 году ко всей прочей социальной поддержке добавилась единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей для тех детей, кто идет в школу. Кроме денежных выплат многодетные семьи имеют право на ряд льгот, например, на налоговые вычеты, бесплатный проезд на общественном транспорте и т.д. Узнать информацию о мерах соцподдержки в регионах можно на сайтах местных органов власти".Какие семьи считаются многодетными?В России многодетными семьями принято считать те, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. Это могут быть не только родные дети, но и пасынки, падчерицы, а также усыновленные. Однако согласно указу президента № 431 регионы вправе сами решать, каким семьям давать статус многодетных в зависимости от национальных и культурных особенностей территории. Так, в Ингушетии в эту категорию попадают после рождения пятого ребенка. В зависимости от субъекта страны многодетной считается семья, в которой дети не достигли 16 лет (если ушли из школы после 9 класса) и 18-ти, если продолжают учебу в школе. В некоторых регионах России этот возраст продлен, при условии, что ребенок учится в университете или служит в армии. Какие выплаты положены многодетным семьямКак правило, выплаты многодетным семьям положены после рождения третьего ребенка, хотя это зависит от регионального законодательства. Когда он появляется на свет, семья имеет право на ту же материальную помощь, что при рождении первого и второго ребенка, а именно: В некоторых регионах после рождения третьего ребенка положен дополнительный материнский капитал. Он есть в Воронежской, Тамбовской, Тульской Кемеровской областях, Краснодарском крае, Республике Коми и т.д. Его сумма может доходить до 500 тыс. рублей — столько выплачивают многодетным в Ямало-Ненецком автономном округе. Средства разрешено потратить на улучшение жилищных условий, газификацию дома, подключение водопровода, обучение детей, погашение ипотечного кредита и т.д. Кроме этого, семьи и тремя и более детьми имеют право на другие льготы. Например, они могут получать стандартный налоговый вычет и дополнительный имущественный вычет. Во многих регионах России многодетным разрешено не платить транспортный налог, также для них доступны бесплатные железнодорожные билеты, скидка на проезд для детей на общественном транспорте. Льготные авиабилеты положены на рейсах в Крым, Калининград и на Дальний Восток. При оформлении ипотечного кредита родители с тремя и более детьми получают ставку 6%, если второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее. Если семья попала в трудную жизненную ситуацию, то ей могут разрешить снизить сумму платежа или не платить вовсе в течение 6 месяцев. В школах детям из многодетных семей положено бесплатное питание. Государство обеспечивает им один день в месяц для бесплатного посещения музеев и другого культурного отдыха. Для родителей доступны лекарства для детей до 6 лет, неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и т.д.Ежемесячные выплатыЕжемесячные выплаты многодетным семьям варьируются в зависимости от региона проживания. "Например, в Санкт-Петербурге при рождении третьего ребенка и последующих детей до их трехлетия назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 11 391,1 рубля, — пояснил юрист. — При этом ребенок должен родиться не ранее 1 января 2013 года. В Нижегородской области ЕДВ составляет 9,8 тыс. рублей, при условии, что доход семьи ниже величины среднедушевого дохода в регионе. В Москве размер ЕДВ на третьего и последующих детей до трех лет — 10 951 рубль. Для детей от 3 до 7 — 7 725 рублей, от 8 до 18 лет — 4 381 рубль. Также родители более пяти детей могу претендовать на ежемесячную выплату на приобретение товаров детского ассортимента. В Ростовской области многодетной семье на каждого ребенка доплачивают по 453 рубля". Пособие по уходу за ребенком до трех лет не может превышать 29 тыс. рублей и быть меньше 7 082 рублей. Оно рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов родителей. Единовременные выплатыС 1 февраля 2021 года единовременное пособие при рождении первого, второго, третьего и последующих детей составляет 18 886,32 рубля. При этом в некоторых регионах предусмотрена дополнительная денежная надбавка. Например, в Калининграде при рождении третьего ребенка доплачивают 10 тыс. рублей, также как и за всех остальных. Петербуржцы могут получить денежную помощь для покупки вещей и продуктов питания для третьего и последующих детей в размере 55 733 рублей. Ежегодные выплатыЕжегодные выплаты многодетным семьям также регулируются региональным законодательством. Например, в Краснодарском крае на каждого ребенка в год платят 5127 рублей, которые предоставляют равными долями поквартально. При этом размер выплаты ежегодно индексируется. Выплата малоимущим многодетным семьямМалоимущие семьи вправе претендовать на ежемесячную выплату на третьего и последующих детей, в зависимости от регионов могут быть назначены и другие пособия, например, на ребенка до 1,5 лет. Также этой категории положена материальная помощь на детей от трех до семи лет. Ее сумма зависит от доходов, а базовый размер составляет в среднем по стране 5 650 рублей. Выплаты многодетным матерямВ некоторых регионах многодетным матерям, которые родили 10 и более детей и получают пенсию, устанавливается доплата, которая может доходить до 10 тыс. рублей. Если мать родила пять и более детей и зарегистрирована в Санкт-Петербурге, то ей к пенсии в 2021 году ежемесячно добавляют 3 345 рублей. В Орловской области одинокой матери на второго и последующих детей доплачивают ежемесячно 721 рубль. В ряде субъектов РФ есть особые премии для многодетных матерей. Например, в Ростовской области женщина может получить диплом "За заслуги в воспитании детей" и единовременное денежное поощрение в размере 50 000 руб. Для этого нужно иметь четырех детей, также учитываются их успехи, положительная характеристика семьи т.д. Компенсационные выплатыМногодетные семьи имеют право на компенсацию за детский сад в 20-70% в зависимости от субъекта страны. В некоторых регионах дошкольные учреждения для них бесплатны. Кроме этого, семьям с тремя и более детьми положена ежемесячная компенсационная выплата от 20% до 50% на оплату услуг ЖКХ в квартире или частном доме. В Москве многодетные родители могут получить деньги за использование стационарного телефона, а также за покупку детской одежды для посещения занятий, после рождения третьего ребенка положена компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни.Выплаты к школеВ послании к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого школьника в 2021 году. Это касается не только многодетных семей. Кроме этого, каждый субъект России сам определяет какие доплаты полагаются семьям в качестве меры поддержки. Так, в Алтайском крае власти предоставляют многодетным семьям 7,5 тыс. рублей для подготовки к школе первоклассника, на учащихся 2-11 классов ежегодно полагается 5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге один из родителей в семье с тремя и более детьми имеет право на ежегодную выплату для покупки спортивной или школьной формы, которая в 2021 году составляет 4 802 рубля. При этом среднедушевой доход семьи не учитывается. В Хакасии положено 2 тыс. рублей на ребенка. Выплаты по ипотекеПри рождении третьего ребенка в 2019 году и последующих государство готово погасить часть ипотечного кредита многодетной семьи, на эти цели выделяется 450 тыс. рублей. Если сумма долга меньше, то остаток "сгорит" и не будет перенесен на следующие кредиты. Выплаты вместо земельного участкаСемьям, в которых три и более детей, предоставляется бесплатный земельный участок. Чтобы его получить, нужно встать на учет и отстоять в очереди, что порой затягивается на долгие годы. В 21 регионе России вместо участка можно получить денежную компенсацию. Такая выплата есть в:При этом размер выплаты и ее условия могут меняться в зависимости от региона. Пособие по безработицеВ 2020 году на фоне пандемии коронавируса безработным родителям доплачивали за каждого ребенка по 3 тысячи рублей, однако сейчас этой меры поддержки нет. У многодетных есть возможность оформить пособие по безработице на общих основаниях и получить другие привилегии, положенные безработным. Дополнительные выплатыВ некоторых регионах есть дополнительные выплаты за рождение пятого и последующих детей. Например, в Калининградской области размер денежной поддержки составляет 200 тыс. рублей, а если женщина родила сразу тройню — 1 млн. В Москве семьям с десятью и более детьми полагаются выплаты матерям на пенсии, а также денежные средства к Международному дню семьи и ко Дню знаний. Также есть компенсация на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет.Размер выплат многодетным семьямРазмеры выплат многодетным семьям отличаются в зависимости от региона, так как многие субъекты сами устанавливают их сумму в зависимости от обеспеченности бюджета и других факторов. Для всех семей, у которых рождаются дети, единовременная выплата составляет 18 886 рублей. Налоговый вычет для работающих родителей, которые платят 13% НДФЛ, на третьего ребенка и следующих составляет 3000 рублей. Условия выплат многодетным семьямДля назначения выплат нужно иметь статус многодетной семьи. "При признании семьи многодетной не учитываются погибшие дети, а также те, кто воспитываются в школах-интернатах и детских домах, находятся в местах лишения свободы, — пояснил юрист Александр Иванов. — Кроме этого, в счет не идут дети, родители которых лишились родительских прав или были в них ограничены. Регионы сами решают, до какого возраста ребенка семья имеет право на привилегии и льготы. Например, в отдельных регионах семья будет считаться многодетной, пока старшему не исполнится 23 года, а в других — от 16 до 23 лет".Оформление выплатДля того, чтобы получить финансовую поддержку от государства, многодетным семьям необходимо оформить соответствующее удостоверение. Для этого нужно подать заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства. Необходимые документы:ДокументыДля оформления выплат понадобятся:В зависимости от типа выплаты, могут потребовать справку об обучении ребенка (детей), документ о смене имени, документ подтверждающий отсутствие одного из родителей. Оформить выплаты можно через соцзащиту по месту жительства или в МФЦ. Также предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье можно оформить через Госуслуги, для этого нужно написать заявления и ждать результатов в течение 10 дней.

https://realty.ria.ru/20210501/ipoteka-1730810789.html

https://ria.ru/20210414/lgoty-1728217952.html

https://ria.ru/20210413/posobie-1728119822.html

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733163258.html

https://ria.ru/20210512/gosuslugi-1732000791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, многодетные семьи, льготы, общество