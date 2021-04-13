https://ria.ru/20210413/posobie-1728119822.html

Пособие по безработице в 2021: размер, как получить, сколько выплачивают

Пособие по безработице в 2021: размер, как получить, сколько выплачивают

Пособие по безработице — мера поддержки безработных граждан в России. Какой максимальный и минимальный размер пособия в 2021 году, как он рассчитывается, кто... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:01

2021-04-13T18:01

2021-04-13T18:01

пособие по безработице

россия

москва

санкт-петербург

госуслуги

безработица

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пособие по безработице — мера поддержки безработных граждан в России. Какой максимальный и минимальный размер пособия в 2021 году, как он рассчитывается, кто может получить и сколько месяцев выплачивается, а также как его оформить онлайн — в материале РИА Новости.Что такое пособие по безработицеПособие по безработице — это регулярная социальная денежная выплата, которую получает официально признанный безработный человек, пока он не трудоустроится. В России оно регулируется законом "О занятости населения в Российской Федерации". Пособие выплачивается ежемесячно до того момента, как лицо найдет работу. На время пандемии коронавируса в стране действуют временные правила дистанционной регистрации, также до конца 2021 года пособие будет повышенным, его максимальная сумма составит 12 130 рублей. Кому полагается и условия назначенияПособие по безработице назначается, если человек потерял работу из-за ликвидации организации или при сокращения штата, прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, уволился по собственному желанию и т.д. Для получения выплаты необходимо иметь не менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 предыдущих месяцев. При этом человек должен соответствовать нескольким критериям:Размер пособия по безработице в 2021В связи с пандемией уровень пособия по безработице в 2021 году будет сохранен. Его максимальная сумма составит 12 130 рублей, а минимальный размер — 1500 рублей. Верхняя и нижняя планки установлены постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №239. Согласно скорректированным правилам выплаты гражданам, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, будут максимальными с 4-го по 6-й месяцы после увольнения.Как рассчитывается размер пособия и максимальный размер выплатыМаксимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей в месяц. Точная сумма выплат зависит от нескольких факторов: причин постановки на учет, даты увольнения, периода работы в течение предшествующего года до постановки на учет, причин потери работы, среднего заработка на последнем месте трудоустройства. При этом учитывается размер зарплаты за последние три месяца, предшествующие увольнению, повышающий районный коэффициент (если есть), уволен ли человек за нарушение трудовой дисциплины. Например, если человек работал более 26 недель за последние 6 месяцев, не был уволен за нарушение трудовой дисциплины, а его зарплата составляла 30 тыс. руб., то он может претендовать на пособие в размере 12 130 рублей.Выплаты уволенным в апреле-августе 2020 годаСогласно постановлению правительства РФ от 12.04.2020 г. № 485, гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 г., за исключением тех, кто потерял работу за нарушение трудовой дисциплины, пособие по безработице в апреле-августе 2020 г. составило 12 130 рублей, вне зависимости от стажа и уровня дохода на последнем месте работы. В Москве эта сумма — 19 500 рублей. Уволенные в это время лица, имеющие детей до 18 лет, получили прибавку из расчета 3000 рублей за каждого ребенка.Выплата предпринимателям, прекратившим деятельность с 1 марта 2020Постановление правительства Российской Федерации от 10.06.2020 г. № 844 утвердило выплату в размере 12 130 рублей индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 г. и признанным безработными, на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.Пособие по безработице для предпенсионеровВ соответствии со ст. 5 закона № 1032-1 от 19.04.1991 "О занятости населения в Российской Федерации" предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. Если человека уволили в течение последних 12 месяцев и он имеет 26 недель стажа за последний год, то ему положено пособие в процентном отношении к зарплате на срок до 12 месяцев. В первые три месяца оно будет составлять 75% от прошлого ежемесячного дохода, но не более 12 130 рублей, в следующие 4 месяца — 60%, после этого — 45% заработка. Если предпенсионер не имеет 26 недель стажа за последний год, пособие назначается в размере 1500 рублей на срок до 12 месяцев. Однако если у человека осталось менее двух лет до пенсии, он может стать пенсионером досрочно. Доплата безработным родителямПри потере работы можно оформить ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет. В расчет идут доходы родителей, но не за последние месяцы, а за год до обращения за материальной помощью. Например, если родитель стал безработным в 2021 году, будут учитываться его доходы в 2020-м. Из-за пандемии в том году родителям доплачивали по 3000 тысячи рублей за ребенка, но тогда уровень стажа и доходы с последнего места работы не учитывались. Такие выплаты не продлевались. Средний размер пособия по безработице в РоссииВ 2020 году благодаря принятым правительством мерам средний размер выплат на одного безработного вырос с 5880 рублей в феврале 2020 года до 8572 рублей в июле 2020 года. Рассчитать свой размер пособия по безработице можно, например, на сайтах центров занятости населения Москвы и Санкт-Петербурга.Как и сколько выплачивается пособиеПособие выплачивается ежемесячно. В первые три месяца безработный гражданин получает 75% от заработка на прошлой работе, но не более 12 130 рублей, в последующие три — 60%, но не более 5000 рублей. Период выплаты суммарно не должен превышать 12 месяцев. При этом в течение одного года человек не может получать пособие по безработице более 6 месяцев. Такой срок назначен для граждан, которые:Три месяца пособие получают те, кто:Продление сроков выплатПредпенсионерам за каждый год страхового стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин) период выплат может быть увеличен на две недели за каждый год работы. Пособие по безработице в этом случае не может превышать 2 года суммарно в течение 3 лет. Как оформить пособие по безработицеОформить пособие по безработице можно, обратившись в центр занятости населения по месту жительства. Для этого нужно написать заявление на получение статуса безработного и предоставить необходимые документы. Во время пандемии сделать это можно и дистанционно — через Госуслуги или подать заявление на портале "Работа в России", пособие оформят по общим правилам. Какие документы нужныЧтобы получить пособие по безработице, нужно предоставить в центр занятости ряд документов:Оформление пособия через ГосуслугиСначала на портале Госуслуг следует завести подтвержденную учетную запись, если таковой нет. Затем:Почему могут прекратить, приостановить или сократить выплатуВыплату пособия по безработице могут прекратить, если человек:При этом сократить пособие на 25% могут, если безработный без причины отказался прийти в центр занятости для получения направления на работу и в течение трех дней не пришел на собеседование. Приостанавливают выплату на месяц, когда безработный:Какие еще есть выплаты для безработныхБезработным гражданам доступны следующие доплаты:ВопросыНа популярные вопросы РИА Новости ответил юрист Евгений Щипачев.Является ли пособие по безработице доходом?— Пособие по безработице не считается доходом (НДФЛ не облагается), как и государственная пенсия, так как это мера государственной социальной поддержки, а не заработок.Можно ли оформить пособие по безработице самозанятым?— Пособие по безработице могут получить только граждане, которые не имеют дохода. Самозанятые граждане не имеют права получить денежную выплату.Можно ли оформить пособие после декрета?— Граждане, вышедшие из декретного отпуска, могут обратиться в Центр занятости населения по общим правилам. Сколько месяцев платят пособие по безработице предпенсионерам?— Последние изменения законодательства коснулись лиц предпенсионного возраста. Такие граждане могут получать пособие по безработице, причем по выгодным условиям: 12 месяцев в течение полутора лет (обычные граждане — 6 месяцев в течение года), а при большом стаже — 24 месяца в течение 3-х лет.Сколько можно стоять на бирже труда в 2021 году?— В 2021 году граждане могут стоять на бирже труда не более 6 месяцев в течение одного года.Сколько времени рассматривается заявление на пособие по безработице?— Заявление о присвоении статуса безработного рассматривается в течение 11 дней, в течение которых будут предлагаться варианты трудоустройства.

https://ria.ru/20210406/gosuslugi-1727057881.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/obschestvo-1727302285.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/detskie-posobiya-1604191090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособие по безработице, россия, москва, санкт-петербург, госуслуги, безработица, общество