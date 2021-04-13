Пособие по безработице в 2021: размер, как получить, сколько выплачивают
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота центра занятости населения в Тамбовской области
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пособие по безработице — мера поддержки безработных граждан в России. Какой максимальный и минимальный размер пособия в 2021 году, как он рассчитывается, кто может получить и сколько месяцев выплачивается, а также как его оформить онлайн — в материале РИА Новости.
Что такое пособие по безработице
Пособие по безработице — это регулярная социальная денежная выплата, которую получает официально признанный безработный человек, пока он не трудоустроится. В России оно регулируется законом "О занятости населения в Российской Федерации". Пособие выплачивается ежемесячно до того момента, как лицо найдет работу. На время пандемии коронавируса в стране действуют временные правила дистанционной регистрации, также до конца 2021 года пособие будет повышенным, его максимальная сумма составит 12 130 рублей.
Кому полагается и условия назначения
Пособие по безработице назначается, если человек потерял работу из-за ликвидации организации или при сокращения штата, прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, уволился по собственному желанию и т.д. Для получения выплаты необходимо иметь не менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 предыдущих месяцев. При этом человек должен соответствовать нескольким критериям:
Сотрудник ПФР держит в руках паспорт РФ
- —возраст не моложе 16 лет;
- —он не занимается бизнесом;
- —не является членом фермерского хозяйства;
- —не проходит военную службу.
Размер пособия по безработице в 2021
В связи с пандемией уровень пособия по безработице в 2021 году будет сохранен. Его максимальная сумма составит 12 130 рублей, а минимальный размер — 1500 рублей. Верхняя и нижняя планки установлены постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №239. Согласно скорректированным правилам выплаты гражданам, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, будут максимальными с 4-го по 6-й месяцы после увольнения.
Как рассчитывается размер пособия и максимальный размер выплаты
Максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей в месяц. Точная сумма выплат зависит от нескольких факторов: причин постановки на учет, даты увольнения, периода работы в течение предшествующего года до постановки на учет, причин потери работы, среднего заработка на последнем месте трудоустройства. При этом учитывается размер зарплаты за последние три месяца, предшествующие увольнению, повышающий районный коэффициент (если есть), уволен ли человек за нарушение трудовой дисциплины. Например, если человек работал более 26 недель за последние 6 месяцев, не был уволен за нарушение трудовой дисциплины, а его зарплата составляла 30 тыс. руб., то он может претендовать на пособие в размере 12 130 рублей.
© РИА Новости / Максим БогодвидСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Выплаты уволенным в апреле-августе 2020 года
Согласно постановлению правительства РФ от 12.04.2020 г. № 485, гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 г., за исключением тех, кто потерял работу за нарушение трудовой дисциплины, пособие по безработице в апреле-августе 2020 г. составило 12 130 рублей, вне зависимости от стажа и уровня дохода на последнем месте работы. В Москве эта сумма — 19 500 рублей. Уволенные в это время лица, имеющие детей до 18 лет, получили прибавку из расчета 3000 рублей за каждого ребенка.
Выплата предпринимателям, прекратившим деятельность с 1 марта 2020
Постановление правительства Российской Федерации от 10.06.2020 г. № 844 утвердило выплату в размере 12 130 рублей индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 г. и признанным безработными, на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.
Пособие по безработице для предпенсионеров
В соответствии со ст. 5 закона № 1032-1 от 19.04.1991 "О занятости населения в Российской Федерации" предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. Если человека уволили в течение последних 12 месяцев и он имеет 26 недель стажа за последний год, то ему положено пособие в процентном отношении к зарплате на срок до 12 месяцев. В первые три месяца оно будет составлять 75% от прошлого ежемесячного дохода, но не более 12 130 рублей, в следующие 4 месяца — 60%, после этого — 45% заработка. Если предпенсионер не имеет 26 недель стажа за последний год, пособие назначается в размере 1500 рублей на срок до 12 месяцев. Однако если у человека осталось менее двух лет до пенсии, он может стать пенсионером досрочно.
Информационный стенд ПФР
Доплата безработным родителям
При потере работы можно оформить ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет. В расчет идут доходы родителей, но не за последние месяцы, а за год до обращения за материальной помощью. Например, если родитель стал безработным в 2021 году, будут учитываться его доходы в 2020-м. Из-за пандемии в том году родителям доплачивали по 3000 тысячи рублей за ребенка, но тогда уровень стажа и доходы с последнего места работы не учитывались. Такие выплаты не продлевались.
Средний размер пособия по безработице в России
В 2020 году благодаря принятым правительством мерам средний размер выплат на одного безработного вырос с 5880 рублей в феврале 2020 года до 8572 рублей в июле 2020 года. Рассчитать свой размер пособия по безработице можно, например, на сайтах центров занятости населения Москвы и Санкт-Петербурга.
Как и сколько выплачивается пособие
Пособие выплачивается ежемесячно. В первые три месяца безработный гражданин получает 75% от заработка на прошлой работе, но не более 12 130 рублей, в последующие три — 60%, но не более 5000 рублей. Период выплаты суммарно не должен превышать 12 месяцев. При этом в течение одного года человек не может получать пособие по безработице более 6 месяцев. Такой срок назначен для граждан, которые:
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетительница в центре занятости населения "Моя работа" на улице Щепкина в Москве
Посетительница в центре занятости населения "Моя работа" на улице Щепкина в Москве
- —за прошедший год работали не менее 26 недель;
- —уволились по собственному желанию;
- —уволились из-за ликвидации организации или сокращения штата сотрудников;
- —уволились с военной службы в течение 12 месяцев до безработицы, но при этом до призыва проработали не менее 26 недель.
Три месяца пособие получают те, кто:
- —ищет работу впервые;
- —к моменту постановки на учет не работал больше года;
- —уволен с последнего места работы за нарушение дисциплины;
- —прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность;
- —на последней работе оказывал услуги по договору гражданско-правового характера или авторскому договору;
- —вышел из членов фермерского хозяйства;
- —не предоставил справку о среднем заработке за последние три месяца на последней работе.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель в центре занятости населения "Моя работа" на улице Щепкина в Москве
Посетитель в центре занятости населения "Моя работа" на улице Щепкина в Москве
Продление сроков выплат
Предпенсионерам за каждый год страхового стажа (не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин) период выплат может быть увеличен на две недели за каждый год работы. Пособие по безработице в этом случае не может превышать 2 года суммарно в течение 3 лет.
Как оформить пособие по безработице
Оформить пособие по безработице можно, обратившись в центр занятости населения по месту жительства. Для этого нужно написать заявление на получение статуса безработного и предоставить необходимые документы. Во время пандемии сделать это можно и дистанционно — через Госуслуги или подать заявление на портале "Работа в России", пособие оформят по общим правилам.
Какие документы нужны
Чтобы получить пособие по безработице, нужно предоставить в центр занятости ряд документов:
- —заявление по форме;
- —паспорт или документ, его заменяющий;
- —справка 2-НДФЛ о зарплате с последнего места работы минимум за 3 месяца;
- —оригинал трудовой книжки (трудовые договоры, служебные контракты);
- —документы о полученном образовании и квалификации.
Оформление пособия через Госуслуги
Сначала на портале Госуслуг следует завести подтвержденную учетную запись, если таковой нет. Затем:
- —войти на портал "Работа в России" с помощью учетной записи Госуслуг;
- —нажать на ФИО в правом верхнем углу и выбрать "Оформление пособия по безработице";
- —заполнить форму "Заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы";
- —прикрепить резюме в соответствующем блоке;
- —ввести персональные данные в блоках "место жительства" и "место оказания услуги";
- —отправить заявление, после чего нужно отслеживать его статус.
Почему могут прекратить, приостановить или сократить выплату
Выплату пособия по безработице могут прекратить, если человек:
- —нашел работу;
- —прошел профессиональную подготовку, переподготовку или повысил квалификацию;
- —начал получать пенсию;
- —переехал в другой город;
- —не приходил в центр занятости населения более месяца;
- —пытался получить или получил пособие по безработице обманом;
- —сел в тюрьму.
При этом сократить пособие на 25% могут, если безработный без причины отказался прийти в центр занятости для получения направления на работу и в течение трех дней не пришел на собеседование.
Работа центра занятости населения
Приостанавливают выплату на месяц, когда безработный:
- —отказался от двух предложенных вариантов трудоустройства;
- —через месяц после получения статуса безработного отказался от участия в оплачиваемых общественных работах или обучении;
- —отчислен с места обучения;
- —нарушил правила перерегистрации без уважительной причины;
- —пришел в центр занятости в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Какие еще есть выплаты для безработных
Безработным гражданам доступны следующие доплаты:
- —материальная помощь в период временной нетрудоспособности безработного, который утратил право на пособие по безработице;
- —единовременная материальную помощь в случае смерти члена семьи безработного или одному из членов семьи безработного в случае его смерти;
- —материальная поддержка во время профессионального обучения, общественных работ или временного трудоустройства.
Вопросы
На популярные вопросы РИА Новости ответил юрист Евгений Щипачев.
Является ли пособие по безработице доходом?
— Пособие по безработице не считается доходом (НДФЛ не облагается), как и государственная пенсия, так как это мера государственной социальной поддержки, а не заработок.
Можно ли оформить пособие по безработице самозанятым?
— Пособие по безработице могут получить только граждане, которые не имеют дохода. Самозанятые граждане не имеют права получить денежную выплату.
Можно ли оформить пособие после декрета?
— Граждане, вышедшие из декретного отпуска, могут обратиться в Центр занятости населения по общим правилам.
Сколько месяцев платят пособие по безработице предпенсионерам?
— Последние изменения законодательства коснулись лиц предпенсионного возраста. Такие граждане могут получать пособие по безработице, причем по выгодным условиям: 12 месяцев в течение полутора лет (обычные граждане — 6 месяцев в течение года), а при большом стаже — 24 месяца в течение 3-х лет.
Сколько можно стоять на бирже труда в 2021 году?
— В 2021 году граждане могут стоять на бирже труда не более 6 месяцев в течение одного года.
Сколько времени рассматривается заявление на пособие по безработице?
— Заявление о присвоении статуса безработного рассматривается в течение 11 дней, в течение которых будут предлагаться варианты трудоустройства.