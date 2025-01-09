Пособие по безработице: кому положено и как получить в 2026 году

МОСКВА — РИА Новости. Пособие по безработице – основная мера поддержки безработных граждан в России. Как оформить пособие через центр занятости или онлайн, какой максимальный и минимальный размер выплат предусмотрен для россиян в 2026 году, кто может получить и сколько месяцев выплачивается — в материале РИА Новости.

Что такое пособие по безработице, кому оно положено

Пособие по безработице — это социальная денежная выплата, которую регулярно получает человек, официально признанный безработным. Выплачивается данное пособие ежемесячно до тех пор, пока гражданин не устроится на новую работу либо не пройдет предусмотренный по закону срок.

Порядок определения размеров пособия по безработице для различных категорий граждан, основания для прекращения или приостановки его выплаты, а также другие связанные с этой сферой вопросы в России регулируются законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации".

“Массовая безработица представляет опасность не только для общества, но и для государства, – говорит доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета "Синергия" Лариса Крушанова. — Поэтому власть направляет немалые ресурсы на снижение ее негативных последствий. Особое внимание этой проблеме уделяется в кризисные периоды, когда уровень безработицы резко возрастает. За последние пять лет наиболее кризисным с точки зрения роста безработицы стал 2020 год – год, в котором мир узнал о пандемии коронавируса. Так, по данным Росстата, было зарегистрировано 4,3 млн безработных, или 5,8% трудоспособного населения. Это почти на миллион человек больше, чем годом ранее. Однако тяжелого кризиса не случилось, в том числе благодаря такой поддержке государства, как выплата пособия по безработице”.

статье 31 закона "О занятости населения в Российской Федерации", начисляется данное пособие с самого первого дня, как человек был признан таковым. Пособие по безработице назначается лишь гражданину, который официально получил статус безработного. При этом, как говорится взакона "О занятости населения в Российской Федерации", начисляется данное пособие с самого первого дня, как человек был признан таковым.

Пособие по безработице назначается, если человек потерял работу из-за ликвидации организации или при сокращения штата, прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, уволился по собственному желанию и т.д.

Кто признается безработным по закону

Согласно статье 23 Федерального закона № 565-ФЗ, претендовать на статус безработного и получение пособия могут граждане, которые:

достигли возраста 16 лет;

не имеют работы и заработка;

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;

ищут работу и готовы приступить к ней;

не занимаются предпринимательской деятельностью;

не являются учредителем коммерческой организации;

не входят в состав крестьянско-фермерского хозяйства;

не проходят военную службу.

Главное условие – это должны быть трудоспособные граждане, которые активно ищут работу и готовы к ней приступить. При этом важно понимать, что простое отсутствие работы само по себе не делает человека безработным в юридическом смысле – необходима официальная регистрация в органах службы занятости.

Для получения права на выплату важным условием является наличие стажа работы. Гражданин должен проработать не менее 26 недель в течение 12 месяцев, предшествующих постановке на учет. Этот стаж может быть набран как по одному месту работы, так и суммарно на нескольких предприятиях.

Важно! Статус безработного присваивается только после прохождения процедуры регистрации в центре занятости и при отсутствии подходящих вакансий для трудоустройства.

Кому пособие по безработице не назначается

Не признаются безработными и не могут получать пособие граждане, которые:

получают пенсию по старости или за выслугу лет (за исключением случаев досрочного выхода на пенсию);

обучаются на очной форме в образовательных организациях;

осуждены к исправительным работам, принудительным работам или лишению свободы;

отказались от двух вариантов подходящей работы в течение 10 дней с момента регистрации в службе занятости;

не явились без уважительной причины в службу занятости в течение 10 дней с момента регистрации;

предоставили недостоверные сведения при постановке на учет;

зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя;

являются плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятыми);

выполняют работы по гражданско-правовым договорам.

Отдельно следует отметить категорию лиц предпенсионного возраста. Несмотря на близость к пенсии, они могут получать пособие по безработице на особых условиях, если потеряли работу не по своей вине.

Студенты очной формы обучения также не могут претендовать на пособие по безработице, поскольку законодатель считает получение образования основным видом их деятельности. Однако после завершения обучения они вправе встать на учет в качестве граждан, впервые ищущих работу.

Размер пособия по безработице в 2026 году

Закон в большинстве случаев не устанавливает точный размер пособия по безработице, определяя лишь верхнюю и нижнюю границы. Какая сумма выплаты в итоге будет назначена признанному безработным гражданину, определяется по совокупности факторов. Это и причины постановки на учет, и дата увольнения, и продолжительность периода работы в течение предшествующего года до постановки на учет, и размер среднего заработка на последнем месте трудоустройства.

статье 33 закона "О занятости населения в Российской Федерации" указано, что для безработных граждан (за некоторыми исключениями, которые также оговорены в тексте документа) в течение первых трех месяцев размер выплаты составит 75% от средней зарплаты с предыдущего места работы. А в следующие 3 месяца, если человек так и не сможет найти подходящую ему работу, будут платить пособие в размере 60% указанного заработка.

Некоторые россияне (например, те, кто ищет работу впервые или намерен вернуться к труду после длительного перерыва) могут претендовать лишь на минимальный размер пособия по безработице, установленный законом.

Минимальный и максимальный размер пособия

В 2026 году размеры пособия по безработице проиндексируют с учетом инфляции. Следовательно, размер выплат будет повышен.

Период Минимальное пособие Максимальное в первые 3 мес. Максимальное во вторые 3 мес. До 31.01.2026 1764 руб. 15 044 руб. 5880 руб. С 01.02.2026 1884 руб. 16 067 руб. 6279 руб.

Важно учитывать, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размеры минимального и максимального пособия увеличиваются на районный коэффициент. Это означает, что жители северных регионов получают более высокие выплаты по сравнению с другими территориями России. Например, районный коэффициент в ХМАО – 1,5. Так, с 1 февраля размер максимального пособия по безработице в этом регионе составит 24 103 руб.

Индексация пособия по безработице в 2026 году

Ежегодная индексация пособия по безработице законодательно закреплена в статье 44 Федерального закона № 565-ФЗ. Согласно этой норме, размеры минимальной и максимальной величин пособия индексируются один раз в год с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

В 2025 году выплаты проиндексировали на 9,5%, в 2026 году индексация составит 6,8%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции. По мнению экспертов, такое повышение позволит компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность выплат для безработных граждан.

Индексация сработает автоматически: если гражданин уже получает пособие, с 1 февраля 2026 года он получит увеличенные выплаты. Стоит отметить, что индексация касается именно базовых размеров пособия – минимального и максимального. Конкретная сумма для каждого безработного рассчитывается индивидуально, но не может выходить за рамки установленных границ даже с учетом районных коэффициентов.

Как рассчитывается пособие по безработице

Порядок определения размера пособия по безработице детально прописан в статье 45 Федерального закона № 565-ФЗ. Для расчета берется средний заработок, который гражданин получал за последние 3 месяца перед увольнением с последнего места работы.

Для граждан, проработавших не менее 26 недель в течение 12 месяцев до постановки на учет и уволившихся не за нарушение трудовой дисциплины, пособие рассчитывается следующим образом:

первые три месяца – 75% от среднего заработка (но не более максимального размера);

следующие три месяца – 60% от среднего заработка (но не более максимального размера для этого периода).

Например, если гражданин работал более 26 недель, получал зарплату 30 000 рублей и не был уволен за проступок, он получит пособие следующего размера:

первые 3 месяца: 30 000 × 75% = 22 500 руб., но выплатят максимум 16 067 руб. (с 1 февраля 2026 года);

следующие 3 месяца: 30 000 × 60% = 18 000 руб., но выплатят максимум 6279 рублей (с 1 февраля 2026 года).

Особые правила действуют в том случае, если на работу впервые желают устроиться дети-сироты. Как указано в статье 34.1 закона, первые полгода им положено пособие в размере среднемесячной зарплаты того субъекта РФ, в котором они зарегистрированы. Не получилось устроиться на работу в течение 6 месяцев или безработному исполнилось 23 года? В данном случае пособие по безработице выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Когда назначают только минимальное пособие

Минимальное пособие по безработице назначается в следующих случаях:

гражданин впервые ищет работу и не имеет профессии или специальности (исключение – граждане, указанные в статье 47 данного закона. Например, студенты, которые были трудоустроены во время производственной практики и уволившиеся из организации после ее окончания);

человек стремится возобновить трудовую деятельность после перерыва более одного года;

последнее место работы было прекращено более года назад до постановки на учет;

увольнение произошло за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия;

гражданин прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

на последнем месте человек работал по договору гражданско-правового характера;

безработный не предоставил справку о среднем заработке за последние три месяца работы;

до постановки на учет гражданин являлся членом крестьянско-фермерского хозяйства и вышел из его состава.

Отдельно стоит отметить ситуацию с бывшими индивидуальными предпринимателями. Ранее они могли рассчитывать только на минимальное пособие, поскольку самостоятельно обеспечивали себя работой. Однако с введением нового закона о занятости правила для них изменились, о чем подробнее рассказано в соответствующем разделе.

Кто и сколько времени получает пособие по безработице

Как долго гражданин будет получать пособие по безработице зависит от категории, к которой он относится, и от обстоятельств потери им работы. Также законодательство устанавливает разные сроки для различных групп населения, учитывая их особенности и потребности.

Важно отметить общее правило: в течение одного года человек не может получать пособие по безработице более 6 месяцев. Это ограничение установлено для стимулирования активного поиска работы. Однако для отдельных категорий граждан есть исключения из этого правила.

При этом важно понимать, что срок в 6 месяцев не обязательно должен быть непрерывным. Если безработный нашел временную работу, а затем снова потерял ее, оставшийся период выплаты пособия может быть использован в течение того же годичного периода с момента первой регистрации в качестве безработного.

Сроки выплаты пособия для разных категорий

Категории безработных граждан можно условно разделить на 2 группы по сроку получения выплат. Пособие в течение шести месяцев текущего года получают те, кто:

за прошедший год работали не менее 26 недель;

уволились по собственному желанию;

уволились из-за ликвидации организации или сокращения штата сотрудников;

уволились с военной службы в течение 12 месяцев до безработицы, но при этом до призыва проработали не менее 26 недель.

В то же время пособие в течение трех месяцев получают граждане, которые:

ищут работу впервые;

к моменту постановки на учет не работали больше года;

уволены с последнего места работы за нарушение дисциплины;

ликвидировали ИП;

на последней работе оказывали услуги по договору ГПХ или авторскому договору;

вышли из членов фермерского хозяйства;

не предоставили справку о среднем заработке за последние три месяца на последней работе.

Для граждан без опыта работы или уволенных за проступки устанавливаются более короткие периоды получения пособия. Обычно – до 3-х месяцев.

Важно! Срок выплаты пособия исчисляется суммарно в течение 12 месяцев с момента признания гражданина безработным, а не календарного года.

Максимальный срок выплаты для предпенсионеров

В соответствии со статьей 5 закона "О занятости населения в Российской Федерации" предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. Для мужчин это период с 61 до 65 лет, для женщин — с 56 до 60 лет (с учетом поэтапного повышения пенсионного возраста).

Если человека уволили в течение последних 12 месяцев и он имеет не менее 26 недель стажа за последний год, то ему положено пособие в процентном отношении к зарплате на срок до 12 месяцев. В 2026 году оно будет составлять 60% от заработной платы. Значит, в первые 3 месяца, далее с 4-го по 7-й месяцы и с восьмого месяца предпенсионеру будет назначена выплата в размере не более 16 067 руб.

Срок выплаты пособия для безработных граждан предпенсионного возраста может быть увеличен в том случае, если им удалось наработать солидный стаж (более 25 лет – для мужчин и свыше 20 лет — для женщин). За каждый “лишний” год период получения выплаты для них увеличивается на пару недель. При этом общий период, в течение которого человек будет получать пособие по безработице, в данном случае не может превышать 2 года суммарно в течение 3 лет.

При отсутствии стажа гражданин будет получать минимальное пособие по безработице – 1884 руб. Однако если у человека осталось менее двух лет до пенсии, он может стать пенсионером досрочно. Также если служба занятости не может предложить им подходящую работу в течение этого периода, они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Это право возникает при наличии необходимого страхового стажа и пенсионных баллов.

Пособие по безработице для ИП и самозанятых в 2026 году

Индивидуальные предприниматели и самозанятые даже без трудового договора и отсутствия постоянного дохода не являются безработными, поэтому на соответствующие пособия они претендовать не могут. Но помощь от государства все равно можно получить, прекратив предпринимательскую деятельность или отменив статус самозанятого. Для этого нужно пройти процедуру государственной регистрации прекращения деятельности и сняться с налогового учета или отказаться от уплаты налога на профессиональный доход через приложение "Мой налог" и прекратить получение доходов от профессиональной деятельности.

Далее, получив справку об отсутствии статуса ИП или самозанятого, нужно зарегистрироваться в Центре занятости населения и получить полагающиеся безработному выплаты.

Когда ИП и самозанятый может получить максимальное пособие

Бывший индивидуальный предприниматель или самозанятый может получать пособие в размере до 16 067 руб. (с 1 февраля 2026 года), если он:

официально прекратил деятельность в качестве ИП или снялся с учета как самозанятый;

в течение 12 месяцев до постановки на учет в службе занятости проработал не менее 26 недель по трудовому договору;

может подтвердить размер своего среднего заработка за последние три месяца работы справкой от работодателя;

встал на учет в службе занятости в течение года после увольнения с последнего места работы по трудовому договору.

При расчете пособия для бывших ИП и самозанятых учитывается средний заработок именно по трудовому договору, а не доходы от предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что доходы от бизнеса не облагаются страховыми взносами на случай безработицы, в отличие от зарплаты по трудовому договору. Кроме того, точно подтвердить их становится невозможным.

В каких случаях ИП получает только минимальное пособие

Минимальное пособие 1884 руб. в месяц (с 1 февраля 2026 года) назначается бывшему ИП или самозанятому, если:

за 12 месяцев до постановки на учет он не работал по трудовому договору или проработал менее 26 недель;

не может предоставить справку о среднем заработке за последние три месяца работы по найму;

между прекращением последней работы по трудовому договору и постановкой на учет прошло более одного года;

занимался исключительно предпринимательской деятельностью без совмещения с работой по найму.

В этих случаях служба занятости не имеет возможности рассчитать пособие от среднего заработка и назначает минимальную выплату. Срок выплаты пособия также ограничен — не более 3-х месяцев в течение года.

Как встать на учет в центре занятости в 2026 году

Официально получить статус безработного гражданина и полагающееся при этом ежемесячное пособие, которое поддержит человека в период поиска нового места работы, достаточно быстро и несложно. Для этого нужно обратиться в соответствующее учреждение (Центр занятости населения по месту жительства безработного), предоставить нужные документы и дождаться решения (положительного или отрицательного).

Регистрация через портал "Работа России"

Современные центры занятости хорошо представлены и в электронном виде. Это портал "Работа России" , где каждый ищущий для себя новое рабочее место гражданин может познакомиться с перечнем актуальных вакансий. Причем использовать все возможности портала можно совершенно бесплатно, а для регистрации понадобится аккаунт на “Госуслугах”.

Как зарегистрироваться:

Зайдите на сайт trudvsem.ru или через мобильное приложение "Работа России". Авторизуйтесь как соискатель с помощью учетной записи портала "Госуслуг" (требуется подтвержденная учетная запись). Перейдите в раздел "Все сервисы" – "Каталог услуг", затем выберите пункт "Содействие гражданам в поиске подходящей работы" и нажмите кнопку "Подать заявление". Выберите пункт "Я претендую на признание безработным". Заполните электронное заявление, указав персональные данные, образование, опыт работы и желаемые условия труда. Также заполните анкету для профилирования. Отправьте заявление и отслеживайте его статус в личном кабинете.

В личном кабинете на портале будут появляться подходящие вакансии – вы получите уведомление об их появлении. В течение трех дней нужно пройти собеседование с потенциальным работодателем. Сделать это можно дистанционно или очно. Если предложенные варианты вам не подходят, через 11 дней гражданина признают безработным и поставят на учет, назначив пособие.

Какие документы нужны для постановки на учет

Чтобы получить пособие по безработице, вместе с заявлением можно предоставить в центр занятости следующие документы:

Паспорт или документ, его заменяющий. ИНН. Документы о полученном образовании и квалификации. Оригинал трудовой книжки (трудовые договоры, служебные контракты). Свидетельства о рождении детей до 18 лет. Справка 2-НДФЛ о зарплате с последнего места работы минимум за 3 месяца (на ее основании будет определен размер пособия); Банковские реквизиты или почтовый адрес, на которые будут поступать пособия. Если у гражданина есть группа инвалидности, нужно предоставить выписку из программы реабилитации или абилитации.

Если человек решил встать на учет через портал госуслуг, то справка о доходах с предыдущего места работы может не понадобиться: нужные сведения сотрудники центра занятости смогут запросить у СФР. Если гражданин регистрируется через портал "Работа России", то большинство сведений служба занятости получит автоматически из государственных информационных систем.

Если гражданин впервые ищет работу и никогда не работал, он предоставляет только паспорт и документ об образовании. В этом случае ему будет назначено минимальное пособие, поскольку нет данных для расчета от среднего заработка.

Профилирование, резюме и подбор вакансий

Профилирование безработных граждан – обязательная процедура для эффективного содействия в трудоустройстве, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2024 года №684н.

Процедура представляет собой анкетирование гражданина, которое проводится во время подачи заявления на портале "Работа России". В анкете содержатся вопросы о пожеланиях к будущему месту работы, цели обращения в ЦНЗ, ожиданиях от взаимодействия с ним и жизненных обстоятельствах.

На основе результатов анкеты, которые также включают сбор сведений о гражданине, разрабатывается индивидуальный план содействия занятости для различных категорий граждан:

испытывающих наибольшие сложности в поиске работы (требуют максимальной поддержки);

нуждающихся в содействии в поиске работы и социальной адаптации;

нуждающихся в содействии в поиске работы;

которые могут самостоятельно найти работу с минимальной помощью.

Для первых двух категорий предусмотрено активное вмешательство службы занятости с предложением программ переобучения, общественных работ, содействия в переезде в другую местность. Для третьей и четвертой категорий основной упор делается на информационную поддержку и предоставление доступа к базе вакансий.

После подачи заявления в течение трех дней, нужно загрузить резюме, подробно описав свои профессиональные навыки и компетенции. Это поможет более точно подбирать вакансии для дальнейшего трудоустройства.

При получении предложения по работе безработный обязан откликнуться на вакансию и посетить собеседование у работодателя в установленный срок. Отказ от двух подходящих вакансий без уважительных причин может привести к приостановке выплаты пособия.

Причины отказа и снятия с учета по безработице

Получить статус безработного и пособие можно не всегда. Закон четко прописывает случаи, когда в постановке на учет откажут, а также когда выплату могут прекратить или приостановить.

Важно понимать разницу: отказ в признании безработным означает, что статус вообще не дадут. Прекращение выплаты – статус снимут, и для нового получения пособия придется заново проходить всю процедуру. Приостановление – выплату временно остановят, но после устранения причин она возобновится.

Основания для отказа в признании безработным

Отказать в признании гражданина безработным могут в следующих случаях:

Возраст менее 16-ти лет. Было дважды отказано от подходящих вакансий в течение 10 дней после регистрации в службе занятости. Не пришли в центр занятости в течение 10 дней с момента регистрации без уважительной причины. Предоставили заведомо ложные сведения или поддельные документы при подаче заявления. Если гражданин получает пенсию по старости или за выслугу лет (кроме инвалидов). Если гражданин учится очно в университете, колледже или другом учебном заведении. Отбывание наказания в виде исправительных или принудительных работ, либо нахождение в местах лишения свободы. Гражданин является индивидуальным предпринимателем, самозанятым или учредителем коммерческой организации. Гражданин является приемным родителем/ухаживает за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом или престарелым. Не было пройдено профилирование в установленный срок.

Если получили отказ, вам придет письменное уведомление с объяснением причины и информацией о том, как его обжаловать. Если причину можно устранить (например, вы просто не смогли прийти по уважительной причине), можно подать новое заявление после исправления ситуации. При этом даже без статуса безработного можно искать вакансии на портале "Работа России", откликаться на них и получать консультации специалистов.

Выплату пособия прекратят, если вы:

нашли работу или сами отказались от помощи службы занятости;

начали получать пенсию по старости, в том числе досрочно;

не приходили в центр занятости больше 30 дней подряд без уважительных причин;

переехали жить в другой город или регион;

пытались получить пособие обманным путем или получили его по поддельным документам;

осуждены к исправительным работам, принудительным работам или лишению свободы;

зарегистрировались как ИП или самозанятый.

Когда выплату прекращают, статус безработного снимается. Чтобы снова получать пособие, нужно будет заново вставать на учет со всеми документами.

Важно! Если гражданин без уважительной причины не явится в ЦНЗ или в течение трех дней не придет на собеседование к работодателю, размер пособия могут уменьшить на 25% на срок до одного месяца.

Уважительные причины и восстановление статуса

Закон понимает, что у людей бывают объективные причины, по которым они не могут вовремя прийти в центр занятости или на собеседование. В таких случаях можно подтвердить, что причина была уважительной, и избежать негативных последствий или восстановить выплату. К ним относится:

Временная нетрудоспособность, подтвержденная больничным листом. Необходимость ухаживать за больным членом семьи при наличии медицинской справки. Стихийные бедствия или чрезвычайные ситуации в месте проживания. Участие в судебных заседаниях в качестве истца, ответчика, свидетеля или присяжного заседателя. Командировка по направлению службы занятости. Участие в оплачиваемых общественных работах по направлению центра занятости. Обучение или повышение квалификации по направлению службы занятости. Переезд на новое место жительства. Призыв на военные сборы.

Беременные женщины могут перенести выплату по безработице на более поздний срок. Это касается случаев, когда период первых трех месяцев получения пособия в максимальном размере совпадает со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Чтобы подтвердить, что причина была уважительной, нужно предоставить соответствующий документ в течение трех дней. Если выплату приостановили или прекратили, но потом выяснилось, что причины были уважительными и вы принесли подтверждающие документы, статус безработного можно восстановить и возобновить выплату пособия. Для этого нужно написать заявление о восстановлении и приложить к нему документы.

При восстановлении статуса пособие возобновят с того периода, когда его приостановили, но не более чем за месяц. Если прошло больше месяца с момента снятия с учета, восстановление невозможно – придется заново регистрироваться как безработному.

Что изменится для безработных в 2026 году

Кроме индексации размеров пособия, в 2026 году действуют новые правила профориентации и мониторинга выпускников. Также планируется запуск Единой модели профориентации (ЕМП), которая в теории поможет снизить безработицу среди молодежи и лучше готовить специалистов для реального рынка труда.

Основным трендом остается цифровизация. Большинство процедур теперь можно пройти онлайн, не выходя из дома. Например, портал "Работа в России" стал единым окном для всех услуг: здесь можно встать на учет, найти вакансии, пройти обучение и получить другую поддержку.

Новые правила и инициативы в сфере занятости

Главное изменение, которое вступило в силу с 1 января 2026 года – увеличение МРОТ до 27 093 руб. в месяц. Также в течение года предстоит обновление общероссийского классификатора профессий и должностей, из-за чего могут быть изменены должностные инструкции, обязанности и особенности формата работы для некоторых специальностей.

Изменится срок выплаты пособия предпенсионерам – максимальный период выплаты увеличится с 12 до 18 месяцев. Кроме того, безработным предстоит подавать ежемесячные онлайн-отчеты через "Госуслуги" или "Работу России". Если подавать отчет не вовремя или вовсе не отправить его, выплаты могут быть приостановлены.

Также продолжают действовать следующие инициативы:

Можно подрабатывать без потери пособия. Человек, состоящий на учете как безработный, может заключить краткосрочный договор на работу продолжительностью не больше пяти дней. При этом выплата пособия не прерывается. Обязательное профилирование. Всем, кто обращается в службу занятости, нужно пройти профилирование. Это анкета на портале "Работа России" плюс автоматический сбор данных из госсистем о вашем стаже, образовании и жизненных обстоятельствах. На основе этого определяют, какая помощь вам нужна больше всего. Регистрация по месту пребывания. С января 2025 года встать на учет можно не только там, где вы прописаны постоянно или временно, но и по месту фактического пребывания. Это удобно для тех, кто живет не по месту регистрации. Бесплатное обучение и переобучение. В 2026 году продолжается федеральный проект "Активные меры содействия занятости" в рамках национального проекта "Кадры". Безработные могут бесплатно пройти профессиональное обучение, получить новую специальность или повысить квалификацию. Программы доступны онлайн и охватывают самые востребованные профессии – от дизайна до работы с нейросетями.

Если безработный так и не сможет найти привлекательную для себя вакансию от ЦНЗ, он сможет пройти бесплатное профессиональное переобучение, освоив новую специальность.

Ответы на частые вопросы о пособии по безработице

На популярные вопросы РИА Новости ответил юрист Евгений Щипачев.

Является ли пособие по безработице доходом

Пособие по безработице не считается доходом (НДФЛ не облагается), как и государственная пенсия, так как это мера государственной социальной поддержки, а не заработок.

Можно ли оформить пособие по безработице самозанятым

Пособие по безработице могут получить только граждане, которые не имеют дохода. Самозанятые не имеют права получить денежную выплату.

Можно ли оформить пособие после декрета

Граждане, вышедшие из декретного отпуска, могут обратиться в центр занятости населения по общим правилам.

Сколько времени рассматривается заявление на пособие по безработице