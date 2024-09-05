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Выплаты многодетным семьям в 2024: какие существуют и как их оформить

Выплаты многодетным семьям в 2024 какие пособия положены и как их получить

Выплаты многодетным семьям в 2024: какие существуют и как их оформить

Выплаты многодетным семьям — это мера государственной социальной помощи родителям с тремя и более детьми. О том, какие пособия положены в 2024 году на третьего... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:34

2024-09-05T12:34

2024-09-05T12:34

общество

льготы

многодетные семьи

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Выплаты многодетным семьям — это мера государственной социальной помощи родителям с тремя и более детьми. О том, какие пособия положены в 2024 году на третьего ребенка и последующих детей, что изменилось при назначении выплат и как оформить — в материале РИА Новости. Выплаты многодетным семьям в 2024"Для поддержки многодетных семей в стране есть различные льготы, субсидии, денежные пособия и другие виды социальной помощи, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Они определены указом президента от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". Выплаты устанавливаются федеральным законодательством, также есть и региональные программы.Кроме денежных выплат многодетные семьи имеют право на ряд льгот, например, на налоговые вычеты, бесплатный проезд на общественном транспорте и т.д. Узнать информацию о мерах соцподдержки в регионах можно на сайтах местных органов власти".Какие семьи считаются многодетными?В России многодетными семьями принято считать те, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. Это могут быть не только родные дети, но и пасынки, падчерицы, а также усыновленные. Однако согласно указу президента № 431 регионы вправе сами решать, каким семьям давать статус многодетных в зависимости от национальных и культурных особенностей территории. Так, в Ингушетии в эту категорию попадают после рождения пятого ребенка. “Статус многодетной семьи в РФ устанавливается бессрочно. При этом предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии, что он обучается очно в образовательной организации”, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.Какие выплаты положены многодетным семьямКак правило, выплаты многодетным семьям положены после рождения третьего ребенка, хотя это зависит от регионального законодательства. Когда он появляется на свет, семья имеет право на ту же материальную помощь, что при рождении первого и второго ребенка, а именно: “При присвоении звания "Мать-героиня" награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн руб. Также одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом "Родительская слава" выплачивается единовременное денежное поощрение — в размере 500 000 рублей, а при награждении, начиная с 15.08.2022, медалью ордена "Родительская слава" — в размере 200 000 рублей”, — добавляет Оксана Васильева.В некоторых регионах после рождения третьего ребенка положен дополнительный материнский капитал. Он есть в Воронежской, Тамбовской, Тульской Кемеровской областях, Краснодарском крае, Республике Коми и т.д. Его сумма может доходить до 500 тыс. рублей — столько выплачивают многодетным в Ямало-Ненецком автономном округе. Средства разрешено потратить на улучшение жилищных условий, газификацию дома, подключение водопровода, обучение детей, погашение ипотечного кредита и т.д. Кроме этого, семьи и тремя и более детьми имеют право на другие льготы. Например, они могут получать стандартный налоговый вычет и дополнительный имущественный вычет. Во многих регионах России многодетным разрешено не платить транспортный налог, также для них доступны бесплатные железнодорожные билеты, скидка на проезд для детей на общественном транспорте. Льготные авиабилеты положены на рейсах в Крым, Калининград и на Дальний Восток. При оформлении ипотечного кредита родители с тремя и более детьми получают сниженную ставку. Если семья попала в трудную жизненную ситуацию, то ей могут разрешить снизить сумму платежа или не платить вовсе в течение 6 месяцев. В школах детям из многодетных семей положено бесплатное питание. Государство обеспечивает им один день в месяц для бесплатного посещения музеев и другого культурного отдыха. Для родителей доступны лекарства для детей до 6 лет, неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и т.д.Виды поддержки, доступные многодетным семьям в столице, перечисляет Оксана Васильева:Ежемесячные выплатыЕжемесячные выплаты многодетным семьям варьируются в зависимости от региона проживания. Так, в Санкт-Петербурге малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до их трехлетия назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 16 039 рублей. При этом ребенок должен родиться до 31.12.2022. В Нижегородской области ЕДВ составляет 14 090 рублей, при условии, что доход семьи не превышает двухкратный размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.“В Москве размер ЕДВ на третьего и последующих детей до трех лет — 10 951 рубль, - говорит юрист. - Также родители более пяти детей могу претендовать на ежемесячную выплату на приобретение товаров детского ассортимента. В Ростовской области многодетной семье на каждого ребенка доплачивают по 498 рублей".Пособие по уходу за ребенком до трех лет рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов родителей. Единовременные выплатыС 1 февраля 2024 года единовременное пособие при рождении первого, второго, третьего и последующих детей составляет 24 604 рубля. При этом в некоторых регионах предусмотрена дополнительная денежная надбавка. Например, в Калининграде при рождении третьего ребенка доплачивают 10 тыс. рублей, также как и за всех остальных. Петербуржцы могут получить денежную помощь для покупки вещей и продуктов питания для третьего и последующих детей.Ежегодные выплатыЕжегодные выплаты многодетным семьям также регулируются региональным законодательством. Например, в Санкт-Петербурге многодетным семьям, независимо от уровня дохода, перечисляют ежегодную выплату на покупку школьной и спортивной формы на каждого ребенка, обучающегося в школе или колледже. В 2024 году размер выплаты составил 5 899 руб.“На федеральном уровне отдельных льгот и гарантий, связанных непосредственно с награждением знаком отличия "Материнская слава", не предусмотрено, но они могут быть установлены региональным законодательством, - добавляет Оксана Васильева. - Так, например, в Московской области награжденной этим знаком женщине полагается единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей. На выплаты также могут рассчитывать и граждане, награждаемые другими почетными знаками. Для получения денежного поощрения одному из награжденных родителей нужно обратиться с письменным заявлением в уполномоченный исполнительный орган субъекта РФ”.Выплата малоимущим многодетным семьямМалоимущие семьи вправе претендовать на единое пособие беременным и на детей до 17 лет, ежемесячную выплату из материнского капитала, субсидию на оплату ЖКУ. В зависимости от регионов могут быть назначены и другие пособия.Выплаты многодетным матерямВ некоторых регионах многодетным матерям, которые родили 10 и более детей и получают пенсию, устанавливается доплата, которая может доходить до 10 тыс. рублей. Если мать родила пять и более детей и зарегистрирована в Санкт-Петербурге, то ей к пенсии в 2024 году ежемесячно добавляют 4 109 рублей. В ряде субъектов РФ есть особые премии для многодетных матерей. Например, в Ростовской области женщина может получить диплом "За заслуги в воспитании детей" и единовременное денежное поощрение в размере 50 000 руб. Для этого нужно иметь четырех детей, также учитываются их успехи, положительная характеристика семьи т.д. Компенсационные выплатыМногодетные семьи имеют право на компенсацию за детский сад в 20-70% в зависимости от субъекта страны. В некоторых регионах дошкольные учреждения для них бесплатны. Кроме этого, семьям с тремя и более детьми положена ежемесячная компенсационная выплата от 20% до 50% на оплату услуг ЖКХ в квартире или частном доме. В Москве многодетные родители могут получить деньги за использование стационарного телефона, а также за покупку детской одежды для посещения занятий, после рождения третьего ребенка положена компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни.Выплаты к школеВ 2024 году пока подобное единоразовое пособие не анонсировали. Кроме этого, каждый субъект России сам определяет какие доплаты полагаются семьям в качестве меры поддержки. Так, в Алтайском крае власти предоставляют многодетным семьям 7,5 тыс. рублей для подготовки к школе первоклассника, на учащихся 2-11 классов ежегодно полагается 5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге один из родителей в семье с тремя и более детьми имеет право на ежегодную выплату для покупки спортивной или школьной формы, которая в 2024 году составляет 5 899рублей. При этом среднедушевой доход семьи не учитывается. В Хакасии положено 2500 рублей на ребенка.Выплаты по ипотекеПри рождении третьего государство готово погасить часть ипотечного кредита многодетной семьи, на эти цели выделяется 450 тыс. рублей. Если сумма долга меньше, то остаток "сгорит" и не будет перенесен на следующие кредиты. Выплаты вместо земельного участкаСемьям, в которых три и более детей, предоставляется бесплатный земельный участок. Чтобы его получить, нужно встать на учет и отстоять в очереди, что порой затягивается на долгие годы. В 21 регионе России вместо участка можно получить денежную компенсацию. Такая выплата есть в:При этом размер выплаты и ее условия могут меняться в зависимости от региона. Пособие по безработицеУ многодетных есть возможность оформить пособие по безработице на общих основаниях и получить другие привилегии, положенные безработным. Дополнительные выплатыВ некоторых регионах есть дополнительные выплаты за рождение пятого и последующих детей. Например, в Калининградской области размер денежной поддержки составляет 200 тыс. рублей, а если женщина родила сразу тройню — 1 млн. В Москве семьям с десятью и более детьми полагаются выплаты матерям на пенсии, а также денежные средства к Международному дню семьи и ко Дню знаний. Также есть компенсация на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет.Размер выплат многодетным семьямРазмеры выплат многодетным семьям отличаются в зависимости от региона, так как многие субъекты сами устанавливают их сумму в зависимости от обеспеченности бюджета и других факторов. Для всех семей, у которых рождаются дети, единовременная выплата составляет 22 909 рублей. Условия выплат многодетным семьямДля назначения выплат нужно иметь статус многодетной семьи. "При признании семьи многодетной не учитываются погибшие дети, а также те, кто воспитываются в школах-интернатах и детских домах, находятся в местах лишения свободы, — пояснил юрист Александр Иванов. — Кроме этого, в счет не идут дети, родители которых лишились родительских прав или были в них ограничены. Регионы сами решают, до какого возраста ребенка семья имеет право на привилегии и льготы. Например, в отдельных регионах семья будет считаться многодетной, пока старшему не исполнится 23 года, а в других — от 16 до 23 лет".Оформление выплатДля того, чтобы получить финансовую поддержку от государства, многодетным семьям необходимо оформить соответствующее удостоверение. Для этого нужно подать заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства. Необходимые документы:ДокументыДля оформления выплат понадобятся:В зависимости от типа выплаты, могут потребовать справку об обучении ребенка (детей), документ о смене имени, документ подтверждающий отсутствие одного из родителей. Оформить выплаты можно через соцзащиту по месту жительства или в МФЦ. Также предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье можно оформить через Госуслуги, для этого нужно написать заявления и ждать результатов в течение 10 дней. “Государственные пособия, а также иные выплаты в связи с рождением ребенка не облагаются НДФЛ. Также работающие родители имеют право на получение стандартного налогового вычета на детей”, - говорит Оксана Васильева.Изменения в 2024 году23 января 2024 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". “В соответствии с ним Правительство должно установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, а банк данных о таких семьях и мерах их поддержки будут вести на единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере, — говорит Оксана Васильева. — Многодетным семьям гарантировано:По словам эксперта, порядок и условия должны определить субъекты РФ. Помимо этого российским регионам рекомендовано установить ряд мер поддержки. “В том числе — обеспечение лекарствами по рецептам детей в возрасте до 6 лет, проезд школьников в пассажирском транспорте и питание в школе, а также обеспечение их одеждой для учебы и спортивной формой. Все это должно быть бесплатным. Детей из многодетных семей должны брать в сад в первую очередь. Семьям будут помогать в улучшении жилищных условий, предоставлять обеспеченную инфраструктурой землю, — отмечает юрист. — А малоимущим семьям, чье единственное жилье признано аварийным, будет предоставлено другое по договору соцнайма вне очереди”.В связи с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2023 г. № 2010 изменились правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, они вступят в силу с июня 2024 года. Стал шире перечень доходов семьи, которые не учитываются при назначении пособия.Изменились правила назначения пособия на детей для самозанятых граждан. Теперь на него претендовать можно при регулярном годовом доходе не ниже 2 МРОТ, но самозанятость должна быть единственным источником дохода. Кроме того, для этой категории граждан начнет действовать правило “нулевого дохода”.Изменился порядок учета алиментов при подсчете доходов семьи.С 1 января 2024 г. право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется, если человек, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, досрочно вышел на работу.

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общество, льготы, многодетные семьи, социальные выплаты, россия