https://ria.ru/20240215/programma-1927652724.html

Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года

Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года - РИА Новости, 15.02.2024

Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года

Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:43

2024-02-15T18:43

2024-02-15T18:45

общество

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владимир путин

уралвагонзавод

свердловская область

нижний тагил

год семьи

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг приехал в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле он пообщался с рабочими. "Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год", - сказал он. Он отметил, что эту программу обязательно продлят "за горизонт трехлетнего бюджетирования". "По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше - 14,7 миллиарда", - добавил Путин.

https://realty.ria.ru/20240125/stavka-1923452286.html

https://ria.ru/20240125/sluzhba-1923499477.html

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свердловская область

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общество, россия, владимир путин, уралвагонзавод, свердловская область, нижний тагил, год семьи, социальный навигатор