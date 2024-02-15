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Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года - РИА Новости, 15.02.2024
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18:43 15.02.2024 (обновлено: 18:45 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/programma-1927652724.html
Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года
Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года - РИА Новости, 15.02.2024
Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года
Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:43
2024-02-15T18:45
общество
россия
владимир путин
уралвагонзавод
свердловская область
нижний тагил
год семьи
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг приехал в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле он пообщался с рабочими. "Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год", - сказал он. Он отметил, что эту программу обязательно продлят "за горизонт трехлетнего бюджетирования". "По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше - 14,7 миллиарда", - добавил Путин.
https://realty.ria.ru/20240125/stavka-1923452286.html
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россия
свердловская область
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общество, россия, владимир путин, уралвагонзавод, свердловская область, нижний тагил, год семьи, социальный навигатор
Общество, Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод, Свердловская область, Нижний Тагил, Год семьи, Социальный навигатор
Путин сообщил о продлении программы "Молодая семья" после 2025 года

Путин: программа "Молодая семья" будет продлена и после 2025 года

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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Президент РФ В. Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Программа "Молодая семья" пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг приехал в Свердловскую область. На "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле он пообщался с рабочими.
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«
"Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, - это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год", - сказал он.
Он отметил, что эту программу обязательно продлят "за горизонт трехлетнего бюджетирования".
«
"По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше - 14,7 миллиарда", - добавил Путин.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинУралвагонзаводСвердловская областьНижний ТагилГод семьиСоциальный навигатор
 
 
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