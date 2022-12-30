https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html

Единое пособие на детей в 2023 году: условия получения и оформление

Единое пособие на детей 2023: кому положено, как оформить выплаты с 1 января

Единое пособие на детей в 2023 году: условия получения и оформление

С 1 января 2023 года появится новое единое социальное пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет. Соответствующий закон уже подписал президент Владимир... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:48

2022-12-30T15:48

2022-12-30T15:48

россия

детские пособия

дети

семья

социальные выплаты

мфц (многофункциональный центр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151477/24/1514772495_0:357:3007:2048_1920x0_80_0_0_e29fdab8cb1a5f9e8f814461018340d3.jpg

С 1 января 2023 года появится новое единое социальное пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет. Соответствующий закон уже подписал президент Владимир Путин. Кому положена выплата и как ее оформить, какие требования будут предъявляться получателям, когда и куда подавать документы — в материале РИА Новости.Единое пособие на детейФинансовая поддержка семей с детьми существовала ранее в разных видах, теперь единая мера объединит в себя многие виды выплат, начиная с беременности женщины и до того момента, как ребенок достигнет 17-летнего возраста."В рамках исполнения поручения президента РФ по созданию целостной системы поддержки семей с детьми, а также будущих матерей с невысоким доходом, с 1 января 2023 года появится новое единое пособие. Изменения в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" вносятся федеральным законом № 455-ФЗ от 21.11.2022 г. Новое пособие на детей и беременных женщин существенно поменяет систему начисления выплат", — отмечает Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Главное преимущество ввода универсального социального пособия — единообразие подхода вне зависимости от возраста и очередности ребенка, а также региона проживания семьи. При этом оформить выплаты можно будет по одному заявлению сразу на всех детей.Кому положено"Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка могут оформить нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет при условии, что они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории России", — комментирует Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Единое пособие начнет применяться с 1 января 2023 года и будет включать в себя:"Как и ранее новое пособие положено не всем, а только тем, кто будет признан финансово нуждающимся в нём. Критерии оценки финансового состояния семьи привязаны к уровню прожиточного минимума, причем он в каждом регионе устанавливается свой. Если у семьи доходы не дотягивают до установленного в субъекте уровня, то такая семья может реализовать свои права на единое пособие", — поясняет Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК "Fontvielle".Вместо каких пособий будет назначаться"Фактически власти кардинально меняют подход к соцпомощи будущим мамам и малообеспеченным семьям. Вместо многочисленных разрозненных выплат появится новое универсальное, или единое, пособие", — комментирует Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру".Эксперт поясняет, что введением универсального пособия правительство решает сразу несколько задач. Во-первых, расширяет круг получателей. Во-вторых, уравнивает семьи из разных регионов, которые будут получать единые выплаты, предусмотренные законом в зависимости от их материального положения, а не от возможностей местного бюджета. Так, универсальное пособие будут получать семьи с тремя и более детьми в тех регионах, где выплаты на ребёнка раньше не были предусмотрены.Единое пособие заменит систему "детских" выплат, действующую с 2018 года. В частности:"Объединение всех выплат в единое пособие упростит жизнь семьям, поскольку позволит избежать бюрократической волокиты, связанной с отдельным оформлением документов для каждого случая", — дополняет Сергей Гебель.По словам юриста, изменения также предусматривают переходный период, в рамках которого семьи смогут получать выплаты по старым правилам. Так, на детей, рожденных до 31.12.2022 г., пособия оформляются по усмотрению родителей.Размер пособия"Если в семье уже есть дети, то теперь не важна очередность их рождения. Размер выплат будет определяться как проценты (50, 75, 100%) от прожиточного минимума детей в регионе. Если детей еще нет, а женщина беременна, то размер пособия будет рассчитан как процент (цифры аналогичные) от прожиточного минимума уже не ребенка, а взрослого", — поясняет Анастасия Хрусталева.Сергей Гебель отмечает, что базовый размер 50% будет увеличиваться исходя из размера среднедушевого дохода семьи. Если он ниже прожиточного минимума на душу населения, происходит увеличение до 75%. В случае, когда доход все еще не достигает минимума даже с учетом пособия, размер увеличивается до 100%.Среднее значение выплат на детей будет от 7 тысяч до 14 тысяч рублей, а при беременности – до 16 тысяч рублей. Начиная с 28 декабря текущего года уже можно подать заявление на выплаты через портал госуслуг в электронном виде, а через МФЦ заявления начнут принимать с 9 января 2023 года."Следует отметить, что в результате изменений некоторые категории смогут получать бОльшие суммы. Раньше выплата беременным женщинам составляла не более 50% прожиточного минимума, сейчас она может быть увеличена до 100%, то есть в 2 раза", — говорит Сергей Гебель.Правда, нельзя исключать обратную ситуацию – семья может лишиться пособия. К примеру, супругам откажут, если в семье есть две машины, а у мужа – нулевой официальный доход. Ирина Андриевская говорит, что всем родителям, которые надеются на помощь государства, важно понимать: при назначении пособия первостепенным становится оценка нуждаемости с учетом дохода и имущества.Условия полученияУсловия получения, правила назначения и осуществления выплаты, а также порядок определения наличия права на выплату установлены новой редакцией ст. 9 ФЗ №81-ФЗ от 19.05.1995 г. Также правительством РФ был разработан проект постановления, устанавливающего правила назначения и выплаты пособия в части, не урегулированной федеральным законом.Фонд пенсионного и социального страхования РФ будет назначать единое пособие исходя из оценки комплексной нуждаемости семьи. Этот термин включает в себя следующие условия:Сергей Гебель отмечает, что в составе семьи учитывается заявитель, его супруг и дети. Дедушки, бабушки, другие родственники, а также совершеннолетние дети (за исключением студентов в возрасте до 23 лет) не учитываются."Изменения существенно затронули условия получения. Например, если ранее фиксированную сумму на ребенка до 1,5 лет получала любая женщина, даже никогда не имевшая трудового стажа, то теперь будет учитываться финансовое положение и имущество. В случае превышения установленного минимума, пособие не назначат, в ином случае оно может стать даже больше прежнего", — говорит Сергей Гебель."В правилах назначения единого пособия также предусмотрено, что семья не должна выходить за рамки имущественного ценза. Установлены четкие критерии его ограничения: не более 24 кв.м на одного члена семьи, земельный участок не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности, только 1 автомобиль и не больше 13 919 рублей дохода в виде процентов по вкладам за год, — поясняет Ирина Андриевская. — Кроме того, должно быть соблюдено правило нулевого дохода, то есть людям необходимо обязательно зарабатывать как минимум 2 месяца из 12-ти за расчетный период и при этом считаться малоимущими”.Как рассчитать среднедушевой доходФормула расчета среднедушевого дохода семьи:Среднедушевой доход = Доходы всех членов семьи в расчетном периоде / 12 / Количество членов семьиСемья вправе самостоятельно выбрать расчетный период, например, когда заработок был минимальным, затем прибавить месяц и обратиться за помощью. Допустим, родители решили подать заявление в январе 2023 года, тогда учитываются доходы с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года включительно.Доходы, которые учитываются в расчетеПри назначении пособия, по словам Сергея Гебеля, учитываются следующие виды доходов:Все доходы учитываются до вычета налогов. Валюта пересчитывается в рубли по курсу, установленному ЦБ РФ на день получения.Ирина Андриевская уточняет, что власти Москвы планируют установить отдельный список доходов для комплексной оценки нуждаемости. В столице будут отличаться и правила — как это было с выплатами на детей от 8 до 17 лет. В остальных регионах действует общий порядок.По словам Анастасии Хрусталевой, в процессе расчёта размеров выплат учитывается не просто доход, а в целом имущественная обеспеченность семьи, в частности, имущество, имеющееся у семьи (квартиры, автомобили, гаражи, земельные участки и т.д.), а также наличие сбережений. Перечень, что конкретно принимается во внимание, имеется в нормативных актах. "Есть исключения – имущество, которое в расчет не берется. Это, например, арестованные объекты собственности, или то, которое предоставлено в рамках осуществления мер поддержки. Не учитывается также имущество детей, в отношении которых установлена опека или попечительство", — уточняет эксперт.Семья может одновременно владеть домом любой площади, квартирой, дачей, автомобилем и будет иметь право на получение пособия. Сергей Гебель отмечает, что по общему правилу одновременно владеть двумя одинаковыми объектами и рассчитывать на государственное пособие нельзя. Есть исключения, например, когда при наличии нескольких квартир общая площадь на каждого члена семьи не превышает 24 кв. м или 2 автомобиля, но при этом семья многодетная, либо у кого-то из членов оформлена инвалидность.В расчете не учитывается имущество детей, находящихся под опекой, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки, а также объекты, находящиеся под арестом, либо в отношении которых установлен запрет на совершение регистрационных действий.Доходы, которые не учитываются в расчетеВ расчете не учитываются:При этом уплаченные алименты и платежи по ипотеке включаются в доходы семьи. Для лиц, потерявших работу, особого порядка расчета не предусмотрено. Однако эксперты уточняют, что получаемые на сегодня доходы мобилизованных граждан не входят в те доходы, которые подсчитываются при определении размера пособия в соответствии с Указом Президента РФ № 647 от 21.09.2022 г.Правило нулевого доходаПравило нулевого дохода заключается в том, что для получения пособия у семьи в расчетном периоде должен быть трудовой доход, либо объективное обоснование его отсутствия. Трудовой доход должен быть у каждого совершеннолетнего члена семьи на протяжении хотя бы месяца в текущем расчетном периоде.Следует учитывать, что трудовым доходом признается зарплата, авторские вознаграждения, пенсия, стипендия, доход ИП и самозанятых.В случае отсутствия трудового дохода и уважительной причины в пособии откажут независимо от уровня обеспеченности семьи и ее имущества.Ирина Андриевская уточняет, что всегда имеют уважительные причины для отсутствия трудовых доходов родители со статусом многодетных или одинокие, включая вдов и вдовцов, а также мобилизованные и жители коренных народов Сибири и Дальнего Востока.Как получить пособиеПодать заявление на единое пособие можно дистанционно через портал государственных услуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.С 1 января 2023 года единым оператором большинства пособий выступает фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сокращенно — Социальный фонд России. Определять соответствие семьи установленным требованиям и заниматься выплатой будет именно он.Заявление рассматривается в течение 35 рабочих дней. В это время могут запросить документы, их нужно подать за 10 дней. Перечень необходимых документов утвержден Постановлением Правительства РФ № 2330 от 16 декабря 2022 г. Например, это могут быть сведения о рождении, доходах, имуществе, трудовой деятельности и другие.В случае одобрения, пособие поступит на карту "Мир", банковский счет или выплату отправят почтовым переводом до 25 числа следующего месяца.Возможные проблемы с получением пособия"Основанием для отказа в назначении пособия служит наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках (за исключением случая, когда вклад (счет), по которому такой доход был получен, закрыт не позднее, чем за 6 месяцев до месяца обращения за его назначением)", — говорит Оксана Красовская.По словам юриста, в пособии могут отказать, если у женщины и членов ее семьи есть имущество, указанное в Правилах назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и других оснований, которые перечислены в пп. "з" - "и" п. 31 Постановления Правительства № 2330)А чтобы назначенное пособие беременной женщине не было приостановлено, она обязана посетить медицинскую организацию, когда наступит срок беременности 10-14 недель, 18-22 недели, 30-32 недели.По мнению Ирины Андриевской, судя по практике выплат на детей с 3 до 17 лет люди будут сталкиваться с проблемами, как подтверждать правило нулевого дохода и преодолевать ограничения, связанные с имуществом. "Стоит отметить, что в 2023 году не все родители разом перейдут на единое пособие. Многие семьи по-прежнему будут получать другие виды госпомощи. А на время переходного периода люди смогут выбрать либо способ получения выплат по старым правилам, либо уже по новым – единое пособие", — говорит эксперт.Анастасия Хрусталева дополняет, что несмотря на то, что в нормативных актах даются перечни и обстоятельства, на которые стоит ориентироваться, многие моменты всё равно остаются оценочными. Возможно, что с получением первых спорных ситуаций или судебных исков, связанных с применением новых норм, законодательная база подкорректируется тоже.Советы экспертовИрина Андриевская рекомендует всем, кто отправляет онлайн-заявку, обязательно указать правильные данные, в том числе для контактов – телефон и почтовый адрес. Возможно, что для подтверждения нулевого дохода или требований к имущественному цензу семье потребуется дополнительно предоставить документы и посетить Социальный фонд лично.

https://ria.ru/20221115/posobiya-1831762558.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/posobiya-1838960723.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/volodin-1841821770.html

https://ria.ru/20221212/chirkov-1838093796.html

https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841570085.html

https://ria.ru/20221222/posobie-1840496358.html

https://ria.ru/20221213/sobytiya-1838449820.html

https://ria.ru/20221227/posobie-1841572422.html

https://ria.ru/20221219/posobie-1839666090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, детские пособия, дети, семья, социальные выплаты, мфц (многофункциональный центр)