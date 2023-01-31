https://ria.ru/20230131/alimenty-1848809630.html

Алименты с неработающего: как рассчитывается размер, как взыскать

Алименты с неработающего отца на ребенка 2023: сколько и как должен платить

Алименты с неработающего: как рассчитывается размер, как взыскать

В случае развода муж или жена, в зависимости от ситуации, должны выплачивать алименты – средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Их размер может быть РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T21:38

2023-01-31T21:38

2023-01-31T21:38

общество

россия

москва

алименты

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В случае развода муж или жена, в зависимости от ситуации, должны выплачивать алименты – средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Их размер может быть установлен в виде доли от заработка или в твердой денежной сумме. Как отцу платить алименты, если он не работает официально, как взыскать алименты с безработного человека и сколько нужно платить – в материале РИА Новости.Алименты с безработногоСемейный кодекс РФ закрепляет за каждым ребенком право на содержание от родителей. В нем также закреплена обязанность родителей материально поддерживать своих несовершеннолетних детей. Именно эта материальная поддержка и осуществляется посредством выплаты алиментов. Ситуация, когда родитель-плательщик не работает, имеет свои особенности и способы разрешения.Минимальный размер алиментов с неработающегоДамир Назмеев, адвокат "Абнико", отмечает, что минимальный размер алиментов зависит от того, на основании какого документа с него эти алименты будут взыскиваться.Если на основании судебного приказа, то размер алиментов составляет 25 % на одного ребенка от всех видов заработка. Если родитель не работает, то судебный приказ необходимо предоставить в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Расчет алиментов будет производиться из средней заработной платы, установленной в соответствующем регионе или по РФ, из которого будет высчитываться 25 %.Если родитель, обязанный уплачивать алименты, не работает либо получает нерегулярный доход, то второй родитель обращается с исковым заявлением в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме либо одновременно в долевом соотношении."В п.1 ст. 83 СК РФ как раз указано, что если у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует заработок и (или) иной доход, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме", – дополнил эксперт.Размер выплаты алиментов с безработногоРазмер конкретной суммы, которую безработный будет выплачивать в качестве алиментов, зависит от того, какой статус имеет плательщик и какими видами дохода располагает.Плательщик имеет официальный статус безработногоПо словам Дамира Назмеева, если плательщик имеет официальный статус безработного, то размер алиментов может быть рассчитан исходя из 25 % от всех видов доходов, либо установлен в размере твердой денежной суммы.Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 утвержден перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. В нем указано, что алименты могут быть взысканы с пособий по временной нетрудоспособности, в том числе и иного дохода, указанного в данном постановлении.Плательщик не работает и не обращается в центр занятостиКак отмечает Дамир Назмеев, если плательщик алиментов не работает и не обращается в центр занятости, то алименты с него также могут быть взысканы как по судебному приказу, так и в твердой денежной сумме по решению суда.Плательщик – безработный инвалид или пенсионерПо словам Дамира Назмеева, если плательщик безработный инвалид, то он получает пособие, с которых также могут удерживаться алименты. Размер алиментов может быть уменьшен с учетом материального положения сторон, то есть родителя, который является инвалидом.Плательщик трудоустроен неофициальноНесмотря на то, что при неофициальном трудоустройстве подтвердить доход и удержать алименты традиционным способом невозможно, это не освобождает безработного родителя от необходимости выплачивать деньги и содержать ребенка. В таком случае, как правило, размер алиментов определяется исходя из средней заработной платы в месяц по конкретному региону.Взыскание алиментов с неработающегоСветлана Иванова, старший юрист FTL Advisers и профессиональный медиатор, уточняет, чтобы разобраться со всеми нюансами взыскания алиментов с неработающих граждан, необходимо для начала прояснить общий порядок взыскания алиментов.Так, первым этапом будет либо заключение соглашения об уплате алиментов, либо принятие решения судом. В большинстве своем, при наличии постоянного дохода, суды устанавливают алименты в соответствии с размером, определенном ст. 81 СК РФ: ¼ на одного ребенка, 1/3 на двух детей и ½ на трех и более детей. После вступления в силу решения суда выплата алиментов может происходить либо в добровольном порядке, либо заинтересованная сторона может получить исполнительный лист и подать его в бухгалтерию организации, где работает плательщик, или судебным приставам. В случае с бухгалтерией алименты будут автоматически удерживаться и перечисляться с зарплаты плательщика, в случае с судебными приставами – с его счетов. В случае, если плательщик алиментов увольняется/теряет работу, исполнительный лист должен быть возвращен в службу судебных приставов.После потери работы у плательщика алиментов есть несколько возможных вариантов действий:Как взыскатьМарина Шершнева, юрист, бухгалтер и руководитель аутсорсинговой организации ООО "АудитКонсалт", отмечает, что вместе с исковым заявлением в мировой суд готовится пакет документов, прилагаемых к иску. В ст. 333.36 Налогового кодекса РФ закреплено, что госпошлина при подаче заявления на алименты не взимается. Также истец предоставляет данные о доходах официально безработного (если они есть), состоянии счетов, информацию о сезонных или периодических заработках."После подачи искового заявления оно регистрируется, ставится входящий номер и дата подачи на своем экземпляре заявления. Далее согласно ст. 133 ГПК оно рассматривается в течение 5 дней, а после принимается в работу, отдается на доработку истцу или отклоняется. Заинтересованная сторона получает уведомление о результате, в случае принятия дела к разработке рассылаются повестки на судебное заседание", – дополнила эксперт.После необходимых судебных заседаний может быть принято положительное решение, тогда плательщику ставят в обязательство выплату в твердой сумме или долях от среднего заработка. При возникновении задолженности ее взимают со счетов плательщика или за счет его имущества.В виде доли от заработкаЛюдмила Старовойтова, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, разъяснила случай, когда имеется судебный приказ о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку. При таком способе взыскания алименты будут удерживаться исходя из официального (документально подтвержденного) источника дохода должника в том размере, который указан в судебном приказе. Алименты должны выплачиваться ежемесячно, в противном случае будет образовываться задолженность. Если должник не работал в каком то месяце, либо работал, но не официально, иными словами, если должник не может документально подтвердить источник и размер своего дохода, судебный пристав будет рассчитывать ему задолженность за этот период в соответствии с требованиями ст. 102 ФЗ-229 "Об исполнительном производстве" как не работающему, исходя из средней заработной платы по РФ (на сегодняшний день на одного ребенка размер алиментов с неработающего составляет примерно 15 500 рублей).В фиксированной денежной суммеЛюдмила Старовойтова выделяет две ситуации взыскания алиментов в твердой денежной сумме:"Если у должника изменился размер дохода в сторону увеличения и размер ранее установленных в твердой денежной сумме алиментов значительно мал по сравнению с доходом должника, взыскатель вправе обратиться в суд с исковым заявлением об изменении размера алиментов (ст. 119 Семейного Кодекса РФ)", – дополнила эксперт.Необходимые документыГлавный документ, которые необходим – это исковое заявление. К нему нужно приложить:В частных случаях могут потребоваться дополнительные документы, такие как:Сроки выплатСроки выплат алиментов должен определяться документом, который регламентирует решения по этому вопросу. Например, в мировом соглашении родителей должны быть четко прописаны как сроки, так и способы выплаты алиментов. Как правило, они прописаны в виде графика платежей. Если вопрос регулировался с помощью суда, то сроки устанавливаются и фиксируются в судебном решении. Если ситуация дошла до принудительного взыскания алиментов, то срок определяется судебными приставами.Независимо от того, как и где были закреплены сроки выплат, при игнорировании графика у плательщика будет накапливаться долг, который при дальнейших просрочках может привести к административной и уголовной ответственности.Ответственность за неуплату алиментовОтветственность за неуплату алиментов может быть как административной, так и уголовной. Первая регулируется ст. 5.35.1 КоАП РФ. Согласно ее положениям в случае нарушения законодательства неплательщику грозит:При злостном уклонении от уплаты алиментов нарушителю грозит уголовная ответственность. Она регламентируется ст. 157 УК РФ и предусматривает:Советы юристовСветлана Иванова отмечает, что в случае потери работы плательщику алиментов лучше поддерживать контакт со своим приставом-исполнителем – он может подсказать, как лучше действовать дальше в сложившейся ситуации.Марина Шершнева также уточняет, в случае разбирательств закон всегда будет стоять на стороне защиты интересов ребенка (и истца, представляющего его интересы). Для того, чтобы взыскать накопившийся долг с безработного, могут применяться различные меры, например:

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https://ria.ru/20220708/puteshestviya-1801171182.html

https://ria.ru/20220519/dolgi-1789521168.html

https://realty.ria.ru/20220328/alimenty-1779395684.html

https://realty.ria.ru/20221020/dolgi-1825172646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, москва, алименты