Алименты с неработающего: как рассчитывается размер, как взыскать
© iStock.com / VioletaStoimenovaАлименты, если не работаешь
© iStock.com / VioletaStoimenova
Алименты, если не работаешь
Оглавление
- Алименты с безработного
- Минимальный размер алиментов с неработающего
- Размер выплаты алиментов с безработного
- Плательщик имеет официальный статус безработного
- Плательщик не работает и не обращается в центр занятости
- Плательщик – безработный инвалид или пенсионер
- Плательщик трудоустроен неофициально
- Взыскание алиментов с неработающего
- Как взыскать
- В виде доли от заработка
- В фиксированной денежной сумме
- Необходимые документы
- Сроки выплат
- Ответственность за неуплату алиментов
- Советы юристов
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В случае развода муж или жена, в зависимости от ситуации, должны выплачивать алименты – средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. Их размер может быть установлен в виде доли от заработка или в твердой денежной сумме. Как отцу платить алименты, если он не работает официально, как взыскать алименты с безработного человека и сколько нужно платить – в материале РИА Новости.
Алименты с безработного
Семейный кодекс РФ закрепляет за каждым ребенком право на содержание от родителей. В нем также закреплена обязанность родителей материально поддерживать своих несовершеннолетних детей. Именно эта материальная поддержка и осуществляется посредством выплаты алиментов. Ситуация, когда родитель-плательщик не работает, имеет свои особенности и способы разрешения.
Женщина получает деньги
Минимальный размер алиментов с неработающего
Дамир Назмеев, адвокат "Абнико", отмечает, что минимальный размер алиментов зависит от того, на основании какого документа с него эти алименты будут взыскиваться.
Если на основании судебного приказа, то размер алиментов составляет 25 % на одного ребенка от всех видов заработка. Если родитель не работает, то судебный приказ необходимо предоставить в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Расчет алиментов будет производиться из средней заработной платы, установленной в соответствующем регионе или по РФ, из которого будет высчитываться 25 %.
Если родитель, обязанный уплачивать алименты, не работает либо получает нерегулярный доход, то второй родитель обращается с исковым заявлением в суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме либо одновременно в долевом соотношении.
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"В п.1 ст. 83 СК РФ как раз указано, что если у родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует заработок и (или) иной доход, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме", – дополнил эксперт.
Размер выплаты алиментов с безработного
Размер конкретной суммы, которую безработный будет выплачивать в качестве алиментов, зависит от того, какой статус имеет плательщик и какими видами дохода располагает.
Плательщик имеет официальный статус безработного
По словам Дамира Назмеева, если плательщик имеет официальный статус безработного, то размер алиментов может быть рассчитан исходя из 25 % от всех видов доходов, либо установлен в размере твердой денежной суммы.
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 утвержден перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. В нем указано, что алименты могут быть взысканы с пособий по временной нетрудоспособности, в том числе и иного дохода, указанного в данном постановлении.
© iStock.com / MilanEXPOЖенщина на консультации у юриста
© iStock.com / MilanEXPO
Женщина на консультации у юриста
Плательщик не работает и не обращается в центр занятости
Как отмечает Дамир Назмеев, если плательщик алиментов не работает и не обращается в центр занятости, то алименты с него также могут быть взысканы как по судебному приказу, так и в твердой денежной сумме по решению суда.
"Следует отметить, что взыскать алименты по судебному приказу будет быстрее, чем по решению суда. В указанном случае более правильным решением будет обратиться с иском в суд о взыскании с родителя, обязанного уплачивать алименты, в твердой денежной сумме, установив ее в том размере (не менее минимального прожиточного минимума на ребенка), который позволит сохранить ребенку прежний уровень жизни и не ухудшит его положение, к примеру просить взыскать алименты в размере 2 МРОТ, либо МРОТ и в долевом соотношении", – отметил адвокат.
Плательщик – безработный инвалид или пенсионер
По словам Дамира Назмеева, если плательщик безработный инвалид, то он получает пособие, с которых также могут удерживаться алименты. Размер алиментов может быть уменьшен с учетом материального положения сторон, то есть родителя, который является инвалидом.
Плательщик трудоустроен неофициально
Несмотря на то, что при неофициальном трудоустройстве подтвердить доход и удержать алименты традиционным способом невозможно, это не освобождает безработного родителя от необходимости выплачивать деньги и содержать ребенка. В таком случае, как правило, размер алиментов определяется исходя из средней заработной платы в месяц по конкретному региону.
Взыскание алиментов с неработающего
Светлана Иванова, старший юрист FTL Advisers и профессиональный медиатор, уточняет, чтобы разобраться со всеми нюансами взыскания алиментов с неработающих граждан, необходимо для начала прояснить общий порядок взыскания алиментов.
Так, первым этапом будет либо заключение соглашения об уплате алиментов, либо принятие решения судом. В большинстве своем, при наличии постоянного дохода, суды устанавливают алименты в соответствии с размером, определенном ст. 81 СК РФ: ¼ на одного ребенка, 1/3 на двух детей и ½ на трех и более детей. После вступления в силу решения суда выплата алиментов может происходить либо в добровольном порядке, либо заинтересованная сторона может получить исполнительный лист и подать его в бухгалтерию организации, где работает плательщик, или судебным приставам. В случае с бухгалтерией алименты будут автоматически удерживаться и перечисляться с зарплаты плательщика, в случае с судебными приставами – с его счетов. В случае, если плательщик алиментов увольняется/теряет работу, исполнительный лист должен быть возвращен в службу судебных приставов.
© iStock.com / VioletaStoimenovaМужчина подписывает документы
© iStock.com / VioletaStoimenova
Мужчина подписывает документы
После потери работы у плательщика алиментов есть несколько возможных вариантов действий:
- —быстро найти новую работу и известить об этом судебного пристава-исполнителя, и продолжить выплату алиментов как раньше;
- —обратиться в суд за снижением или полным освобождением от уплаты алиментов на период отсутствия дохода. Такие возможности предоставлены ст. 119 СК РФ, правда, необходимо будет доказать невозможность платить алименты хотя бы в минимальном размере. Также можно попросить суд установить алименты в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ). При обосновании возможно руководствоваться МРОТ, установленным на территории соответствующего субъекта РФ. По состоянию на январь 2023 года МРОТ в Москве составляет 24 801 рубль, таким образом, на одного несовершеннолетнего ребенка алименты могут составлять 6 200 рублей, на двух – 8 267 рублей, на трех и более детей – 12 400 рублей. Суммы распределяются пропорционально между получателями, если их несколько;
- —официально встать на учет в качестве безработного. В таком случае алименты будут удерживаться с полученного плательщиком пособия. В Москве данное пособие составляет от 1 500 рублей до 12 792 рублей в первые три месяца и по 5 000 рублей в последующие три месяца.
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Как взыскать
Марина Шершнева, юрист, бухгалтер и руководитель аутсорсинговой организации ООО "АудитКонсалт", отмечает, что вместе с исковым заявлением в мировой суд готовится пакет документов, прилагаемых к иску. В ст. 333.36 Налогового кодекса РФ закреплено, что госпошлина при подаче заявления на алименты не взимается. Также истец предоставляет данные о доходах официально безработного (если они есть), состоянии счетов, информацию о сезонных или периодических заработках.
"После подачи искового заявления оно регистрируется, ставится входящий номер и дата подачи на своем экземпляре заявления. Далее согласно ст. 133 ГПК оно рассматривается в течение 5 дней, а после принимается в работу, отдается на доработку истцу или отклоняется. Заинтересованная сторона получает уведомление о результате, в случае принятия дела к разработке рассылаются повестки на судебное заседание", – дополнила эксперт.
После необходимых судебных заседаний может быть принято положительное решение, тогда плательщику ставят в обязательство выплату в твердой сумме или долях от среднего заработка. При возникновении задолженности ее взимают со счетов плательщика или за счет его имущества.
© iStock.com / fizkesПара на консультации у юриста
© iStock.com / fizkes
Пара на консультации у юриста
В виде доли от заработка
Людмила Старовойтова, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, разъяснила случай, когда имеется судебный приказ о взыскании алиментов в долевом отношении к заработку. При таком способе взыскания алименты будут удерживаться исходя из официального (документально подтвержденного) источника дохода должника в том размере, который указан в судебном приказе. Алименты должны выплачиваться ежемесячно, в противном случае будет образовываться задолженность. Если должник не работал в каком то месяце, либо работал, но не официально, иными словами, если должник не может документально подтвердить источник и размер своего дохода, судебный пристав будет рассчитывать ему задолженность за этот период в соответствии с требованиями ст. 102 ФЗ-229 "Об исполнительном производстве" как не работающему, исходя из средней заработной платы по РФ (на сегодняшний день на одного ребенка размер алиментов с неработающего составляет примерно 15 500 рублей).
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В фиксированной денежной сумме
Людмила Старовойтова выделяет две ситуации взыскания алиментов в твердой денежной сумме:
- 1Ситуация 1. Имеется алиментное соглашение, либо исполнительный лист, согласно которым алименты должны выплачиваться в твердой денежной сумме. В этом случае, должник ежемесячно обязан платить именно эту сумму, независимо от наличия, либо отсутствия у него дохода, и размера этого дохода. Если должник пенсионер либо состоит на учете в центре занятости и получает пособие, с этих источников дохода также взыскиваются алименты.
- 2Ситуация 2. Алименты изначально взысканы в твердой денежной сумме, однако у должника появился постоянный, официально подтвержденный источник дохода, и размер алиментов, ранее установленный соглашением либо судом, гораздо больше того, который был бы при долевом отношении к заработку. В этом случае, у должника есть право обратиться в районный суд по месту жительства ответчика (получателя алиментов) с исковым заявлением об изменении способа и порядка исполнения судебного решения для изменения твердой денежной суммы на долевое отношение. Суд с учетом всех доводов и обстоятельств будет решать, подлежат ли исковые требования удовлетворению.
"Если у должника изменился размер дохода в сторону увеличения и размер ранее установленных в твердой денежной сумме алиментов значительно мал по сравнению с доходом должника, взыскатель вправе обратиться в суд с исковым заявлением об изменении размера алиментов (ст. 119 Семейного Кодекса РФ)", – дополнила эксперт.
© Depositphotos.com / motortionЖенщина подписывает документы
© Depositphotos.com / motortion
Женщина подписывает документы
Необходимые документы
Главный документ, которые необходим – это исковое заявление. К нему нужно приложить:
- —копию паспорта заявителя;
- —копию свидетельства о рождении ребенка (несовершеннолетнего);
- —копию свидетельства о браке.
В частных случаях могут потребоваться дополнительные документы, такие как:
- —справка о месте жительства ребенка;
- —документы, подтверждающие наличие у ответчика источников дохода;
- —документы, подтверждающие нужду ребенка в лечении и дополнительных расходах. Это необходимо для обоснования размера алиментов в фиксированной сумме.
Сроки выплат
Сроки выплат алиментов должен определяться документом, который регламентирует решения по этому вопросу. Например, в мировом соглашении родителей должны быть четко прописаны как сроки, так и способы выплаты алиментов. Как правило, они прописаны в виде графика платежей. Если вопрос регулировался с помощью суда, то сроки устанавливаются и фиксируются в судебном решении. Если ситуация дошла до принудительного взыскания алиментов, то срок определяется судебными приставами.
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Независимо от того, как и где были закреплены сроки выплат, при игнорировании графика у плательщика будет накапливаться долг, который при дальнейших просрочках может привести к административной и уголовной ответственности.
Ответственность за неуплату алиментов
Ответственность за неуплату алиментов может быть как административной, так и уголовной. Первая регулируется ст. 5.35.1 КоАП РФ. Согласно ее положениям в случае нарушения законодательства неплательщику грозит:
- —150 часов обязательных работ;
- —штраф до 20 000 рублей;
- —административный арест до 15 суток.
При злостном уклонении от уплаты алиментов нарушителю грозит уголовная ответственность. Она регламентируется ст. 157 УК РФ и предусматривает:
- —исправительные или принудительные работы сроком до 1 года;
- —арест сроком до 3-х месяцев;
- —лишение свободы сроком до 1 года.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Советы юристов
Светлана Иванова отмечает, что в случае потери работы плательщику алиментов лучше поддерживать контакт со своим приставом-исполнителем – он может подсказать, как лучше действовать дальше в сложившейся ситуации.
Марина Шершнева также уточняет, в случае разбирательств закон всегда будет стоять на стороне защиты интересов ребенка (и истца, представляющего его интересы). Для того, чтобы взыскать накопившийся долг с безработного, могут применяться различные меры, например:
- —административный штраф;
- —блокировка счетов в кредитно-финансовых учреждениях;
- —обращение взыскания на имущество, в том числе полученное при разделе нажитого по результатам развода;
- —ограничение на оформление заграничного паспорта, водительских прав;
- —воспрещения выезда за рубеж;
- —объявление в розыск.