https://ria.ru/20250120/posobie-1842494901.html

Единое пособие на детей в 2025 году: условия получения и оформление

Единое пособие на детей 2025: кому положено, как оформить выплаты с 1 января

Единое пособие на детей в 2025 году: условия получения и оформление

С 1 января 2025 года получать единое социальное пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет будут по новым правилам. Кому положена выплата и как ее... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:32:00+03:00

2025-01-20T17:32:00+03:00

2025-01-20T18:31:00+03:00

россия

детские пособия

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семья

социальные выплаты

мфц (многофункциональный центр)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. С 1 января 2025 года получать единое социальное пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет будут по новым правилам. Кому положена выплата и как ее оформить, какие требования будут предъявляться получателям, когда и куда подавать документы, в каком случае выплату назначат без заявления — в материале РИА Новости.Единое пособие на детейФинансовая поддержка семей с детьми существовала ранее в разных видах, теперь единая мера объединяет в себя многие виды выплат, начиная с беременности женщины и до того момента, как ребенок достигнет 17-летнего возраста.Главное преимущество ввода универсального социального пособия — единообразие подхода вне зависимости от возраста и очередности ребенка, а также региона проживания семьи. При этом оформить выплаты можно будет по одному заявлению сразу на всех детей. В случае, если семья уже получает единое пособие, при рождении еще одного ребенка и поступлении сведений в СФР из загса, господдержку на малыша назначат без заявления и комплексной оценки нуждаемости семьи.Кому положено"Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка могут оформить нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей в возрасте до 17 лет при условии, что они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории России", — комментирует Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Единое пособие включает в себя:"Как и ранее новое пособие положено не всем, а только тем, кто будет признан финансово нуждающимся в нём. Критерии оценки финансового состояния семьи привязаны к уровню прожиточного минимума, причем он в каждом регионе устанавливается свой. Если у семьи доходы не дотягивают до установленного в субъекте уровня, то такая семья может реализовать свои права на единое пособие", — поясняет Анастасия Хрусталева, старший вице-президент ИК "Fontvielle".Вместо каких пособий будет назначатьсяИрина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру" поясняет, что введением универсального пособия правительство решило сразу несколько задач. Во-первых, расширило круг получателей. Во-вторых, уравняло семьи из разных регионов, которые будут получать единые выплаты, предусмотренные законом в зависимости от их материального положения, а не от возможностей местного бюджета. "Объединение всех выплат в единое пособие упростило жизнь семьям, поскольку позволило избежать бюрократической волокиты, связанной с отдельным оформлением документов для каждого случая", — дополняет Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Размер пособияС 1 января 2025 года повысился размер прожиточного минимума почти на 15% по сравнению с 2024-м. На федеральном уровне он составляет от 15 250 до 19 329 рублей для разных категорий. Также с 2025 года увеличился МРОТ, поэтому вырастут все пособия, которые рассчитываются на основании этих показателей."Если в семье уже есть дети, то теперь не важна очередность их рождения. Размер выплат будет определяться как проценты (50, 75, 100%) от прожиточного минимума детей в регионе. Если детей еще нет, а женщина беременна, то размер пособия будет рассчитан как процент (цифры аналогичные) от прожиточного минимума уже не ребенка, а взрослого", — поясняет Анастасия Хрусталева.Сергей Гебель отмечает, что базовый размер 50% будет увеличиваться исходя из размера среднедушевого дохода семьи. Если он ниже прожиточного минимума на душу населения, происходит увеличение до 75%. В случае, когда доход все еще не достигает минимума даже с учетом пособия, размер увеличивается до 100%. В 2025 году в среднем по стране оно составит 9 665, 14 497 и 19 329 руб. соответственно."Следует отметить, что в результате изменений некоторые категории смогут получать бОльшие суммы. Раньше выплата беременным женщинам составляла не более 50% прожиточного минимума, сейчас она может быть увеличена до 100%, то есть в 2 раза", — говорит Сергей Гебель.Правда, нельзя исключать обратную ситуацию – семья может лишиться пособия. К примеру, супругам откажут, если в семье есть две машины, а у мужа – нулевой официальный доход. Ирина Андриевская говорит, что всем родителям, которые надеются на помощь государства, важно понимать: при назначении пособия первостепенным становится оценка нуждаемости с учетом дохода и имущества.Условия полученияИзменения в правилах получения пособия отражены в Федеральном законе от 21.11.2022 № 455-ФЗ. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка определены Постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330. СФР будет назначать единое пособие исходя из оценки комплексной нуждаемости семьи. Этот термин включает в себя следующие условия:Сергей Гебель отмечает, что в составе семьи учитывается заявитель, его супруг и дети. Дедушки, бабушки, другие родственники, а также совершеннолетние дети (за исключением студентов в возрасте до 23 лет) не учитываются."В правилах назначения единого пособия также предусмотрено, что семья не должна выходить за рамки имущественного ценза. Установлены четкие критерии его ограничения: не более 24 кв.м на одного члена семьи, земельный участок не более 0,25 га в городе и 1 га в сельской местности, только 1 автомобиль и не больше 13 919 рублей дохода в виде процентов по вкладам за год, — поясняет Ирина Андриевская. — Кроме того, должно быть соблюдено правило нулевого дохода, то есть людям необходимо обязательно зарабатывать как минимум 2 месяца из 12-ти за расчетный период и при этом считаться малоимущими”.Как рассчитать среднедушевой доходФормула расчета среднедушевого дохода семьи:Среднедушевой доход = Доходы всех членов семьи в расчетном периоде / 12 / Количество членов семьиСемья вправе самостоятельно выбрать расчетный период, например, когда заработок был минимальным, затем прибавить месяц и обратиться за помощью. Допустим, родители решили подать заявление в январе 2025 года, тогда учитываются доходы с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года включительно.Доходы, которые учитываются в расчетеПри назначении пособия, по словам Сергея Гебеля, учитываются следующие виды доходов:Все доходы учитываются до вычета налогов. Валюта пересчитывается в рубли по курсу, установленному ЦБ РФ на день получения.Ирина Андриевская уточняет, что власти Москвы планируют установить отдельный список доходов для комплексной оценки нуждаемости. В столице будут отличаться и правила — как это было с выплатами на детей от 8 до 17 лет. В остальных регионах действует общий порядок.По словам Анастасии Хрусталевой, в процессе расчёта размеров выплат учитывается не просто доход, а в целом имущественная обеспеченность семьи, в частности, имущество, имеющееся у семьи (квартиры, автомобили, гаражи, земельные участки и т.д.), а также наличие сбережений. Перечень, что конкретно принимается во внимание, имеется в нормативных актах. "Есть исключения – имущество, которое в расчет не берется. Это, например, арестованные объекты собственности, или то, которое предоставлено в рамках осуществления мер поддержки. Не учитывается также имущество детей, в отношении которых установлена опека или попечительство", — уточняет эксперт.Семья может одновременно владеть домом любой площади, квартирой, дачей, автомобилем и будет иметь право на получение пособия. Сергей Гебель отмечает, что по общему правилу одновременно владеть двумя одинаковыми объектами и рассчитывать на государственное пособие нельзя. Есть исключения, например, когда при наличии нескольких квартир общая площадь на каждого члена семьи не превышает 24 кв. м или 2 автомобиля, но при этом семья многодетная, либо у кого-то из членов оформлена инвалидность.В расчете не учитывается имущество детей, находящихся под опекой, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки, а также объекты, находящиеся под арестом, либо в отношении которых установлен запрет на совершение регистрационных действий. С июня 2024 года действуют новые правила по алиментам в отношении заявителей, которые на момент подачи заявления на выплату находятся в разводе (Постановление Правительства РФ от 28.11.2023 № 2010). При оценке нуждаемости семьи теперь в учет берут разные варианты выплаты алиментов. В случае добровольной выплаты при указании заявителем незначительной ее суммы, СФР может рассчитать среднедушевой доход семьи исходя из следующих размеров алиментов:Доходы, которые не учитываются в расчетеВ расчете не учитываются:При этом уплаченные алименты и платежи по ипотеке включаются в доходы семьи. Для лиц, потерявших работу, особого порядка расчета не предусмотрено. Однако эксперты уточняют, что получаемые на сегодня доходы мобилизованных граждан не входят в те доходы, которые подсчитываются при определении размера пособия в соответствии с Указом Президента РФ № 647 от 21.09.2022 г.С 1 июня 2024 года не учитывается в доходах заработок несовершеннолетних в свободное от учебы время.Правило нулевого доходаПравило нулевого дохода заключается в том, что для получения пособия у семьи в расчетном периоде должен быть трудовой доход, либо объективное обоснование его отсутствия. Трудовой доход должен быть у каждого совершеннолетнего члена семьи на протяжении хотя бы месяца в текущем расчетном периоде.Следует учитывать, что трудовым доходом признается зарплата, авторские вознаграждения, пенсия, стипендия, доход ИП и самозанятых."Согласно правилам, установленным Постановлением Правительства РФ № 2330 от 16 декабря 2022 г., к объективным причинам отсутствия дохода относятся, например, беременность, уход за ребенком или другим членом семьи, непрерывное лечение свыше трех месяцев, очное обучение до 23 лет, служба в армии по призыву и три месяца после увольнения в запас", — уточняет Сергей Гебель.В случае отсутствия трудового дохода и уважительной причины в пособии откажут независимо от уровня обеспеченности семьи и ее имущества.Ирина Андриевская уточняет, что всегда имеют уважительные причины для отсутствия трудовых доходов родители со статусом многодетных или одинокие, включая вдов и вдовцов, а также мобилизованные и жители коренных народов Сибири и Дальнего Востока.Как получить пособиеПодать заявление на единое пособие можно дистанционно через портал государственных услуг, в МФЦ или отделении Социального фонда России.Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. Перечень необходимых документов утвержден Постановлением Правительства РФ № 2330 от 16 декабря 2022 г. Например, это могут быть сведения о рождении, доходах, имуществе, трудовой деятельности и другие.В случае одобрения, пособие поступит на карту "Мир", банковский счет или выплату отправят почтовым переводом до 25 числа следующего месяца.Возможные проблемы с получением пособия"Основанием для отказа в назначении пособия служит наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках (за исключением случая, когда вклад (счет), по которому такой доход был получен, закрыт не позднее, чем за 6 месяцев до месяца обращения за его назначением)", — говорит Оксана Красовская.По словам юриста, в пособии могут отказать, если у женщины и членов ее семьи есть имущество, указанное в Правилах назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и других оснований, которые перечислены в пп. "з" - "и" п. 31 Постановления Правительства № 2330).С 2025 года возможно переназначение пособия. Так, если место жительства ребенка определено по суду и у второго родителя, который не является получателем выплаты есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя СФР прекратит выплату пособия бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю, с кем фактически проживает ребенок.Советы экспертовИрина Андриевская рекомендует всем, кто отправляет онлайн-заявку, обязательно указать правильные данные, в том числе для контактов – телефон и почтовый адрес. Возможно, что для подтверждения нулевого дохода или требований к имущественному цензу семье потребуется дополнительно предоставить документы и посетить Социальный фонд лично."Тем семьям, у которых оба супруга не работают, и они ждут ребенка, который родится в 2025 году, лучше заранее подумать об официальном трудоустройстве или открыть ИП или самозанятость, чтобы потом семья могла после рождения ребенка получать пособие", — советует Оксана Красовская.

https://ria.ru/20250120/svo-1985822676.html

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Артем Смирнов

россия, детские пособия, дети, семья, социальные выплаты, мфц (многофункциональный центр)